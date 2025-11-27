Odra, cholera, dur brzuszny. Jak nie przywieźć choroby z podróży

Odra jest wyjątkowo zakaźna. Jeden chory zaraża do 18 osób

Powiatowa Stacja Sanitarno‑Epidemiologiczna w Brzezinach wydała 25 listopada pilne ostrzeżenie dotyczące pasażerów lotu QR0263 z Dohy do Warszawy z 10 listopada 2025 roku. U jednego z pasażerów pojawiło się podejrzenie choroby zakaźnej. Sanepid prowadził działania prewencyjne i apelował o kontakt do osób z powiatu brzezińskiego, które mogły znajdować się w pobliżu tego pasażera. Jak dowiedzieliśmy się, podejrzenie dotyczyło odry.

Tymczasem nowe ogniska tej choroby odnotowano w województwie podkarpackim. "Na dzień 27 listopada br. na terenie województwa odnotowano ogółem 11 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zachorowania na odrę w jednym ognisku", informuje Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Czy jest się czego obawiać?

Odra - trudny przeciwnik

Objawy wirusa odry mogą pojawić się do trzech tygodni od kontaktu z osobą chorą. - Standardowy okres wylęgania tej choroby wynosi zwykle 10-12 dni, choć fizjologicznie może mieścić się w przedziale od 7 do 21 dni. Warto przy tym doprecyzować, że liczymy go od momentu zakażenia do pojawienia się pierwszych objawów choroby - mówi w rozmowie z tvn24.pl dr Karolina Pyziak-Kowalska, specjalistka chorób zakaźnych.

Osoba chora zaraża jeszcze zanim pojawi się u niej wysypka. - Okres prodromalny, czyli zapowiadający chorobę, to czas, w którym pacjent jest najbardziej zakaźny, mimo że nie występują jeszcze typowe objawy wysypki. Pojawiają się wówczas gorączka, zapalenie spojówek i kaszel. Dopiero później mogą wystąpić charakterystyczne plamki Koplika, które jednak rzadko są rozpoznawane, ponieważ pojawiają się na błonach śluzowych. Po tym etapie rozwijają się właściwe objawy wysypkowe, zwykle około dwóch tygodni od momentu zakażenia - tłumaczy dr Pyziak-Kowalska.