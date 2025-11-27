Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Odra, cholera, dur brzuszny. Jak nie przywieźć choroby z podróży

|
samolot pasazer zel maska shutterstock_1684239898
Odra jest wyjątkowo zakaźna. Jeden chory zaraża do 18 osób
Sanepid na Podkarpaciu informuje o nowych przypadkach odry, placówka w Brzezinach ostrzegła podróżnych lotu z Kataru po podejrzeniu zakaźnej choroby u jednego z podróżnych. Eksperci przypominają, że wirus odry wyjątkowo łatwo się rozprzestrzenia - a podróże, zwłaszcza w egzotyczne rejony, wiążą się z ryzykiem wielu innych przypadłości. Jak się przed nimi uchronić i o co warto zadbać, tłumaczy w rozmowie z tvn24.pl dr Karolina Pyziak-Kowalska, specjalistka chorób zakaźnych.
Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Odra ma długi okres wylęgania - objawy mogą pojawić się nawet po trzech tygodniach. Który moment jest najbardziej zakaźny?
  • W samolocie ryzyko zakażenia zależy m.in. od miejsca siedzenia i ruchu pasażera. Gdzie ryzyko zakażenia jest największe?
  • Urlop w Azji, Ameryce Północnej lub Południowej? Ekspertka wyjaśnia, jakie szczepienia warto rozważyć i kiedy. Czy można ich przyjąć za dużo? Ekspertka wyjaśnia, jaki jest prawidłowy schemat.
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

Powiatowa Stacja Sanitarno‑Epidemiologiczna w Brzezinach wydała 25 listopada pilne ostrzeżenie dotyczące pasażerów lotu QR0263 z Dohy do Warszawy z 10 listopada 2025 roku. U jednego z pasażerów pojawiło się podejrzenie choroby zakaźnej. Sanepid prowadził działania prewencyjne i apelował o kontakt do osób z powiatu brzezińskiego, które mogły znajdować się w pobliżu tego pasażera. Jak dowiedzieliśmy się, podejrzenie dotyczyło odry.

Tymczasem nowe ogniska tej choroby odnotowano w województwie podkarpackim. "Na dzień 27 listopada br. na terenie województwa odnotowano ogółem 11 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zachorowania na odrę w jednym ognisku", informuje Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Czy jest się czego obawiać?

Odra - trudny przeciwnik

Objawy wirusa odry mogą pojawić się do trzech tygodni od kontaktu z osobą chorą. - Standardowy okres wylęgania tej choroby wynosi zwykle 10-12 dni, choć fizjologicznie może mieścić się w przedziale od 7 do 21 dni. Warto przy tym doprecyzować, że liczymy go od momentu zakażenia do pojawienia się pierwszych objawów choroby - mówi w rozmowie z tvn24.pl dr Karolina Pyziak-Kowalska, specjalistka chorób zakaźnych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Groźny wirus na Podkarpaciu. Wzrosła liczba zakażeń

Groźny wirus na Podkarpaciu. Wzrosła liczba zakażeń

Piotr Wójcik
Ta choroba "resetuje" układ odpornościowy. Potwierdzone zakażenia na Podkarpaciu

Ta choroba "resetuje" układ odpornościowy. Potwierdzone zakażenia na Podkarpaciu

Anna Bielecka

Osoba chora zaraża jeszcze zanim pojawi się u niej wysypka. - Okres prodromalny, czyli zapowiadający chorobę, to czas, w którym pacjent jest najbardziej zakaźny, mimo że nie występują jeszcze typowe objawy wysypki. Pojawiają się wówczas gorączka, zapalenie spojówek i kaszel. Dopiero później mogą wystąpić charakterystyczne plamki Koplika, które jednak rzadko są rozpoznawane, ponieważ pojawiają się na błonach śluzowych. Po tym etapie rozwijają się właściwe objawy wysypkowe, zwykle około dwóch tygodni od momentu zakażenia - tłumaczy dr Pyziak-Kowalska.

Anna Bielecka
Anna Bielecka
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Black Week - PLUS
Black Week z "plusem". Płać mniej - korzystaj dłużej
Polska
MQ-9 Reaper
Amerykanie zestrzelili swojego najdroższego drona. Mieli ważny powód
Świat
imageTitle
Niesamowity powrót w meczu. Twierdzi, że czuwał nad nim duch ojca
Najnowsze
Kobieta zaginęła (zdjęcie ilustracyjne)
Zaatakował nożem dwie kobiety. Grozi mu 20 lat więzienia
WARSZAWA
Stubaier Gletscher
Gigantyczna lawina w Alpach. Narciarze pod śniegiem
METEO
Szpital
Brakuje 150 tysięcy pielęgniarek. Eksperci biją na alarm
Zdrowie
Pracownicy układają tubingi w TBM Katarzyna
Kluczowa inwestycja na zakręcie. Wykonawca: pieniądze się skończyły
Łódź
Posiedzenie rządu
Spór o zmianę umów o pracę. Ministrowie liczą koszty
BIZNES
imageTitle
Druzgocąca diagnoza. Igrzyska przepadły, pożegnanie trzeba odłożyć
EUROSPORT
imageTitle
Przystanek Ankara. Śliwka zaprezentowany w nowym klubie
Najnowsze
Nowy węzeł rozjazdowy na skrzyżowaniu alei Niepodległości z Rakowiecką
Część Mokotowa bez tramwajów. W weekend prace przy Rakowieckiej
WARSZAWA
BANKNOTY
Podatek od wygranych ze zmianami. Jest decyzja Senatu
BIZNES
Zastrzyk, szczepionka, lekarz (zdj. ilustracyjne)
Najpierw infekcja, potem szpital. A w nim kolejne zagrożenia
Zdrowie
imageTitle
"Duża wiadomość" od Cristiano Ronaldo
EUROSPORT
imageTitle
Alarm przed Pucharem Świata. Konkursy zagrożone
EUROSPORT
Na dworcu w poczekalni skradziono pluszowego misia
Posadziła misia na ławce i poszła po bilet. Gigantyczna zabawka zniknęła
Szczecin
Dariusz Stefaniuk, Zbigniew Ziobro i Janusz Kowalski w Budapeszcie
Politycy PiS w Budapeszcie. "Już nie wrócicie?"
Polska
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Chcą wysyłać drony, by odstraszać niedźwiedzie
METEO
Lubin, Barbórka
Górnicy z mniejszą barbórką i niepewną "czternastką"
BIZNES
Odra jest wirusową chorobą zakaźną
Groźny wirus na Podkarpaciu. Wzrosła liczba zakażeń
Piotr Wójcik
Donald Tusk
Tusk o decyzji Nawrockiego. "Sabotaż"
Polska
10-miesięczne dziecko trafiło do szpitala
Znęcała się nad rocznym dzieckiem, nagrywała to i wysyłała ojcu
Wrocław
Zabezpieczono też pieniądze
Śledztwo w sprawie korupcji. Starosta w areszcie, policjanci z zarzutami
Łódź
Opryskiwanie pola
Chemikalia szkodzą bardziej niż sądzono. Nowe badania
Zdrowie
imageTitle
Brutalna bitwa, 17 czerwonych kartek. Zaczęło się niewinnie
EUROSPORT
Papież Leon XIV w Ankarze z prezydentem Turcji Recepem Erdoganem
Papież w Turcji. Mówił o trzeciej wojnie światowej "toczonej fragmentarycznie"
Świat
Kolizja na Patriotów. Z powodu uszkodzonej latarni ruch jest wstrzymany
Uszkodzona latarnia i zablokowany ruch na ważnej trasie
WARSZAWA
Znaleźli kontrabandę
Papierosy ukryte w pietruszce. W wykryciu kontrabandy pomógł pies
Białystok
Black Friday
"Głupotą byłoby nie skorzystać, ale interesem życia byłoby nie kupować"
Maja Piotrowska
Dyrektor ESA Josef Aschbacher i minister finansów i gospodarki Andrzej Domański
Ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej powstanie w Polsce
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica