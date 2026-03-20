Zdrowie

Już nie tylko w szpitalu. NFZ zmienia zasady szczepień noworodków

17 noworodków było w stanie ciężkim, a dziewięcioro z nich zmarło
SCID i szczepionka przeciw gruźlicy
Noworodek niezaszczepiony przeciwko gruźlicy tuż po porodzie w szpitalu, może otrzymać szczepionkę w trybie ambulatoryjnym - zakłada nowe zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. To odpowiedź na potrzeby rodziców, którzy najpierw chcą się upewnić, że ich dziecko nie ma przeciwskazań do szczepień BCG. O burzy wokół tej sprawy pisaliśmy w lutym. 

Przypomnijmy: sprawa organizacji badań przesiewowych i szczepień poróżniła przedstawicieli resortu z krajową konsultantką w dziedzinie neonatologii, prof. Ewą Helwich i w efekcie doprowadziła do jej odwołania. Chodziło o kolejność działań. Od września 2025 roku maluchy poddawane są badaniom przesiewowym, które pozwalają wykryć bardzo rzadko występujące ciężkie złożone niedobory odporności (SCID). To przeciwwskazanie do podania szczepionki przeciw gruźlicy (BCG) w trzeciej dobie życia dziecka. Problem w tym, że wynik badania jest znany później.

Zmiany jednak nastąpiły

Gdy sprawa została nagłośniona przez lekarzy, część rodziców wstrzymała się z decyzją o zaszczepieniu noworodka. W efekcie do pediatrów zaczęli zgłaszać się rodzice dzieci niezaszczepionych w szpitalach przeciwko gruźlicy, a ci nie byli przygotowani na zapewnienie takiego świadczenia. Potwierdziła to w lutym prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia Bożena Janicka. - Tych szczepień w podstawowej opiece zdrowotnej nigdy się nie wykonywało. Nie mamy do tego personelu i przeszkolenia - powiedziała, tłumacząc, że "nie wiadomo, kto ma te dzieci zaszczepić". - Dlatego problem ten został już pisemnie zgłoszony do Ministerstwa Zdrowia. Jeżeli resort zdrowia wyraził zgodę na takie badania, to powinien też przygotować ścieżkę postępowania - dodała.

W reakcji na to NFZ zmienił zasady. - Noworodek niezaszczepiony przeciwko gruźlicy tuż po porodzie w szpitalu, może otrzymać szczepionkę w trybie ambulatoryjnym, w poradni specjalistycznej - zakłada zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, które w czwartek weszło w życie. Zgodnie z decyzją prezesa NFZ, Fundusz sfinansuje szczepienie noworodka przeciwko gruźlicy w trybie ambulatoryjnym. Rozwiązanie dotyczy noworodków i niemowląt do ukończenia 12. miesiąca życia, u których to szczepienie nie zostało wykonane w trakcie pobytu w szpitalu po porodzie. Świadczenie obejmuje kwalifikację do szczepienia przez lekarza, wykonanie szczepienia oraz wpis informacji o szczepieniu w Książeczce Zdrowia Dziecka i w Karcie Szczepień.

Wcześniej zapanował chaos

Przedtem część lekarzy w szpitalach rekomendowała rodzicom, zgodnie z zalecaniami odwołanej w styczniu konsultant krajowej w dziedzinie neonatologii prof. Ewy Helwich, wykonanie szczepienia przeciwko gruźlicy dopiero gdy znany będzie wynik badania w kierunku przeciwskazań. Jest on udostępniany na platformie internetowej Instytutu Matki i Dziecka, który jako jedyny ośrodek w Polsce realizuje to badanie molekularne. Teraz trwa to kilka dni, ale jeszcze trzy miesiące temu na wyniki badania czekało się nawet 21 dni.

W piśmie z 26 stycznia br. do kierowników oddziałów neonatologicznych wiceministra zdrowia Katarzyna Kęcka zaznaczyła, że kwalifikacja do szczepienia przeciw gruźlicy nie zmieniła się po wprowadzeniu pilotażu. Dotarliśmy do tego komunikatu. "Zgodnie z (...) przepisami rodzice i personel medyczny są obowiązani do szczepienia przeciw gruźlicy nie później niż do dnia wypisu noworodka ze szpitala. Na obecnym etapie realizacji programu badań przesiewowych, przepisy dotyczące szczepień nie uległy zmianie" - zalecały wytyczne MZ.

Burza, a po niej dymisja

Inaczej sprawę badań przesiewowych i szczepień widziała krajowa konsultant w dziedzinie neonatologii, prof. Ewa Helwich.

W rozmowie z "Faktami" przekazała, że MZ nie konsultowało się z nią ani ze środowiskiem pediatrów i immunologów odnośnie wdrożenia nowego badania przesiewowego i jego realizacji w codziennej praktyce klinicznej. - W efekcie doszło do absurdu, który polega na tym, że na oddziale najpierw podaje się noworodkowi żywą szczepionkę przeciwgruźliczą, a dopiero później otrzymujemy wynik badania weryfikującego, czy dziecko jest chore na wrodzony ciężki niedobór odporności. Kolejność wykonywania procedur powinna być odwrócona - wskazywała w rozmowie z "Rynkiem Zdrowia". 

Ekspertka wysłała w imieniu krajowego nadzoru neonatologicznego (czyli konsultantów wojewódzkich) oświadczenie dla ordynatorów i kierowników wszystkich oddziałów noworodkowych w Polsce, rekomendując między innymi informowanie rodziców o zasadności wykonywania szczepień i o wykonywaniu badania przesiewowego w kierunku SCID oraz o tym, że w przypadku zaistnienia zagrożenia tą patologią szczepienie BCG jest przeciwwskazane.

Poinformowała też, że w sytuacji, kiedy rodzic odmówi iniekcji w szpitalu, szczepienie powinno zostać podane w poradni przyszpitalnej (jeśli oddział noworodkowy dysponuje taką możliwością) lub w poradni pediatrycznej POZ. I wywołała spore zamieszanie, a 21 stycznia została odwołana ze stanowiska. Teraz NFZ dopuścił jednak taką opcję.

- Podobno, tak jak mi napisało ministerstwo odwołując mnie ze stanowiska, spowodowało to 80 procentowy spadek wyszczepialności. Wydaje mi się, że jeszcze takich danych nie ma - tłumaczyła była już konsultant dziennikarzowi "Faktów TVN".

Świat

"Szczepienie dziecka z SCID-em to nie wyrok"

Eksperci zaznaczają, że ciężkie postacie SCID należą do grupy chorób rzadkich, a nawet ultrarzadkich. Częstość występowania SCID szacowana jest w przybliżeniu na jedno na 55 tys.- 60 tys. urodzeń. Zapadalność na gruźlicę szacuje się na 9-11,4 na 100 tys. ludności i jest ok. 10-krotnie wyższa niż częstość występowania SCID. Noworodki z ciężkim złożonym niedoborem odporności, zaszczepione przeciw gruźlicy wymagają monitorowania oraz wdrożenia wczesnego leczenia w przypadku wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.

- Szczepienie dziecka ze SCID-em nie może być traktowane jak wyrok, bo mamy narzędzia skutecznego zapobiegania odczynom poszczepiennym. Ryzyko ciężkich powikłań gruźlicy u nieszczepionych noworodków jest wielokrotnie większe, dlatego szczepienia są nadal naszym priorytetem, co musimy uczciwie i rzetelnie komunikować rodzicom - tłumaczył w lutym w rozmowie z tvn24.pl dr Paweł Grzesiowski, Główny Inspektor Sanitarny.

Autorka/Autor: Opracowała Agnieszka Pióro/pwojc

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

