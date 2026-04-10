Zdrowie

Obrączka chroni przed rakiem? "To może zmniejszyć ryzyko nawet o 80 procent"

Czy obrączka to sposób na raka? Brzmi absurdalnie, ale najnowsze badania sugerują, że osoby w małżeństwach rzadziej słyszą diagnozę nowotworową i częściej mają większe szanse na skuteczne leczenie. Jak tłumaczą to naukowcy? I co z singlami oraz związkami nieformalnymi?
Kluczowe fakty:
  • Amerykańskie badania wskazały między innymi, u którego z małżonków ryzyko zachorowania jest niższe o ponad 80 proc.
  • Osoby w małżeństwie częściej wykonują badania profilaktyczne i szybciej zgłaszają się do lekarza. Czym tłumaczą to naukowcy?
  • Zdrowotny "efekt małżeństwa" nie odnosi się tylko do formalnych związków. Co się kryje pod tym pojęciem?
Naukowcy z University of Miami oraz University of Virginia pokazują, że małżeństwo to nie tylko instytucja społeczna, ale także czynnik, który może realnie wpływać na zdrowie i profilaktykę onkologiczną. Tzw. efekt małżeństwa nie sprowadza się do samego poczucia szczęścia - to raczej sieć wsparcia, łatwiejszy dostęp do opieki medycznej i wzajemna mobilizacja do badań, których znaczenie rośnie wraz z długością związku. W czasie, gdy liczba zawieranych małżeństw spada, eksperci zwracają uwagę, że część społeczeństwa może tracić ten dodatkowy, ochronny zasób.

Komu obrączka służy bardziej?

Wyniki najnowszego badania, opublikowanego w "Cancer Research Communications", wyraźnie zmieniają perspektywę spojrzenia na to, kto faktycznie korzysta na życiu w związku. Przez lata sądzono, że to mężczyźni czerpią większe zdrowotne profity z małżeństwa. Analiza danych z American Community Survey z lat 2015-2022 pokazuje jednak inny obraz.

Badanie obejmujące osoby powyżej 30. roku życia z 12 stanów USA wskazuje, że żonaci mężczyźni mają o 58 proc. niższe ryzyko zachorowania na nowotwór w porównaniu z osobami samotnymi. W przypadku kobiet różnica okazuje się jeszcze bardziej wyraźna - u zamężnych (uwzględniając także wdowy i rozwiedzione) ryzyko jest niższe aż o 83 proc. - To uderzające, bo jeśli chodzi o ryzyko zachorowania na raka, założenie obrączki może być nawet bardziej korzystne dla kobiet - komentuje badanie prof. Brad Wilcox z University of Virginia.

Autorzy badania zwracają uwagę, że tak silny efekt obserwowany u kobiet może mieć również podłoże biologiczne i reprodukcyjne. Kobiety żyjące samotnie częściej nie mają dzieci, a brak ciąży i porodu wiąże się statystycznie z wyższym ryzykiem wystąpienia niektórych nowotworów, takich jak rak jajnika czy rak trzonu macicy.

Małżeństwo jako centrum wsparcia

Dlaczego życie w parze wiąże się z niższym ryzykiem nowotworów? Eksperci wskazują na cały zestaw mechanizmów, od psychologicznych po systemowe. Jednym z najważniejszych jest wczesna diagnostyka. Dane pokazują, że u osób pozostających w małżeństwie choroby nowotworowe częściej wykrywane są na wcześniejszym etapie, co znacząco zwiększa szanse na skuteczne leczenie i przeżycie.

W przypadku mężczyzn szczególną rolę odgrywają partnerki, które często mobilizują do wykonywania badań i podejmowania terapii. To zjawisko jest wyraźnie widoczne w niektórych grupach etnicznych. Dr Jarrod A. Carrol, geriatra z Kaiser Permanente, w komentarzu dla serwisu CNN zwraca uwagę na "siłę czarnoskórej kobiety", która nierzadko pełni funkcję centrum wsparcia dla całej rodziny. To właśnie one skłaniają swoich mężów do zgłoszenia się do lekarza przy pierwszych niepokojących objawach, co przekłada się na lepsze wyniki leczenia.

Prof. Paulo S. Pinheiro, epidemiolog i główny autor badania, podkreśla z kolei, że osoby żyjące samotnie znacznie rzadziej korzystają z badań profilaktycznych. Brak bliskiej osoby, która przypomni o kolonoskopii czy cytologii, sprawia, że wielu pacjentów trafia do lekarza dopiero w zaawansowanym stadium choroby.

Mniej używek, mniej ryzyka

Małżeństwo wiąże się także ze zmianą stylu życia na bardziej sprzyjający zdrowiu. Badania pokazują, że osoby pozostające w związkach rzadziej podejmują zachowania obciążone wysokim ryzykiem, które bezpośrednio zwiększają prawdopodobieństwo rozwoju nowotworów.

Dobrym przykładem jest rak płuca. W tej grupie ryzyko jest wyraźnie niższe u osób w małżeństwie, co łączy się z rzadszym paleniem tytoniu. Podobną zależność obserwuje się w przypadku raka szyjki macicy. Choroba ta jest ściśle związana z zakażeniem wirusem HPV, a stabilizacja życia seksualnego w małżeństwie statystycznie oznacza mniejszą liczbę partnerów i niższą ekspozycję na wirusa. Badacze podkreślają jednak, że nie eliminuje to ryzyka całkowicie, zwłaszcza jeśli pojawiają się kontakty pozamałżeńskie.

Co istotne, efekt ten nie jest jednorazowy, ale narasta wraz z czasem trwania związku. Prof. Pinheiro zwraca uwagę, że korzyści zdrowotne kumulują się wraz ze stażem małżeńskim. Stabilne środowisko domowe sprzyja zdrowszym nawykom, takim jak regularne posiłki, lepsza jakość snu i mniejsza skłonność do nadużywania alkoholu.

A co z singlami?

Choć statystyki wskazują na korzyści zdrowotne związane z małżeństwem, coraz częściej pojawia się pytanie, czy nie są one częściowo efektem działania samego systemu ochrony zdrowia. Dr Joan DelFattore, badaczka zajmująca się relacją między stanem cywilnym a opieką medyczną, która od lat analizuje wpływ tych czynników na przebieg leczenia, zwraca uwagę, że wyższa przeżywalność małżonków może wynikać z tego, że system w praktyce "premiuje" osoby w sformalizowanych związkach.

W wielu modelach ubezpieczeniowych współmałżonkowie mają łatwiejszy dostęp do opieki, podczas gdy osoby samotne napotykają więcej barier. Problemem są także utrwalone w środowisku medycznym stereotypy. Dr DelFattore, u której 15 lat temu rozpoznano raka pęcherzyka żółciowego w IV stadium, wspomina, że jej onkolog był przekonany, iż jako singielka nie poradzi sobie z agresywnym leczeniem z powodu braku wsparcia.

- Był nieugięty w przekonaniu, że samotna kobieta nie może mieć sieci wsparcia pozwalającej na podjęcie trudnej terapii - mówi w CNN DelFattore. Lekarz przerwał jej, gdy próbowała opowiedzieć o bliskich, którzy byli gotowi jej pomóc. Tego typu uprzedzenia mogą skutkować proponowaniem osobom samotnym mniej intensywnego leczenia, co bezpośrednio przekłada się na gorsze rokowania.

Czy przyjaciel może zastąpić małżonka?

Eksperci podkreślają, że choć małżeństwo pozostaje najsilniejszym statystycznie czynnikiem ochronnym, sam "efekt wsparcia" nie jest zarezerwowany wyłącznie dla osób z aktem ślubu. Kluczowe znaczenie ma obecność drugiego człowieka, który potrafi wziąć odpowiedzialność, wesprzeć w codzienności i pomóc odnaleźć się w skomplikowanym systemie leczenia.

Dr DelFattore zwraca uwagę, że relacje pozamałżeńskie mogą być równie silne i bliskie. - Sąsiad może równie dobrze pomóc ci wejść pod prysznic. Intymna opieka nie ogranicza się tylko do małżonka - podkreśla badaczka.

W kontekście zmieniających się modeli życia prof. Pinheiro apeluje do lekarzy, by poświęcali więcej czasu pacjentom, którzy nie mają "wbudowanego" wsparcia w domu. Z kolei osoby żyjące samotnie powinny świadomie budować własne sieci relacji, które w razie choroby będą w stanie przejąć funkcję tej ochronnej struktury.

Wnioski z badań są spójne: to nie sama obrączka, ale bliskość i realne wsparcie drugiego człowieka mogą mieć znaczenie dla zdrowia. Od systemu ochrony zdrowia zależy jednak, czy taka pomoc będzie dostępna dla wszystkich, niezależnie od stanu cywilnego.

Źródło: PAP, tvn24.pl


Agata Daniluk
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
