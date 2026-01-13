Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Fałszywe leki, prawdziwe ofiary. GIF ostrzega

Leki
"Dostęp jest tak łatwy, że aż niewyobrażalny". Reportaż "Uwagi!" TVN
Źródło: Uwaga TVN
Za nielegalnym handlem lekami w większości przypadków nie stoi fałszowanie recept, ale ich świadome wystawianie przez lekarzy działających w ramach zorganizowanych grup przestępczych - mówi Łukasz Pietrzak, główny inspektor farmaceutyczny. Legalnie wypisywane i realizowane w aptekach preparaty - głównie silne opioidy - trafiają potem do sprzedaży w sieci, gdzie przynoszą nawet kilkunastokrotny zysk i coraz częściej prowadzą do tragedii.
Kluczowe fakty:
  • Nadużywanie i fałszowanie leków to narastający problem zdrowotny i przestępczy, powodujący w Polsce ok. 4 tysięcy zgonów rocznie i generujący zyski większe niż handel narkotykami.
  • Nielegalny handel lekami opiera się głównie na legalnie wystawianych receptach, a nie ich fałszowaniu; największe zyski przynosi sprzedaż opioidów w internecie.
  • Leki są kupowane nie tylko przez osoby uzależnione, lecz także przez młodych ludzi traktujących je jako "bezpieczniejsze" niż narkotyki, co prowadzi do śmiertelnych zatruć.
  • Więcej artykułów o tematyce zdrowotnej znajdziesz tutaj.

- Lek, którego opakowanie kosztuje w aptece kilkaset złotych, w sieci bywa sprzedawany po 50-80 zł za jedną tabletkę. Zysk przekracza dziesięciokrotność ceny zakupu - mówi inspektor.

"Znalazłam pusty listek". Na ratunek było już za późno

Jak wyjaśnia, kupującymi nie są wyłącznie osoby uzależnione, lecz także te eksperymentujące z substancjami psychoaktywnymi, które utożsamiają lek z bezpieczeństwem. Tymczasem wysokie dawki opioidów mogą prowadzić do porażenia ośrodka oddechowego i śmierci, zwłaszcza u osób, które nigdy wcześniej ich nie stosowały. Tym bardziej, że niejednokrotnie te preparaty dodatkowo poddawane są modyfikacji przez nielegalnych sprzedawców.

Nad tym problemem w październiku pochylili się reporterzy Uwagi! TVN. Z ich ustaleń wynika, że zwłaszcza dla młodych ludzi pierwszy kontakt z substancjami psychotropowymi to nie narkotyki, ale właśnie leki - zwłaszcza opioidy i benzodiazepiny. W reportażu Anny Mierzejewskiej i Jakuba Stachowiaka opisany został przypadek 21-letniego Kuby z Lubina. - Powiedział skąd bierze, gdzie jeździ do lekarza, który wypisuje mu te leki. On nie chciał pomocy, chciał leki, więcej leków - mówiła w materiale Aleksandra, siostra Kuby.

Leki na otyłość mogą być sfałszowane. GIF ostrzega
Dowiedz się więcej:

Leki na otyłość mogą być sfałszowane. GIF ostrzega

- Po cichu weszłam do jego pokoju. Leżał w totalnie normalnej pozycji, z nogą na kołdrze. Chciałam przeszukać mu pokój, by dowiedzieć się, co bierze. Znalazłam pusty listek - mówi Aleksandra. - To była morfina o przedłużonym uwalnianiu. Gramatura jednej tabletki to było 200 miligramów. Nie wiem, kto mu to sprzedał, ale nawet jedna tabletka by go zabiła, od lekarzy wiem, że to śmiertelna dawka, tym bardziej dla osoby, która nigdy wcześniej nie brała morfiny - mówi matka Kuby.

Na pomoc było już za późno. 21-latek zmarł. Morfinę kupił prawdopodobnie przez internetowy komunikator.

Ponad dwukrotnie więcej ofiar niż w wypadkach

Skala nadużyć w preskrypcji leków o działaniu narkotycznym jest monitorowana ogólnopolsko. Centrum e-Zdrowia, we współpracy z GIF, Ministerstwem Zdrowia i organami ścigania, analizuje ogromne liczby recept rocznie. Administracja dysponuje wszystkimi danymi powiązanymi z wystawianiem i realizacją recept. Dodatkowo posiada ona informacje o drodze leku na każdym etapie dystrybucji.

- Umiejętne analizy tych danych, często także ich krzyżowanie, dają nam wiedzę o każdej aktywności przy danym leku. Współpraca instytucji i wymiana informacji pozwalają efektywnie wykrywać różne nadużycia lekowe - podkreśla GIF.

Niosą śmierć, a "dostęp jest tak łatwy, że aż niewyobrażalny"
Dowiedz się więcej:

Niosą śmierć, a "dostęp jest tak łatwy, że aż niewyobrażalny"

Polska

Zmiany prawne przełożyły się m.in. na rynek medycznej marihuany. W 2024 r. do Polski trafiło ok. 12 ton suszu, natomiast od stycznia do września 2025 r. - ok. czterech ton, co oznacza spadek o 50-60 proc. bez załamania popytu.

GIF zwraca także uwagę na to, że nieprawidłowe stosowanie substancji psychoaktywnych - w tym leków - odpowiada w Polsce za ok. czterech tys. zgonów rocznie, ponad dwukrotnie więcej niż wypadki drogowe.

Proceder bardziej opłacalny niż handel narkotykami

Zdaniem GIF największym zagrożeniem pozostają leki sfałszowane. - W jednej z akcji Europolu niemal połowa podejrzanych przesyłek zawierała nielegalne farmaceutyki - powiedział.

Wyjaśnił, że najczęściej przemycane na Zachód są sfałszowane leki na odchudzanie (GLP-1), opioidy, psychotropy, botoks oraz sterydy anaboliczne, głównie z Chin, Indii i Korei Południowej. O tym problemie pisaliśmy we wrześniu. - W ostatnich miesiącach gwałtownie wzrosła liczba sfałszowanych leków na cukrzycę i chorobę otyłościową, sprzedawanych online na terenie Unii Europejskiej - ostrzegał wówczas Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Jak wyjaśniała w rozmowie z tvn24.pl dr n. med. Anna Ścibisz, specjalistka kardiologii oraz obesitolożka, certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości, analogi GLP-1 mają naśladować hormon (glukagonopodobny peptyd-1 - stąd skrót "GLP-1"), który jest naturalnie wytwarzany w jelitach. Takie leki działają na trzustkę, stabilizując poziom glukozy i insuliny. Spowalniają opróżnianie przewodu pokarmowego, sprawiając, że pokarm na trochę dłużej zatrzymuje się w żołądku, a stamtąd idzie sygnał - "jestem pełen, nie potrzebuję na razie więcej jedzenia". Pobudzają też ośrodek głodu i sytości w mózgu. Wszystko to jest bardzo pomocne w leczeniu otyłości.

"Leki to nie słodycze". Polacy biorą ich za dużo
Dowiedz się więcej:

"Leki to nie słodycze". Polacy biorą ich za dużo

Fakty

"Kupowanie ich z niepewnego źródła to poważne zagrożenie dla zdrowia - może skutkować brakiem efektów leczenia i postępem choroby oraz poważnymi powikłaniami" - podkreślają polscy eksperci.

Według danych WHO fałszowanie leków przynosi zyski rzędu 250-500 tys. dolarów przy inwestycji 1 tys. dolarów, co czyni ten proceder bardziej opłacalnym niż handel narkotykami. I bezpieczniejszym dla przestępców, choć dla pacjentów i budżetu państwa już niekoniecznie.

