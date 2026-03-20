Pacjenci apelują do ministry zdrowia. "Obawiamy się"

Magdalena Kołodziej (Fundacja My Pacjenci): potrzebujemy strategii wyjścia z problemu, który mamy w ochronie zdrowia

Kluczowe fakty: Organizacje pacjenckie, w tym Fundacja Onkologiczna Alivia i Fundacja My Pacjenci, apelują do minister zdrowia o zmianę planów NFZ dotyczących cięć płatności za nadwykonania.

Dyrektorzy szpitali ostrzegają, że obniżenie płatności za badania sprawi, iż ich wykonywanie stanie się nierentowne.

Eksperci wskazują, że przyczyną obecnych problemów finansowych NFZ są m.in. ustawy wprowadzone przez poprzedni rząd.

Ograniczenie dostępności do badań może prowadzić do przeciążenia szpitali pacjentami, którzy nie mogą wykonać diagnostyki w poradniach.

Narodowy Fundusz zdrowia planuje cięcia w rozliczaniu płatności za nadwykonania, między innymi w tomografii komputerowej, rezonansie magnetycznym, kolonoskopii i gastroskopii. W ubiegłym tygodniu do konsultacji trafił projekt zarządzenia, z którego dowiadujemy się, że za świadczenia wykonane po zrealizowaniu kontraktu chce płacić 40 procent stawki.

W dalszej kolejności oszczędności mogą objąć również wizyty u lekarzy specjalistów czy rehabilitację - zarządzenie w tej sprawie prawdopodobnie ukaże się jeszcze dziś. Oszczędności są konieczne, bo spodziewany deficyt w kasie NFZ w tym roku wynosi 23 miliardy złotych.

Fundacja Onkologiczna Alivia, wraz z 20 organizacjami, zaapelowała do ministry zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy o podjęcie działań zapobiegających ograniczeniu dostępu do diagnostyki medycznej w Polsce.

"Decyzje bardzo mocno uderzą w pacjentów "

"Doświadczenia z poprzednich lat pokazują, że podobne rozwiązania prowadziły do dramatycznego wydłużenia kolejek. Jeszcze kilka lat temu średni czas oczekiwania na rezonans magnetyczny sięgał około 200 dni, a na tomografię komputerową ponad 70 dni. Dopiero odejście od sztywnych limitów pozwoliło stopniowo poprawić dostępność diagnostyki. Obawiamy się, że obecne propozycje mogą doprowadzić do powrotu do sytuacji sprzed ponad dekady " - czytamy w stanowisku.

Wśród sygnatariuszy apelu jest między innymi Fundacja My Pacjenci. Jej prezes, Magdalena Kołodziej, była dziś gościem we "Wstajesz i Wiesz" na antenie TVN24.

- Te decyzje bardzo mocno uderzą w pacjentów. Mieliśmy trudną sytuację pod koniec zeszłego roku. Duża grupa pacjentów już wtedy była przesuwana na kolejny rok i terminy wizyt były bardzo mocno odwlekane. W tej chwili obawiamy się, że wprowadzenie swoistych limitów jeszcze bardziej te kolejki wydłuży i utrudni postęp do potrzebnej diagnostyki - podkreślała Magdalena Kołodziej.

"Kolejki były gigantyczne "

Podczas ubiegłotygodniowego Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach propozycji bronił prezes NFZ Filip Nowak i podkreślał, że nie ma mowy o limitowaniu. - Cięciem byłoby wprowadzenie limitów na te świadczenia. Dziś, obserwując strukturę kosztową i strukturę zatrudnienia w tych świadczeniach, wiemy, że to powinno wpłynąć przede wszystkim na negocjacje kontraktów z realizatorami - argumentował prezes NFZ.

Dyrektorzy szpitali ripostowali, że ścięcie płatności za badania aż o 60 procent sprawi, że ich wykonywanie po zrealizowaniu kontraktu będzie nierentowne, więc prawdopodobnie nie będą tego robić.

- Nie musimy sobie zbytnio nawet wyobrażać, co się może stać. Wystarczy cofnąć się o kilka lat, kiedy limity były. Kolejki były gigantyczne. Na rezonans magnetyczny czekało się niejednokrotnie rok. Obawiamy się, że te zmiany dotkną, jeśli nie bezpośrednio, to pośrednio również pacjentów onkologicznych - przewidywała Magdalena Kołodziej.

"Potrzebujemy konkretnej strategii"

Co zatem zrobić, by uzdrowić sytuację? - Tu nie ma prostych rozwiązań i nie możemy tak po prostu wprowadzić jednego, które tę sytuację rozwiąże. Na pewno potrzebujemy dodatkowych środków w ochronie zdrowia, bo zmiany, które były wprowadzone w ostatnich latach znacząco obciążyły budżet NFZ i konsekwencje tego dziś ponosimy. Bardzo dużo świadczeń NFZ musi dziś pokrywać ze swojej kasy, a jeśli nie ma dotacji z budżetu, to tych pieniędzy po prostu brakuje - oceniała Kołodziej.

Dwie ustawy, które zdaniem ekspertów najbardziej pogorszyły sytuację finansową w kasie NFZ, zostały wprowadzone przez rząd Mateusza Morawieckiego. Chodzi o tzw. skok na kasę NFZ i tzw. ustawę podwyżkową.

Pierwsza sprawiła, że finansowanie części procedur, które dotychczas znajdowało się w gestii resortu zdrowia, zostało przesunięte do NFZ. To m.in. świadczenia wysokospecjalistyczne, bezpłatne leki dla seniorów i kobiet w ciąży, a także leki i wyroby medyczne dla programów polityki zdrowotnej.

Druga reguluje minimalne płace dla pracowników ochrony zdrowia i zakłada coroczne podwyżki wynagrodzeń w oparciu o wzrost średnich płac w gospodarce narodowej. NFZ, wbrew zapowiedziom autorów, nie dostał na jej realizację odrębnego finansowania, więc pieniądze na nią idą z ogólnej puli - tej samej, która przeznaczona jest też na leczenie. W ubiegłym roku skumulowany koszt realizacji tej ustawy wyniósł 58 miliardów złotych, podczas gdy cały plan finansowy funduszu opiewał na ponad 220 miliardów złotych.

- Potrzebujemy konkretnej strategii wyjścia z tego problemu, który mamy w ochronie zdrowia i mocnych decyzji, jak to zmienić - powiedziała Magdalena Kołodziej. - Trzeba spojrzeć, gdzie mamy największe koszty. One są w szpitalach. Od lat mówimy o tym, że musimy odwracać piramidę świadczeń. To był nasz priorytet w prezydencji. Żeby to zrobić, trzeba wzmocnić podstawową opiekę zdrowotną, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną i przekazać tam większe możliwości diagnostyczne. Położenie pacjenta do szpitala tylko na diagnostykę jest totalnym nieporozumieniem i generowaniem niepotrzebnych kosztów - powiedziała.

Właśnie przed takim scenariuszem w rozmowach z tvn24.pl ostrzegali zarówno lekarze, jak i dyrektorzy szpitali. - Wcześniej wykonywanie badań w poradniach było niekorzystne. Pacjenta kładło się na oddział na kilka dni, bo tam wyceny były lepsze. Teraz, tym pomysłem, NFZ wraca do tego, co było wtedy, kiedy były limity - komentował Bartosz Fiałek, specjalista reumatolog.

- Ograniczenie dostępności do wysokokosztowych badań i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej spowoduje, że szpitale zostaną zasypane pacjentami, którzy mają podejrzenie jakiejś choroby, ale niemogącymi wykonać diagnostyki. Takie osoby trafią na SOR albo na szpitalny oddział - mówił Waldemar Malinowski, prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych.