Zdrowie Neurochirurdzy rozdzielili wyjątkowe bliźniaczki syjamskie. Były zrośnięte głowami Zuzanna Kuffel |

Neurochirurdzy zaplanowali operację na trójwymiarowej rekonstrukcji Źródło zdj. gł.: XRlabs

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Bliźniaczki syjamskie Mercy i Goodness urodziły się w czerwcu 2023 roku w Nigerii, połączone czubkami głów w taki sposób, że w przyszłości nie byłyby w stanie chodzić albo siedzieć. Miały zrośnięte czaszki i wspólną tkankę mózgową oraz naczynia krwionośne. W 2025 roku rodzice zabrali je do Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie dziewczynki przeszły szereg operacji na przestrzeni czterech miesięcy. Łącznie Mercy i Goodness spędziły na bloku operacyjnym 40 godzin.

Jak podaje Organizacja Narodów Zjednoczonych, bliźnięta syjamskie rodzą się bardzo rzadko - szacunkowo raz na 50 tysięcy urodzeń, choć według niektórych danych tylko raz na 100 tysięcy urodzeń. Według badań ponad połowa takich ciąż kończy się martwym urodzeniem.

Bliźnięta syjamskie mogą być zrośnięte na różne sposoby, na przykład klatką piersiową, brzuchem, pośladkami, kończynami dolnymi albo czaszką. Ta ostatnia sytuacja zdarza się zdecydowanie najrzadziej.

Bliźniaczki syjamskie Mercy i Goodness przed operacją Źródło zdjęcia: XRlabs

Sztuczna inteligencja pomogła chirurgom

Rozdzielenia nigeryjskich bliźniaczek syjamskich dokonano w szpitalu PureHealth SEHA Sheikh Khalifa Medical City w Abu Zabi. W przedsięwzięcie zaangażowało się 60 medyków z czterech krajów. Było ono możliwe dzięki pomocy fundacji Gemini Untwined, która ma już na koncie dziewięć udanych rozłączeń bliźniąt syjamskich zrośniętych głowami. Z każdą kolejną taką operacją neurochirurdzy doskonalą swoje umiejętności i stosowane techniki. Tym razem skorzystali ze wsparcia sztucznej inteligencji.

Technologia, opracowana przez firmę XRlabs, umożliwiła chirurgom wykorzystanie sztucznej inteligencji do zaprojektowania implantów potrzebnych do rekonstrukcji czaszek małych pacjentek. Dzięki temu nie trzeba było robić tego ręcznie. Model AI nauczono wcześniej prawidłowej anatomii twarzoczaszki dzieci w wieku zbliżonym do Mercy i Goodness.

Ponadto przygotowując się do ostatniej, czwartej operacji, która trwała 12 godzin, neurochirurdzy przećwiczyli ją na trójwymiarowej rekonstrukcji anatomii ich pacjentek opracowanej w oparciu o badania obrazowe bliźniaczek - tomografię komputerową i rezonans magnetyczny.

W Abu Zabi rozdzielono bliźnięta syjamskie zrośnięte głowami Źródło zdjęcia: XRlabs

Bliźniaczki wróciły już do domu

Zespołem operacyjnym kierował neurochirurg dziecięcy prof. Noor Ul Owase Jeelani, założyciel i dyrektor fundacji Gemini Untwined, który na co dzień pracuje w Wielkiej Brytanii. W rozmowie z dziennikiem "The Times" prof. Jeelani nazwał operację nigeryjskich bliźniaczek syjamskich "przełomową". Zaznaczył, że cała procedura została "zaplanowana i wykonana z niespotykaną wcześniej precyzją".

Bliźniaczki doszły do siebie po operacji i wróciły już z rodzicami do domu do Nigerii. Mają się dobrze. W czerwcu obchodzą trzecie urodziny.

- Jesteśmy bardzo szczęśliwi - opowiedzieli w rozmowie z BBC rodzice dziewczynek, pokazując, jak ich córki siedzą obok siebie, bawią się razem i tańczą. Przed operacją nie mogły nawet spojrzeć sobie nawzajem w twarz.

Bliźniaczki po operacji rozdzielenia zakończonej sukcesem Źródło zdjęcia: XRlabs