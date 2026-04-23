Zdrowie NFZ zapłaci za część nadwykonań. Do rozliczenia jeszcze dwa miliardy złotych Piotr Wójcik

Waldemar Malinowski (OZPSP): propozycja prezesa NFZ-u jest wysoce niezrozumiała

Kluczowe fakty: NFZ informuje, że rozliczył już prawie wszystkie nadwykonania nielimitowane za zeszły rok i część świadczeń objętych limitami. Przeznaczono na to ponad 363,6 milionów złotych.

Poziom finansowania nadwykonań dla wentylacji mechanicznej wynosi 80 procent, a dla pozostałych z rozliczonych świadczeń 100 procent.

Do rozliczenia pozostają jeszcze nadwykonania o wartości około dwóch miliardów złotych, a wypłaty będą zależne od sytuacji finansowej oddziałów NFZ.

Szpitale i świadczeniodawcy alarmują, że przyjęte dla jeszcze nierozliczonych świadczeń stawki są zbyt niskie i nie pokrywają poniesionych kosztów.

- Rozliczanie nadwykonań w świadczeniach nielimitowanych, programach lekowych i w chemioterapii za 2025 r. jest praktycznie zakończone - poinformowała Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia. Było to możliwe dzięki przesunięciu z Narodowego Funduszu Zdrowia kwoty 4 mld złotych, zapowiadanemu w lutym podczas jednej z konferencji prasowych.

Co zostało już rozliczone?

NFZ rozlicza z placówkami medycznymi - głównie szpitalami - nadwykonania, czyli świadczenia wykonane ponad zakontraktowany plan.

- Wysłaliśmy do placówek medycznych dokumenty, które są niezbędne do rozliczenia nadwykonań nielimitowanych za 2025 r. Dotyczy to również leków w programach lekowych i w chemioterapii. Aby definitywnie zamknąć ten proces, czekamy jeszcze na zwrot niewielkiej części dokumentów, bo muszą być podpisane przez dwie strony - informuje Paweł Florek, dyrektor Biura Komunikacji w Centrali NFZ.

Fundusz przekazał, że do oddziałów wojewódzkich NFZ trafiły też pieniądze, które pozwolą na pokrycie nadwykonań w części świadczeń limitowanych: za wentylację mechaniczną, dializoterapię oraz żywienie dojelitowe i pozajelitowe. W przypadku wentylacji mechanicznej poziom finansowania nadwykonań to 80 proc., natomiast w dwóch pozostałych zakresach to 100 proc. Jak poinformował naszą redakcję Paweł Florek, rzecznik NFZ, kwota, jaka została przeznaczona na ten cel to ponad 363,6 mln zł.

"Warunkowo odblokujemy przyjęcia"

O tym, że problemy z rozliczeniem wykonanych w ubiegłym roku świadczeń z zakresu domowej wentylacji mechanicznej dotkliwie odczuwają już pacjenci, pisaliśmy w tvn24.pl. Pacjenci i świadczeniodawcy alarmowali, że kontrakty NFZ na 2026 rok są niedoszacowane, co może zagrozić ciągłości leczenia chorych, którzy już korzystają z takiej opieki, nie mówiąc już o włączaniu nowych pacjentów. Od połowy stycznia ośrodki wstrzymały przyjęcia nowych dorosłych pacjentów korzystających z respiratorów w domu.

- My nie możemy przyjmować ich więcej, bo nie będziemy się w stanie zbilansować tak, żeby zapewnić odpowiednią jakość opieki też tym, których już obsługujemy w nadwykonaniach - mówił wówczas w rozmowie z nami Robert Suchanke, prezes Ogólnopolskiego Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej (OZŚWM). Ten scenariusz właśnie staje się rzeczywistością, a jak szacuje OZŚWM, problem może dotyczyć nawet dwóch tysięcy osób, które w tym roku nie otrzymają leczenia w domach.

Zapytaliśmy go, czy teraz, po rozliczeniu nadwykonań za ubiegły rok, przyjęcia nowych pacjentów zostaną wznowione.

- Warunkowo odblokujemy przyjęcia, jak tylko otrzymamy wszystkie aneksy do umów. Pewnie po długim weekendzie majowym wszystkich pacjentów zabierzemy do domów. To trwało za długo, ktoś potrzebował aż trzech miesięcy, żeby pomyśleć - mówi Robert Suchanke.

Jak dodaje, degresja na poziomie 80 proc. jest taką, jaką świadczeniodawcy byli w stanie zaakceptować.

Kontrakty wciąż niedoszacowane

Zapłata za wykonane w ubiegłym roku usługi medyczne nie pozwoli jednak rozwiązać istoty problemu, jaką są niedoszacowane kontrakty. Jak mówiła w ubiegłym tygodniu w Sejmie posłanka Marcelina Zawisza z partii Razem, odsetek pacjentów leczonych wentylacją domową w ramach nadwykonań sięga aż 40 proc.

- Zawieszając przyjmowanie nowych pacjentów wysuwaliśmy trzy postulaty: spłatę nadwykonań, aktualizację planów rzeczowo-finansowych i jak najszybsze wznowienie prac i przyjęcie nowego modelu rozliczeń. Stała się dopiero pierwsza rzecz z trzech koniecznych do przeprowadzenia. Rozumiemy trudną sytuację w ochronie zdrowia i minimum, na jakie mogliśmy się zgodzić, to te 80 procent. Apelujemy jednak o urealnienie kontraktów na ten rok, bo to, co się dzieje to tylko doraźne zasypywanie dziury i w kolejnym roku będziemy mieli do rozliczenia podobne, albo i jeszcze większe kwoty - mówi Robert Suchanke.

Sygnałów, by miało dojść do przeszacowania umów, jednak nie ma. W styczniu NFZ stał na stanowisku, że "wartość kontraktów na 2026 rok w skali kraju, w zakresie domowej wentylacji mechanicznej nie jest niższa. Trudno mówić więc o jakimkolwiek ograniczeniu tych świadczeń dla pacjentów".

Szpitale: wykonaliśmy świadczenia. NFZ: są regulowane w zależności od możliwości

Rzecznika Narodowego Funduszu Zdrowia zapytaliśmy, ile jeszcze nadwykonań w świadczeniach limitowanych pozostało do rozliczenia. Jak informuje Paweł Florek, jest to około 2 mld zł po zastosowaniu obniżonych stawek. Przypomnijmy, pod koniec lutego wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka zapowiadała w Sejmie, że za tzw. nadwykonania limitowane rozliczenia będą się odbywały z degresją. Dyrektorzy szpitali już wtedy mówili, że minimalna wskazana stawka jest dużo niższa niż w poprzednich latach. O komentarz poprosiliśmy dziś ponownie Waldemara Malinowskiego, prezesa Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych.

- Świadczenie zostało wykonane i nie można tej degresji określać jako 20-30 procent wartości, bo to nie pokrywa nawet poniesionych kosztów. Nikt nie spodziewał się, że rok po tym, jak zastosowano stawki na poziomie 70-80 procent, ktoś wpadnie na pomysł, żeby płacić 20 lub nawet 10 procent. Oczekuje się od nas tego, żeby praktycznie każdy pacjent został przyjęty, a później informuje nas się o tym, że może się za to zapłaci, a może nie - mówi Malinowski.

Tymczasem rzecznik NFZ podkreśla, że "co do zasady płatności za nadwykonania w świadczeniach limitowanych są regulowane w zależności od możliwości finansowych i z zastosowaniem niższych stawek".

- Prawo mówi wprost, że NFZ jest zobowiązany do pokrycia wszystkich nadwykonań w świadczeniach nielimitowanych. W dalszej kolejności opłacamy nadwykonania w świadczeniach limitowanych, które dotyczą leków w programach lekowych (najnowsze, innowacyjne i kosztowne terapie) i w chemioterapii - to już za nami. Pozostałe nadwykonania w świadczeniach limitowanych są opłacane wówczas, gdy pozwala na to sytuacja finansowa konkretnego oddziału wojewódzkiego NFZ i odbywa się to z zastosowaniem niższych stawek - tłumaczy Paweł Florek.