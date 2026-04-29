Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Naukowcy stworzyli pierwszą mapę węchu. Tak działa nasz nos

|
AdobeStock_1826584469
"Każdy z nas może zauważyć u siebie objawy w dowolnym momencie życia"
Jak nasz nos rozpoznaje tysiące zapachów i w jaki sposób mózg je porządkuje? Odpowiedź przynoszą przełomowe badania naukowców z Harvard Medical School, którzy opracowali pierwszą szczegółową mapę receptorów węchowych. To odkrycie może dać nadzieję osobom takim jak Renata, która po utracie węchu przez wiele miesięcy walczyła o to, by znów coś poczuć. - Zaczęłam czuć wszystko źle. Wszystko było bardzo nieprzyjemnym zapachem - wspomina w rozmowie z tvn24.pl.
Kluczowe fakty:
  • Naukowcy z Harvard Medical School opracowali pierwszą szczegółową mapę receptorów węchowych. Co pokazuje mapa?
  • Odkrycie to dostarcza podstawowej wiedzy, która może pomóc w opracowaniu nowych terapii utraty węchu, w tym terapii opartych na komórkach macierzystych.
  • Utrata węchu, zwana anosmią, może znacząco wpływać na jakość życia. Dlaczego może być niebezpieczna?
  • Przykład Renaty pokazuje, że utrata węchu może być skutkiem infekcji wirusowej i prowadzić do długotrwałych problemów z rozpoznawaniem zapachów.

Choć węch odkrywa kluczową rolę w kontaktach ze światem, to dotąd był zmysłem słabo poznanym. Naukowcy z Harvard Medical School (USA), podczas eksperymentów na myszach, opracowali pierwszą szczegółową mapę pokazującą sposób, w jaki zorganizowanych jest ponad tysiąc typów receptorów węchowych. Wyniki przedstawili na łamach magazynu "Cell".

Porządek w nosie, czyli neurony ułożone w pasma

Naukowcy opracowali pierwszą szczegółową mapę receptorów węchowych w nosie. Dostarcza ona podstawowej wiedzy potrzebnej do opracowania lepszych terapii utraty węchu.

Ten koszmar bierze się z powietrza. Zna to 12 milionów Polaków
Dowiedz się więcej:

Ten koszmar bierze się z powietrza. Zna to 12 milionów Polaków

Z pomocą zaawansowanych technik biotechnologicznych badacze odkryli m.in., że neurony wytwarzające te receptory są w dużym stopniu uporządkowane przestrzennie - tworzą poziome pasma, zależnie od typu, biegnące od górnej do dolnej części nosa. Okazało się, że mapa receptorów odpowiada mapom zapachów w opuszce węchowej mózgu, co dostarcza wskazówek, jak informacje odnośnie zapachów przemieszczają się do mózgu.

Kluczowa rola kwasu retinowego

Ponadto okazało się, że za powstawanie różnych typów receptorów odpowiada w dużej mierze stężenie jednej cząsteczki, kwasu retinowego, która reguluje działanie genów w komórkach węchowych.

- Nasze wyniki pokazują porządek w systemie, o którym wcześniej sądzono, że jest go pozbawiony. To zasadniczo zmienia sposób, w jaki myślimy o jego działaniu - mówi prof. Sandeep Robert Datta z Harvard Medical School, główny autor badania.

SIBO coraz lepiej poznane. Może nasilać także alergie
Dowiedz się więcej:

SIBO coraz lepiej poznane. Może nasilać także alergie

Specjaliści wyjaśniają, że węch jest bardziej skomplikowany niż inne zmysły. Na przykład, jak podkreślają, myszy mają ok. 20 mln neuronów węchowych, które wytwarzają ponad tysiąc typów receptorów zapachowych. Każdy typ receptora węchowego wykrywa określony, unikalny zestaw cząsteczek zapachowych. Tymczasem, np. w widzeniu barwnym biorą udział tylko trzy główne typy receptorów wzrokowych.

