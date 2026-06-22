Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Neurochirurdzy rozdzielili wyjątkowe bliźniaczki syjamskie. Były zrośnięte głowami

|
Bliźniaczki syjamskie przed operacją
Neurochirurdzy zaplanowali operację na trójwymiarowej rekonstrukcji
Źródło zdj. gł.: XRlabs
Mercy i Goodness w tym miesiącu kończą trzy lata. Dziś stoją naprzeciwko siebie i tańczą, co po ich narodzinach wydawało się ich rodzicom bardzo odległym marzeniem. Dziewczynki przyszły na świat jako bliźniaczki syjamskie, zrośnięte czubkami głów. W Abu Zabi zostały poddane szeregowi skomplikowanych operacji, łącznie trwających aż 40 godzin. Efekty są spektakularne.

Bliźniaczki syjamskie Mercy i Goodness urodziły się w czerwcu 2023 roku w Nigerii, połączone czubkami głów w taki sposób, że w przyszłości nie byłyby w stanie chodzić albo siedzieć. Miały zrośnięte czaszki i wspólną tkankę mózgową oraz naczynia krwionośne. W 2025 roku rodzice zabrali je do Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie dziewczynki przeszły szereg operacji na przestrzeni czterech miesięcy. Łącznie Mercy i Goodness spędziły na bloku operacyjnym 40 godzin.

Jak podaje Organizacja Narodów Zjednoczonych, bliźnięta syjamskie rodzą się bardzo rzadko - szacunkowo raz na 50 tysięcy urodzeń, choć według niektórych danych tylko raz na 100 tysięcy urodzeń. Według badań ponad połowa takich ciąż kończy się martwym urodzeniem.

Bliźnięta syjamskie mogą być zrośnięte na różne sposoby, na przykład klatką piersiową, brzuchem, pośladkami, kończynami dolnymi albo czaszką. Ta ostatnia sytuacja zdarza się zdecydowanie najrzadziej.

Bliźniaczki syjamskie Mercy i Goodness przed operacją
Bliźniaczki syjamskie Mercy i Goodness przed operacją
Źródło zdjęcia: XRlabs

Sztuczna inteligencja pomogła chirurgom

Rozdzielenia nigeryjskich bliźniaczek syjamskich dokonano w szpitalu PureHealth SEHA Sheikh Khalifa Medical City w Abu Zabi. W przedsięwzięcie zaangażowało się 60 medyków z czterech krajów. Było ono możliwe dzięki pomocy fundacji Gemini Untwined, która ma już na koncie dziewięć udanych rozłączeń bliźniąt syjamskich zrośniętych głowami. Z każdą kolejną taką operacją neurochirurdzy doskonalą swoje umiejętności i stosowane techniki. Tym razem skorzystali ze wsparcia sztucznej inteligencji.

Technologia, opracowana przez firmę XRlabs, umożliwiła chirurgom wykorzystanie sztucznej inteligencji do zaprojektowania implantów potrzebnych do rekonstrukcji czaszek małych pacjentek. Dzięki temu nie trzeba było robić tego ręcznie. Model AI nauczono wcześniej prawidłowej anatomii twarzoczaszki dzieci w wieku zbliżonym do Mercy i Goodness.

Ponadto przygotowując się do ostatniej, czwartej operacji, która trwała 12 godzin, neurochirurdzy przećwiczyli ją na trójwymiarowej rekonstrukcji anatomii ich pacjentek opracowanej w oparciu o badania obrazowe bliźniaczek - tomografię komputerową i rezonans magnetyczny.

W Abu Zabi rozdzielono bliźnięta syjamskie zrośnięte głowami
W Abu Zabi rozdzielono bliźnięta syjamskie zrośnięte głowami
Źródło zdjęcia: XRlabs

Bliźniaczki wróciły już do domu

Zespołem operacyjnym kierował neurochirurg dziecięcy prof. Noor Ul Owase Jeelani, założyciel i dyrektor fundacji Gemini Untwined, który na co dzień pracuje w Wielkiej Brytanii. W rozmowie z dziennikiem "The Times" prof. Jeelani nazwał operację nigeryjskich bliźniaczek syjamskich "przełomową". Zaznaczył, że cała procedura została "zaplanowana i wykonana z niespotykaną wcześniej precyzją".

Bliźniaczki doszły do siebie po operacji i wróciły już z rodzicami do domu do Nigerii. Mają się dobrze. W czerwcu obchodzą trzecie urodziny.

- Jesteśmy bardzo szczęśliwi - opowiedzieli w rozmowie z BBC rodzice dziewczynek, pokazując, jak ich córki siedzą obok siebie, bawią się razem i tańczą. Przed operacją nie mogły nawet spojrzeć sobie nawzajem w twarz.

Bliźniaczki po operacji rozdzielenia zakończonej sukcesem
Bliźniaczki po operacji rozdzielenia zakończonej sukcesem
Źródło zdjęcia: XRlabs
Źródło: XRlabs, Gemini Untwined
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 9 min
Edyta Krześniak - Bez polityki Piotra Jaconia
"Zdjęć było tysiące. Nie da się tego odzobaczyć". Mroczna prawda o guru polskiej psychologii
Piotr Jacoń
Ewelina Mickova i widok na słowackie Tatry
"Będziesz się tłumaczyć. Co sobie wyobrażasz?". I zniknęła na piętnaście lat
Tomasz Wiśniowski
Lekarze korzystają z kalkulatora opłat za usługi, aby zaoszczędzić pieniądze na ubezpieczeniu zdrowotnym i kosztach leków
Rekordowe zarobki medyków na kontraktach. "To kwestia konkurencji"
Piotr Wójcik
Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieoperacjadzieciChirurgiaSztuczna inteligencja
Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Brodnica. Masz telefonii komórkowej podzielił mieszkańców
Przed ich oknami stanął maszt. "Kto mi kupi teraz tu działkę?"
Kujawsko-Pomorskie
Elon Musk - debiut giełdowy SpaceX
Kosmiczny debiut SpaceX. Szał na Wall Street
BIZNES
Andy Burnham
Kto zastąpi Keira Starmera? "Zgłoszę swoją kandydaturę"
Świat
Piotr Pytel został skazany za zabójstwo
Skazany na dożywocie opuścił mury więzienia
Rzeszów
kobieta dlon telefon shutterstock_2371328613
Awaria popularnej platformy
BIZNES
Warszawski Szpital Południowy
Afera w Szpitalu Południowym. Prokuratura wszczęła dwa śledztwa
WARSZAWA
imageTitle
Siatkarze wracają na parkiet. Kiedy mecze w Gliwicach?
EUROSPORT
Ormuz – cieśnina
USA zawieszają sankcje na Iran
BIZNES
Protest przed siedzibą Telewizji Czeskiej w Pradze
Tysiące osób przed siedzibą telewizji publicznej. "Nie pozwolimy się wyłączyć"
Świat
Kraków
Drzewa łamały się w Krakowie, podtopiło Biały Dunajec
METEO
shutterstock_627331451
"Naturalne" leczenie zamiast terapii. Lekarz: pacjenci trafiali do nas za późno
Zdrowie
imageTitle
Bez litości dla byłej mistrzyni Wimbledonu. Drakońskie zawieszenie
EUROSPORT
Prokuratorzy w Gdańsku i Siedlcach postawili zarzuty
Zostawili go bez ubrania na drodze. Zmarł z wychłodzenia. Troje oskarżonych
Ostrów Mazowiecka
Burze
Szeroki pas burz nad Polską
METEO
przesylka odbior kobieta kurier shutterstock_2229133163
"Zmiany najmocniej odczują klienci Temu, Shein czy AliExpres"
BIZNES
Wisła w okolicach Mostu Gdańskiego
Kąpał się z kolegą w Wiśle, nagle zniknął. Poszukiwania 15-latka
WARSZAWA
Warszawski Szpital Południowy
Zmiany po aferze. Szpital Południowy ma nową radę nadzorczą
WARSZAWA
imageTitle
Protesty na nic. Egipt i Iran zagrają w Dniu Dumy LGBTQ+
EUROSPORT
Policjanci zatrzymali dwie osoby
Handel narkotykami w bramie. Diler i jego pomocnik zatrzymani
WARSZAWA
Motocyklista jechał na jednym kole
Jechał na jednym kole, stracił prawo jazdy
Lubuskie
Uważajmy na ulewy
"Nie zbliżaj się do wezbranych rzek"
METEO
Karol Nawrocki i Wołodymyr Zełenski
"Strona ukraińska się wycofała"
Polska
Wśród przeterminowanych produktów były też napoje
Tony przeterminowanego jedzenia z nowymi etykietami
Poznań
cpk2
"Jest to symboliczna umowa". Port Polska nabiera kształtów
BIZNES
Fotelik samochodowy dla dzieci
Dziecko dostało kluczyki do zabawy i zatrzasnęło się w aucie
Wrocław
Wraca pociąg Kolei Mazowieckich "Słoneczny"
Zawiozą do Gdyni i Ustki. Wracają pociągi "słoneczne"
WARSZAWA
Światowe media o napięciach na linii Warszawa-Kijów
"Dyplomatyczny błąd" Zełenskiego. Światowe media o napięciach na linii Warszawa-Kijów
Polska
lgbt shutterstock_1744365224
Co symbolizuje zielony goździk?
Quizy
Peter Magyar
Magyar zapowiada zmianę prezydenta. "Rozpoczniemy procedurę"
Świat
shutterstock_2688189263
Nvidia ma odpowiedź na koszt środowiskowy AI. Kluczowe ma być nowe chłodzenie
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica