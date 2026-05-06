Diagnoza, która odbiera bliskość. O tym rzadko się słyszy w gabinecie

Kryzys, który zmienia życie seksualne mężczyzny
Choroba przewlekła nie sprowadza się do wyników badań, leków i terminów kolejnych wizyt. Często wpływa także na życie intymne, choć o seksie w gabinecie mówi się rzadko. Jak HIV, rak płuca, choroba wieńcowa i udar zmieniają bliskość? Odpowiedź przynoszą badania - w tym polskich naukowców.
Kluczowe fakty:
  • Badacze z trzech ośrodków przeanalizowali, jak osoby z HIV i rakiem płuca radzą sobie z problemami w sferze seksualnej. Problem dotyczy także innych chorób.
  • Jakość seksu w chorobie zależy nie tylko od rodzaju diagnozy. Co jeszcze wpływa na życie intymne pacjentów?
  • Eksperci podkreślają, że edukacja i poradnictwo seksualne powinny być stałym elementem opieki nad pacjentami przewlekle chorymi.
  • Eksperci podkreślają, że edukacja i poradnictwo seksualne powinny być stałym elementem opieki nad pacjentami przewlekle chorymi.

W gabinecie lekarskim łatwiej zapytać o ból, duszność, wyniki badań czy skutki uboczne leków niż o to, co dzieje się w sypialni. Seksualność pacjenta często znika z rozmowy, jakby była sprawą poboczną, zbyt prywatną albo niewygodną. Tymczasem dla wielu osób choroba przewlekła zmienia także ten obszar życia: wpływa na ciało, pewność siebie, poczucie atrakcyjności, relację z partnerem i codzienną bliskość. Autorzy badań zwracają uwagę, że problemy seksualne mogą nie tylko obniżać samoocenę, ale też podważać zaufanie pacjenta do leczenia.

Polscy naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Politechniki Rzeszowskiej oraz Politechniki Łódzkiej postanowili przełamać to milczenie, publikując wyniki swoich analiz w czasopiśmie "Frontiers in Psychology".

Fizyczność kontra psychika

Punktem wyjścia były dwie grupy pacjentów, których doświadczenie choroby trudno ze sobą porównać: 104 osoby żyjące z HIV oraz 87 pacjentów z rakiem płuca. To diagnozy odległe, ale obie mogą uderzać w ten sam obszar życia: bliskość, poczucie bezpieczeństwa w relacji i swobodę bycia z drugą osobą.

Co ciekawe, analiza wykazała, że to pacjenci z HIV deklarowali ogólnie wyższy poziom funkcjonowania seksualnego niż osoby z nowotworem płuc. Mężczyźni żyjący z HIV uzyskiwali lepsze wyniki w zakresie erekcji i pożądania, a podobną zależność zaobserwowano u kobiet. Nie oznacza to, że psychiczne obciążenie związane z HIV jest niewielkie. Wyniki sugerują raczej, że fizyczne wyniszczenie organizmu i ograniczenia związane z chorobą nowotworową silniej odbijały się na życiu seksualnym niż bariery psychologiczne towarzyszące zakażeniu HIV.

Nie tylko biologia. Liczy się portfel i wykształcenie

Badanie polskich naukowców pokazuje także, że jakość życia seksualnego w chorobie nie zależy wyłącznie od diagnozy. Bardzo istotnym czynnikiem okazała się metryka - u mężczyzn starszy wiek korelował z gorszymi wynikami w wielu obszarach funkcjonowania seksualnego, a u kobiet z rakiem płuca wiązał się z niższym pożądaniem.

Kolejnym kluczowym elementem okazało się wykształcenie. Osoby lepiej wykształcone deklarowały wyższą jakość życia intymnego, co naukowcy tłumaczą większą świadomością zdrowotną oraz łatwiejszym dostępem do informacji i pomocy specjalistycznej. Nie bez znaczenia pozostaje też sytuacja materialna: badani oceniający swoje finanse jako dobre lub bardzo dobre, cieszyli się lepszym życiem seksualnym niż ci w trudniejszej sytuacji ekonomicznej.

Niezwykle ważna okazała się również obecność stałego partnera. Szczególnie u kobiet pozostawanie w relacji wiązało się z lepszymi wynikami funkcjonowania seksualnego. Autorzy analizy podkreślają, że seksualność w chorobie to nie tylko sprawność biologiczna, ale przede wszystkim "więź, poczucie akceptacji, bezpieczeństwo i możliwość rozmowy o potrzebach".

Badacze podkreślają więc, że zdrowie seksualne powinno stać się stałym elementem opieki nad pacjentem przewlekle chorym. Pomijanie tego tematu nie sprawia, że problem znika. Raczej zostawia pacjenta samego z lękiem, wstydem i pytaniami, których często nie ma odwagi zadać w gabinecie.

Czego boją się pacjentki kardiologiczne?

Problem wycofywania się z życia intymnego widać także w kardiologii, co pokazały z kolei badania przeprowadzone w ambulatoryjnej klinice kardiologicznej w Teheranie. Analiza objęła 152 mężatki z chorobą wieńcową (CAD) oraz grupę kontrolną 50 zdrowych osób. Unikanie stosunków seksualnych było znacznie częstsze wśród pacjentek kardiologicznych: deklarowało je 73 proc. kobiet z chorobą wieńcową i 56 proc. uczestniczek z grupy kontrolnej.

W tym przypadku główną barierą nie zawsze był brak ochoty, ale strach. Pacjentki często obawiają się, że wysiłek fizyczny związany z seksem może doprowadzić do zaostrzenia objawów. Tymczasem badacze podkreślają, że u osób ze stabilną chorobą wieńcową współżycie jest bezpieczne, dlatego temat seksualności powinien pojawiać się także podczas wizyt kardiologicznych.

Unikanie intymności w tej grupie było silnie powiązane również z wiekiem, współistniejącymi chorobami somatycznymi oraz objawami depresji, co potwierdziły analizy z wykorzystaniem m.in. Szpitalnej Skali Lęku i Depresji (HADS). Autorzy badania zwracają uwagę, że starsze pacjentki szczególnie potrzebują jasnej informacji, co rzeczywiście może być dla nich ryzykowne, a do czego mogą bezpiecznie wracać.

Sypialnia po udarze

Podobny lęk pojawia się u osób po udarze mózgu, ale tu problem często dotyczy już nie tylko samego chorego, lecz także jego partnera. Fińscy badacze przeanalizowali ankiety 192 pacjentów po udarze oraz 94 ich małżonków, którzy brali udział w programach adaptacyjnych prowadzonych przy wsparciu Fińskiej Federacji Udaru Mózgu i Afazji. Wyniki pokazały, że choroba uderza rykoszetem w obie strony relacji.

Większość pacjentów po udarze zgłaszała wyraźne pogorszenie funkcjonowania seksualnego: od libido i częstotliwości współżycia, po zdolność do erekcji, orgazmu i nawilżenia pochwy. Aż 75 proc. mężczyzn objętych fińskim badaniem zmagało się po udarze z zaburzeniami erekcji.

Co istotne, zmiany dotyczyły również małżonków osób chorych. Ponad połowa partnerów - 65 proc. - deklarowała spadek libido po udarze współmałżonka, a obniżenie satysfakcji seksualnej w tej grupie bywało bardzo głębokie. Według fińskich analiz najważniejszymi barierami były czynniki psychospołeczne: lęk przed impotencją, trudność w rozmowie o seksualności z małżonkiem oraz ogólny stosunek do tej sfery życia.

Na jakość życia intymnego po udarze wpływały także czynniki medyczne, m.in. wcześniejsza cukrzyca oraz przyjmowane leki kardiologiczne, w tym beta-blokery, które statystycznie częściej wiązały się z zaburzeniami erekcji i nawilżenia pochwy. Mimo że około połowa par objętych fińskim badaniem była zainteresowana profesjonalnym poradnictwem seksualnym, tylko nieliczni otrzymali taką pomoc w procesie rehabilitacji. Dlatego badacze z Finlandii zalecają, aby informacje dotyczące seksualności były częścią podstawowego wsparcia udzielanego zarówno pacjentom po udarze, jak i ich małżonkom.

Badania wyraźnie pokazują, że choroba przewlekła to nie tylko badania, leki i wizyty kontrolne u lekarzy, a seksualność jest jednym z najczulszych wskaźników jakości życia. Jeśli znika z rozmowy w gabinecie, pacjent często zostaje sam z lękiem, wstydem i poczuciem, że ten obszar nie mieści się już w leczeniu. Dlatego edukacja i poradnictwo seksualne powinny być częścią opieki nad osobami przewlekle chorymi.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PeopleImages/Shutterstock

Agata Daniluk
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
