Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

To największy powtarzany mit każdej zimy. Lekarz: jest dokładnie odwrotnie

covid zima snieg shutterstock_1952817559
Dr Grzesiowski: Mróz nie zabija wirusów
Mróz wraca każdej zimy nie tylko w prognozach pogody, ale i w rozmowach. "W końcu wymrozi te wszystkie wirusy" - słyszymy nieraz. Tyle że to jedno z najbardziej uporczywych zdrowotnych złudzeń. - My wirusy w laboratoriach przechowujemy w minus 80 stopniach - mówi dr Paweł Grzesiowski, Główny Inspektor Sanitarny. Zamiast je niszczyć, niska temperatura często pomaga im przetrwać. A naszemu organizmowi - wręcz przeciwnie.
Kluczowe fakty:
  • Mróz nie niszczy wirusów - większość z nich potrafi przetrwać bardzo niskie temperatury, a zimne i suche powietrze sprzyja ich stabilności w środowisku. Skąd więc wziął się mit, że mróz "wymraża" wirusy?
  • Zimą nie chorujemy dlatego, że jest zimno, lecz dlatego, że wychłodzenie dróg oddechowych osłabia lokalną odporność i ułatwia wirusom zakażenie. Czym w takim razie naprawdę jest "przeziębienie"?
  • W sezonie zimowym rzadziej obserwuje się pierwotne epidemie bakteryjne, ale częściej dochodzi do nadkażeń po infekcjach wirusowych. Dr Paweł Grzesiowski mówi o roli bakterii w zimowych chorobach i o tym, dlaczego wchodzą do gry dopiero później.
  • Silne mrozy to nie tylko sezon infekcyjny, ale też czas gwałtownego pogorszenia jakości powietrza i realnego ryzyka śmiertelnej hipotermii. Czy w praktyce mróz bywa dla zdrowia groźniejszy niż same wirusy?
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

Gdy temperatura spada do kilkunastu czy kilkudziesięciu stopni poniżej zera, wielu z nas odruchowo myśli o zimie jak o naturalnym "środku dezynfekującym". Skoro mróz niszczy komórki, konserwuje żywność, zabija roślinne szkodniki - to może "czyści" też powietrze z wirusów? W porannym paśmie TVN24 dr Paweł Grzesiowski rozprawił się z tym mitem, tłumacząc, co tak naprawdę dzieje się z wirusami i bakteriami w niskich temperaturach - i dlaczego zimą wcale nie chorujemy mniej.

Wirus jak "okruszek". Mróz go nie zabija, tylko usypia

- Nie, mróz nie wytłucze wirusów - mówi wprost dr Paweł Grzesiowski. - Mikroorganizmy w niskich temperaturach wchodzą w formę mniej aktywną, ale przeżywają. My wirusy w laboratoriach zamrażamy nawet do minus 80 stopni Celsjusza.

Wirus nie jest "żywą istotą" w klasycznym sensie. - To taka plątanina białek, okruch genetyczny, który sobie po prostu fruwa w powietrzu - tłumaczy lekarz. Mróz nie rozrywa go na kawałki i nie dezaktywuje trwale. Zatrzymuje tylko jego aktywność.

RSV groźny dla najmłodszych i najstarszych, grypa dla wszystkich. Jak się chronić?
Dowiedz się więcej:

RSV groźny dla najmłodszych i najstarszych, grypa dla wszystkich. Jak się chronić?

I właśnie ten mechanizm tłumaczy, dlaczego zimą na całym świecie obserwuje się wyraźny wzrost infekcji dróg oddechowych. Jak pokazują badania cytowane przez ScienceAlert, wiele wirusów układu oddechowego - w tym wirusy grypy i koronawirusy - przeżywa dłużej i pozostaje zakaźnych przez dłuższy czas w zimnych i suchych warunkach. Niska temperatura i niska wilgotność nie tylko im nie szkodzą, ale wręcz sprzyjają ich stabilności w środowisku.

Do tego dochodzi fizyka powietrza. W suchych, zimowych warunkach mikroskopijne kropelki wydzielane podczas oddychania, mówienia, kaszlu czy kichania szybciej parują, zamieniając się w jeszcze mniejsze cząsteczki. Badania pokazują, że takie drobniejsze aerozole unoszą się w powietrzu dłużej, zwiększając szansę, że będą wdychane przez inne osoby. W praktyce oznacza to, że zimne, suche powietrze nie tylko sprzyja przetrwaniu wirusów, ale też ułatwia im "podróż" do kolejnego gospodarza.

Kluczowe jest również to, co dzieje się w organizmie. - Błony śluzowe ust i nosa dużo dłużej pozostają schłodzone, bo zanim się ogrzejemy, musi pokrążyć krew. I to jest moment, kiedy wirus ma najlepsze warunki do ataku - wyjaśnia dr Grzesiowski.

Nie mróz jest problemem. Lekarz mówi, co naprawdę szkodzi dzieciom zimą
Dowiedz się więcej:

Nie mróz jest problemem. Lekarz mówi, co naprawdę szkodzi dzieciom zimą

Obraz ten uzupełniają dane z badań fizjologicznych opisanych w "The Journal of Allergy and Clinical Immunology". Wdychanie zimnego powietrza obniża temperaturę w nosie i drogach oddechowych, co prowadzi do wazokonstrykcji, czyli zwężenia naczyń krwionośnych. Mniejszy przepływ krwi oznacza słabsze dostarczanie komórek odpornościowych do błony śluzowej nosa i gardła. Lokalna odpowiedź immunologiczna - ta pierwsza linia obrony, która zwykle pomaga wychwycić i zneutralizować wirusa, zanim dojdzie do infekcji - staje się mniej skuteczna.

Badania pokazują też, że zimno i związany z nim stres fizjologiczny mogą zaburzać funkcjonowanie dróg oddechowych, zwłaszcza u osób z wrażliwym układem oddechowym. W efekcie pierwsze bariery ochronne organizmu słabną.

Stąd pojęcie "przeziębienia": nie dlatego, że zimno "tworzy" wirusy, ale dlatego, że zimne, suche powietrze jednocześnie pomaga im przetrwać, dłużej unosić się w środowisku i łatwiej zakorzeniać się w wychłodzonych drogach oddechowych człowieka. Mróz nie powoduje infekcji - ale realnie zwiększa szanse, że kontakt z wirusem skończy się chorobą.

A bakterie? Większe, cięższe, ale też nie znikają

W rozmowie z TVN24 dr Grzesiowski wskazuje też na ważne rozróżnienie. - Z bakteriami jest troszeczkę inaczej, bo to są większe struktury, mają w sobie wodę, więc ich "odmrażanie" trwa dłużej - tłumaczy lekarz. W praktyce oznacza to, że w okresach silnych mrozów rzadziej obserwujemy gwałtowne, pierwotne epidemie bakteryjne.

- Nie widzimy teraz epidemii salmonelli czy meningokoków - zwraca uwagę. - Choroby bakteryjne bardzo często pojawiają się jako powikłanie po infekcji wirusowej. To wirus toruje drogę bakteriom - wyjaśnia dr Grzesiowski.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
grypa
Fala tej choroby nadeszła wcześniej. Jest nowa mutacja wirusa
Zima, mróz
Marzną ci dłonie i stopy? Eksperci radzą: odstaw popularne napoje
Agnieszka Pióro
rodzina przeziebienie grypa shutterstock_2391365149
Rosół, siemię lniane i warzywa bogate w polifenole. Trzy elementy, które pomogą wygrać z infekcją
Anna Bielecka

Istotny jest też sposób przenoszenia. - Wirus jako maleńki "okruszek" może fruwać w powietrzu i być przenoszony na większe odległości. Bakteria potrzebuje zwykle bliskiego kontaktu, około metra między ludźmi – mówi. Mróz nie "czyści" więc przestrzeni z patogenów, a raczej zmienia ich dynamikę. Wirusy, lżejsze i bardziej odporne na zamrażanie, świetnie znoszą zimowe warunki. Bakterie częściej "czekają" na moment, gdy organizm osłabiony wirusem otworzy im drogę.

Z punktu widzenia biologii zimno bywa wręcz sprzymierzeńcem wirusów. W niskich temperaturach ich osłonki białkowe i lipidowe są stabilniejsze. Do tego zimą więcej czasu spędzamy w zamkniętych, ogrzewanych pomieszczeniach, w których powietrze jest suche, a wentylacja bywa słaba. To idealne środowisko do transmisji - nie dlatego, że wirusy "powstają", ale dlatego, że łatwiej przechodzą z człowieka na człowieka.

Mróz groźniejszy niż wirusy?

Dr Paweł Grzesiowski zwraca uwagę, że przy siarczystych mrozach zagrożenia zdrowotne nie kończą się na infekcjach. - Niskie temperatury to konieczność intensywnego ogrzewania, a to prowokuje dużo większy smog - mówi. Pyły zawieszone i zanieczyszczenia chemiczne dodatkowo obciążają układ oddechowy i cały organizm. - Coraz więcej osób trafia do szpitali nie tylko z powodu infekcji, ale z powodu bardzo złej tolerancji powietrza - podkreśla, wskazując zwłaszcza na regiony, gdzie nadal dominuje ogrzewanie paliwami kopalnymi.

"Nie jest martwy, dopóki nie jest ogrzany". W hipotermii łatwo o tragiczny błąd
Dowiedz się więcej:

"Nie jest martwy, dopóki nie jest ogrzany". W hipotermii łatwo o tragiczny błąd

Drugie poważne zagrożenie to sama ekspozycja na zimno. - Człowiek nie jest w stanie długo wytrzymać na takim mrozie. W ciągu godziny czy dwóch, jeśli nie jest właściwie ubrany, może doznać hipotermii, która w pewnym momencie staje się zjawiskiem śmiertelnym i nieodwracalnym - ostrzega Główny Inspektor Sanitarny. Upadek, zasłabnięcie, alkohol, zmęczenie - w takich warunkach dramat może rozegrać się szybciej, niż się wydaje.

Czy mróz ma więc jakiekolwiek zdrowotne "plusy"? - Przy takim nagłym, ostrym spadku temperatury nie widzę pozytywów - mówi wprost dr Grzesiowski. Zaznacza jednak, że czym innym jest ekstremalna fala zimna, a czym innym regularna, kontrolowana ekspozycja.

Wchodzę do wody codziennie od pięciu lat. Oto, co mnie spotkało
Dowiedz się więcej:

Wchodzę do wody codziennie od pięciu lat. Oto, co mnie spotkało

Polska

- Pozytywy pojawiają się wtedy, gdy organizm jest systematycznie konfrontowany z niską temperaturą - jak u osób morsujących. To forma treningu. Nauka mówi o tym ostrożnie, ale wiemy, że organizm wytwarza wtedy inny typ tkanki tłuszczowej, która lepiej chroni przed zimnem - wyjaśnia lekarz.

To jednak nie jest "naturalna szczepionka" na wirusy. Hartowanie może poprawiać tolerancję na chłód i niektóre reakcje organizmu, ale nie sprawia, że patogeny znikają z otoczenia ani że przestają być groźne. - Wirus nadal pozostaje wirusem. A mróz nadal go nie zabija - wynika jasno z wypowiedzi eksperta.

