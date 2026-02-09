Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Wspólniczka Epsteina przed Kongresem. Miała powołać się na piątą poprawkę
Wspólniczka Epsteina przed Kongresem. Miała powołać się na piątą poprawkę
Zdrowie

Objawów grypy brak, a leczenie wskazane. Lekarz wyjaśnia, kto dostanie lek profilaktycznie

|
shutterstock_1054902860
W tym sezonie z powodu grypy zmarło 1061 osób
Źródło: TVN24
Polska znalazła się w kulminacyjnym momencie sezonu grypowego, co potwierdzają dane Głównego Inspektoratu Sanitarnego i relacje lekarzy z całego kraju. Kluczowe są szybka diagnostyka i podjęcie leczenia w ciągu pierwszych 48 godzin. W ściśle określonych sytuacjach możliwe jest także profilaktyczne stosowanie leków przeciwwirusowych. Kiedy takie postępowanie ma sens i dlaczego nie może być stosowane "na wszelki wypadek"?
Kluczowe fakty:
  • Choć w ostatnich tygodniach obserwujemy gwałtowny wzrost zachorowań na grypę, ich liczba jest o około 250 tysięcy niższa niż w poprzednim sezonie.
  • Jednym z kluczowych czynników napędzających transmisję wirusa pozostają szkoły i przedszkola. Łukasz Durajski, rezydent pediatrii, tłumaczy, kto i kiedy może dostać leki przeciwwirusowe profilaktycznie.
  • Grypa czy "jelitówka"? Lekarz szczególnie uczula rodziców przed istotną pułapką diagnostyczną.
  • Leki przeciwwirusowe nie powodują natychmiastowego zaniku zakaźności. Kiedy puścić dziecko do szkoły lub przedszkola?
  • Więcej artykułów o systemie ochrony zdrowia znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w tvn24.pl.

Polska znajduje się w szczycie fali zachorowań na grypę, ale w najbliższym czasie należy spodziewać się wypłaszczenia krzywej - utrzymania wysokiej liczby infekcji przy niższej dynamice wzrostów. Wskaźnik zachorowalności sięga obecnie blisko 400 przypadków na 100 tysięcy osób. Poinformował o tym dr Paweł Grzesiowski, Główny Inspektor Sanitarny, podczas poniedziałkowego briefingu prasowego.

"150 tysięcy nowych zachorowań w ciągu tygodnia". Lekarz ostrzega przed wariantem "K"
Dowiedz się więcej:

"150 tysięcy nowych zachorowań w ciągu tygodnia". Lekarz ostrzega przed wariantem "K"

Polska

Dr Grzesiowski podkreślił, że dominujący w tym sezonie podtyp K wirusa grypy nie okazał się szczególnie zjadliwy, a liczba zachorowań jest o około 250 tysięcy niższa niż w poprzednim sezonie. Mimo to sytuacja pozostaje trudna: przychodnie POZ są przeciążone napływem pacjentów z infekcjami, a oddziały intensywnej opieki medycznej notują więcej ciężkich przypadków i powikłań grypowych.

Kto najczęściej przenosi grypę

Jednym z kluczowych czynników napędzających transmisję wirusa pozostają szkoły i przedszkola. Jak zwrócił uwagę dr Grzesiowski, krzywa zachorowań wyraźnie opadła w czasie przerwy świąteczno-noworocznej, by gwałtownie wzrosnąć po powrocie dzieci do zajęć. To właśnie w placówkach oświatowych dochodzi do najszybszego rozprzestrzeniania się wirusa między najmłodszymi, którzy następnie przenoszą zakażenie do domów, infekując całe rodziny.

Coraz więcej chorych. "Myślałam, że to moje ostatnie dni"
Dowiedz się więcej:

Coraz więcej chorych. "Myślałam, że to moje ostatnie dni"

Lekarze potwierdzają tę obserwację. - Około 90 procent moich pacjentów, dzieci i ich rodziców, to obecnie osoby chore na grypę - mówi w rozmowie z tvn24.pl lek. Łukasz Durajski, rezydent pediatrii. Jak podkreśla, obecny sezon charakteryzuje się wyjątkową dynamiką, a skala zgłoszeń sprawia, że znaczną część konsultacji przejmuje dziś system teleporad, który - przy odpowiedniej diagnostyce - stał się kluczowym narzędziem w opanowywaniu fali zachorowań.

Grypa czy "jelitówka"?

Wielu rodziców wciąż utożsamia grypę niemal wyłącznie z wysoką gorączką i silnymi bólami mięśni. Tymczasem, jak podkreślają pediatrzy, obraz kliniczny choroby - zwłaszcza u dzieci - bywa znacznie mniej oczywisty. - Oprócz gorączki, bardzo często obserwujemy objawy ze strony przewodu pokarmowego, takie jak biegunka czy wymioty - zwraca uwagę Łukasz Durajski.

Bez wykonania testu diagnostycznego rodzic nie jest w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy dziecko choruje na grypę, czy na potoczną "jelitówkę". To rozróżnienie ma jednak fundamentalne znaczenie dla dalszego postępowania terapeutycznego. Leczenie objawowe i oczekiwanie, że infekcja "sama przejdzie", może oznaczać utratę kluczowego czasu.

Nowy wariant K. Jakie dolegliwości powinny niepokoić?
Dowiedz się więcej:

Nowy wariant K. Jakie dolegliwości powinny niepokoić?

- Nie możemy pozwolić sobie na kilka dni leczenia domowymi sposobami, takimi jak rosół czy elektrolity, licząc, że sytuacja się poprawi - podkreśla rezydent pediatrii. - Decydujące znaczenie ma pierwsze 48 godzin od wystąpienia objawów. To w tym oknie czasowym leki przeciwwirusowe są najbardziej skuteczne. Dlatego test należy wykonać natychmiast po pojawieniu się niepokojących sygnałów - dodaje.

Jak skorzystać z teleporady "grypowej"?

W sytuacji, gdy przychodnie stacjonarne są przepełnione, a kolejki do lekarzy wydłużają się z dnia na dzień, teleporady stały się ważnym i uzasadnionym narzędziem kontaktu z pacjentem. Lek. Durajski podkreśla jednak, że ta forma konsultacji musi opierać się na rzetelnych podstawach.

- Teleporada jest świetnym rozwiązaniem, ale tylko wtedy, gdy mamy wynik testu diagnostycznego - zaznacza stanowczo. Lekarz przyznaje, że często spotyka się z sytuacjami, w których rodzice domagają się recepty na silny lek przeciwwirusowy, deklarując, że test wykonają "później".  - Tak to nie działa. Dopiero po otrzymaniu zdjęcia testu mogę odpowiedzialnie wdrożyć leczenie - podkreśla.

RSV groźny dla najmłodszych i najstarszych, grypa dla wszystkich. Jak się chronić?
Dowiedz się więcej:

RSV groźny dla najmłodszych i najstarszych, grypa dla wszystkich. Jak się chronić?

Istnieje jednak istotna pułapka diagnostyczna, na którą pediatra szczególnie uczula rodziców. W pierwszej dobie od pojawienia się objawów test może dać wynik ujemny mimo rozwijającej się infekcji. - Jeśli objawy narastają, a test wykonany bardzo wcześnie jest negatywny, należy powtórzyć badanie następnego dnia. Często dopiero wtedy wirus staje się wykrywalny - wyjaśnia.

Aby uniknąć błędów, w swojej praktyce lekarz korzysta z szerokich paneli diagnostycznych, takich jak szybkie testy typu "12 w 1", które pozwalają wykryć nie tylko wirusy grypy, ale również inne patogeny wirusowe i bakteryjne. To szczególnie istotne w sezonie, w którym koinfekcje stały się regułą, a nie wyjątkiem.

Kiedy przyjąć lek profilaktycznie?

Kwestia profilaktycznego stosowania leków przeciwwirusowych budzi wiele emocji, zwłaszcza gdy w przedszkolnej grupie lub w klasie pojawia się ognisko zakażeń. Zarówno dr Paweł Grzesiowski, jak i Łukasz Durajski potwierdzają, że takie postępowanie jest możliwe, ale podlega ścisłym zasadom.

- Lek można włączyć profilaktycznie wyłącznie w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną i tylko w ciągu około 48 godzin od tego kontaktu - wyjaśnia lekarz. Podkreśla przy tym, że nie ma mowy o automatycznym przepisywaniu leków wszystkim domownikom. Jeśli dziecko miało kontakt z chorym rówieśnikiem, to ono może być objęte profilaktyką, ale nie oznacza to konieczności leczenia całej rodziny.

Polacy zaczęli się szczepić? Od lutego jeszcze więcej szczepionek w aptekach
Dowiedz się więcej:

Polacy zaczęli się szczepić? Od lutego jeszcze więcej szczepionek w aptekach

Taka strategia jest szczególnie zalecana osobom z najbliższego otoczenia chorego, które same nie wykazują jeszcze objawów. - Jest to bardzo ważny element walki z falą epidemiologiczną - podkreśla także dr Grzesiowski.

Lek. Łukasz Durajski taką formę profilaktyki stosuje także u dzieci zaszczepionych. - Szczepienie to bardzo dobra i odpowiedzialna decyzja, ale wiemy, że nie daje stuprocentowej ochrony. Profilaktyczne podanie leku po kontakcie z wirusem zwiększa szansę, że dziecko nie zachoruje - tłumaczy. I dodaje, że dziecko objęte profilaktyką, jeśli pozostaje bezobjawowe, nie musi być izolowane i może uczęszczać do placówki.

Kiedy antybiotyk?

W obecnym sezonie lekarze wyjątkowo często diagnozują koinfekcje, m.in. grypę współistniejącą z RSV, rinowirusami czy zakażeniami bakteryjnymi, takimi jak pneumokoki. - Zdarza się, że musimy jednocześnie leczyć grypę i pneumokokowe zapalenie płuc - przyznaje Łukasz Durajski. W takich przypadkach konieczne jest łączenie leków przeciwwirusowych z antybiotykami, przy czym - jak przypomina ekspert - antybiotyk nigdy nie działa na wirusa i może być zastosowany wyłącznie przy potwierdzonym nadkażeniu bakteryjnym.

Chemikalia szkodzą bardziej niż sądzono. Nowe badania
Dowiedz się więcej:

Chemikalia szkodzą bardziej niż sądzono. Nowe badania

Leczenie trwa zwykle od 7 do 14 dni i wymaga kontroli lekarskiej, a w ciężkich przypadkach kończy się hospitalizacją. Jednym z najczęstszych błędów rodziców jest zbyt wczesne wysyłanie dziecka z powrotem do szkoły. - Leki przeciwwirusowe nie powodują natychmiastowego zaniku zakaźności. Dziecko może zarażać nawet do 10 dni - ostrzega lekarz. Decyzja o powrocie powinna zależeć od zakończenia pełnego cyklu leczenia i stanu klinicznego pacjenta. Podkreśla, że niezwykle istotna jest wizyta kontrolna.

Dlaczego nie robić testów kontrolnych?

Pediatra stanowczo odradza również wykonywanie testów kontrolnych po zakończonej terapii. - Testy wykrywają fragmenty wirusa, a nie jego aktywność. Dodatni wynik po leczeniu nie oznacza zakaźności i tylko komplikuje decyzje - tłumaczy.

Pediatra krytycznie odnosi się także do preparatów dostępnych bez recepty, takich jak izoprynozyna. Jak podkreśla, nie ma wiarygodnych dowodów naukowych potwierdzających ich skuteczność w leczeniu grypy, a substancje te nie są uwzględniane w międzynarodowych rekomendacjach klinicznych. W aktualnych wytycznych jedynym lekiem o potwierdzonej skuteczności wobec wirusa grypy pozostaje oseltamiwir, dostępny wyłącznie na receptę.

Główny Inspektor Sanitarny uspokaja: "Szczepienie dziecka z SCID-em to nie wyrok"
Dowiedz się więcej:

Główny Inspektor Sanitarny uspokaja: "Szczepienie dziecka z SCID-em to nie wyrok"

Lekarze podkreślają, że w obliczu trwającej fali zachorowań kluczowe są szybka diagnostyka, racjonalne decyzje i zaufanie do medycyny opartej na dowodach. To jedyna droga, by bezpiecznie przejść przez najbardziej intensywny sezon grypowy.

Autorka/Autor: Agata Daniluk/ap

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
GrypaWirus RSVdzieckoChoroby zakaźnePediatria
Agata Daniluk
Agata Daniluk
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Ghislaine Maxwell
Wspólniczka Epsteina przed Kongresem. Miała powołać się na piątą poprawkę
Świat
imageTitle
Polegli sportowcy na kasku. Potrzebna specjalna zgoda
EUROSPORT
UE narzuci nam 11 różnych koszy na śmieci?
UE wprowadza aż 11 pojemników na odpady? Wyjaśniamy "śmieciowy absurd"
Gabriela Sieczkowska
Władimir Putin witany na lotnisku w Teheranie w 2018 roku
Tajne wsparcie Rosji. Tony gotówki w pociągach i na statkach
BIZNES
Pług zjechał w dół zbocza. Nie żyje kierowca
Tragedia podczas odśnieżania. Pług zjechał zboczem
Maciej Wacławik
Powódź Andaluzja
Po deszczu usłyszeli dziwne dźwięki. "Stłumione brzęczenie"
METEO
imageTitle
Konkurs olimpijski w skokach. Trwa seria próbna
RELACJA
Zdjęcie zamieszczone na Truth Social przez Donalda Trumpa
Trump opublikował przeróbkę zdjęcia z liderami. Jest jedna różnica
Świat
Wstępne wyniki ogólnopolskich kontroli
Kolejne schronisko zamknięte. Decyzja właściciela
WARSZAWA
imageTitle
Zagrożenie lawinowe we Włoszech. Na liście Cortina
EUROSPORT
pap_20260101_1EQ
"Kuriozalna sytuacja", chleb z dyskontu i "lekcja dla Polski"
Maja Piotrowska
Zaginiona Nancy Guthrie wraz z córką, prezenterką telewizyjną Savannah Guthrie
Zaginięcie matki słynnej prezenterki. "Zapłacimy"
Świat
Awaria studzienki na moście Łazienkowskim (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria studzienki na Trasie Łazienkowskiej
WARSZAWA
Natalia Czerwonka w walce o medal
Polki bez medalu. Stalowe nerwy holenderskiej faworytki
RELACJA
Metro Kondratowicza
Woda na stacjach metra. Podali przyczynę
WARSZAWA
Coraz mniej śniegu, Ornontowice (Śląskie)
Tu sytuacja jest tak poważna, że nie naprawi jej nawet wyjątkowa zima
METEO
Protest przed ratuszem w Sydney, 9 lutego 2026 r.
Chcą zakazu wjazdu dla prezydenta. Protestują przeciwko wizycie
Świat
Pseudokibic z listu gończego zatrzymany po powrocie do Polski
Członek gangu wpadł, gdy postanowił odwiedzić partnerkę
Kraków
imageTitle
Niesamowite, co powiedziała Vonn, gdy ją opatrywano. "Prawdziwy charakter"
EUROSPORT
Londyn, Anglia, Wielka Brytania
Biedne a bogate dzielnice. Diametralne różnice
BIZNES
Strajk na kolei w Hiszpanii
Pokłosie tragicznych wypadków. Utrudnienia w całym kraju
BIZNES
Uciekali jeepem po kradzieży paliwa
Pościg za złodziejami paliwa
Opole
imageTitle
Żyła gotowy na polski sukces. "Jest w stanie walczyć o złoty medal"
EUROSPORT
Zastrzelił ojca po spotkaniu świątecznym. Proces oskarżonego dobiegł końca
Zatonął samochód, w środku spała kobieta. Sąd uznał, że to było zabójstwo
Katowice
pap_20251208_0L0
"Nie ma sensu rozmawiać o sprawach ściśle tajnych". Kontrowersyjne zaproszenie na RBN
Polska
Klatka kluczowa-216523
70 tys. gości, miliony świadków. Ślub podczas Super Bowl
Świat
imageTitle
Przez igrzyska zapomniała o studiach. Mistrzowska reakcja profesora
EUROSPORT
imageTitle
Olimpijka szuka partnera na randkę. Otrzymała 600 wiadomości
EUROSPORT
imageTitle
Historyczne złoto dla Szwajcarów. Brązowego medalu nie przyznano
EUROSPORT
Włochy. Napad na ciężarówkę w Apulii
"Na miłość boską, wysadzili auto w powietrze!" Kierowca nagrał napad na furgonetkę
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica