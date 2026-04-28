Osłabia odporność i karmi raka. Naukowcy z Wrocławia wskazują ważny czynnik

Przewlekły stres w onkologii to nie tylko emocje, ale realny proces biologiczny. Badacze z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu pokazują, że uruchamia on mechanizmy osłabiające odporność i sprzyjające rozwojowi nowotworu. Dlaczego w jednych nowotworach stres działa inaczej niż w innych - i czy to, których boimy się najbardziej, ma znaczenie dla przebiegu leczenia?
Kluczowe fakty:
  • Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wykazali, że przewlekły stres u pacjentów onkologicznych osłabia odporność i sprzyja rozwojowi nowotworu. Na czym polega ten mechanizm?
  • Wpływ stresu różni się w zależności od rodzaju nowotworu. Który rak powoduje największy lęk i powikłania z tym związane?
  • Psychoonkologia i wsparcie psychologiczne powinny być standardem opieki klinicznej, a przewlekły stres powinien być traktowany jako modyfikowalny czynnik ryzyka w leczeniu nowotworów.

Leczenie nowotworu to dla pacjenta nie tylko wyzwanie medyczne, ale także ogromne obciążenie psychiczne. Najnowsza analiza badaczy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (UMW), opublikowana w marcu 2026 roku w "International Journal of Molecular Sciences", pokazuje, jak ściśle psychika splata się z biologią guza.

Naukowcy przeanalizowali dane dotyczące czterech typów nowotworów - raka piersi, prostaty, trzustki oraz jajnika - porządkując je według wskaźników pięcioletniego przeżycia. Wnioski są wyraźne: przewlekły stres, podobnie jak ból czy niedożywienie, powinien być rutynowo uwzględniany w procesie leczenia klinicznego.

Stres non stop

W gabinetach onkologicznych stres jest stałym towarzyszem pacjenta. Pojawia się w chwili usłyszenia diagnozy, narasta na kolejnych etapach wyczerpującego leczenia i, co istotne, często nie ustępuje nawet po uzyskaniu remisji. Towarzyszy on każdej decyzji terapeutycznej, każdemu oczekiwaniu na wyniki badań obrazowych oraz nieustannemu lękowi przed nawrotem choroby.

Z biologicznego punktu widzenia, jak wskazują autorzy opracowania, przewlekły stres nie jest jedynie jednorazową, silną reakcją na trudne wydarzenie. To stan, w którym układy odpowiedzialne za reagowanie na zagrożenie pozostają aktywne przez całe tygodnie, a nawet miesiące, długotrwale obciążając zdolności adaptacyjne organizmu. Dla wielu chorych oznacza to konieczność całkowitej redefinicji planów życiowych, ról społecznych i bolesne poczucie utraty kontroli nad własnym ciałem.

Jak stres "karmi" guz nowotworowy?

Mechanizm łączący stan psychiczny z przebiegiem choroby nowotworowej jest złożony i obejmuje trzy powiązane ze sobą etapy. Pierwszym z nich jest tzw. alarm hormonalny. Przewlekły stres prowadzi do utrzymującej się aktywacji osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (HPA) oraz układu współczulnego, co skutkuje stałym podwyższeniem poziomu kortyzolu, adrenaliny i noradrenaliny.

Katarzyna Herbetko, współautorka przeglądu, studentka Wydziału Lekarskiego i doktorantka Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UMW, wyjaśnia: - Organizm działa, jakby stale był w trybie zagrożenia. Wiąże się to z nasileniem procesów zapalnych oraz immunosupresją, co może sprzyjać progresji nowotworu i osłabiać odpowiedź na leczenie.

Kolejnym etapem jest bezpośredni wpływ na odporność. Długotrwała ekspozycja na hormony stresu osłabia nadzór immunologiczny, przesuwając równowagę organizmu w stronę przewlekłego, nisko nasilonego stanu zapalnego. W takich warunkach komórkom nowotworowym łatwiej jest przetrwać, namnażać się i, co najgroźniejsze, unikać naturalnych mechanizmów kontroli organizmu.

Trzecim elementem wskazywanym przez wrocławskich badaczy jest wpływ stresu na bezpośrednie otoczenie guza. Na poziomie tkankowym przewlekłe napięcie psychiczne może stymulować angiogenezę, czyli tworzenie nowych naczyń krwionośnych, dostarczających nowotworowi niezbędnych składników odżywczych. Stres oddziałuje także na migrację komórek nowotworowych oraz procesy związane z opornością na leczenie.

Autorzy analizy podkreślają jednak ważne zastrzeżenie metodologiczne: choć opisane mechanizmy są zgodne z aktualną wiedzą medyczną, w badaniach klinicznych bardzo trudno precyzyjnie oddzielić wpływ samego stresu od stopnia zaawansowania choroby czy intensywności terapii. Mimo to jego oddziaływanie pozostaje mierzalne i znajduje odzwierciedlenie w danych.

Różne nowotwory, różny stres?

Jednym z najciekawszych wniosków płynących z publikacji jest to, że przewlekły stres nie oddziałuje w identyczny sposób we wszystkich typach nowotworów. Jego rola biologiczna zależy zarówno od rodzaju choroby, jak i rokowania pacjenta.

W przypadku nowotworów o lepszym przeżyciu, takich jak rak piersi czy rak prostaty, stres najczęściej przybiera formę przewlekłej niepewności. Pacjenci, żyjąc z chorobą przez dłuższy czas, zmagają się z lękiem przed nawrotem i skutkami ubocznymi terapii, co w badaniach przedklinicznych wiąże się z procesami przerzutowania poprzez tzw. sygnalizację adrenergiczną. Eksperci uspokajają jednak, że nie oznacza to, iż stres "niweczy leczenie", ale że u części chorych może stanowić dodatkowy czynnik biologiczny, współkształtujący przebieg choroby.

Inny obraz wyłania się w nowotworach o gorszym rokowaniu, takich jak rak trzustki czy rak jajnika. W tej grupie tzw. dystres psychiczny, czyli nadmierny stres, oraz depresja występują częściej i mają większe nasilenie. "Co istotne, objawy psychiczne mogą czasem wyprzedzać rozpoznanie nowotworu, co sugeruje udział mechanizmów biologicznych, a nie wyłącznie reakcję emocjonalną na diagnozę" - czytamy w komunikacie uczelni. W tej grupie dominują mechanizmy zapalne oraz podwyższony poziom cytokin, na przykład IL-6.

Psychoterapia to nie "dodatek"

Badacze z Wrocławia podkreślają, że wsparcie psychologiczne w onkologii nie powinno być traktowane wyłącznie jako pomoc w poprawie nastroju. Dane pokazują, że interwencje psychoterapeutyczne mogą realnie wpływać na markery stresu i stanu zapalnego, obniżając poziom kortyzolu oraz wybranych cytokin.

Katarzyna Herbetko zwraca jednak uwagę na konieczność ostrożnej interpretacji wyników: - Nie ma prostej zależności: psychoterapia równa się dłuższe przeżycie. Widzimy realne, mierzalne zmiany biologiczne, ale obecny stan wiedzy nie pozwala na jednoznaczne wnioski dotyczące śmiertelności. Mimo to dystres psychiczny nie jest jedynie emocją, lecz czynnikiem, który "dokłada się do fizjologicznego przeciążenia organizmu i obniża rezerwy niezbędne w procesie leczenia".

Przewlekły stres nie jest winą osoby chorej - podkreślają badacze z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. To mierzalny proces biologiczny, który wymaga profesjonalnej opieki klinicznej. Autorzy przeglądu postulują, aby psychoonkologia stała się standardem opieki, a nie opcjonalnym dodatkiem. Proponują wprowadzenie rutynowego screeningu dystresu, stworzenie szybkich ścieżek wsparcia psychologicznego, objęcie pomocą partnerów i opiekunów pacjentów, a także rozwój nowoczesnych interwencji cyfrowych.

- Przewlekły stres powinien być traktowany jako modyfikowalny czynnik ryzyka w onkologii, analizowany w kontekście złożonych interakcji biologicznych, psychologicznych i środowiskowych. Psychoonkologia nie może być tylko dodatkiem - podsumowuje Katarzyna Herbetko, dodając, że tylko holistyczne podejście do pacjenta, uwzględniające mierzalny wpływ psychiki na ciało, może realnie wspierać proces leczenia choroby nowotworowej.

Europejskie dane z 2020 roku, opublikowane w "Lancet Oncology", wskazują, że w Europie jedna na 20 osób, czyli około 5 proc. populacji, miała w ciągu swojego życia zdiagnozowany nowotwór złośliwy. W Polsce, jak wynika z danych Krajowego Rejestru Nowotworów za 2022 rok, z chorobą onkologiczną żyje około 1,35 miliona osób, co odpowiada 3,58 procenta społeczeństwa - pisaliśmy o tym w tvn24.pl.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Agata Daniluk
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
