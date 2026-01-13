Logo strona główna
Nie dosypiasz? To jest gorsze niż zła dieta i brak sportu. Nowe dane

Ekspert o higienie snu
Osoby, które regularnie śpią mniej niż siedem godzin na dobę, żyją statystycznie krócej. Nowa analiza naukowców z Oregon Health & Science University pokazuje, że niedobór snu ma silniejszy związek z długością życia niż dieta, aktywność fizyczna czy samotność. Wyraźniej na skrócenie życia wpływało tylko palenie.

Przez lata sen był w zdrowotnych rankingach traktowany jak młodszy brat diety i ruchu - ważny, ale jednak mniej pilny. Najnowsze dane sugerują, że to błąd. Analiza obejmująca ogólnokrajowe statystyki z USA pokazuje, że regularne niedosypianie jest jednym z najsilniejszych predyktorów krótszego życia. I że być może powinniśmy zacząć myśleć o śnie nie jako o dodatku do zdrowego stylu życia, lecz jako o jego fundamencie.

Im krócej śpisz, tym krócej żyjesz?

Zespół naukowców z Oregon Health & Science University przeanalizował ogólnokrajowe dane statystyczne, gromadzone przez amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób w latach 2019-2025. Zestawiono informacje o długości snu z danymi dotyczącymi oczekiwanej długości życia oraz szeregiem czynników stylu życia.

Obraz, który wyłonił się z analizy, był wyjątkowo spójny. Sen znalazł się wśród najsilniejszych predyktorów długości życia. Jego związek z ryzykiem wcześniejszego zgonu okazał się mocniejszy niż w przypadku diety, poziomu aktywności fizycznej czy izolacji społecznej. Jedynym czynnikiem, który wyraźniej wiązał się ze skróceniem życia, było palenie tytoniu.

Uwaga na ten suplement. Długotrwałe przyjmowanie może szkodzić sercu
W praktyce oznacza to, że osoby regularnie śpiące poniżej siedmiu godzin na dobę statystycznie żyją krócej. - Nie spodziewaliśmy się aż tak wyraźnej korelacji. Jestem fizjologiem snu i rozumiem, jakie daje on korzyści, ale skala związku między dobrym snem a oczekiwaną długością życia była dla mnie uderzająca - przyznał współautor badania, prof. Andrew McHill.

Jak podkreślał, wnioski z analizy wyraźnie przesuwają akcenty w myśleniu o zdrowiu. W jego ocenie sen nie powinien być traktowany jako element, który można tymczasowo poświęcić i "odrobić" w weekend.

Zdaniem badaczy dorosły człowiek powinien spać od siedmiu do dziewięciu godzin każdej nocy. Choć analiza nie dotyczyła biologicznych mechanizmów leżących u podstaw tej zależności, naukowcy przypominają, że sen odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu układu krążenia, odporności oraz mózgu, a jego zaburzenia są od lat łączone z rozwojem wielu chorób przewlekłych.

- Sen bywa traktowany jak coś, z czego można na pewien czas zrezygnować i nadrobić później. To badanie pokazało, że powinien być on naszym priorytetem, co najmniej tak samo ważnym jak dieta czy ruch. Bo nie tylko wpływa na to, jak się czujemy, ale także na to, jak długo żyjemy - podsumował McHill.

Co może pomóc spać dłużej i lepiej?

Skoro sen okazuje się jednym z filarów długowieczności, pytanie "jak go poprawić" przestaje być lifestyle’owe, a zaczyna być stricte zdrowotne. Coraz więcej badań wskazuje, że jednym z najskuteczniejszych narzędzi może być odpowiednio dobrana aktywność fizyczna - szczególnie ćwiczenia oporowe.

Wieloośrodkowa analiza wielu badań obejmujących osoby starsze wykazała, że to właśnie trening oporowy - ćwiczenia wzmacniające mięśnie, często ukierunkowane na poprawę siły i masy mięśniowej - przynosi największą poprawę jakości snu, znacznie skuteczniej niż treningi aerobowe.

Dr Jade Wu, psycholog snu, tłumaczyła w rozmowie z mediami, że mechanizm działania tych ćwiczeń jest w dużej mierze fizjologiczny: "Sen to przede wszystkim regeneracja organizmu po wysiłku, który miał miejsce w ciągu dnia. Trening siłowy powoduje dosłowne zużycie mięśni, więc sen jest wówczas potrzebny do ich naprawy i wzrostu". Dodała też, że uczenie się nowych ruchów sprzyja tworzeniu połączeń w mózgu i korzystnie wpływa na poszczególne fazy snu.

Co istotne, nie chodzi o intensywny trening sportowy. W badaniach skuteczne były również umiarkowane, regularne sesje kilka razy w tygodniu. W kontekście nowych danych o związku snu z długością życia to ważny sygnał: poprawa snu nie musi zaczynać się od tabletek, lecz od codziennych, realnych zmian stylu życia.

Co nam sen odbiera? Nocne scrollowanie, psychika i rytm dobowy

Równolegle rośnie liczba dowodów na to, że współczesne nawyki systematycznie podkopują jakość i długość snu. Jednym z najsilniejszych czynników jest korzystanie z telefonu przed snem.

Badania prof. Anety Przepiórki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wskazują, że niekontrolowane korzystanie z mediów społecznościowych, zwłaszcza wieczorem, jest związane z odkładaniem pory pójścia spać bez racjonalnego powodu (tzw. prokrastynacją snu), gorszą jakością snu i symptomami depresji. Jak zauważa ekspertka: "Nasze badanie pokazuje, że sen i emocje są ściśle powiązane z zachowaniami w sieci. Regularny rytm dobowy i higiena cyfrowa, szczególnie wieczorem, to dziś kluczowe elementy profilaktyki zdrowia psychicznego".

Czytaj także:
