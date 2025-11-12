Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

"Wypełni białą plamę". Będzie nowy oddział dla dzieci i młodzieży w Małopolsce

Przewlekła choroba somatyczna wpływa na zdrowie psychiczne na różne sposoby
Prof. Piotr Gałecki (konsultant krajowy ds. psychiatrii dorosłych) o największych wyzwaniach w psychiatrii
Ośrodek Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży wraz z ogrodem terapeutycznym powstanie w Tarnowie. Rząd przeznaczy na ten cel 67 milionów złotych, a placówka ma być gotowa do 2028 roku - poinformował w środę rzecznik rządu Adam Szłapka.

Rząd ustanowił w drodze uchwały program inwestycyjny pod nazwą "Rozwój Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarnowie poprzez utworzenie Ośrodka Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży wraz z ogrodem terapeutycznym". Szłapka na briefingu prasowym po posiedzeniu Rady Ministrów zaznaczył, że inwestycja wypełni białą plamę w rejonie. Podkreślił, że ośrodek zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży w Tarnowie ma być gotowy do 2028 roku. Poinformował też, że rząd przeznaczy na to 67 mln zł.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_2230435805
"Musimy zrozumieć, co czuje człowiek, który chce odebrać sobie życie"
Piotr Wójcik
Debata "Dla młodych głów wolnych od zmartwień"
Dostęp do opieki psychiatrycznej jest "wysoko niesatysfakcjonujący"
Dziecko, smutne, depresja, psychiatria dziecięca
"W rodzinach to ciągle tabu". A dotyczy co piątego dziecka
Piotr Wójcik

W ramach Ośrodka Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży powstaną: oddział stacjonarny dla 25 pacjentów, oddział dzienny dla co najmniej 15 pacjentów, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Zespół Leczenia Środowiskowego, obszary terapii rodzinnej i grupowej oraz strefy aktywności fizycznej, relaksu i wyciszenia w budynkach i w ogrodzie terapeutycznym. Program inwestycyjny obejmuje również pełne zagospodarowanie terenu, w tym: drogi, chodniki, parkingi, wewnętrzny ogród dla oddziału stacjonarnego oraz ogród terapeutyczny z budynkiem terapeutycznym, ogrodem zimowym, strefami sensorycznymi i rekreacyjnymi. Kompleks ma być nowoczesny, ekologiczny i w pełni dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Potrzeby wciąż rosną

Ministerstwo Zdrowia podkreśliło w opublikowanych w październiku założeniach, że projekt utworzenia Ośrodka Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Tarnowie jest odpowiedzią na rosnące potrzeby w zakresie opieki psychiatrycznej i psychologicznej w regionie Małopolski. "Analiza danych epidemiologicznych, statystycznych oraz doświadczenie osób zarządzających Szpitalem Wojewódzkim im. Św. Łukasza Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarnowie jednoznacznie wskazują na brak dostępności świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży, wydłużony czas oczekiwania na pomoc oraz rosnącą liczbę pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności depresyjnymi i zachowań emocjonalnych" - podkreślono. MZ zaznaczyło, że program będzie realizowany w latach 2025-2028, a łączne nakłady z Funduszu Medycznego na jego realizację to ponad 60 mln zł.

Przybywa placówek, ale i pacjentów

O tym, że przybywa placówek dla dzieci i młodzieży z problemami zdrowia psychicznego, informowała niedawno dr Aleksandra Lewandowska, krajowa konsultant w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. - Niestety, miejsca w nich błyskawicznie się zapełniają - zauważyła. W całej Polsce jest już ponad 500 podmiotów opieki środowiskowej.

- Takie placówki działają już praktycznie w każdym powiecie, w niektórych - tych większych - uruchomiono ich więcej niż jedną. Rośnie też liczba oddziałów dziennych i poradni zdrowia psychicznego. W miarę potrzeb zwiększa się liczbę miejsc w oddziałach stacjonarnych, między innymi na początku tego roku powstał kolejny oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie - mówiła kilka dni temu dr Lewandowska.

Problemy psychiczne ma co piąte dziecko i co piąty nastolatek. A pomoc wciąż niewystarczająca
Dowiedz się więcej:

Problemy psychiczne ma co piąte dziecko i co piąty nastolatek. A pomoc wciąż niewystarczająca

Podobnie jak wielu ekspertów, zwróciła uwagę, że kondycja psychiczna dzieci i młodzieży pogarsza się z roku na rok. Zjawisko ma szeroki zakres i dotyczy nie tylko Polski. Z danych Światowej Organizacji Zdrowia, przytoczonych przez dr Lewandowską, wynika, że w ubiegłym roku z kryzysem zdrowia psychicznego mierzyła się co siódma osoba niepełnoletnia. - W tym roku jest to już co piąte dziecko i co piąty nastolatek, więc to nie są optymistyczne dane - alarmuje krajowa konsultant.

Autorka/Autor: ap

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Zdrowie psychiczneZdrowieMałopolskaTarnówSzpitaldzieciMłodzież
Czytaj także:
Pilne
Jest wniosek Polski do Komisji Europejskiej. Chodzi o pakt migracyjny
shutterstock_2209508997
Rozwód bez wizyty w sądzie. Rząd przyjął projekt
BIZNES
Wołodymyr Zełenski
Zełenski żądał jej rezygnacji. Jest dymisja
Świat
Wulkan Santa Bárbara - zdjęcie poglądowe
Budzi się wulkan w Portugalii
METEO
Paris Jackson
Córka Michaela Jacksona o tym, co "zniszczyło jej życie". Cierpi na nietypową przypadłość
Martyna Nowosielska-Krassowska
imageTitle
Nie do zatrzymania. 14-letni Polak w finale mistrzostw świata
EUROSPORT
Deszcz ze śniegiem, śnieg
Nawet 18 stopni, a potem przydadzą się zimowe opony
METEO
Każdego roku w Polsce z powodu przemocy domowej ginie około pół tysiąca kobiet
Dziesiątki tysięcy "Niebieskich Kart" to "czubek góry lodowej"
Donald Trump i jego ówczesna dziewczyna - przyszła żona - Melania Knauss oraz Jeffrey Epstein i jego partnerka Ghislaine Maxwell. Zdjęcie wykonano w klubie Mar-a-Lago w Palm Beach na Florydzie 12 lutego 2000 roku
Demokraci publikują maile Epsteina, w których pisał o Trumpie
Świat
imageTitle
Zaskakujące ułaskawienie Trumpa. "Zwrot akcji, którego nie wymyśliliby nawet w Hollywood"
EUROSPORT
"Kotki i psiecka nie zastąpią ci dziecka!". Transparent na trasie Marszu Niepodległości w 2025 roku
Burza wokół baneru na Marszu Niepodległości. Ministra i posłowie komentują
Maciej Wacławik
shutterstock_2587084561
"Magiczny cykl" przyspiesza. "Potrzebujemy wyników negatywnych"
BIZNES
Silny wiatr
Porywy wiatru osiągną niebezpieczne prędkości
METEO
pap_20251013_0KX
Był skazany za napaści, bójkę i stalking. Kto go zaprosił na Marsz Niepodległości
Galeria Solaris Opole
Pożar galerii w centrum miasta. 600 osób ewakuowanych
Opole
"Dwugłowy" robak (bez drugiego zooida) - wybarwione mięśnie (zielony) i mózg (czerwony)
Tak wyglądają dwugłowe robaki. Odkryli je Polacy
METEO
Według popularnego przekazu szczepienie na COVID-19 zwiększa ryzyko nowotworu
FAŁSZ"Szczepienie na COVID-19 zwiększa ryzyko raka"? To badanie tego nie dowodzi
Gabriela Sieczkowska
Potrącił pieszego. Policja z ważnym apelem
84-letni kierowca potrącił na pasach 88-latka. Nagranie
WARSZAWA
Dolina Dolnej Odry
Weto prezydenta dla Parku Dolnej Odry. Szef kancelarii: utrudniłby ważne inwestycje
Szczecin
shutterstock_2571204805
Zwolnienia grupowe w zakładzie w Polsce. Ponad 200 osób na bruk
BIZNES
Skumulowana suma opadów śniegu w Europie do 28 listopada
Zimno rozpocznie prawdziwy szturm. Kiedy spadnie śnieg
METEO
imageTitle
Biegiem po trasy olimpijskie. Zimowe igrzyska to wciąż plac budowy
EUROSPORT
Donald Tusk
Tusk komentuje decyzje Nawrockiego. Nawiązuje do Kononowicza
shutterstock_2415997305
Skuteczne w poprawie zdrowia psychicznego. Zalecają je także polscy psychiatrzy
Zdrowie
Karol Nawrocki
Prezydent odmawia nominacji sędziów. "Idzie w pełni na konfrontację"
Zwierzę biegało po drodze technicznej wzdłuż granicy (zdjęcie ilustracyjne)
Pogranicznik przejechał psa. Zapadł wyrok
Białystok
Paulina Matysiak
Matysiak wyrzucona z Razem. "Nie współpracowała z partią"
Ogromna kumulacja w amerykańskiej loterii. Wygrać można aż 630 milionów dolarów
Wielka kumulacja. Suma bliska rekordu
BIZNES
Uczestnicy Marszu Niepodległości na moście Poniatowskiego
Dlaczego podczas marszu zgasły latarnie na moście
WARSZAWA
Lara Raj, Manon Bannerman, Daniela Avanzini, Sophia Laforteza, Jeung Yoon-chae i Megan Skiendiel z grupy Katseye
"Tysiące" gróźb śmierci pod adresem amerykańskiego girlsbandu
Kultura i styl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica