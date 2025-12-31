Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

NFZ dostał kolejny miliard. Pieniądze mają pozwolić na rozliczenie nadwykonań

"Okradli Polaków ze składek zdrowotnych"? NFZ wyjaśnia
Krupa: NFZ to urząd do dzielenia biedy
Źródło: TVN24
Narodowy Fundusz Zdrowia otrzymał kolejne 1,127 mld zł z Ministerstwa Zdrowia, co podniosło jego tegoroczny budżet do blisko 217 mld zł - najwyższego w historii. Pieniądze trafią głównie na nadwykonania, leczenie specjalistyczne i programy lekowe. Mimo to otwartym problemem pozostaje przyszłoroczna luka finansowa systemu - ma ona wynieść 23 mld zł.

Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej i Promocji w Centrali NFZ Paweł Florek przekazał PAP, że do Funduszu trafiło 1,127 mld zł z Ministerstwa Zdrowia.

Co uda się rozliczyć dzięki dotacji?

- Dodatkowe środki, które znalazły się już w tegorocznym planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia, powiększają dotację z budżetu państwa. Ta jest już najwyższa w historii i wynosi teraz niemal 33 mld zł - powiedział. W sumie tegoroczny budżet NFZ na koniec 2025 r. wynosi blisko 217 mld zł. - Tyle NFZ przeznaczył w tym roku na leczenie i leki dla pacjentów - zaznaczył Paweł Florek.

Dodał, że otrzymane właśnie środki NFZ przeznacza przede wszystkim na nadwykonania. - W pierwszej kolejności te nielimitowane, czyli na przykład leczenie w poradniach specjalistycznych, leczenie udarów czy zawałów. Na szczycie listy priorytetów, gdzie także popłyną środki ze zwiększonej dotacji budżetowej, jest też finansowanie leków w programach lekowych i w chemioterapii - wyjaśnił szef komunikacji Funduszu.

W drugiej połowie grudnia NFZ znowelizował plan finansowy na 2025 r. m.in. o 3,6 mld zł, które trafiły do niego na mocy nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym (weszła w życie 15 grudnia).

Dodatkowe miliony dla NFZ. Tym razem z resortu zdrowia
Dowiedz się więcej:

Dodatkowe miliony dla NFZ. Tym razem z resortu zdrowia

Luka finansowa NFZ to wciąż otwarty problem

Jesienią Narodowy Fundusz Zdrowia podał szacunki, że w 2025 r. deficyt w systemie ochrony zdrowia wyniesie 14 mld zł. Szpitale sygnalizowały, że przesuwają planowane zabiegi w związku z opóźnionymi płatnościami NFZ. Przyszłoroczna luka w finansach płatnika publicznego ma wynieść 23 mld zł.

We wrześniu Hanna Majszczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, zwróciła się do resortu zdrowia o przeanalizowanie projektu planu finansowego na kolejny rok pod kątem konieczności zapewnienia stabilności finansów płatnika. Szefowa resortu przedstawiła plan, który pozwoliłby zaoszczędzić około 10 mld zł. Działania te miałyby objąć m.in. zmianę ustawy podwyżkowej, przywrócenie limitów w opiece specjalistycznej, leczeniu zaćmy i diagnostyce obrazowej, rewizję listy leków wydawanych nieodpłatnie (leki dla seniorów), a także zmianę finansowania Agencji Badań Medycznych i likwidację staży podyplomowych.

Zastrzyk gotówki nie uleczy NFZ. W przyszłym roku zabraknie 13 miliardów
Dowiedz się więcej:

Zastrzyk gotówki nie uleczy NFZ. W przyszłym roku zabraknie 13 miliardów

Plan został mocno skrytykowany, pojawiły się też wątpliwości co do tego, czy zyska on akceptację w koalicji rządzącej. Resort zdrowia tłumaczył natomiast, że były to propozycje i nie wszystkie muszą wejść w życie. Minister finansów poprosił wszystkie resorty w październiku o listę możliwych oszczędności. Są takie procedury, które są niedoszacowane, ale i takie, które są przeszacowane - płacimy za nie za dużo lub nie limituje ich wykonywania. Pytanie, czy wszędzie tam, gdzie są nielimitowane świadczenia, należy to kontynuować? Tam, gdzie jest ratowanie zdrowia i życia czy planowe zabiegi - tak. Ale czy stać nas na wykonywanie badań bez limitu? Analizy wskazują, że nie mamy takiego budżetu, który by to udźwignął - wyjaśniał rzecznik Ministerstwa Zdrowia Jakub Gołąb w rozmowie z TVN24.

Autorka/Autor: pwojc/adan

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieNarodowy Fundusz ZdrowiaOchrona zdrowiaResort zdrowia
Czytaj także:
Komornik przywłaszczył duże pieniądze
Przekroczenie uprawnień, przywłaszczenie i oszustwo. Były komornik stanie przed sądem
Trójmiasto
pap_20250519_197
Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu ministrowi w rządzie PiS
BIZNES
Śmierć 54-letniej kobiety pod Węgrowem. Jedna osoba zatrzymana (zdjęcie ilustracyjne)
Nieznajomy zasnął w pokoju dziecięcym. Przyjechała policja
Kraków
23 min
pc
Zagadkowy szyfr i inne tajemnice domu architekta polskich elit
Wnętrza władzy
Potrącenie na przejściu dla pieszych w Lubinie
Kobieta potrącona na pasach przez 76-latka. "Ciężkie obrażenia ciała"
Wrocław
Policjanci zatrzymali kierowcę, który nie posiadał przy sobie dokumentów, a w jego aucie było czuć zapach marihuany
Chciał ukryć zapach narkotyków, powiesił folię
WARSZAWA
Narkotyki ukryte pod ziemią
Zakopały na trawniku amfetaminę, marihuanę i haszysz
Katowice
imageTitle
Rosyjski żołnierz wśród skoczków. "Nie, to nie żart"
EUROSPORT
Turysta utknął w nocy na Ornaku
Turysta utknął w zamieci w Tatrach. Nocna akcja ratunkowa
Kraków
shutterstock_2480585995
Nowy Rok bez korków i kieliszków. Aktorka i terapeuci: przestańmy uczyć dzieci picia
Zdrowie
AdobeStock_573281782
Ta opłata uderzy w portfele Polaków
BIZNES
Mężczyźni brutalnie znęcali się nad znajomym
Był bity młotkiem, sprawcy wszystko nagrali
Olsztyn
Donald Tusk na posiedzeniu rządu
Awantura na "ponad godzinę". "Tusk się wściekł"
Marsz Niepodległości w Warszawie, 2025 rok
"Tradycyjnym żonom" patriarchat nie przeszkadza. Daje im szereg korzyści
Tomasz Słomczyński
Dariusz Klimczak
Klimczak o Kancelarii Sejmu: tam jest jeszcze PRL
Myszołów wpadł do mieszkania, kiedy jego właścicielka otworzyła okno
Chciała przewietrzyć mieszkanie, otworzyła okno i "wpadło jakieś wielkie ptaszysko"
Łódź
OKOLICE OLSZTYNA INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU
Czerwone ostrzeżenia IMGW przedłużone. To nie koniec zagrożeń
METEO
Policjanci z Tomaszowa Mazowieckiego poszukują 17-letniego Bartłomieja Klimka
17-latek wyszedł trzy dni temu i do dziś nie wrócił do domu
Łódź
Wjechali w rurę ciepłowniczą w Częstochowie
18-latek bez prawa jazdy wiózł trzy młodsze koleżanki. "Gdyby rura pękła, ugotowaliby się"
Katowice
"Petycja o połączeniu Polski i Ukrainy". Tak się sieje zamęt
"Petycja o połączeniu Polski i Ukrainy". Tak się sieje zamęt
Gabriela Sieczkowska
34-latka padłą ofiarą oszustów
Wiadomości zachęcające do "zalogowania się". Ministerstwo ostrzega
BIZNES
Alkohol (zdjęcie ilustracyjne)
Nie chcieli mu sprzedać alkoholu, zadzwonił na 112
Katowice
Akcja służb w Radzewie
Matka i siedmioletni syn wpadli do zamarzniętego stawu. Oboje nie żyją
Poznań
Ciężarówka utknęła w zaspie na krajowej 15
Ciężarówka zatańczyła na lodowatej nawierzchni i wpadła w zaspę. Gigantyczny korek
Olsztyn
Biało na drogach, warunki jazdy są trudne
Będzie sztab kryzysowy z udziałem premiera
RELACJA
Isiah Whitlock Jr
Nie żyje Isiah Whitlock Jr. "Genialny aktor i jeszcze lepszy człowiek"
Kultura i styl
Lotnisko w Modlinie wstrzymało operacje
Trudna sytuacja na lotnisku w Modlinie. "Tłumy ludzi bez żadnych informacji"
WARSZAWA
Szpital (zdjęcie ilustracyjne)
20-latek zaatakował personel szpitala. "Był pobudzony i agresywny"
Olsztyn
imageTitle
Nowe możliwości Lewandowskiego. Hiszpanie o jego przyszłości
EUROSPORT
31.12 OKOLICE MŁAWY
Nowy alert RCB. "Śledź komunikaty"
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica