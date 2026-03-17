Zdrowie

Statyny dla młodszych dorosłych? Nowe zalecenia kardiologów

Najważniejsze amerykańskie towarzystwa kardiologiczne opublikowały nowe wytyczne dotyczące stosowania statyn. Eksperci przekonują, że wcześniejsze sięganie po leki obniżające cholesterol może zapobiec milionom przedwczesnych zawałów i udarów. Statyny mają być zalecane nawet osobom po trzydziestce z podwyższonym poziomem tzw. złego cholesterolu LDL.
Kluczowe fakty:
  • Nowe wytyczne obejmują nie tylko terapię statynami, ale także szczegółowe zalecenia diagnostyczne i ocenę ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.
  • Eksperci wskazują, że utrzymywanie niskiego poziomu LDL przez dłuższy czas znacząco zmniejsza ryzyko zawału serca i udaru mózgu.
  • W przypadku niewystarczającej skuteczności statyn zaleca się włączenie innych leków. Jakich?
  • Wczesne rozpoczęcie terapii statynami pozwala na stosowanie niższych dawek przez dłuższy czas.

Dokument przygotowały Amerykańskie Kolegium Kardiologii (ACC), Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne (AHA) oraz dziewięć innych wiodących towarzystw medycznych. Zaktualizowane wytyczne dotyczą postępowania w przypadku dyslipidemii, czyli nieprawidłowych stężeń jednego lub kilku rodzajów lipidów lub lipoprotein we krwi, w tym cholesterolu i triglicerydów.

Nowe wytyczne podkreślają znaczenie jak najwcześniejszego wprowadzania zdrowych nawyków. Eksperci zachęcają do utrzymywania prawidłowej wagi, regularnego ruchu, unikania używek, dbania o sen i, jeśli zaleci lekarz, stosowania leków obniżających cholesterol. Przypominają też, że warto dążyć do niższego poziomu "złego" cholesterolu LDL. Takie podejście pozwala w dłuższej perspektywie zmniejszyć ryzyko zawału oraz udaru.

Eksperci podkreślają, że opracowanie nie koncentruje się wyłącznie na terapii statynami, lecz obejmuje również szczegółowe zalecenia dotyczące diagnostyki hipercholesterolemii oraz oceny ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Ich zdaniem wprowadzenie nowych zaleceń w Stanach Zjednoczonych pozwoliłoby uchronić miliony osób przed przedwczesnym zawałem serca i udarem mózgu.

Hormon, który chroni serce. Naukowcy wyjaśnili, jak działa
Dowiedz się więcej:

Hormon, który chroni serce. Naukowcy wyjaśnili, jak działa

Ponadto w wytycznych podkreślono, że wysoki poziom cholesterolu może zacząć wpływać na ryzyko chorób serca już w dzieciństwie i okresie dojrzewania. Dzieci mogą mieć podwyższony cholesterol z powodu uwarunkowań genetycznych lub niezdrowych nawyków stylu życia. Zaleca się, aby te w wieku od 9 do 11 lat, które nie były wcześniej badane, miały wykonane przesiewowe badanie poziomu cholesterolu. Chodzi o ocenę ryzyka i właściwego zaplanowania dalszej opieki we współpracy z lekarzami, rodzicami i opiekunami.

Nie warto czekać z rozpoczęciem terapii

- Wiemy, że nawet 80 procent chorób sercowo-naczyniowych można zapobiec, a podwyższony poziom cholesterolu LDL, nazywanego często "złym" cholesterolem, stanowi jeden z głównych czynników ryzyka - twierdzi cytowany przez heart.org dr Roger Blumenthal, dyrektor Centrum Profilaktyki Chorób Serca im. Ciccarone’a w Johns Hopkins i przewodniczący komitetu opracowującego wytyczne.

- Choć pierwszym krokiem powinna być poprawa stylu życia w celu obniżenia poziomu cholesterolu, zdajemy sobie sprawę, że jeśli po pewnym czasie wyniki lipidogramu wciąż odbiegają od pożądanych wartości należy rozważyć wcześniejsze włączenie leków obniżających cholesterol. Utrzymywanie niższego poziomu LDL przez dłuższy czas, podobnie jak niższego ciśnienia tętniczego, daje znacznie lepszą ochronę przed przyszłym ryzykiem zawału i udaru mózgu - dodaje dr Blumenthal.

Szkodzi bardziej, niż myślą lekarze. A jemy ją codziennie
Dowiedz się więcej:

Szkodzi bardziej, niż myślą lekarze. A jemy ją codziennie

Amerykańscy kardiolodzy przekonują, że ze statynami obniżającymi cholesterol nie należy zwlekać. Powinni je zażywać nawet trzydziestolatkowie w przypadku, gdy poziom LDL we krwi przekracza 160 mg/dl. Dotyczy to szczególnie tych osób, których bliscy doznali przedwczesnego zawału serca (przed 55. rokiem życia u mężczyzn i przed 65. rokiem życia u kobiet). Do tych grup ryzyka zaliczono też osoby z wysokim, 30-letnim ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych (jak oblicza się takie ryzyko, wyjaśniamy niżej).

W wytycznych czytamy także, że jeśli poziom LDL-C nie zostaje wystarczająco obniżony dzięki zdrowym nawykom i terapii statynami, która wciąż pozostaje podstawą leczenia lipidowego i redukcji ryzyka, zaleca się włączenie leków nienależących do grupy statyn. Chodzi tu o ezetymib i/lub kwas bempediowy (nowszy lek doustny) albo przeciwciało monoklonalne PCSK9, stosowane w formie zastrzyków.

Nowa perspektywa oceny ryzyka

Dotąd na ogół brano pod uwagę 10-letni okres oceny ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, który wyliczano na przykład na podstawie skali SCORE2 (dla osób 40-69 lat) lub SCORE2-OP (dla osób 70+). Uwzględnia ona wiek, płeć, ciśnienie skurczowe, cholesterol nie-HDL (cholesterol nie-HDL jest matematyczną różnicą pomiędzy cholesterolem całkowitym i cholesterolem HDL, czyli tzw. dobrym cholesterolem) i palenie, pozwalając na procentowe określenie ryzyka zgonu lub zawału w ciągu 10 lat.

Amerykańscy kardiolodzy uważają jednak, że taką ocenę warto przeprowadzić już u trzydziestolatków i to w dłuższym okresie - 30 lat, a nie tylko 10 lat. Chodzi o to, że podwyższony cholesterol sprzyja odkładaniu się w tętnicach blaszek miażdżycowych. Odpowiednie wczesne stosowanie statyn może temu zapobiec, a tym samym przeciwdziałać przedwczesnemu zawałowi serca lub udarowi mózgu.

- Dzięki temu nowemu narzędziu oceny ryzyka możemy dokładniej oszacować prawdopodobieństwo wystąpienia chorób sercowo‑naczyniowych, wykorzystując dane, które i tak są zbierane podczas corocznego badania kontrolnego, takie jak poziom cholesterolu, wartości ciśnienia tętniczego oraz informacje osobiste, takie jak wiek czy nawyki zdrowotne - wyjaśnia dr Blumenthal. - Na tej podstawie można dodatkowo spersonalizować ocenę ryzyka poprzez analizę tzw. czynników zwiększających ryzyko, co pozwala lepiej określić, czy dana osoba powinna rozpocząć terapię obniżającą poziom lipidów - dodaje.

Nie dieta, nie tabletki. Tak dziś usuwa się "zły" cholesterol. Stężenie spada o 80 procent
Dowiedz się więcej:

Nie dieta, nie tabletki. Tak dziś usuwa się "zły" cholesterol. Stężenie spada o 80 procent

Do czynników zwiększających ryzyko należą m.in.: występowanie chorób serca w rodzinie; przewlekłe stany zapalne (np. toczeń lub reumatoidalne zapalenie stawów), choroby kardiometaboliczne, takie jak nadwaga lub otyłość, cukrzyca czy przewlekła choroba nerek, pochodzenie etniczne związane z wyższym ryzykiem, np. południowoazjatyckie lub filipińskie, a także inne grupy, u których częściej rozwijają się miażdżyce oraz występują czynniki ryzyka związane z układem rozrodczym, takie jak wczesna menopauza, stan przedrzucawkowy i cukrzyca ciążowa.

Dodatkowe markery, w tym lipoproteina(a) [Lp(a)], apolipoproteina B (apoB), białko C‑reaktywne o wysokiej czułości (hsCRP) oraz podwyższone stężenie triglicerydów, mogą pomóc w dokładniejszym określeniu indywidualnego ryzyka chorób układu sercowo‑naczyniowego (ASCVD).

- Prawidłowy poziom cholesterolu LDL czy cholesterolu HDL, nazywanego potocznie "dobrym" cholesterolem, nie zawsze oznacza, że możemy czuć się całkowicie bezpiecznie - zaznaczył dr Blumenthal. "Oznaczanie dodatkowych biomarkerów pozwala uzyskać pełniejszy obraz ryzyka sercowo‑naczyniowego i pomaga podjąć decyzję, czy terapię obniżającą poziom lipidów warto rozpocząć wcześniej lub czy potrzebne jest bardziej intensywne leczenie".

Dlaczego blaszki miażdżycowe są tak groźne?

Autorzy zwracają uwagę, że odkładanie się blaszek miażdżycowych to długotrwały proces. Zanim pojawią się pierwsze objawy, choroba może rozwijać się przez wiele lat.

Blaszki miażdżycowe to złogi głównie cholesterolu LDL, wapnia i komórek zapalnych. Zwężają one tętnice i ograniczają przepływ krwi do mięśnia sercowego, co może się objawiać bólami w klatce piersiowej, na przykład przy większym wysiłku. Blaszki miażdżycowe mogą też pękać, wtedy powstaje skrzeplina blokująca przepływ krwi i powodująca ostry zawał serca lub tzw. udar niedokrwienny (na skutek blokady dopływu krwi do mózgu).

Pierwszy taki zabieg w Polsce i prawdopodobnie na świecie. Wykonali go kardiochirurdzy z Opola
Dowiedz się więcej:

Pierwszy taki zabieg w Polsce i prawdopodobnie na świecie. Wykonali go kardiochirurdzy z Opola

Statyny są jednymi z najczęściej stosowanych i bezpiecznych w użyciu leków. Są dobrze przebadane w wielu testach klinicznych i wykorzystywane od ponad 40 lat, mają zatem długie okres obserwacji. Głównym jednak problemem jest to, że są stosowane są zbyt rzadko, w zbyt małych dawkach oraz zbyt późno. Nowe wytyczne mogą to zatem zmienić.

Nowe progi cholesterolu LDL

W nowych wytycznych powróciły również cele dotyczące poziomu cholesterolu LDL-C i nie-HDL-C. Aby zapobiec pierwszemu zawałowi serca lub udarowi mózgu, docelowy poziom LDL-C w wieku 30-79 lat powinien być niższy niż 100 mg/dl u osób z pogranicznym lub umiarkowanym ryzykiem oraz niższy niż 70 mg/dl u osób z wysokim ryzykiem.

25 zasad od lekarzy na nowy rok. Tak zadbasz o zdrowie serca, odporność i psychikę
Dowiedz się więcej:

25 zasad od lekarzy na nowy rok. Tak zadbasz o zdrowie serca, odporność i psychikę

W przypadku pacjentów z chorobą układu sercowo‑naczyniowego (ASCVD), którzy są obciążeni bardzo wysokim ryzykiem kolejnych incydentów, zaleca się obniżenie poziomu LDL-C do poniżej 55 mg/dl w ramach wtórnej profilaktyki zdarzeń sercowych.

Jednak wczesne rozpoczęcie zażywania statyn, kiedy cholesterol nie jest jeszcze zbyt wysoki, pozwoli stosować ten lek w dłuższym okresie w niskich dawkach.

"Zasadniczo im niższy poziom LDL, tym lepiej, zwłaszcza u osób z podwyższonym ryzykiem zawału serca lub udaru mózgu" - podsumowuje cytowana przez heart.org dr Pamela B. Morris, wiceprzewodnicząca komitetu opracowującego wytyczne, kierująca Katedrą Prewencji Chorób Układu Sercowo‑Naczyniowego im. Paula V. Palmera oraz programem Seinsheimer Cardiovascular Health Program na Uniwersytecie Medycznym Karoliny Południowej. Jak dodaje, obniżenie poziomu LDL‑C poniżej wartości zalecanych we wcześniejszych wytycznych, wiąże się ze znaczącym zmniejszeniem liczby incydentów sercowo‑naczyniowych, co wykazały badania kliniczne.

Autorka/Autor: Anna Bielecka/ap

Źródło: PAP, heart.org

Źródło zdjęcia głównego: Crevis/Shutterstock

Czytaj także:
kobieta parkinson choroba parkinsona shutterstock_1665533131
Recykling butelek PET może pomóc chorym na parkinsona
Zdrowie
Mateusz Morawiecki
Chcieli ogromnego odszkodowania za działania rządu Morawieckiego. Jest decyzja sądu
BIZNES
Zapory antyterrorystyczne na Trakcie Królewskim
Nowe zapory antyterrorystyczne staną się częścią Traktu Królewskiego
WARSZAWA
Posiedzenie komisji administracji ws. SAFE. Posłowie PiS wychodzą
Na komisji o "zdradzie narodowej". Posłowie PiS wyszli sali
Polska
warszawa miasto wieczor ludzie shutterstock_2703761903
Tego chcą Polacy. "Absolutnie kluczowa dla naszego bezpiecznego rozwoju"
BIZNES
Pożar rafinerii Szahran w Teheranie, 8 marca 2026 roku
Widmo globalnej klęski głodu. "To straszna, straszna perspektywa"
BIZNES
Zabezpieczone narkotyki
Ponad 60 kilogramów narkotyków w pustostanie
Poznań
Narkotyki ukryte w donicach
Tajemnica trzech donic z betonu. Musieli je rozbić
Wrocław
imageTitle
Irańskie piłkarki dostały azyl w Australii. Już trenują
EUROSPORT
Donald Trump
Człowiek Trumpa odchodzi. Napisał, że "nie może popierać wojny z Iranem"
Świat
Siedziba firmy Nvidia w Santa Clara
"Punkt zwrotny". Ambitny plan najbardziej wartościowej firmy świata
BIZNES
Wojna na sześć palców. Propaganda Izraela kontra propaganda Iranu
Wojna na sześć palców. Dezinformacyjny front Iran-Izrael
KONKRET24
shutterstock_2246185149
To najtrudniejsza do wyleczenia choroba zakaźna. Nowa metoda może to zmienić
Zdrowie
Timothee-Chalamet-Robert-Pattinson
Chalamet i Pattinson razem w kontynuacji kinowego hitu. Są zdjęcia
Kultura i styl
59 min
pc
"Ten globalny bałagan wymyka się spod kontroli". Świat zmierza do III wojny?
Terlikowski. Istota rzeczy
Przymrozki
To zagrożenie pogodowe nie odpuści przez kilka dni
METEO
Ford Mustang we flocie policji
Odebrany pijanemu kierowcy Mustang trafił do policji
WARSZAWA
Autokarem podróżowało 10 osób
Zderzenie autobusu szkolnego z samochodem. Są ranni
Kujawsko-Pomorskie
Napis "Wleczesz nas do piekła" na ścianie budynku w Moskwie (28.02.2022)
"Wleczesz nas do piekła". Cichy sprzeciw Rosjan
Tatiana Serwetnyk
Klasa lekcyjna (zdjęcie ilustracyjne)
Przypadek gruźlicy w szkole. Uczniowie i nauczyciele objęci nadzorem
Szczecin
rzeszow shutterstock_1968523948
Średni koszt najmu. Na biegunach Olsztyn i Rzeszów
BIZNES
Minnesota odkopuje się spod śniegu
Tyle śniegu nie spadło tu od prawie 140 lat
METEO
NFZ zaciska pasa. To odbije się na pacjentach
Pacjencie, martw się o dostęp do świadczeń. NFZ zaciska pasa
Piotr Wójcik
Motocykliście zatrzymano prawo jazdy
O przepisach wiedział, znaku nie widział. Stracił prawo jazdy
Wrocław
Kierowniczka marketu została zwolniona (zdj. ilustracyjne)
Poseł interweniował na prośbę kierowniczki marketu. Kobieta została zwolniona
WARSZAWA
Senator Elizabeth Warren
Senatorka ostrzega przed narzędziem Muska. "Może stanowić poważne zagrożenie"
BIZNES
W mieszkaniu gdzie przebywał 8-latek wspólnie z jego matką zatrzymano 50-letniego mężczyznę
Wtargnęli do domu i uprowadzili ośmiolatka. Dwie osoby z zarzutami
Łódź
Zapadł wyrok (zdjęcie ilustracyjne)
Zasztyletowała partnera w sylwestrową noc. Wyrok
Trójmiasto
Groźne zapalenie opon mózgowych na Podlasiu
Groźna choroba rozprzestrzenia się w Anglii. Wszystko zaczęło się od imprezy w nocnym klubie
Zdrowie
Budynek na terenie zakładu pogrzebowego w Penrose, Kolorado
Rozkładające się zwłoki 190 zmarłych w domu pogrzebowym. Zapadł wyrok w głośnej sprawie
Świat
Zwiń opisWięcej
