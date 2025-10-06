Logo strona główna
Zdrowie

Ogród jako środek terapeutyczny? "Nie chodzi tylko o miłe spędzenie czasu"

Słońce, pogodnie, lato, gorąco, ciepło
Nowy ogród sensoryczny "daje ukojenie" młodym pacjentom Centrum Psychiatrii i Onkologii
Źródło: TVN24
W chorzowskim Centrum Zdrowia Psychicznego pacjenci nie tylko uczestniczą w konsultacjach lekarskich czy terapii indywidualnej, ale i mogą korzystać z hortiterapii, czyli połączenia ogrodnictwa i terapii. - Kontakt z naturą i drugim człowiekiem jest niezwykle ważny dla naszej psychiki - komentuje asystentka zdrowienia Monika Gajos.

W Centrum Zdrowia Psychicznego działającym przy Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie pacjenci biorą udział w zajęciach hortiterapii – terapii ogrodniczej, która łączy kontakt z naturą z elementami wsparcia emocjonalnego.

Chodzi nie tylko o mile spędzony czas

Hortiterapia, czyli połączenie ogrodnictwa i terapii, jest stosowana na całym świecie jako wsparcie w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych czy w procesach rehabilitacji. Z badań wynika, że wspólna praca z roślinami poprawia koncentrację, redukuje stres i wzmacnia więzi społeczne.

W chorzowskim Centrum pacjenci nie tylko uczestniczą w konsultacjach lekarskich czy terapii indywidualnej. Równie ważną częścią oferty są zajęcia grupowe, które angażują uczestników w działania społeczne i aktywności z elementami terapii. Jedną z nich jest właśnie hortiterapia.

- Kontakt z naturą i drugim człowiekiem jest niezwykle ważny dla naszej psychiki – powiedziała PAP asystentka zdrowienia Monika Gajos. - Nie chodzi tylko o miłe spędzenie czasu. W tej grupie rozmawiamy także o trudnych sprawach. Czasem się śmiejemy, czasem płaczemy, ale przede wszystkim tworzymy społeczność, w której każdy czuje się akceptowany - dodała.

"Dzielimy się tym, jak radził sobie każdy z nas"

Spotkania w Klubie Pacjenta odbywają się regularnie. Grupa jest zróżnicowana pod względem wieku - najmłodsi uczestnicy dopiero wchodzą w dorosłość, najstarszy ma 71 lat. Jak zaznaczyła Gajos, taka różnorodność sprzyja integracji i wymianie doświadczeń: - Nie dajemy sobie rad wprost, ale dzielimy się tym, jak każdy z nas radził sobie z diagnozą czy chorobą. To daje innym pomysł, że można spróbować inaczej - podkreśliła.

W ramach obecnych prac na terenie Centrum powstaje kwietnik przy ławeczkach, oznaczony jako inicjatywa Klubu Pacjenta. - Chcemy, aby była to przestrzeń przyjazna, w której osoby przychodzące na zajęcia będą czuły się dobrze - dodaje Gajos.

Centrum Zdrowia Psychicznego w Chorzowie funkcjonuje od kilku lat jako jedno z kluczowych miejsc kompleksowego wsparcia dla osób zmagających się z kryzysami psychicznymi. Oferuje pomoc psychiatryczną, psychologiczną i środowiskową. Jak informuje placówka, od grudnia 2023 r. do chwili obecnej skorzystało z niej ponad 9 tysięcy pacjentów.

- Naszym celem jest nie tylko leczenie, ale też budowanie poczucia wspólnoty i wzajemnego wsparcia. Pacjenci wiedzą, że nie są sami - mówi Gajos.

Każdy wie, że pozytywnie to na nas wpływa

Hortiterapia, czyli terapia ogrodnicza, zyskuje w Polsce coraz większą popularność. Badania potwierdzają, że łączy ona pozytywny wpływ aktywności fizycznej, natury i kontaktu społecznego.

- To jest pomysł, który funkcjonuje od zawsze. Każdy z nas podświadomie wie i czuje, że przebywanie w ogrodzie czy lesie pozytywnie na nas wpływa - mówiła w maju w Dzień Dobry TVN Anna Gomułka, hortiterapeutka, prezeska Fundacji na rzecz Rodziny i Rewitalizacji Polskiej Wsi w Dalkowie.

We wrześniu przy Centrum Psychiatrii i Onkologii Dzieci i Młodzieży w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie został otwarty ogród sensoryczny, który powstał dzięki współpracy CZD z Fundacją TVN. Ma wspierać młodych pacjentów w procesie leczenia. To miejsce, które pozwala się wyciszyć i przyspieszyć powrót do zdrowia. W czerwcu Ogród Sensoryczny dla dzieci otwarto też przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie, ten projekt również został sfinansowany przez Fundację TVN i Amazon. 

