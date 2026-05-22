Otyłość skraca życie nawet o 10 lat. "To choroba, nie kwestia wyglądu"

Kluczowe fakty: Według danych WHO w 2022 roku 43 procent dorosłych miało nadwagę, a 16 cierpiało na otyłość. Liczby te stale rośną.

Jak wygląda obecnie leczenie otyłości? Wiele się w tej dziedzinie zmieniło.

Otyłość wiąże się z licznymi powikłaniami, nie tylko cukrzycą typu 2. Jakimi?

Pilotażowy program kompleksowej opieki nad pacjentami z otyłością olbrzymią w Polsce kończy się 30 czerwca. Co proponuje resort?

Otyłość sprzyja rozwojowi wielu schorzeń przewlekłych, w tym chorób układu sercowo‑naczyniowego, takich jak zawał serca czy udar mózgu. Jest także jednym z głównych czynników ryzyka typu 2, hiperlipidemii, nadciśnienia tętniczego, stłuszczenia wątroby, a także niektórych nowotworów. Konsekwencją otyłości może być również przedwczesny zgon. Dodatkowo nadmierna masa ciała obciąża układ ruchu, przyspieszając procesy degeneracyjne kości i stawów, co z czasem ogranicza sprawność i pogarsza jakość życia.

Z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, że w 2022 roku nadwagę miało 43 procent dorosłych na świecie, a 16 procent zmagało się z otyłością. Od 1990 roku odsetek osób dorosłych z tą chorobą podwoił się, natomiast liczba nastolatków zmagających się z otyłością wzrosła aż czterokrotnie.

Światowa Federacja Otyłości alarmuje, że do 2035 roku z nadwagą lub otyłością będzie zmagać się co czwarty człowiek na świecie, czyli około 4 miliardy ludzi. Farmakoterapia otyłości dynamicznie się rozwija, a pojawienie się tańszych zamienników może zwiększyć dostępność leczenia dla pacjentów - oceniła lek. Justyna Kos, obesitolożka. Jak podkreśliła, otyłość nie jest kwestią estetyki, a poważną chorobą, która realnie skraca życie nawet o 10 lat.

Odpowiednio prowadzone leczenie może nie tylko ograniczać ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2, ale także poprawiać stan zdrowia pacjentów, którzy już na nią chorują. - U osób, które rozwinęły cukrzycę typu 2, możliwe jest uzyskanie remisji przy redukcji przynajmniej 15 proc. masy ciała - zauważyła lekarka.

Otyłość - choroba czy temat tabu?

Z raportu "Społeczny obraz otyłości" Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (2025) wynika, że większość Polaków uznaje otyłość za poważny problem zdrowotny, ale wciąż towarzyszy jej silne piętno i stereotypy. Takiego zdania jest aż 85 proc. badanych, a 86 proc. podkreśla, że choroba otyłościowa stanowi istotne wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia w Polsce. Kobiety częściej niż mężczyźni dostrzegają jej medyczny charakter oraz społeczne konsekwencje.

Choć świadomość przyczyn choroby rośnie, wielu nadal postrzega osoby z otyłością przez pryzmat braku samodyscypliny, a nie zdrowotnych uwarunkowań. Polacy najczęściej wskazują brak aktywności fizycznej (82 proc.) oraz nieprawidłową dietę (74 proc.) jako główne czynniki sprzyjające otyłości. Ponad połowa badanych dostrzega również rolę zaburzeń hormonalnych (69 proc.) i genetycznych (66 proc.).

Respondenci dobrze rozpoznają powiązania otyłości z takimi chorobami jak cukrzyca typu 2 (81 proc.), nadciśnienie tętnicze (79 proc.) czy niewydolność serca (74 proc.). Wciąż jednak niewielu Polaków zdaje sobie sprawę, że otyłość wpływa także na jakość snu, płodność czy gospodarkę hormonalną. Najczęściej wskazywaną metodą leczenia pozostaje zmiana stylu życia, czyli dieta i większa aktywność fizyczna. Znacznie mniej osób ma świadomość roli wsparcia psychologicznego czy możliwości wykorzystania farmakoterapii i chirurgii bariatrycznej. Zaledwie połowa dorosłych zna te opcje leczenia.

Autorzy raportu zwracają też uwagę na utrzymujące się w społeczeństwie uprzedzenia. Ponad 40 proc. Polaków uważa otyłość za powód do wstydu lub oznakę braku dbałości o zdrowie, a co czwarty badany przyznał, że był świadkiem lekceważącego traktowania osób z otyłością. Wzorce akceptacji są mocno podzielone - 46 proc. ankietowanych postuluje większą tolerancję wobec różnorodności sylwetek, natomiast 34 proc. sprzeciwia się temu podejściu.

Są nowe leki, ale nie tylko

Rynek terapii przeciwotyłościowych szybko się rozwija. Obecnie zarejestrowanych jest sześć leków stosowanych w leczeniu otyłości. - Jest szansa, że jeszcze w tym roku będziemy mieli rejestrację orfoglipronu, który w kwietniu 2026 został zatwierdzony przez FDA, a być może w przyszłym roku także retatrutydu - potrójnego agonisty GIP, GLP-1 oraz glukagonu - wskazała lek. Justyna Kos.

Ekspertka zwróciła uwagę, że przełomem dla pacjentów może być pojawienie się tańszych leków generycznych po wygaśnięciu patentów. - W Polsce mają się pojawić generyczne odpowiedniki liraglutydu, których cena będzie niższa niż oryginalnych preparatów. W innych krajach są już zamienniki semaglutydu, np. w Indiach. Pojawienie się generyków wywiera presję cenową na producenta, więc ceny oryginalnych preparatów również mogą ulec obniżeniu - dodała.

Kos podkreśliła, że farmakoterapia to tylko jeden z elementów leczenia choroby otyłościowej. - Powinno uwzględniać również zmianę nawyków żywieniowych, zwiększenie aktywności fizycznej, a w wielu przypadkach także wsparcie psychologiczne - wyjaśniła.

Co dalej z KOS-BAR?

Istotnym elementem leczenia zaawansowanej otyłości są operacje bariatryczne polegające na operacyjnym zmniejszeniu objętości żołądka. W 2024 roku poddano takiemu zabiegowi 7,7 tys. pacjentów.

Od 2021 roku działa w Polsce pilotażowy program w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR. Do 31 marca 2025 roku do programu zostało zakwalifikowanych 6,1 tys. pacjentów w 19 ośrodkach (od 31 sierpnia 2025 roku w programie uczestniczy 18 ośrodków). Ale większość wstrzymuje obecnie przyjmowanie nowych osób.

- W ramach programu KOS BAR operacje były nielimitowane - mogliśmy operować tyle, ile jesteśmy w stanie. Obecnie działamy w innej rzeczywistości, w której w listopadzie i grudniu ubiegłego roku musieliśmy zakończyć wykonywanie operacji z powodu końca limitów. W tym roku już mamy nadwykonania i prawdopodobnie od czerwca będziemy musieli przerwać operacje na okres wakacji i być może września - mówiła niedawno prof. Monika Proczko-Stepaniak. z Centrum Leczenia Otyłości i Chorób Metabolicznych w UCK w Gdańsku w rozmowie z portalem trojmiasto.pl.

W grudniu 2025 Ministerstwo Zdrowia zleciło prezesowi Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przygotowanie projektu rozporządzenia wprowadzającego wyżej wymienione świadczenie do wykazu świadczeń gwarantowanych.

Jak donosił portal Rynek Zdrowia, trwają trwają prace nad jego systemowym wdrożeniem. W kwietniu potwierdził to wiceminister zdrowia na jednej z konferencji. - Pilotaż KOS-BAR kończy się 30 czerwca. To nie znaczy, że rezygnujemy z tego rozwiązania. W tej chwili, między innymi w marcu tego roku, odbyło się spotkanie z osobami, z zespołem klinicystów, który tworzył to rozwiązanie pilotażowe, aby zamienić to już na typowe koszykowe świadczenie stałe - poinformował Tomasz Maciejewski, cytowany przez Rynek Zdrowia. Zapytaliśmy Ministerstwo Zdrowia, o to, na jakim etapie obecnie są te działania i kiedy możemy spodziewać się decyzji. Czekamy na odpowiedź.

Kiedy rośnie ryzyko?

Szczególnym okresem ryzyka rozwoju otyłości jest menopauza i perimenopauza. - Zmiany hormonalne wpływają m.in. na gospodarkę węglowodanową oraz spadek masy mięśniowej. A co za tym idzie rośnie insulinooporność, spada podstawowa przemiana materii i zwiększa się odkładanie tłuszczu trzewnego, który wiąże się ze zwiększonym ryzykiem sercowo-naczyniowym - tłumaczyła Kos.

Lekarka przywołała też najnowsze badania dotyczące hormonalnej terapii zastępczej. - Jedno z badań w czasopiśmie "The Lancet" jasno pokazuje, że kobiety w okresie menopauzy, które stosowały hormonalną terapię zastępczą równolegle z leczeniem tirzepatydem, osiągnęły aż o 35 proc. większą redukcję masy ciała. Oczywiście wszystko należy rozważyć indywidualnie, leczenie otyłości powinno być "szyte na miarę" - zaznaczyła.

Otyłość wiąże się z wieloma powikłaniami

Lekarka zwróciła też uwagę, że otyłość jest ściśle związana z problemami laryngologicznymi. Jednym z najczęstszych powikłań jest obturacyjny bezdech senny, który pogarsza jakość snu i zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.

- Pacjenci z otyłością często zgłaszają się również z nawracającymi krwawieniami z nosa oraz przewlekłymi stanami zapalnymi uszu. Jeżeli nie będziemy leczyć samej otyłości, powyższe schorzenia po prostu będą nawracać - podkreśliła. Lekarka wskazała również na wyniki badań dotyczące wpływu redukcji masy ciała na bezdech senny. - Redukcja o przynajmniej 10 proc. wyjściowej masy ciała spowodowała zmniejszenie liczby bezdechów średnio o ponad 1/4 - zaznaczyła.

"To nie jest kwestia estetyki"

Zdaniem Kos pacjenci coraz częściej zgłaszają się do lekarzy z powodu powikłań otyłości, takich jak nadciśnienie czy choroba zwyrodnieniowa stawów, ale równie istotnym problemem pozostaje społeczny wstyd związany z chorobą. - Każdy powód leczenia ma znaczenie, bo otyłość nie jest kwestią estetyki, a poważną chorobą która realnie skraca życie nawet o 10 lat - podsumowała ekspertka.

W ostatnich miesiącach szeroko komentowane były wypowiedzi celebrytów sugerujące, że osoby chorujące na otyłość "wykupują leki" stosowane także w terapii cukrzycy. Zdaniem Justyny Kos takie określenia są krzywdzące i upraszczające. - Byłabym daleka od nazwania tego "wykupywaniem" - osoby z chorobą otyłościową również chcą być leczone i mają do tego prawo. Jest to poważna choroba, która generuje ponad 200 powikłań - podsumowała lekarka.