Węch a dobrostan psychiczny

Teraz naukowcy starają się lepiej zrozumieć, dlaczego receptory układają się w taki a nie inny system, a także badają tkankę ludzką. Jak wskazują, odkrycie dostarcza także podstawowych informacji, które mogą pomóc w opracowaniu terapii utraty węchu, np. opartych na komórkach macierzystych.

Zaczyna się od plamy na skórze. Może skończyć się chorobą, która zabija
Dowiedz się więcej:

Zaczyna się od plamy na skórze. Może skończyć się chorobą, która zabija

Zauważono już, że utrata węchu, oprócz wyraźnego utrudniania życia, wiąże się z podwyższonym ryzykiem depresji. - Węch ma naprawdę głęboki i szeroki wpływ na zdrowie człowieka, dlatego jego przywracanie jest ważne nie tylko ze względu na przyjemność i bezpieczeństwo, ale także dobrostan psychiczny. Bez zrozumienia tej mapy jesteśmy skazani na niepowodzenie w opracowywaniu nowych terapii - mówi prof. Datta.

Wirus uszkodził nerw węchowy

Zaczęło się od kataru i bólu głowy. "Zwykłe przeziębienie", myślała Renata. Kilka tygodni później nie czuła już ani zapachu, ani smaku. Jej pierwsze problemy z węchem pojawiły się jeszcze przed pandemią Covid-19. - To był rok 2019, kiedy utrata węchu i smaku nie była jeszcze powszechna - wspomina mieszkanka Warszawy.

Zachorowała wtedy na zapalenie zatok. - Nigdy wcześniej na to nie chorowałam. Myślałam, że to zwykła infekcja. Zorientowałam się, że nie czuję smaku i węchu, ale pomyślałam, że to przez chorobę i że to przejdzie - opowiada. Kiedy ból głowy stał się nie do zniesienia, trafiła do laryngologa.

- Lekarz stwierdził wirusowe zapalenie zatok. Leczenie trwało kilka tygodni, zatoki się uspokoiły, a ja dalej nie odczuwałam smaku. Wtedy zaczęłam się niepokoić, bo już nie miałam kataru i czułam się dobrze - podkreśla Renata i dodaje, że kolejni specjaliści długo nie potrafili wyjaśnić, co się dzieje. - Wtedy jeden z lekarzy zapytał mnie wprost: "A czy Pani czuje zapachy?". Ja na to: "Nie wiem, wydaje mi się, że tak". Okazało się, że nie była to prawda - relacjonuje.

Od stycznia do września. Tyle może trwać sezon alergii
Dowiedz się więcej:

Od stycznia do września. Tyle może trwać sezon alergii

METEO

Jednak dopiero tomografia komputerowa wykazała, że wirus uszkodził nerw węchowy. - Ten nerw znajduje się bardzo blisko zatok. Dowiedziałam się, że jak nie ma się węchu, to automatycznie nie ma się też smaku - wspomina Renata. Najbardziej zapadło jej w pamięci proste badanie. - Lekarz podsunął mi różne rzeczy do powąchania. Nic nie czułam. Dopiero wtedy zrozumiałam, jak to działa, bo z węchem jest tak, że nie jest się świadomym, że się go nie ma - dodaje.

Winna jest anosmia

Lekarze próbowali różnych metod leczenia, ale bez skutku. Po miesiącach niepewności kobieta w końcu dowiedziała się, z czym naprawdę się zmaga. Okazało się, że cierpi na anosmię, czyli całkowitą utratę węchu. Pomogła jej w tym lekarka z Krakowa, do której trafiła po długich poszukiwaniach.

Ta wysypka może skończyć się udarem i utratą wzroku. Lekarze: zachorowalność w Polsce rośnie
Dowiedz się więcej:

Ta wysypka może skończyć się udarem i utratą wzroku. Lekarze: zachorowalność w Polsce rośnie

- To była pierwsza osoba, która wiedziała, co się ze mną dzieje. Miała już takich pacjentów i od razu powiedziała, że tego nie da się w pełni wyleczyć. Pierwszy rok jest kluczowy. Jeśli wtedy odpowiednio pobudza się nerwy, jest szansa na poprawę - mówi Renata.

Powracający węch

Są ludzie, którzy nigdy nie odzyskali węchu, inni tylko częściowo. - U mnie leki sprawiły, że wszystko zaczęłam czuć źle. Każdy zapach był nieprzyjemny, metaliczny. Wchodziłam do kuchni i robiło mi się niedobrze, aż w końcu odstawiłam leczenie i znów nie czułam nic - wspomina Renata.

- Lekarka radziła mi, żebym wąchała naturalne zapachy, takie jak kwiaty, rośliny. To było pierwsze, co po długim czasie zaczęłam delikatnie czuć. Pamiętam mocny zapach lilii, który poczułam bardzo słabo. Wtedy zrozumiałam, że to nie mózg mi podpowiada, tylko że ja rzeczywiście znów czuję - opowiada Renata.

Jak dziś wygląda jej życie? - Dziś nadal nie czuję chemicznych zapachów. Można rozlać obok mnie benzynę albo wprowadzić mnie do perfumerii, a ja tego nie poczuję. Wyczuwam tylko naturalne, organiczne aromaty. Pierwszy raz, gdy poczułam śmieci, uśmiechnęłam się. To dziwne, ale cieszyłam się, że znowu coś czuję. Perfum jednak wciąż nie wyczuwam. Dawniej miałam nadwrażliwy węch i kichałam od perfum. A dziś nic - dodaje.

Gluten i bolący brzuch? Winna jest oś jelita-mózg
Dowiedz się więcej:

Gluten i bolący brzuch? Winna jest oś jelita-mózg

Po kilku latach częściowo wrócił jej też smak. - Jednak nie wszystko smakuje tak, jak dawniej. Niektóre rzeczy, które kiedyś uwielbiałam, odrzucają mnie - podkreśla Renata. Dlatego musiała dostosować swoją codzienną dietę do powracającego powonienia. - Szukałam smaków, które jeszcze odbierałam i to były zwykle naturalne rzeczy. Odrzuciło mnie od mięsa, jajek, ryb, bo mają dla mnie posmak żelaza. Za to warzywa i kuchnia tajska stały się moimi nowymi faworytami. Odkryłam hummus, przyprawę curry, proste gotowane dania. Smażone rzeczy odpadły, bo zapach tłuszczu był dla mnie nie do zniesienia, więc w ogóle przestałam jeść dania z patelni czy grilla - relacjonuje.

Brak węchu może być groźny

- Węch ostrzega też przed zagrożeniem. Nie czujesz przerażenia w tłumie, zapachu benzyny, gazu czy dymu. Dzięki niemu wyczuwamy emocje innych ludzi takie jak strach czy zdenerwowanie. Chodzi o hormony, które organizm wydziela w takich sytuacjach. Bez węchu trudniej to odczytać. O ile brak smaku jest nieprzyjemny, o tyle brak węchu jest po prostu groźny. Musisz wiedzieć, że go nie masz i obserwować reakcje innych - opowiada Renata.

Wspomina też, że siedziała kiedyś w pracy, gdzie wszystko było świeżo pomalowane lakierem. - Ludzie mdleli, uciekali, a ja pracowałam spokojnie, niczego nie czując. Dopiero ktoś mi powiedział: "To jest niebezpieczne, bo ty to wdychasz" - opowiada. - Innym razem przypaliłam kiełbasę. Siedziałam tyłem dwa metry od kuchenki. Dopiero gdy zobaczyłam dym, zrozumiałam, co się dzieje. Człowiek uczy się wtedy korzystać z innych zmysłów, żeby się chronić - podsumowuje.

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: stock.adobe.com

Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieBadania naukoweAlergiaCovid-19
Anna Bielecka
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
"To jest nie do wybaczenia". Z nieba do piekła w minutę
Najnowsze
Emmanuel Macron
Żarty Karola III. Macron odpowiedział królowi
Świat
imageTitle
Głośna czerwona kartka piłkarza Legii anulowana. "Rażący błąd"
Najnowsze
Laureaci LGBT+ Diamonds Awards 2026
LGBT+ Diamonds Awards 2026 rozdane
Polska
pc
Ustawa o rynku kryptowalut "nie pomogłaby poszkodowanym"
BIZNES
Bielsko-Biała
Kolejny przystanek naszej urodzinowej trasy. Jaka będzie pogoda
METEO
Poseł PiS Łukasz Mejza
Decyzja PiS w sprawie Mejzy
Polska
Giorgia Meloni
"Hiszpania pierwsza, teraz Włochy"? Nie o tych migrantów chodzi
Zuzanna Karczewska
shutterstock_2673979929
OpenAI kontra Anthropic. Spór o dostęp do AI
BIZNES
imageTitle
Dobre wieści po pierwszym treningu Świątek
EUROSPORT
Parada na Dzień zwycięstwa w Rosji 2025
Parada bez sprzętu, a Moskwa bez komórek
Świat
Kondukt pogrzebowy
"Stajemy w ciszy, która boli". Tłumy żegnały Łukasza Litewkę
SOSNOWIEC
Wiosna, słonecznie, ciepło
Diametralna zmiana w pogodzie na majówkę
METEO
Jolanta Sobierańska-Grenda
Burza wokół ministry zdrowia. "Ma pstryknąć palcem i wszystko się uzdrowi?"
Piotr Wójcik
imageTitle
Wielki sukces Aniołkowskiego. Wygrał etap w Turcji
EUROSPORT
Meksykańskie służby zatrzymały Audiasa Floresa Silvę, znanego jako "El Jardinero"
19 miesięcy obserwacji, 500 żołnierzy. Tak schwytano "El Jardinero"
Świat
imageTitle
Zabawny dialog trenerów po kanonadzie w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
Tramwaj do Wilanowa. Wdrażanie priorytetu idzie opornie
Miały płynąć na zielonej fali, stoją na czerwonym świetle
Piotr Bakalarski
imageTitle
Mikrofon nagle odmówił posłuszeństwa. Tego, co stało się potem, nikt się nie spodziewał
EUROSPORT
Atak nożownika w Londynie
Atak nożownika w Londynie. Są ranni
Aleksandra Sapeta
Groził, że "pozabija wszystkich", potem zaatakował z siekierą
44-latek przyszedł do pracy z siekierą. Wcześniej groził szefowi
Wrocław
Kierowca jechał blisko 150 km/h
Jechał za szybko, idzie do więzienia
Poznań
AdobeStock_316182802
Urodziny TVN24 w Bielsku-Białej. Zapowiada się "najlepsza majówka w historii"
25 lat TVN24
Pożar wysypiska śmieci w Radomiu
Płonęło wysypisko śmieci. Trudna akcja strażaków
WARSZAWA
Droga ekspresowa S6
Nowy odcinek ekspresówki już otwarty
BIZNES
49 min
shutterstock_1789026455
Bitcoin religią swoich inwestorów? "Kiedyś obudzą się i się okaże, że ktoś włożył szpilkę"
Debata TVN24+
Sławomir Cenckiewicz
Cenckiewicz do Kosiniaka-Kamysza: większego szkodnika w MON nie było
Polska
Grad w Springfield w Missouri
Grad tak ogromny, że rozbijał szyby. Nagranie
METEO
Nie wiadomo kto porzucił pojemniki w lesie
Rozpuszczalniki porzucone w lesie. Leśnicy o ryzyku katastrofy
Poznań
Donald Trump
Kolejna ostra wiadomość Trumpa dla Iranu
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica