Zdrowie

Od 1 lutego więcej szczepień w aptekach. Dla wszystkich bezpłatnie, nie dla każdego "za darmo"

szczepienie shutterstock_2190083545_1
Lawinowy wzrost zachorowań na nowotwory wywoływane przez HPV
Źródło: TVN24
Od 1 lutego 2026 w aptekach w całej Polsce będzie można bezpłatnie zaszczepić się przeciw kolejnym chorobom. Lista szczepień finansowanych ze środków publicznych wyraźnie się rozszerzy. To efekt zmiany wykazu szczepień, który pod koniec ubiegłego roku ukazał się w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Zdrowia.
Kluczowe fakty:
  • Od lutego 2026 r. dorośli pacjenci będą mogli bezpłatnie zaszczepić się w aptece przeciwko sześciu dodatkowym chorobom. Liczba dostępnych procedur wzrośnie do 18. Na co będzie można się zaszczepić?
  • Bezpłatnie nie zawsze znaczy za darmo. Kto faktycznie dostanie szczepionkę bezpłatnie, a kto zapłaci część ceny? I od czego to zależy?
  • Z raportu o chorobach zakaźnych przygotowanego przez Centrum e-Zdrowia, MZ i GIS wynika, że od sierpnia do 16 listopada 2025 roku przeciw grypie zaszczepiło się ponad 2 miliony osób. To więcej niż w całym sezonie 2023/2024 i 2024/2025. Kto szczepi się najchętniej?
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

Jeszcze kilka lat temu szczepienia kojarzyły się głównie z przychodnią, kolejką i terminem "na za dwa tygodnie". Dziś coraz częściej wystarczy wejść do apteki. Farmaceuci szczepią, wystawiają recepty, a liczba osób korzystających z tej formy profilaktyki szybko rośnie. Lutowe zmiany są kolejnym krokiem w kierunku systemu, w którym szczepienia mają być łatwiej dostępne, szczególnie dla seniorów i osób z chorobami przewlekłymi.

Więcej darmowych szczepień w aptekach

Jeszcze pod koniec grudnia 2025 r. środowisko farmaceutów informowało o planach poszerzenia oferty szczepień w aptekach. Po spotkaniu Głównego Inspektora Farmaceutycznego Łukasza Pietrzaka z wiceminister zdrowia Katarzyną Kacperczyk zapowiedziano, że Narodowy Fundusz Zdrowia obejmie refundacją kolejne szczepienia. Początkowo mówiono o styczniu, ostatecznie nowe rozwiązania wejdą w życie z początkiem lutego. Liczba dostępnych procedur wzrośnie do 18, czyli będzie ich o sześć więcej niż dotychczas.

Oszukamy organizm paracetamolem, a wieczorem pojawią się powikłania
Dowiedz się więcej:

Oszukamy organizm paracetamolem, a wieczorem pojawią się powikłania

Od lutego dorośli pacjenci będą mogli bezpłatnie zaszczepić się w aptece przeciwko:

  • ospie wietrznej,
  • durowi brzusznemu,
  • błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis w jednym preparacie,
  • meningokokom typu B,
  • meningokokom typu ACWY,
  • żółtej gorączce.

To wyraźne poszerzenie oferty, szczególnie dla osób, które do tej pory musiały szukać punktów szczepień w przychodniach lub poradniach medycyny podróży.

Obecnie w aptekach można bezpłatnie zaszczepić się przeciwko 12 chorobom lub grupom chorób, m.in. przeciw COVID-19, grypie, kleszczowemu zapaleniu mózgu, pneumokokom, półpaścowi, RSV, HPV czy odrze, śwince i różyczce. Od lutego ta lista zostanie rozszerzona o kolejne pozycje.

Kto ma prawo do darmowej szczepionki, a kto płaci?

Bezpłatne w aptece jest samo wykonanie szczepienia. To znaczy, że pacjent nie ponosi kosztu usługi, ale nie zawsze oznacza to darmową szczepionkę. O tym, czy preparat jest bezpłatny, częściowo refundowany czy pełnopłatny, decydują kryteria określone w obwieszczeniu ministra zdrowia.

Jak przypomina wirusolożka prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska, receptę na szczepionkę z refundacją może wystawić nie tylko lekarz, ale również farmaceuta. Jeśli pacjent nie ma prawa do świadczeń finansowanych przez NFZ lub nie spełnia warunków refundacji, za szczepionkę płaci w całości.

Jak podkreśla prof. Szuster-Ciesielska, która regularnie pisze o tym w swoich mediach społecznościowych, zakres refundacji jest różny w zależności od szczepienia i sytuacji pacjenta. Część osób, głównie seniorzy, kobiety w ciąży oraz pacjenci z chorobami przewlekłymi, może skorzystać ze szczepień bezpłatnie. Inni mają prawo do częściowej refundacji.

W praktyce oznacza to, że:

  • w przypadku szczepień przeciw grypie osoby starsze płacą zwykle kilkanaście do kilkudziesięciu złotych, podczas gdy cena pełnopłatna to około 50–160 zł,
  • szczepienia przeciw pneumokokom dla seniorów z chorobami towarzyszącymi są bezpłatne, a dla pozostałych kosztują około 280 zł,
  • szczepienia przeciw półpaścowi są darmowe dla osób po 65. roku życia, a przy częściowej refundacji to wydatek rzędu 370–380 zł; bez refundacji ponad 750 zł,
  • szczepienia przeciw RSV dla seniorów i kobiet w ciąży są bezpłatne, przy zniżce kosztują około 400 zł, a pełna cena to ponad 800 zł,
  • w przypadku szczepień przeciw HPV dzieci i młodzież szczepią się bezpłatnie, dorośli przy refundacji płacą około 140 zł, a bez niej około 280 zł.

Jak zaznacza wirusolożka, refundacja bardzo często oznacza realną ulgę finansową i usuwa jedną z ważniejszych barier w dostępie do szczepień.

Szczepień przybywa, ale Polska wciąż jest w ogonie Europy

W Polsce od lat obserwowano bardzo niskie wskaźniki zaszczepienia, zwłaszcza przeciw grypie. W wielu sezonach były to zaledwie pojedyncze procenty populacji, a w grupie 65+ wynik wyraźnie odbiegał od celu Światowej Organizacji Zdrowia, która wskazuje, że wyszczepialność seniorów powinna sięgać około 75 procent.

Problem dobrze pokazują dane międzynarodowe. W ostatnim raporcie "Health at a Glance" Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju Polska znalazła się w ogonie kilkudziesięciu analizowanych państw pod względem szczepień przeciw grypie wśród osób po 65. roku życia. W 2023 roku poziom zbliżony do rekomendowanego osiągnęły tylko nieliczne kraje, m.in. Korea Południowa, Meksyk, Wielka Brytania i Dania. Polska była na samym końcu zestawienia: przeciw grypie zaszczepiony był tylko co dziesiąty senior.

Pół miliona chorych w Polsce. Nauka kwestionuje tezę o nieodwracalnej demencji
Dowiedz się więcej:

Pół miliona chorych w Polsce. Nauka kwestionuje tezę o nieodwracalnej demencji

Autorzy raportu przypominają, że szczepienia należą do najskuteczniejszych narzędzi zdrowia publicznego. Nie tylko ograniczają liczbę zakażeń, ale realnie zmniejszają ryzyko ciężkich powikłań, hospitalizacji i zgonów. W przypadku osób starszych ich znaczenie jest szczególne, bo to właśnie ta grupa najczęściej trafia do szpitali w sezonie grypowym i w największym stopniu obciąża system ochrony zdrowia.

Grypa pozostaje jedną z najpowszechniejszych chorób zakaźnych na świecie. Każdego roku prowadzi do milionów ciężkich zachorowań i setek tysięcy zgonów globalnie.

Widać wyraźne odbicie

Mimo to ostatni sezon przyniósł wyraźną zmianę. Z raportu o chorobach zakaźnych przygotowanego przez Centrum e-Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny wynika, że od sierpnia do 16 listopada 2025 roku przeciw grypie zaszczepiło się ponad 2 miliony osób. To więcej niż w całym sezonie 2023/2024 i 2024/2025.

Sam wrzesień 2025 r. przyniósł niemal milion szczepień (967 769), czyli o blisko 60 procent więcej niż rok wcześniej.

Fala tej choroby nadeszła wcześniej. Jest nowa mutacja wirusa
Dowiedz się więcej:

Fala tej choroby nadeszła wcześniej. Jest nowa mutacja wirusa

Z najnowszych danych wynika, że to właśnie osoby starsze są dziś najbardziej aktywną grupą, która się szczepi. Do połowy listopada 2025 zaszczepiło się ponad milion osób w wieku 65+, co stanowi ponad połowę wszystkich zaszczepionych.

W poszczególnych grupach wiekowych wyglądało to następująco:

  • 65-69 lat: 261 895 osób
  • 70-74 lata: 313 571 osób
  • 75-79 lat: 266 424 osoby
  • 80-84 lata: 126 745 osób
  • 85 lat i więcej: 118 320 osób
Wyleczyli nieuleczalne. Co jeszcze przyniósł 2025 rok w medycynie?
Dowiedz się więcej:

Wyleczyli nieuleczalne. Co jeszcze przyniósł 2025 rok w medycynie?

Eksperci zwracają uwagę, że duże znaczenie ma dostępność. Apteki stały się miejscem, do którego pacjenci zaglądają na co dzień, bez konieczności umawiania wizyty w przychodni. Połączenie bliskości, refundacji i prostszej procedury sprawia, że szczepienia przestają być "wyprawą do systemu", a zaczynają być zwykłą, krótką wizytą przy okazji codziennych spraw.

Autorka/Autor: adan/pwojc

Źródło: tvn24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

