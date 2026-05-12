Zdrowie Nawet 11 tysięcy złotych na etacie, ale chętnych za mało. Kryzys w pielęgniarstwie trwa Oprac. Anna Bielecka |

Kluczowe fakty: Liczba pielęgniarek w Polsce jest dwukrotnie mniejsza niż w krajach z efektywnymi systemami ochrony zdrowia, a na 1000 mieszkańców przypada 5,7 pielęgniarki wobec 11,2 w krajach Europy Zachodniej.

Liczba młodych osób wybierających ten zawód pozostaje bardzo niska. Co jest potrzebne, by to zmienić?

Do 1 maja pielęgniarki z Ukrainy pracujące w naszym kraju musiały potwierdzić znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1. Jednak kilkaset osób tego nie zrobiło. Czy stracą prawo wykonywania zawodu?

12 maja przypada Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej. Data upamiętnia rocznicę urodzin Florence Nightingale, prekursorki nowoczesnego pielęgniarstwa.

- Pielęgniarstwo jest sztuką, a jeśli ma nią być naprawdę, wymaga pełnego poświęcenia i tak trudnego przygotowania, jak praca malarza czy rzeźbiarza - mawiała Florence Nightingale, angielska pielęgniarka, działaczka społeczna i publicystka.

Dziś jednak w tej sztuce brakuje rąk do pracy. - Średnia wieku pielęgniarek wynosi 55 lat i ciągle rośnie - mówi Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, wskazując na konieczność wprowadzenia zachęt dla młodych ludzi, by wybierali ten zawód.

Zawód coraz atrakcyjniejszy, chętnych brak

- Mimo szeroko zakrojonych działań dotyczących zwiększenia kształcenia pielęgniarek i innych aspektów dotyczących uatrakcyjnienia zawodu pielęgniarki, łączna liczba personelu pielęgniarskiego w Polsce jest dwukrotnie mniejsza od państw, w których są efektywne systemy ochrony zdrowia - tłumaczyła Ptok.

Przewodnicząca powoływała się na raport "Analizy kadrowe pielęgniarek" opublikowany przez OZZPiP. W dokumencie porównywano Polskę z Norwegią, Finlandią, Niemcami, Szwecją, Austrią, Danią i Izraelem. W krajach grupy porównawczej średnio 11,2 pielęgniarki pracuje na 1000 mieszkańców. W Polsce - zaledwie 5,7.

Dobrze wykształcone i ze specjalizacją

Z raportu wynika także, że polskie pielęgniarki są dobrze wykształcone. Prawie 40 procent z nich ma wykształcenie wyższe i z roku na rok ten odsetek rośnie. Ponadto jedna trzecia pielęgniarek posiada specjalizację. Najczęściej wybierane specjalizacje to pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej terapii oraz pielęgniarstwo chirurgiczne. "Polskie pielęgniarki odpowiadają definicji najbardziej zaawansowanej grupy w nomenklaturze OECD (professional nurse)" - piszą autorzy raportu.

Jednocześnie należy zauważyć, że liczba osób w tym zawodzie w Polsce nieznacznie rośnie. Według danych GUS, w 2024 r. było w Polsce 323,6 tys. pielęgniarek posiadających prawo wykonywania zawodu. W 2023 r. - 315,2 tys. W tej grupie tylko część pracuje bezpośrednio z pacjentem - 219,9 tys. w 2024 r. wobec 216,1 tys. w 2023 r. Największą grupę stanowią osoby w wieku 50-59 lat.

Brakuje młodszych

Krystyna Ptok zwróciła jednak uwagę, że liczba pielęgniarek rośnie za wolno w stosunku do zmian demograficznych. We wspomnianym raporcie wykazano, że od 2010 do 2023 roku liczba pielęgniarek wzrosła o 12 proc., podczas gdy liczba seniorów w Polsce zwiększyła się o 47 proc. Autorzy dokumentu alarmują, że "bez podjęcia interwencji do 2039 roku sytuacja niektórych województw może stać się dramatyczna z mniej niż 4 pielęgniarkami na 1000 osób", przy zapotrzebowaniu na poziomie 12,5-13,5 na 1000 mieszkańców.

- Liczba pielęgniarek rośnie niewystarczająco szybko, żeby zasypać dziurę pokoleniową w grupie zawodowej, w której już 10 tys. osób nabyło lub nabędzie uprawnienia emerytalne w tym roku - zaznaczyła przewodnicząca. Dla porównania w 2025 roku prawo wykonywania zawodu nabyło nieco ponad 9100 pielęgniarek, w 2024 - 8700.

Mentoring, rozwój i awans

Zdaniem Krystyny Ptok potrzebne są działania, które przyciągną młodych ludzi do tego zawodu. Piętnastolatków zainteresowanych pielęgniarstwem jest zaledwie 1 procent. - Samo wykształcenie pielęgniarek nie jest rozwiązaniem, trzeba je jeszcze zachęcić do pracy w publicznej ochronie zdrowia - dodała, wskazując jako przykład Mazowsze.

- Choć w województwie mazowieckiem jest stosunkowo dużo osób z prawem wykonywania zawodu, nie przekłada się to na pracę w podmiotach leczniczych. Konkurencję stanowią branża medycyny estetycznej czy podmioty prywatne - zauważyła Ptok.

Wydaje się, że praca w zawodzie pielęgniarki zyskuje na atrakcyjności przede wszystkim ze względu na wynagrodzenia, które zgodnie z zapisami tzw. ustawy podwyżkowej wzrosną od 1 lipca br. Minimalna pensja zasadnicza dla osób z tytułem magistra i wymaganą specjalizacją wyniesie 11 485,59 zł brutto. Wyższe stawki obejmą również pielęgniarki i położne z tytułem magistra bez specjalizacji oraz z dyplomem licencjata i specjalizacją - w ich przypadku minimalne wynagrodzenie sięgnie 9 081,63 zł brutto. Od lipca wzrosną też płace wśród personelu z wykształceniem średnim oraz osób z licencjatem bez specjalizacji, które otrzymają co najmniej 8 369,35 zł brutto miesięcznie.

Pielęgniarstwo jest w grupie 10 kierunków, których absolwenci otrzymali najwyższe wynagrodzenia - wynika z ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA). Pielęgniarka, rok po uzyskaniu dyplomu, mogła zarobić blisko 13 tys. zł, a informatycy - ok. 14 tys. zł.

Okazuje się jednak, że dobra pensja to nie wszystko. Liczą się też warunki i atmosfera pracy, o czym mówi w wywiadzie tvn24.pl pielęgniarka Anna Mackiewicz. Krystyna Ptok zwraca uwagę, że osoby wchodzące do zawodu powinny otrzymać np. wsparcie osób doświadczonych, czyli mentoring. Według niej warunki pracy w systemie publicznym muszą dawać możliwość rozwoju i awansu. Znaczenie ma też bezpieczeństwo pracy, którego podstawą jest przestrzeganie norm zatrudnienia pielęgniarek. Ptok wskazała też na konieczność likwidacji jednoosobowych dyżurów na oddziałach.

Co z pielęgniarkami z Ukrainy?

W ostatnich latach szeregi medyków zasiliły też pielęgniarki zza wschodniej granicy, m.in. z Ukrainy. Te z nich, które uzyskały prawo wykonywania zawodu w Polsce w tzw. trybie uproszczonym, miały do 1 maja obowiązek potwierdzić znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1. Tymczasem kilkaset pielęgniarek i położnych nie złożyło wymaganych certyfikatów. Jak informuje Rynek Zdrowia, na około 400 osób dopuszczonych warunkowo do zawodu w placówkach podlegających warszawskiej izbie okręgowej około 190 nie złożyło wymaganych certyfikatów, a w Dolnośląskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu problem ten może dotyczyć nawet ok. 400 osób.

Czy w związku z tym nie będą mogły wykonywać obowiązków? Niekoniecznie. Choć Mariola Łodzińska, prezeska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, zastrzega, że jeśli dokumenty nie zostaną złożone, okręgowe rady będą podejmowały uchwały o wygaszeniu prawa wykonywania zawodu, w Sejmie trwają prace nad rozwiązaniem, które ma wydłużyć medykom spoza Unii Europejskiej okres przejściowy o rok - tj. do 1 maja 2027 r.