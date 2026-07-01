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Zdrowie

NFZ przesuwa płatności. Pacjenci odczują skutki?

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Kolejka do lekarza w poradni szpitalnej
Gawkowski: prezes NFZ powinien zostać zdymisjonowany
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Kolejny ruch Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) w sprawie nadwykonań. Za "ponadlimitowe" leczenie zaćmy, rehabilitację osób ze znaczną niepełnosprawnością i wizyty u specjalistów chce płacić dopiero po zakończeniu roku. Lekarze i dyrektorzy szpitali ostrzegają przed konsekwencjami dla pacjentów. NFZ stawia sprawę jasno: chodzi o pieniądze. Bo w kasie Funduszu wciąż brakuje 16 miliardów złotych.
Kluczowe fakty:
  • Narodowy Fundusz Zdrowia planuje przesunąć płatności za kolejne ponadlimitowe świadczenia.
  • Zmiana ta ma na celu poprawę płynności finansowej NFZ. W przyszłym roku luka w budżecie instytucji ma wzrosnąć do 22 miliardów złotych.
  • Lekarze i dyrektorzy szpitali ostrzegają, że opóźnienie płatności może pogorszyć płynność finansową placówek medycznych i wydłużyć kolejki.
  • Więcej informacji o tematyce zdrowotnej znajdziesz tutaj. Warto też posłuchać "Wywiadu medycznego" Joanny Kryńskiej w TVN24+.

- Jeśli wiemy, że mamy co najmniej 16 miliardów złotych deficytu, to bez działania nie rozwiążemy tego problemu. Albo trzeba zwiększyć przychody Funduszu - i tu nie ma na stole rozwiązań, które by to umożliwiły w krótkim czasie - albo należy wprowadzać takie rozwiązania, które pozwolą budżet NFZ zbilansować - tłumaczy w rozmowie z tvn24.pl Jakub Gołąb, rzecznik prasowy instytucji.

Pacjenci mogą się spodziewać dłuższych kolejek

Planowane zmiany dotyczą sposobu rozliczania świadczeń wykonanych po wypełnieniu kontraktu w zakresie leczenia zaćmy w szpitalu, rehabilitacji leczniczej osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz porad specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS).

NFZ chce za te świadczenia płacić pełne stawki, ale dopiero po zakończeniu całego roku. Teraz płaci za nie co kwartał. Przesunięcie płatności na przyszły rok ma przynieść NFZ finansowy oddech. Zmiany będą dotyczyć świadczeń udzielonych od 1 lipca 2026 r.

- Spodziewam się olbrzymiego oburzenia ze strony dyrektorów szpitali. Ten pomysł oznacza tak naprawdę kredytowanie usług poprzez wykonanie świadczenia, poniesienie jego kosztów i potem przez rok oczekiwanie na zwrot pieniędzy. Myślę, że bardzo poważnie może się to odbić na płynności finansowej szpitali - przewiduje w rozmowie z nami Klaudiusz Komor, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, specjalista kardiolog.

Za nadwykonania zapłacą w całości, ale po zakończeniu roku

A co to oznacza dla pacjentów? Lekarze i dyrektorzy szpitali mówią, że najprawdopodobniej wydłużenie kolejek, i to znaczne. Długie oczekiwanie na zapłatę zniechęci ich zdaniem świadczeniodawców do realizacji usług po przekroczeniu limitu wynikającego z kontraktu, więc najprawdopodobniej ograniczą ich dostępność.

Przed takim efektem ostrzegali już przy wprowadzaniu obniżonych stawek za nadwykonania badań takich jak kolonoskopia, gastroskopia, tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny. Obawy się potwierdziły, o czym mogą świadczyć opisywane również przez nas przypadki przenoszenia już zaplanowanych badań na kolejny rok.

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W komunikacie na stronie NFZ czytamy, że zmianami w terminach rozliczeń w AOS nie będą objęte dzieci i młodzież do 18. roku życia, świadczenia w poradni położniczo-ginekologicznej, diagnostyka pogłębiona i wstępna dla pacjentów z kartą DiLO oraz wizyty pacjentów pierwszorazowych.

- Pewne rzeczy wynikające z badania fizykalnego jestem w stanie na tej pierwszej wizycie wywnioskować, postawić podejrzenie. Żeby je jednak potwierdzić, a co więcej sprawdzić, czy zastosowane leczenie jest skuteczne, konieczne jest skierowanie na kolejne badania, na przykład holter EKG czy echo serca, a potem ocena wyników na kolejnej wizycie. Idąc tym tropem - pewnie będzie nam się skracać kolejka do wizyt pierwszorazowych, ale jednocześnie coraz bardziej będzie rosnąć kolejka do wizyt kontrolnych. Na pewno nie będzie to z korzyścią dla pacjentów - dodaje Komor.

- Jeśli tak zwane świadczenia nielimitowe po wypełnieniu kontraktu będą mniej chętnie wykonywane, to może to wpłynąć również na kolejki - choć podkreślamy, że proponujemy przesunięcie płatności w czasie, a nie jej procentową redukcję. Podstawą po obu stronach zawsze powinno być dobre planowanie, analiza i odważne decyzje - przyznaje rzecznik NFZ Jakub Gołąb.

Jak czytamy na stronie płatnika, za świadczenia w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS) NFZ płaci ponad trzy razy więcej niż w 2018 r., a w tym czasie z leczenia na tym poziomie opieki skorzystało zaledwie o ok. 3 proc. więcej pacjentów.

Czy zadłużone szpitale będą kredytować system?

A co z płynnością finansową szpitali? Z Monitora Finansowania Ochrony Zdrowia dowiadujemy się, że zobowiązania wymagalne Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (SPZOZ) rosły nieprzerwanie przez sześć kolejnych kwartałów, osiągając w trzecim kwartale 2025 roku poziom 4,2 mld zł (15,3 proc. wszystkich zobowiązań). To oznacza wzrost o blisko 74 proc. w ciągu pięciu kwartałów. Całkowite zadłużenie SPZOZ wyniosło 27,7 mld zł.

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- Szpitale jeszcze nie mają w całości uregulowanego pierwszego kwartału. To kredytowanie już trwa, a idą kolejne zmiany powodujące przesunięcia płatności. Ciężko będzie wytłumaczyć kadrze medycznej, że środki za wykonaną dziś pracę otrzyma za rok - mówi dla tvn24.pl Paweł Pikul, członek zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych.

Albo pieniądze, albo cięcia

Luka w tegorocznym budżecie NFZ wynosi 16 mld zł, a w przyszłym ma sięgnąć 22 mld zł. Po wtorkowym spotkaniu na linii premier-szefostwo NFZ-resort zdrowia-resort finansów nie otrzymaliśmy informacji o tym, by na ochronę zdrowia miały zostać przesunięte jakiekolwiek dodatkowe pieniądze, stąd fundusz musi się salwować działaniami oszczędnościowymi.

- To są propozycje, które tu i teraz umożliwią bieżące funkcjonowanie w ramach środków, które Narodowy Fundusz Zdrowia posiada, oraz pomogą w stabilizacji budżetu. Rozwiązania przygotowywane na poziomie rządowym mają natomiast na celu modyfikację systemu, która umożliwi skuteczniejsze zarządzanie pieniędzmi i efektywniejsze ich wydawanie na leczenie pacjentów. Zanim jednak zostaną wprowadzone i odniosą skutek, musimy zapewnić ciągłość finansowania świadczeń i stąd m.in. właśnie takie ruchy, jak projekty zarządzeń - tłumaczy Jakub Gołąb.

Jak odnosi się do sygnałów dotyczących tego, że świadczeniodawcy mogą być mniej niż dotychczas chętni do robienia nadwykonań?

- Dla nas najważniejsze się kontrakty, jakie są podpisywane ze świadczeniodawcami. Wiedzą oni, na jaki zakres i ile procedur w tych ramach mogą wykonać - dodaje Gołąb.

Lekarze: kontrakty są niedoszacowane; NFZ: nie możemy zakontraktować więcej

Jednak już przy okazji dyskusji wokół rozliczeń badań diagnostycznych eksperci zwracali w rozmowie z nami uwagę na to, że kontrakty ustalane są na historycznym, stosunkowo niskim poziomie, a system w dużej mierze funkcjonuje w oparciu o nadwykonania.

- Kiedyś ambulatoryjna opieka specjalistyczna w Polsce kulała. Było mało lekarzy, wykonywano też niewiele procedur, bo większość robiło się albo w szpitalach, albo prywatnie. I na podstawie tych danych ustalono bardzo niskie limity w kontraktach i one przez lata się istotnie nie zwiększały - mówił w rozmowie z nami Bartosz Fiałek, specjalista reumatolog.

- W przypadku mojej pracy to, co jest w kontrakcie, wystarczy na 10-11 dni danego miesiąca, a to oznacza, że roczny kontrakt mogę wykonać w cztery, może pięć miesięcy standardowego przyjmowania. Reszta to nadwykonania, które były płatne po każdym kwartale i wszyscy na tym korzystali: przede wszystkim pacjenci, bo kolejki nie były długie. Korzystały też szpitale, bo wszystko w pełni było płacone - dodawał.

- Kontrakty są ustalane na takich poziomach, na jakich mogą być realizowane z punktu widzenia wielkości budżetu NFZ na rozliczanie świadczeń, co jest zawarte w planie finansowym. To nie jest tak, że czegoś nie chcemy rozliczać, tylko jest to kwestia środków, jakie posiadamy lub nie. Powtórzę: jeśli mamy kilkunastomiliardowy deficyt, to trzeba zwiększyć przychody - dotacją czy w inny sposób. Jeśli zaś nie ma takiej możliwości, a na realny, finansowy skutek wprowadzanych zmian trzeba będzie poczekać - pozostają trudne, ale konieczne decyzje, które bilansują budżet - ripostuje Jakub Gołąb.

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Źródło: tvn24.pl
Tagi:
ZdrowieOchrona zdrowiaNarodowy Fundusz ZdrowiaResort zdrowiaPacjent
Piotr Wójcik
Piotr Wójcik
Dziennikarz działu Zdrowie tvn24.pl
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