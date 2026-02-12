Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie
|

"Nagle zauważyłam, że mam obojczyki". Tak zmienia się życie po operacji bariatrycznej

Agnieszka Pióro
Agnieszka Pióro
Operacja bariatryczna to nie droga "na skróty"
Operacja bariatryczna to nie droga "na skróty"
Źródło: Shutterstock
Z otyłością zmagała się od dzieciństwa. Mimo wszystko bardzo, bardzo długo nie potrafiła zdecydować się na ten krok. Także dlatego, że doświadczała ataków paniki i lęk zwyciężał. Dziś mija dwa i pół roku, odkąd Milena przeszła operację bariatryczną po wielokrotnych, nieudanych próbach redukcji wagi. - To walka do końca życia - mówi. Artykuł dostępny w subskrypcji

Niewysoka, ciemna blondynka w średnim wieku o pogodnej twarzy. W przeszłości dziecko z otyłością, nastolatka i dwudziestolatka z nadwagą, która przeszła w otyłość, gdy Milena urodziła dziecko. Od tego czasu minęło ponad 20 lat.

- Wielokrotnie próbowałam rozlicznych sposobów na odchudzanie. Nie działały na dłuższą metę, kilogramy zawsze wracały. Potem okazało się, że mam stan przedcukrzycowy, a w związku z tym trochę trudniej jest schudnąć - mówi, gdy pytam, czy nie myślała o leczeniu wcześniej.

Potem wyjaśnia, że przeszkodą była też proza życia: pilniejsze niż własne zdrowie przez wiele lat okazywały się inne sprawy - praca, obowiązki mamy, opieka nad chorującymi bliskimi.

Aktualnie czytasz: "Nagle zauważyłam, że mam obojczyki". Tak zmienia się życie po operacji bariatrycznej

Przełom nastąpił po pandemii.

- Bardzo mi się nie podobało to, jak wyglądam. Otyłość zaczęła też poważnie przeszkadzać mi w normalnym życiu - mówi krótko i wyznaje, że w najgorszym momencie ważyła 156 kilogramów. Wtedy zmagała się już z bólem nadmiernie obciążonych stawów.

Stawy dokuczały mi tak bardzo, że czasem nie mogłam chodzić. Myślałam nawet: "Boże Święty, chyba wolę już umrzeć niż żyć z takim bólem"
Milena, pacjentka po operacji bariatrycznej

Do podjęcia zdecydowanych kroków namówiła ją pielęgniarka w centrum medycznym. Osoba po operacji bariatrycznej, bardzo przekonująca. - Nie ma się czego bać. Zobaczysz, to będzie zupełnie inne życie - mówiła.

Agnieszka Pióro
Agnieszka Pióro
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Recepta wzbudziła wątpliwości pracownika apteki (zdjęcie ilustracyjne)
E-recepty były przykrywką dla lekowego podziemia. Lekarze z zarzutami
Kielce
Auto uderzyło w drzewo na DW487, nie żyje kobieta
Auto uderzyło w drzewo, nie żyje 37-latka
Opole
imageTitle
Polski sukces wbrew logice. "Nie mamy totalnie nic"
EUROSPORT
Frida Karlsson
Nokaut Szwedki. Ma drugi złoty medal
RELACJA
29 min
pc
Kosmiczna ofensywa Polski. Już wkrótce możemy być najlepsi w Europie
KIJEK W KOSMOSIE
19-latek usłyszał już zarzut
Uderzył w inne auto. Nagranie pokazało, jak do tego doszło
Poznań
imageTitle
Trasa jak z koszmaru. Wypadały jedna po drugiej
EUROSPORT
Donald Trump
Jak Amerykanie oceniają Trumpa? Nie będą już tego badać
pap_20241213_04P
Odwołany prezes i dwóch zastępców. Rewolucja w Azotach
BIZNES
Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek
Fundusz Sprawiedliwości wznawia działalność. Umowa podpisana
Polska
Sosnowiec
Duchowni, organista, katecheta. Skrzywdzonych co najmniej 50 dzieci
Katowice
Oblodzenie, gołoledź, ślisko
Połowa województw z niebezpiecznymi zjawiskami
METEO
Antresola podziemnego przystanku tramwajowego
Zima nie zatrzymała prac w tunelu tramwajowym. Ale może wpłynąć na harmonogram
Klaudia Kamieniarz
Jezioro Dąbie
Przypadki ptasiej grypy w Polsce. Mapa aktywnych ognisk
Szczecin
imageTitle
Włoszka dokonała cudu. Gąsienica-Daniel zjechała z problemami
EUROSPORT
shutterstock_1809043075
Kłopoty z płatnościami w całej Polsce. "Nie działają karty"
BIZNES
Kimberly Brook i James Van Der Beek z rodziną (2017)
Zmarł w wieku 48 lat, pozostawił sześcioro dzieci. Ostatni wpis aktora
Kultura i styl
rosja moskwa ludzie shutterstock_2702284625
Rosja próbuje zablokować popularną aplikację. "Zmniejszenie bezpieczeństwa"
BIZNES
shutterstock_2603953481
20 lat badań i zaskakujący wynik: jedno ćwiczenie obniżyło ryzyko schorzenia o 25 procent
Zdrowie
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
"Wielka korekta" i dymisja, w tle referendum za odwołaniem prezydenta
Kraków
Andrej Babis
Premier Czech krytykuje system UE. "Niszczą nasz przemysł"
BIZNES
Odnowiono witraże w kościele Opatrzności Bożej w Wesołej
Mycie, klejenie, kitowanie. Odnowili witraże wybitnego artysty
WARSZAWA
Wyburzają domy zbudowane na skażonym gruncie w Missouri
Gleba skażona odpadami jądrowymi, domy do wyburzenia. "28 lat wspomnień"
METEO
imageTitle
Afera alkoholowa w skokach. Trener odesłany do domu
EUROSPORT
Prezydent USA Donald Trump
Które kraje Europy poparły kandydaturę Trumpa do Nobla? To zależy...
KONKRET24
Wysłuchanie Pam Bondi w Kongresie
"Nie będziesz mi mówić, co mam robić, nieudaczniku". Burza w Waszyngtonie
Trzeba było wyważyć drzwi
Jeden zaatakował policjantów tasakiem, drugi trzymał łom
Lublin
Usłyszeli zarzuty rozboju
Weszli nocą do mieszkania 88-latki i zażądali pieniędzy
Lublin
Zdjęcie ze strony kancelarii prezydenta z wyeksponowanym napisem na koszulce i niewidoczną twarzą Karola Nawrockiego
"Analiza informacji" i brak odpowiedzi na kluczowe pytanie. Kancelaria prezydenta o spółce Nowrocky
Marcin Złotkowski, Kacper Sulowski
imageTitle
Poruszające słowa po dyskwalifikacji
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica