Zdrowie Walczą z epidemią odry. Od marca zmarło już w tym kraju 1147 osób Maciej Wacławik |

Odra jest wyjątkowo zakaźna. Jeden chory zaraża do 18 osób Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Według WHO epidemia odry w Bangladeszu od marca pochłonęła 1147 istnień ludzkich - podał portal NBC News w poniedziałek. 94 proc. zgłoszonych zgonów dotyczyło dzieci poniżej piątego roku życia.

Z analizy dokumentacji WHO przeprowadzonej przez agencję Reuters, a także z wywiadów z kilkunastoma naukowcami, pracownikami ochrony zdrowia i urzędnikami wynika, że w ciągu ostatnich miesięcy walkę z odrą w Bangladeszu utrudniały między innymi niedokładne dane, w których pominięto miliony dzieci, niedociągnięcia w profilaktyce oraz fakt, że urzędnicy nie dotarli ze stosownymi informacjami do wszystkich rodziców.

Ekspert o "ostrzeżeniu" dla innych krajów

- To prawdziwe ostrzeżenie dla każdego kraju - stwierdził Mark Jit, profesor Uniwersytetu Nowojorskiego i doradca WHO ds. szczepionek, którego cytuje NBC News. Jit dodał, że zapobieganie epidemii poprzez szczepienia jest łatwiejsze, tańsze i bezpieczniejsze niż reagowanie na sytuację kryzysową. - Działania reaktywne ostatecznie powstrzymają epidemię, ale w międzyczasie wiele osób zachoruje na odrę, a niektóre z nich umrą - podkreślił ekspert.

Odra to jedna z najłatwiej rozprzestrzeniających się chorób zakaźnych. By osiągnąć odporność zbiorową, zaszczepione dwoma dawkami musi być minimum 95 procent populacji. Tymczasem w Bangladeszu w 2025 roku wskaźnik zaszczepienia pierwszą dawką spadł do 90 proc., a wskaźnik zaszczepienia drugą dawką wyniósł 86 proc. - wynika z szacunków WHO i UNICEF przedstawionych w raporcie opublikowanym w lipcu bieżącego roku.

Odra Źródło zdjęcia: PAP

Autorzy wspomnianego raportu zwrócili również uwagę na jakość oficjalnych statystyk na temat szczepień przeciwko odrze i innym chorobom w latach 2023-2025. Wstępne dane sugerowały niekiedy, że liczba zaszczepionych osób przekraczała 100 proc., co sugeruje błędy w zliczaniu dawek lub liczb docelowych.

"Luka" w danych

Gdy w marcu w Bangladeszu wybuchła epidemia odry, rząd zamieszkiwanego przez 178 mln osób kraju oświadczył, że nadzwyczajnym programem szczepień objęte zostały wszystkie dzieci w wieku od szóstego miesiąca życia do piątego roku życia. "Program nie osiągnął jednak zamierzonego celu" - zauważa NBC News, dodając: "Okazało się to, gdy w czerwcu podczas kolejnej rutynowej akcji zdrowotnej na liście docelowej znalazły się o cztery miliony dzieci więcej niż podczas kampanii przeciwko odrze, mimo że obejmowała ona tę samą grupę wiekową".

Ziauddin Hyder, doradca premiera Tarika Rahmana do spraw zdrowia, w połowie września mówił Reutersowi o "luce" w oficjalnych danych. Na początku ubiegłego miesiąca ten sam doradca w rozmowie z agencją AFP przyznał, że "znaczna liczba" dzieci nie otrzymała szczepionki przeciwko odrze.

Epidemia odry w Bangladeszu

Do wzrostu liczby zachorowań na odrę w Bangladeszu doszło po niepokojach społecznych, które doprowadziły do upadku rządu Sheikh Hasiny Wazed - zwraca uwagę NBC News. Polityczne zawirowania skutkowały m.in. protestami pracowników ochrony zdrowia, a w konsekwencji opóźnieniem zamówień na szczepionki oraz przerwaniem szczepień uzupełniających.

Redagowała AZ