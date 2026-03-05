Pacjenci coraz częściej piszą skargi. Najwięcej problemów mają w POZ

Krupa: NFZ to urząd do dzielenia biedy Źródło: TVN24

Coraz więcej osób zgłasza swoje zastrzeżenia do Narodowego Funduszu Zdrowia. Skargi dotyczą głównie sposobu organizacji świadczeń i obsługi w placówkach medycznych. Kto może je złożyć? Każdy, kto ma wątpliwości co do sposobu organizacji lub jakości udzielanych świadczeń w placówce medycznej.

Jakie problemy zgłaszają pacjenci?

W minionym roku do Narodowego Funduszu Zdrowia wpłynęło łącznie 8 548 skarg, prawie o tysiąc więcej niż w 2024 roku. Najwięcej - do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ - ponad 1500. - Choć oficjalnie używamy określenia "skarga", pacjenci powinni traktować ją jako formę reklamacji w ramach publicznej ochrony zdrowia - podkreśla Paweł Florek, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej i Promocji w Centrali NFZ w przysłanym do naszej redakcji komunikacie.

Z danych Funduszu wynika, że najwięcej zastrzeżeń dotyczyło Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Pacjenci najczęściej zgłaszali problemy związane z dostępnością i realizacją świadczeń. Skarżyli się na kłopoty z rejestracją i ustaleniem terminu wizyty, odmowę udzielenia świadczenia lub przyjęcia deklaracji, a także brak lekarza w placówkach nocnej i świątecznej opieki. Zastrzeżenia dotyczyły również nierespektowania uprawnień pacjentów, długiego oczekiwania na wizytę, wyniki badań czy odwoływania już ustalonych terminów świadczeń.

1 849 skarg na POZ oznacza wzrost o 19 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Reklamacje te obejmowały również realizację programu "Moje Zdrowie".

Najwięcej skarg na POZ

Na drugim miejscu znalazła się Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna, w której odnotowano 1 288 skarg, czyli o 9 procent więcej niż w 2024 roku. W przypadku świadczeń udzielanych w szpitalach złożono 518 skarg. Najmniej zastrzeżeń dotyczyło ratownictwa medycznego - do NFZ wpłynęła tylko jedna uwaga w tym zakresie.

Pacjenci coraz chętniej sięgają po nowoczesne formy kontaktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Już ponad 72 procent skarg trafia do Funduszu drogą elektroniczną. Najpopularniejszym kanałem pozostaje e-mail (ponad 60 procent zgłoszeń), jednak rośnie liczba osób korzystających z uruchomionego w listopadzie 2025 roku e-formularza.

Skargę do NFZ można złożyć na kilka sposobów:

elektronicznie - za pośrednictwem e-maila, formularza online, platformy ePUAP lub systemu e-Doręczenia

pisemnie - wysyłając list pocztą tradycyjną do Centrali NFZ lub właściwego Oddziału Wojewódzkiego

osobiście - zgłaszając skargę do protokołu podczas wizyty w placówce NFZ.

Zgłoszenie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, adres), nazwę placówki lub nazwisko lekarza, którego dotyczy, a także szczegółowy opis zdarzenia. - Każde jest szczegółowo analizowane przez naszych pracowników, a następnie podejmujemy działania w celu wyjaśniania okoliczności konkretnego zdarzenia i rozwiązania zgłoszonego problemu - wskazuje Paweł Florek.

Gdzie jeszcze można zgłosić zastrzeżenia?

Pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia nie są upoważnieni do oceny decyzji medycznych podejmowanych przez lekarzy w trakcie leczenia. Dlatego w sytuacjach, gdy skarga dotyczy sposobu leczenia, zachowania personelu lub przestrzegania praw pacjenta, warto zgłosić się do dyrektora placówki medycznej, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy lub Rzecznika Praw Pacjenta.

Więcej informacji na temat składania skarg i zasad ich rozpatrywania można znaleźć w Poradniku Pacjenta NFZ, dostępnym na stronie internetowej Funduszu.