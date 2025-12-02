Logo strona główna
Zdrowie
Zdrowie

Nowy system w ochronie zdrowia. Prezydent jest za

Prezydent RP Karol Nawrocki
Tomasz Maciejewski o Ewidencji Potencjału Świadczeniodawcy (EPS)
Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy w sprawie utworzenia centralnego systemu monitorowania zasobów szpitali - poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta RP. Dzięki temu możliwe będzie sprawdzenie w czasie rzeczywistym faktycznego stanu m.in. łóżek szpitalnych, pracowników medycznych czy zapasów leków oraz krwi w danej placówce.

Przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej przewiduje utworzenie nowego centralnego systemu teleinformatycznego – Ewidencji Potencjału Świadczeniodawcy (EPS). Ma on umożliwić monitorowanie w czasie rzeczywistym stanu łóżek szpitalnych, pracowników medycznych, kluczowych wyrobów medycznych, zabezpieczenia w środki ochrony indywidualnej i gazy medyczne, krwi i jej składników.

Centralna e-rejestracja z podpisem prezydenta. Co się zmieni od stycznia?
Centralna e-rejestracja z podpisem prezydenta. Co się zmieni od stycznia?

Ważne usprawnienie

Autorzy regulacji zaznaczyli, że dzięki temu możliwe będzie także informowanie o częściowym lub całkowitym braku możliwości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej m.in. z powodu siły wyższej. System ma umożliwiać zgłoszenie zapotrzebowania na łóżka szpitalne przez jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Ma być zautomatyzowany i pozyskiwać dane bezpośrednio z systemów teleinformatycznych szpitali. Według resortu zdrowia, wdrożenie ustawy ma poprawić jakość opieki przedszpitalnej, m.in. dzięki zapobieganiu odmowom przyjęcia pacjenta w szpitalnych oddziałach ratunkowych i izbach przyjęć. Ograniczone zostanie także przewożenie pacjenta między szpitalami. Przyjęte rozwiązania mają poprawić zarządzanie zasobami systemu ochrony zdrowia w czasie kryzysów, czyli np. ewentualnej pandemii, klęsk żywiołowych czy działań zbrojnych.

- Takie monitorowanie pozwala podejmować skuteczne i bezpieczne decyzje w sytuacjach szczególnie kryzysowych, z czym mamy już do czynienia codziennie i trzeba to sobie jasno powiedzieć. Na poziomie wojewódzkim pojawiają się różne niezależne od siebie rozwiązania teleinformatyczne czy faksowe i nie są one nigdy zintegrowane tak, żeby mieć pełen dostęp do danych z poziomu administracji rządowej - przekonywał podczas posiedzenia sejmowej komisji zdrowia 25 września wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski.

773 tysiące wizyt przepadło w pół roku. Pacjenci wciąż zapominają o odwoływaniu terminów

773 tysiące wizyt przepadło w pół roku. Pacjenci wciąż zapominają o odwoływaniu terminów

Piotr Wójcik
Ważne dla pacjentów i obronności. Rozwiązania e-zdrowia coraz bliżej

Ważne dla pacjentów i obronności. Rozwiązania e-zdrowia coraz bliżej

System ma też pomóc w skutecznym raportowaniu danych, co ma kluczowe znaczenie w szczególności w sytuacjach kryzysowych, w tym związanych z obronnością, ponieważ EPS będzie wykorzystywany m.in. przez ministra obrony narodowej. Nowela zakłada także wygaszenie przekazywania danych o hospitalizacji pacjentów z COVID-19, w tym danych klinicznych i liczby łóżek przeznaczonych dla pacjentów z tą chorobą, do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Autorka/Autor: ap

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

ZdrowieKarol NawrockiOchrona zdrowiaRządResort zdrowia
