"Wypełni białą plamę". Będzie nowy oddział dla dzieci i młodzieży w Małopolsce

Rząd ustanowił w drodze uchwały program inwestycyjny pod nazwą "Rozwój Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarnowie poprzez utworzenie Ośrodka Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży wraz z ogrodem terapeutycznym". Szłapka na briefingu prasowym po posiedzeniu Rady Ministrów zaznaczył, że inwestycja wypełni białą plamę w rejonie. Podkreślił, że ośrodek zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży w Tarnowie ma być gotowy do 2028 roku. Poinformował też, że rząd przeznaczy na to 67 mln zł.

W ramach Ośrodka Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży powstaną: oddział stacjonarny dla 25 pacjentów, oddział dzienny dla co najmniej 15 pacjentów, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Zespół Leczenia Środowiskowego, obszary terapii rodzinnej i grupowej oraz strefy aktywności fizycznej, relaksu i wyciszenia w budynkach i w ogrodzie terapeutycznym. Program inwestycyjny obejmuje również pełne zagospodarowanie terenu, w tym: drogi, chodniki, parkingi, wewnętrzny ogród dla oddziału stacjonarnego oraz ogród terapeutyczny z budynkiem terapeutycznym, ogrodem zimowym, strefami sensorycznymi i rekreacyjnymi. Kompleks ma być nowoczesny, ekologiczny i w pełni dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Potrzeby wciąż rosną

Ministerstwo Zdrowia podkreśliło w opublikowanych w październiku założeniach, że projekt utworzenia Ośrodka Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Tarnowie jest odpowiedzią na rosnące potrzeby w zakresie opieki psychiatrycznej i psychologicznej w regionie Małopolski. "Analiza danych epidemiologicznych, statystycznych oraz doświadczenie osób zarządzających Szpitalem Wojewódzkim im. Św. Łukasza Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarnowie jednoznacznie wskazują na brak dostępności świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży, wydłużony czas oczekiwania na pomoc oraz rosnącą liczbę pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności depresyjnymi i zachowań emocjonalnych" - podkreślono. MZ zaznaczyło, że program będzie realizowany w latach 2025-2028, a łączne nakłady z Funduszu Medycznego na jego realizację to ponad 60 mln zł.

Przybywa placówek, ale i pacjentów

O tym, że przybywa placówek dla dzieci i młodzieży z problemami zdrowia psychicznego, informowała niedawno dr Aleksandra Lewandowska, krajowa konsultant w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. - Niestety, miejsca w nich błyskawicznie się zapełniają - zauważyła. W całej Polsce jest już ponad 500 podmiotów opieki środowiskowej.

- Takie placówki działają już praktycznie w każdym powiecie, w niektórych - tych większych - uruchomiono ich więcej niż jedną. Rośnie też liczba oddziałów dziennych i poradni zdrowia psychicznego. W miarę potrzeb zwiększa się liczbę miejsc w oddziałach stacjonarnych, między innymi na początku tego roku powstał kolejny oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie - mówiła kilka dni temu dr Lewandowska.

Podobnie jak wielu ekspertów, zwróciła uwagę, że kondycja psychiczna dzieci i młodzieży pogarsza się z roku na rok. Zjawisko ma szeroki zakres i dotyczy nie tylko Polski. Z danych Światowej Organizacji Zdrowia, przytoczonych przez dr Lewandowską, wynika, że w ubiegłym roku z kryzysem zdrowia psychicznego mierzyła się co siódma osoba niepełnoletnia. - W tym roku jest to już co piąte dziecko i co piąty nastolatek, więc to nie są optymistyczne dane - alarmuje krajowa konsultant.