Autorka/Autor: adan/ap

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
MrózWirus HPVCovid-19ZdrowieGISZimaChoroby zakaźnepogodaSzczepienia
Czytaj także:
giełda ludzie wall street shutterstock_2577625569
Wall Street odetchnęło. Trump łagodzi stanowisko
BIZNES
shutterstock_2473231629_1
Manna z nieba. Albo burrito. Nowy trend zyskuje na popularności
BIZNES
Projekty do budżetu obywatelskiego (zdjęcie ilustracyjne)
Autobus do schroniska, powrót promu lub automat recytujący wiersze
WARSZAWA
Sędzia, który rzekomo miał spowodować kolizję orzeka w Sądzie Okręgowym w Łodzi
Ponad trzy tysiące osób nielegalnie wjechało do Polski. 98 oskarżonych
Łódź
imageTitle
Reprezentacja Polski na igrzyska będzie większa
EUROSPORT
Katastrofa kolejowa w Hiszpanii
Media dotarły do zapisów czarnej skrzynki z kabiny maszynisty
Świat
Emmanuel Macron na spotkaniu z żołnierzami w Istres
Oczy świata zwrócone na oko Macrona. Taki wylew "straszy wyglądem"
Zuzanna Kuffel
Wołodymyr Zełenski na konferencji prasowej po spotkaniu z Donaldem Trumpem
Trump: spotkam się z Zełenskim
Świat
tort republikanie
Prorosyjska kongresmanka i polska stacja TV z nagrodami amerykańskiej prawicy
Świat
Dwie osoby ranne po ataku nożownika na ulicy. Trwa obława
Ranił nożem dwie osoby, grozi mu 20 lat więzienia
Lublin
Pociąg relacji Świeradów–Jelenia Góra potrącił kobietę
Pociąg potrącił kobietę idącą wzdłuż torów. Wstrzymano ruch
Wrocław
shutterstock_2423248737
Jeden procent najbogatszych posiada obecnie więcej, niż 95 proc. najbiedniejszych
BIZNES
Ciężko ranna sowa trafiła do ośrodka rehabilitacji bocianów pod Kutnem
Ranna sowa leżała na chodniku. Trafiła do ośrodka dla bocianów
Łódź
Śnieg
Śnieżna aura powróci. Tam sypnie najwięcej
METEO
Napastnik został ujęty przez klientów galerii w Stalowej Woli
Atakował nożem ludzi w galerii, może opuścić szpital
Rzeszów
Kadr z filmu "Grzesznicy"
Wkrótce poznamy nominacje do Oscarów. Krytycy zapowiadają pobicie rekordu wszech czasów
Justyna Kobus
imageTitle
Samokrytyczna Fręch. "To nie był mój dzień"
EUROSPORT
Kamczatka zasypana śniegiem, a my sztuczną inteligencją
Kamczatka zasypana śniegiem, a my - sztuczną inteligencją. Trzy groźne trendy
Gabriela Sieczkowska
Policja poszukuje zaginionego Krzysztofa Sworzeniowskiego
Zaginął 12-letni chłopiec. Trwają poszukiwania
WARSZAWA
Ukraina, Kijów. Ukraińska stolica mierzy się z brakami w dostawach prądu i ciepła przez rosyjskie ataki
Ukraina ujawnia skalę defraudacji środków państwowych
BIZNES
Trump
Trump: jacy głupi byliśmy, że to zrobiliśmy
Świat
Sople lodu
Ostrzeżenia IMGW. Tam mróz mocno trzyma
METEO
Wenezuela, Caracas
"Pomagamy im". Trump o "przejęciu" wenezuelskiej ropy
Świat
Strażnicy graniczni, lotnisko Katowice-Pyrzowice
Chciał lecieć do Dublina, odwieźli go na polsko-ukraińską granicę
Katowice
Zniszczony zabytkowy dom na Karłowicach - zdjęcie z lipca 2025 r.
Na zlecenie właściciela zburzył zabytkową willę. Stanie przed sądem
Wrocław
Samochód GOPR (zdjęcie ilustracyjne)
Wyszedł w góry i zaginął. "Spełnił się najczarniejszy scenariusz"
Kraków
Donald Trump
"Gdy Ameryka kwitnie, kwitnie cały świat"
BIZNES
pies zima shutterstock_2707683871
Jeśli opiekun zwierzęcia nie wywiązuje się z tego, to łamie prawo
METEO
Powódź w Tunisie w Tunezji
"Deszcz nie przestawał padać całą noc"
METEO
Mężczyźnie grozi do pięciu lat więzienia
Rzucał kostką brukową, uszkodził siedem witryn
Łódź
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica