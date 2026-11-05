Logo strona główna
Zdrowie
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w USA
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Nie setki, lecz tysiące. Resort o milionowych zarobkach lekarzy

|
shutterstock_2590085289
Wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski: wielokrotnie podnosiliśmy problem kominów płacowych
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Skala zjawiska kominów płacowych w publicznej ochronie zdrowia może być kilkadziesiąt razy większa, niż dotychczas wskazywały oficjalne statystyki - przyznaje Ministerstwo Zdrowia. Ustawa ograniczająca zarobki medyków jest procedowana w Senacie. Izba wyższa parlamentu poparła poprawki dotyczące czasu pracy i karania za oszustwa w dokumentacji.
Kluczowe fakty:
  • Ministerstwo Zdrowia przyznało, że liczba lekarzy osiągających milionowe zarobki w publicznej ochronie zdrowia jest znacznie wyższa niż dotychczas szacowano.
  • Zmiany w raportowaniu wynagrodzeń mają umożliwić dokładniejsze monitorowanie dochodów lekarzy dzięki powiązaniu kontraktów z numerem PESEL.
  • Ustawa regulująca wynagrodzenia została w Senacie uzupełniona o zasady karania za fałszowanie dokumentacji.

- Praprzyczyną było zatrzymanie niekontrolowanego, opartego na oszustwie wzrostu wynagrodzeń niektórych lekarzy, których, jak się po pobieżnej analizie okazało, jest kilka tysięcy - powiedział o procedowanych w parlamencie przepisach senator Tomasz Grodzki z Koalicji Obywatelskiej.

Nawet 14 tysięcy lekarzy może otrzymywać milionowe wynagrodzenia

Przypomnijmy, z danych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z września 2024 roku wynika, że wynagrodzenia rzędu 100-300 tysięcy złotych miesięcznie otrzymuje 431 specjalistów.

Wiadomo było jednak, że to dane niedoszacowane, ponieważ nie były zbierane w powiązaniu z numerem PESEL lub prawa wykonywania zawodu (PWZ). Oznacza to, że AOTMiT nie widział medyków, którzy pracowali w kilku miejscach jednocześnie, a dopiero ich łączne wynagrodzenie czyniło z nich milionerów.

Ma się to zmienić dzięki ustawie, która weszła w życie w lipcu. Jej celem jest zapełnienie luki w raportowaniu właśnie poprzez powiązanie raportowanego przez szpital kontraktu z numerem PESEL. AOTMiT jest w trakcie zbierania danych, a lepiej obrazujący rzeczywistą sytuację raport ma być opublikowany najwcześniej na przełomie roku. Wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski podczas posiedzenia Senatu przyznał jednak, że skala zjawiska kominów płacowych może być kilkadziesiąt razy większa, niż pokazywały to dotychczasowe statystyki.

- Okazało się, że nie jest to kilkuset lekarzy, tylko to już poszło w tysiące. I okazuje się, że być może wynosi to już ponad 10 procent - przyznał. Podczas posiedzenia przypomniał, że w Polsce jest 143 tysiące lekarzy. Oznacza to, że milionerów może być w tym gronie ponad 14 tysięcy.

Jak zaznaczył Tomasz Maciejewski, przywołane przez niego szacunki opierają się na wynikach zbiórek danych prowadzonych przez m.in. polityków czy ciała społeczne. Ostateczne, najbardziej wymierne dane ma przynieść wspomniany już raport AOTMiT.

Limity zostają: maksymalnie 240 zł za godzinę i 320 godzin pracy

Bazując na tych niepełnych jeszcze danych, resort zdrowia chce ograniczyć stawki i czas pracy oraz zwiększyć kompetencje kontrolne NFZ. Właśnie temu ma służyć procedowana obecnie w Senacie ustawa.

Podstawowym skutkiem jej wprowadzenia ma być określenie 240 zł jako maksymalnej stawki godzinowej, jaką będzie mógł otrzymać medyk, pracujący w publicznym systemie ochrony zdrowia. Maksymalne obłożenie pracą ma wynieść równoważność dwóch etatów (320 godzin).

Minimalne miało pierwotnie wynieść jedną drugą etatu. Senatorowie przyjęli jednak poprawkę, która zmniejsza ten wymiar do jednej czwartej.

Argumentem przemawiającym za obniżeniem tego progu była przede wszystkim obawa o to, że pół etatu to za dużo, chociażby dla specjalistów przyjeżdżających tylko skonsultować pacjentów na oddziale lub przyjmujących w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Dotyczy to zwłaszcza szpitali powiatowych, mających największe trudności z utrzymaniem stałej obsady.

Ilu lekarzy przejdzie do sektora prywatnego? Ministerstwo podaje szacunki

- To, że lekarze zarabiają dobrze, to nie jest żaden grzech i jest to dość powszechne zjawisko w wielu krajach świata, ale nie ma zgody na oszukiwanie, na naciąganie sprawozdawczości. Na wpisywanie sobie godzin pracy w kilku miejscach naraz, bo jeszcze techniki bilokacji nie opanowaliśmy - argumentował zasadność procedowanej ustawy senator Tomasz Grodzki.

- Na zjawisku bilokacji opiera się niestety funkcjonowanie wielu podmiotów. Bywa, że ten sam personel medyczny jest zgłoszony w dwóch czy trzech podmiotach i teoretycznie we wszystkich w tym samym czasie udziela świadczeń, ale fizycznie nie jest tam obecny - przyznał Tomasz Maciejewski.

Między innymi takie właśnie mechanizmy stały za nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym w Warszawie, których ujawnienie stało się punktem wyjścia do opracowania przez szefową resortu zdrowia Jolantę Sobierańską-Grendę tzw. pakietu naprawczego, obejmującego łącznie pięć ustaw i szereg rozporządzeń.

Zdaniem opozycji, negatywnym skutkiem wprowadzenia ustawy może być odpływ specjalistów z publicznej ochrony zdrowia do sektora prywatnego. O spodziewaną skalę tego zjawiska pytany był przez senatora Waldemara Kraskę z Prawa i Sprawiedliwości wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski.

- Wydaje mi się, że temu systemowi niepublicznemu może być dość trudno wchłonąć jeszcze jakąś część personelu medycznego. Bo pamiętajmy o tym, że w Polsce te systemy istnieją równolegle. Nie byłaby to większa grupa niż mniej więcej tysiąc lekarzy w pierwszym roku obowiązywania ustawy. Raczej nie spodziewamy się istotnego exodusu - odpowiedział.

Kary dla lekarzy za fałszowanie dokumentacji. Zmienione przepisy "lex Cieszyński"

W toku prac sejmowych Janusz Cieszyński z Rozwoju Plus zgłosił do ustawy regulującej kwestię wynagrodzeń poprawkę mniejszości, wprowadzającą mechanizmy karania lekarzy za oszustwa w dokumentacji. Zgodnie z propozycją autora miałoby to być czasowe (do ośmiu lat) zawieszenie prawa do pracy w publicznej ochronie zdrowia, a w przypadku recydywy - dożywotnie. Karę nakładałby prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Poprawkę poparło 416 posłów, senatorowie ją odrzucili, głównie z uwagi na zgłaszane przez senackich legislatorów niezgodności z konstytucją.

Pomysł, określany jako "lex K" lub "lex Cieszyński", wrócił na tapet w środę na posiedzeniu Senatu, za sprawą zgłoszonej przez senatora Grodzkiego poprawki.

- Senatorowie uznali, że jest to zbyt daleko idąca sankcja. Poza tym uważali, że prezes NFZ nie może być jednoosobowo i sędzią, i prokuratorem w tej sprawie - przypomniał senator.

W jego wersji, przyjętej dziś przez senacką komisję zdrowia, zawieszenie ma trwać od miesiąca do pięciu lat i być nakładane nie w przypadku jednorazowego naruszenia, a umyślnego i wielokrotnego. Karę ma nadal nakładać prezes NFZ, jednak będzie można wnieść na taką decyzję skargę do sądu administracyjnego. Takie działanie wstrzyma wykonanie decyzji.

Głosowanie nad całą ustawą, po przyjętych przez komisję poprawkach, odbędzie się w Senacie prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu. Potem nad senackimi poprawkami pochyli się jeszcze Sejm.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieOchrona zdrowiaSzpitalResort zdrowiaNarodowy Fundusz ZdrowiaPacjentSenatTomasz GrodzkiWaldemar Kraska
Czytaj także:
Most Świętokrzyski w Warszawie
Gdy ślad urywa się na moście, pozostaje niepewność. Apel o wymianę kamer
WARSZAWA
Pilne
Jest areszt dla posła Wojciecha Króla
Katowice
Adam Glapiński
Prezes NBP o rezerwach złota: historyczne osiągnięcie
BIZNES
Grindwal
Dziesiątki grindwali na brzegu. "Są u kresu sił"
METEO
Marcin Kedryna
Nowe zajęcie człowieka Andrzeja Dudy. Zaprosił go Łukasz Gibała
Kraków
Ukraina Ołeszki - kryzys humanitarny
Ołeszki po rozejmie. "W ataku dronowym zginął były dyrektor szkoły"
Świat
shutterstock_2639642055
POLSTR zamiast WIBOR-u. Rewolucja w kredytach już się rozpoczęła
BIZNES
Jarosław Szymczyk stawił się przed sądem
Po reakcji strony ukraińskiej prokuratura wraca do sprawy przekazania granatnika
WARSZAWA
Sekretny chiński komisariat działał na przedmieściach Warszawy
Niepozorny pawilon i tablica. Czego "pilnował" w Polsce chiński komisariat
Maciej Michałek
pizza shutterstock_84904861
Włoski szef kuchni odmówił dodania ananasa do pizzy. Stracił pracę
Ciekawostki
emeryt emerytka emeryci wiosna park AdobeStock_434984605
Ściskali kości u starych myszy. To wydłużyło im życie o blisko trzy miesiące
Zdrowie
Złodziej Lexusa
Sąd wydał wyrok dla sprawców kradzieży samochodu rodziny premiera
Olsztyn
kosciol lawy shutterstock_1152589436
Jan Wodniak wydalony ze stanu duchownego
Paweł Szot
Utrudnienia na pierwszej linii metra
Utrudnienia na pierwszej linii metra. Cztery stacje zamknięte
WARSZAWA
Michał Wójcik
Śpiewał Krawczyka przed Trybunałem, teraz odpowiada na krytykę. "Ludzie piszą..."
Polska
Szwecja, cyberatak na sklepy spożywcze
Cyberataki na sklepy w Europie. Trop prowadzi do Rosji
BIZNES
J.D. Vance i Marco Rubio
Piotr Kraśko o możliwych kandydatach w wyborach prezydenckich w USA
Wybory w USA 2026
imageTitle
Łyżwa trafiła ją w twarz. Polka wciąż cierpi
EUROSPORT
Francja, alarm bombowy
Seria alarmów bombowych w Europie. Zgłoszenia dotyczą samolotów
BIZNES
Ryszard Linard-Bogucki po wyjściu z więzienia. Z prawej adwokat Paweł Matyja
Zabił "Pershinga", aresztowali go w sprawie Papały. Sąd przyznał mu odszkodowanie
Kraków
Oranżeria w Orońsku przejdzie remont
Jest domem dla rzeźb. Zabytkowa oranżeria przejdzie remont
WARSZAWA
Lasiurus cinereus, jeden z gatunków opisanych w badaniu
Tak co roku może ginąć "szokująca" liczba nietoperzy
METEO
Demokraci wygrali wybory połówkowe w USA
Miliarderzy spierają się o przyszłość AI po wygranej demokratów
BIZNES
imageTitle
"Dla Portugalii będzie kimś więcej niż tylko piłkarzem"
EUROSPORT
Josh Turek
Mistrz paralimpijski został senatorem USA. Jego historia porusza
Wybory w USA 2026
Policjanci zatrzymali 16-latka, który jechał hulajnogą bez kasku (zdj. ilustracyjne)
Te hulajnogi mają zniknąć. Rząd zapowiada rewolucyjne przepisy
BIZNES
Rozbiórka biurowca Saski Point przy Marszałkowskiej
Znika biurowiec przy Ogrodzie Saskim
WARSZAWA
Gdyńscy policjanci zatrzymali agresywnego mężczyznę na pokładzie promu. Miał przy sobie kokainę i broń
Za bardzo martwił się o walizkę. Policjanci szybko odkryli dlaczego
Trójmiasto
Komenda powiatowa policji w Stargardzie
"Gdzieś wygrała samochód, coś trafiła w zdrapkach". Oszukała na prawie pół miliona
Natalia Madejska
imageTitle
Linette w ćwierćfinale. Rozbiła rywalkę w drugim secie
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica