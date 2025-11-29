Logo strona główna
Miał 18 miesięcy, gdy nagle przestał jeść. Akceptował tylko suchy chleb i makaron

Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
Neofobia żywieniowa jest naturalnym etapem w rozwoju dziecka
Neofobia żywieniowa jest naturalnym etapem w rozwoju dziecka
Źródło: Shutterstock
Rozszerzanie diety idzie dobrze, dziecko chętnie próbuje wielu różnych produktów. Nagle - zmiana: z dnia na dzień maluch odrzuca coraz więcej dań. Choć neofobia żywieniowa, czyli niechęć do jedzenia, jest normalnym etapem w rozwoju, bywa bardzo stresująca dla rodziców. Biegają za dzieckiem z łyżeczką, zmuszają do jedzenia albo włączają bajki do posiłków. Ekspertki ostrzegają: to nie są dobre strategie. Jak oswoić kilkulatka z jedzeniem?Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Jaś poszedł do żłobka, gdy miał 11 miesięcy. I wtedy zaczął odrzucać większość produktów. Najchętniej na okrągło jadłby to samo - na śniadanie rogaliki z miodem albo z powidłami, na obiad - ziemniaki z kotletem.
  • Rozszerzanie diety u Luki przebiegało bez problemów. Nagle, gdy miał 18 miesięcy, z dnia na dzień przestał jeść nawet to, za czym wcześniej przepadał.
  • Między drugim a szóstym rokiem życia u dzieci pojawia się uwarunkowana ewolucyjnie neofobia żywieniowa o różnym nasileniu, czyli niechęć do jedzenia.
  • Kiedy można czekać, aż sama minie, a kiedy lepiej skonsultować ze specjalistą? Jak rodzic może pomóc dziecku? Zapytaliśmy o to ekspertki - dietetyczkę, psycholożkę dziecięcą i terapeutkę jedzenia.
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

Luka w czasie rozszerzania diety jadł bez większych problemów. Nie lubił tylko marchewki, batatów i dyni, a wszystko przez kolor. Nie przepadał też za papkami, więc szybko przerzucił się z jedzenia zblendowanego na pokrojone. Jeszcze zanim skończył rok, już posługiwał się widelcem i łyżką.

- Nie mamy w domu telewizji, dlatego nigdy nie puszczaliśmy mu bajek do posiłku. Zawsze siadaliśmy z nim do stołu i jedliśmy razem. Staraliśmy się też, żeby jadł to samo co my, czyli na przykład rybę z ryżem i warzywami, pałkę z kurczaka, pieczone ziemniaczki i warzywa na parze czy nawet domową pizzę i tortillę. Z mężem jesteśmy bardzo otwarci na wszelkiego rodzaju kuchnie, więc Luka jadł również z nami naleśniki wietnamskie czy pierożki na parze, tylko bez soli i cukru, do drugiego roku życia. Nigdy nie stosowaliśmy systemu nagród i kar - opowiada Maria Miklusiak, mama chłopca.

Z tego, co mówi, wynika, że w kwestii żywienia rodzice wszystko zrobili wręcz podręcznikowo. Mimo to, kiedy Luka miał 18 miesięcy, nagle przestał jeść, z dnia na dzień. Odrzucał nawet to, za czym wcześniej przepadał, na przykład pomidory. - Dla mnie jako matki to było bardzo trudne, bo jakkolwiek bym się starała i wymyślała różne kompozycje na talerzu, nic nie pomagało - mówi Miklusiak.

Jej syn czasami zjadł trochę suchego chleba albo makaronu, ale w tak niewielkich ilościach, że szybko zaczął tracić na wadze i nabawił się niedoboru żelaza. Nie znosił niczego, co miękkie albo rozpływające się w ustach, żadnego purée. Ryże i makarony musiał mieć zawsze ugotowane al dente. - Myśleliśmy, że może moja kuchnia mu nie pasuje, więc kupowaliśmy dla syna też gotowe posiłki w supermarketach, ale bez żadnego efektu - wspomina matka sześcioletniego dziś chłopca.

