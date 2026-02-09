Objawów grypy brak, a leczenie wskazane. Lekarz wyjaśnia, kto dostanie lek profilaktycznie

W tym sezonie z powodu grypy zmarło 1061 osób Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Choć w ostatnich tygodniach obserwujemy gwałtowny wzrost zachorowań na grypę, ich liczba jest o około 250 tysięcy niższa niż w poprzednim sezonie.

Jednym z kluczowych czynników napędzających transmisję wirusa pozostają szkoły i przedszkola. Łukasz Durajski, rezydent pediatrii, tłumaczy, kto i kiedy może dostać leki przeciwwirusowe profilaktycznie.

Grypa czy "jelitówka"? Lekarz szczególnie uczula rodziców przed istotną pułapką diagnostyczną.

Leki przeciwwirusowe nie powodują natychmiastowego zaniku zakaźności. Kiedy puścić dziecko do szkoły lub przedszkola?

Polska znajduje się w szczycie fali zachorowań na grypę, ale w najbliższym czasie należy spodziewać się wypłaszczenia krzywej - utrzymania wysokiej liczby infekcji przy niższej dynamice wzrostów. Wskaźnik zachorowalności sięga obecnie blisko 400 przypadków na 100 tysięcy osób. Poinformował o tym dr Paweł Grzesiowski, Główny Inspektor Sanitarny, podczas poniedziałkowego briefingu prasowego.

Dr Grzesiowski podkreślił, że dominujący w tym sezonie podtyp K wirusa grypy nie okazał się szczególnie zjadliwy, a liczba zachorowań jest o około 250 tysięcy niższa niż w poprzednim sezonie. Mimo to sytuacja pozostaje trudna: przychodnie POZ są przeciążone napływem pacjentów z infekcjami, a oddziały intensywnej opieki medycznej notują więcej ciężkich przypadków i powikłań grypowych.

Kto najczęściej przenosi grypę

Jednym z kluczowych czynników napędzających transmisję wirusa pozostają szkoły i przedszkola. Jak zwrócił uwagę dr Grzesiowski, krzywa zachorowań wyraźnie opadła w czasie przerwy świąteczno-noworocznej, by gwałtownie wzrosnąć po powrocie dzieci do zajęć. To właśnie w placówkach oświatowych dochodzi do najszybszego rozprzestrzeniania się wirusa między najmłodszymi, którzy następnie przenoszą zakażenie do domów, infekując całe rodziny.

Lekarze potwierdzają tę obserwację. - Około 90 procent moich pacjentów, dzieci i ich rodziców, to obecnie osoby chore na grypę - mówi w rozmowie z tvn24.pl lek. Łukasz Durajski, rezydent pediatrii. Jak podkreśla, obecny sezon charakteryzuje się wyjątkową dynamiką, a skala zgłoszeń sprawia, że znaczną część konsultacji przejmuje dziś system teleporad, który - przy odpowiedniej diagnostyce - stał się kluczowym narzędziem w opanowywaniu fali zachorowań.

Grypa czy "jelitówka"?

Wielu rodziców wciąż utożsamia grypę niemal wyłącznie z wysoką gorączką i silnymi bólami mięśni. Tymczasem, jak podkreślają pediatrzy, obraz kliniczny choroby - zwłaszcza u dzieci - bywa znacznie mniej oczywisty. - Oprócz gorączki, bardzo często obserwujemy objawy ze strony przewodu pokarmowego, takie jak biegunka czy wymioty - zwraca uwagę Łukasz Durajski.

Bez wykonania testu diagnostycznego rodzic nie jest w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy dziecko choruje na grypę, czy na potoczną "jelitówkę". To rozróżnienie ma jednak fundamentalne znaczenie dla dalszego postępowania terapeutycznego. Leczenie objawowe i oczekiwanie, że infekcja "sama przejdzie", może oznaczać utratę kluczowego czasu.

- Nie możemy pozwolić sobie na kilka dni leczenia domowymi sposobami, takimi jak rosół czy elektrolity, licząc, że sytuacja się poprawi - podkreśla rezydent pediatrii. - Decydujące znaczenie ma pierwsze 48 godzin od wystąpienia objawów. To w tym oknie czasowym leki przeciwwirusowe są najbardziej skuteczne. Dlatego test należy wykonać natychmiast po pojawieniu się niepokojących sygnałów - dodaje.

Jak skorzystać z teleporady "grypowej"?

W sytuacji, gdy przychodnie stacjonarne są przepełnione, a kolejki do lekarzy wydłużają się z dnia na dzień, teleporady stały się ważnym i uzasadnionym narzędziem kontaktu z pacjentem. Lek. Durajski podkreśla jednak, że ta forma konsultacji musi opierać się na rzetelnych podstawach.

- Teleporada jest świetnym rozwiązaniem, ale tylko wtedy, gdy mamy wynik testu diagnostycznego - zaznacza stanowczo. Lekarz przyznaje, że często spotyka się z sytuacjami, w których rodzice domagają się recepty na silny lek przeciwwirusowy, deklarując, że test wykonają "później". - Tak to nie działa. Dopiero po otrzymaniu zdjęcia testu mogę odpowiedzialnie wdrożyć leczenie - podkreśla.

Istnieje jednak istotna pułapka diagnostyczna, na którą pediatra szczególnie uczula rodziców. W pierwszej dobie od pojawienia się objawów test może dać wynik ujemny mimo rozwijającej się infekcji. - Jeśli objawy narastają, a test wykonany bardzo wcześnie jest negatywny, należy powtórzyć badanie następnego dnia. Często dopiero wtedy wirus staje się wykrywalny - wyjaśnia.

Aby uniknąć błędów, w swojej praktyce lekarz korzysta z szerokich paneli diagnostycznych, takich jak szybkie testy typu "12 w 1", które pozwalają wykryć nie tylko wirusy grypy, ale również inne patogeny wirusowe i bakteryjne. To szczególnie istotne w sezonie, w którym koinfekcje stały się regułą, a nie wyjątkiem.

Kiedy przyjąć lek profilaktycznie?

Kwestia profilaktycznego stosowania leków przeciwwirusowych budzi wiele emocji, zwłaszcza gdy w przedszkolnej grupie lub w klasie pojawia się ognisko zakażeń. Zarówno dr Paweł Grzesiowski, jak i Łukasz Durajski potwierdzają, że takie postępowanie jest możliwe, ale podlega ścisłym zasadom.

- Lek można włączyć profilaktycznie wyłącznie w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną i tylko w ciągu około 48 godzin od tego kontaktu - wyjaśnia lekarz. Podkreśla przy tym, że nie ma mowy o automatycznym przepisywaniu leków wszystkim domownikom. Jeśli dziecko miało kontakt z chorym rówieśnikiem, to ono może być objęte profilaktyką, ale nie oznacza to konieczności leczenia całej rodziny.

Taka strategia jest szczególnie zalecana osobom z najbliższego otoczenia chorego, które same nie wykazują jeszcze objawów. - Jest to bardzo ważny element walki z falą epidemiologiczną - podkreśla także dr Grzesiowski.

Lek. Łukasz Durajski taką formę profilaktyki stosuje także u dzieci zaszczepionych. - Szczepienie to bardzo dobra i odpowiedzialna decyzja, ale wiemy, że nie daje stuprocentowej ochrony. Profilaktyczne podanie leku po kontakcie z wirusem zwiększa szansę, że dziecko nie zachoruje - tłumaczy. I dodaje, że dziecko objęte profilaktyką, jeśli pozostaje bezobjawowe, nie musi być izolowane i może uczęszczać do placówki.

Kiedy antybiotyk?

W obecnym sezonie lekarze wyjątkowo często diagnozują koinfekcje, m.in. grypę współistniejącą z RSV, rinowirusami czy zakażeniami bakteryjnymi, takimi jak pneumokoki. - Zdarza się, że musimy jednocześnie leczyć grypę i pneumokokowe zapalenie płuc - przyznaje Łukasz Durajski. W takich przypadkach konieczne jest łączenie leków przeciwwirusowych z antybiotykami, przy czym - jak przypomina ekspert - antybiotyk nigdy nie działa na wirusa i może być zastosowany wyłącznie przy potwierdzonym nadkażeniu bakteryjnym.

Leczenie trwa zwykle od 7 do 14 dni i wymaga kontroli lekarskiej, a w ciężkich przypadkach kończy się hospitalizacją. Jednym z najczęstszych błędów rodziców jest zbyt wczesne wysyłanie dziecka z powrotem do szkoły. - Leki przeciwwirusowe nie powodują natychmiastowego zaniku zakaźności. Dziecko może zarażać nawet do 10 dni - ostrzega lekarz. Decyzja o powrocie powinna zależeć od zakończenia pełnego cyklu leczenia i stanu klinicznego pacjenta. Podkreśla, że niezwykle istotna jest wizyta kontrolna.

Dlaczego nie robić testów kontrolnych?

Pediatra stanowczo odradza również wykonywanie testów kontrolnych po zakończonej terapii. - Testy wykrywają fragmenty wirusa, a nie jego aktywność. Dodatni wynik po leczeniu nie oznacza zakaźności i tylko komplikuje decyzje - tłumaczy.

Pediatra krytycznie odnosi się także do preparatów dostępnych bez recepty, takich jak izoprynozyna. Jak podkreśla, nie ma wiarygodnych dowodów naukowych potwierdzających ich skuteczność w leczeniu grypy, a substancje te nie są uwzględniane w międzynarodowych rekomendacjach klinicznych. W aktualnych wytycznych jedynym lekiem o potwierdzonej skuteczności wobec wirusa grypy pozostaje oseltamiwir, dostępny wyłącznie na receptę.

Lekarze podkreślają, że w obliczu trwającej fali zachorowań kluczowe są szybka diagnostyka, racjonalne decyzje i zaufanie do medycyny opartej na dowodach. To jedyna droga, by bezpiecznie przejść przez najbardziej intensywny sezon grypowy.