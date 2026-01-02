Logo strona główna
Zdrowie
Zdrowie

NYT: Sztuczna inteligencja pomaga wykryć raka trzustki na wczesnym etapie

tomografia rezonans magnetyczny shutterstock_2587414503
Rak trzustki jest jednym z najgorzej rokujących nowotwór
Narzędzie oparte na AI pozwala wykryć nowotowory trzustki u pacjentów we wczesnym stadium - pisze "The New York Times". Korzysta z niego w ramach badań klinicznych szpital w Ningbo w Chinach. Jednak specjaliści obawiają się ryzyka "fałszywych alarmów".

Oparte na sztucznej inteligencji narzędzie PANDA jest wykorzystywane w ramach badań klinicznych do diagnozowania guzów nowotworowych trzustki we wczesnym stadium - pisze "The New York Times". Chińska korespondentka nowojorskiego dziennika opisuje jego zastosowanie w szpitalu uniwersyteckim w Ningbo.

Rak trzustki jest jednym z najbardziej śmiertelnych nowotworów. Nie występuje zbyt często, ale jest wyjątkowo trudny do wyleczenia, długo nie daje bowiem objawów. Większość pacjentów dowiaduje się, że ma ten typ nowotworu już na bardzo zaawansowanym etapie. Sztuczna inteligencja może to zmienić - pisze dziennik. PANDA, narzędzie opracowane przez naukowców powiązanych z jednym z chińskich gigantów technologicznych, zostało przeszkolone do wykrywania raka trzustki w tomografii komputerowej bez kontrastu.

Rak trzustki i wczesna diagnoza dzięki AI?

NYT opisuje przypadek emerytowanego murarza ze wschodnich Chin, który udał się na rutynowe badanie kontrolne w kierunku cukrzycy. Po jakimś czasie zaproszono go na wizytę kontrolną, na której poinformowano go, że ma raka trzustki. Dobra informacja była jednak taka, że guz był wykryty wcześnie i lekarze byli w stanie go usunąć. Nowotwór wykryło właśnie narzędzie PANDA, analizując badanie tomograficzne.

W szpitalu uniwersyteckim w Ningbo we wschodnich Chinach PANDA w badaniach klinicznych wykorzystywana jest od 2024 roku. Narzędzie przeanalizowało ponad 180 tys. tomografii komputerowych. Udało się wykryć około dwudziestu przypadków raka trzustki.

"Myślę, że można z pełnym przekonaniem powiedzieć, że sztuczna inteligencja uratowała im życie" - mówi chińskiej korespondentce dziennika dr Zhu Kelei ze szpitala uniwersyteckiego w Ningbo. 

Potrzeba więcej badań

Jak zauważa NYT naukowcy ostrzegają, że potrzeba jest więcej danych z tradycyjnych badań, by wykazać, czy narzędzie jest w stanie wykryć wystarczająco dużo przypadków we wczesnym stadium, aby zrównoważyć ryzyko fałszywie dodatnich wyników i niepotrzebnych testów. Według cytowanego przez dziennik dr Ajita Goenki, radiologa z Mayo Clinic, który prowadzi badania nad wczesną diagnostyką raka trzustki, zmniejszenie liczby "fałszywych alarmów" będzie kluczowe przy zastosowaniu tej technologii.

Dr Diane Simeone, chirurżka trzustki z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego zauważa w rozmowie z dziennikiem, że narzędzie może być bardziej przydatne dla lekarzy stażystów niż dla doświadczonych specjalistów. Przyznaje też, że może to być cenne rozwiązanie dla szpitali, w których brakuje specjalistów.

Autorka/Autor: zeb//am

Źródło: New York Times, China Daily

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