Autorka/Autor: pwojc/ap

Źródło: UWAGA!, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Fakty TVN

Udostępnij:
TAGI:
LekiLekarzeAptekiNarkotykiZdrowie
Czytaj także:
W środę przez Polskę przetoczy się strefa opadów
Przez Polskę przetacza się opadonośny front. Radar
METEO
Donald Trump
Kontrowersyjny wpis Trumpa. "Pełniący obowiązki"
Świat
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Wielka sieć szykuje zwolnienia grupowe
BIZNES
Agata Adamek: To była parodia? Żart?
"To nie jest przypadkowe spotkanie". Minister: wyjaśniamy, czy wiedziała o tym SOP
Polska
Krzysztof Krajewski
Rosja wezwała polskiego ambasadora. "Przedstawili swoje stanowisko"
Świat
Budynek parlamentu w Budapeszcie
Prezydent Węgier wyznaczył datę wyborów
Świat
noc, słaby śnieg
Szedł pieszo autostradą, twierdził, "że się zgubił". Kłopotów ma więcej
Katowice
Michał Wiśniewski, burmistrz Konstancina-Jeziorny
Nie będzie referendum w sprawie odwołania burmistrza Konstancina-Jeziorny
WARSZAWA
Temida
Sąd nieprawomocnie uchylił karę za reportaż "Czarno na białym" o Rydzyku
Polska
Mozambik. Zdjęcie z akcji ratunkowej podczas powodzi w 2000 roku
To zdjęcie stało się symbolem. Nie żyje "cudowne dziecko"
Świat
Kontrola kierowcy przewozu osób
Kontrolowali kierowców przewozu osób, trzej muszą opuścić Polskę
WARSZAWA
Miłosz Motyka
Minister o groźnym incydencie. "Takiego typu ataków jeszcze nie było"
BIZNES
Pani Marzena, poszkodowana przez ZUS
Były składki, nie ma składek. Takie rzeczy tylko w ZUS-ie
Agata Listoś-Kostrzewa
Michał Gramatyka
Wytknęli, co mówił o głosowaniu przez internet. "Przyjmuję z pokorą"
Polska
Poseł PiS Dariusz Matecki w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum
Proces w sprawie fikcyjnego zatrudnienia Dariusza Mateckiego. Poseł PiS stawił się jako świadek
Szczecin
Lotnisko Wiedeń-Szwechat
Poważne utrudnienia na kilku lotniskach w Europie
METEO
Donald Trump
Fala krytyki po słowach Trumpa. "To kompletny odjazd"
BIZNES
Noclegownia we Wrocławiu
Śmierć 48-latka w noclegowni. Śledztwo prokuratury
Wrocław
imageTitle
Świątek dołączyła do Orkiestry. Wielka gratka dla kibiców
EUROSPORT
Kościół, krzyż, ławy kościelne, wnętrze kościoła
Były współpracownik papieża skazany
Olsztyn
Nieudane wybory w Polsce 2050
Mówią o "kompromitacji". Co się wydarzyło podczas głosowania w Polsce 2050
Polska
ZIOBRO KOTECKA
Ziobro o to "wystąpił", partia pisze wprost. "Kotecka-Ziobro otrzymała ochronę"
Polska
Fabiś wystraszył się fajerwerków i uciekł do lasu
"Panika zapędziła go w głąb lasu, w obce i niebezpieczne dla niego środowisko"
WARSZAWA
30-latek uwierzył, że bierze udział w policyjnej akcji. Stracił 100 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Awaria systemu sprzedaży. "Brak możliwości zakupu biletu online"
BIZNES
W szpitalu w Ciechanowie zauważono braki w lekach (zdjęcie ilustracyjne)
Dziecko miało obrażenia, szpital zawiadomił policję
Kraków
shutterstock_2392341609
Większość z nas ma z tym problem. Naukowcy zaskoczeni, jak bardzo wpływa to na długość życia
Zdrowie
Marcin Kierwiński
Co dalej z komendantem SOP? Szef MSWiA: mam swoje zarzuty
Polska
warszawa - Luke79 shutterstock_2692460347
"Szkodzą ludziom". Minister zabiera głos
BIZNES
Nastolatkowie jechali hulajnogą
Dwóch na jednej hulajnodze w śnieżycy. Nastolatkowie mieli ze sobą walizkę
Opole
Dzielnicowa pomogła wychłodzonemu mężczyźnie
Był osłabiony, a kontakt z nim wyraźnie utrudniony
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica