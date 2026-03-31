Zdrowie

Jedz w ten sposób, a schudniesz. Naukowcy odkryli paradoks skutecznej diety

Sebastian Dzuła, dietetyk kliniczny był gościem Joanny Kryńskiej
Zasada "jedz różnorodnie", choć słuszna z punktu widzenia wartości odżywczych, może być największą przeszkodą w walce z nadwagą? Najnowsze badania opublikowane w "Health Psychology" dowodzą, że osoby, które powtarzają te same posiłki i utrzymują stałą liczbę kalorii każdego dnia, osiągają znacznie lepsze wyniki w odchudzaniu.
Kluczowe fakty:
  • Badanie trwało 12 tygodni i objęło 112 dorosłych osób z nadwagą. Ci, którzy opierali dietę na powtarzalnych produktach - chudli o blisko 6 proc., w bardziej urozmaiconej grupie spadek był mniejszy. Jak to możliwe?
  • Zaskakujące efekty odchudzające przyniosła też zmiana jedzenia w weekendy.
  • Naukowcy tłumaczą, na czym polega "zdrowa" rutyna i czy rzeczywiście warto zrezygnować z różnorodności dietetycznej.
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w tvn24.pl.

W Polsce - podobnie jak w innych krajach rozwiniętych - nadwaga już dawno przestała być wyłącznie indywidualnym problemem, a stała się efektem środowiska, w którym funkcjonujemy. Na każdym kroku mamy dostęp do wysokokalorycznych, silnie przetworzonych produktów zaprojektowanych tak, by smakowały "za bardzo". W takich warunkach kontrolowanie apetytu nie jest kwestią silnej woli, lecz biologii - nasz organizm wciąż działa według zasad ukształtowanych w czasach niedoboru.

Efekt? Każdy wybór jedzenia wymaga wysiłku i łatwo prowadzi do błędów. Dlatego - jak wskazuje dr Charlotte Hagerman z Oregon Research Institute - rozwiązaniem może być nie większa różnorodność, lecz przeciwnie: rutyna. Powtarzalność odciąża nas od ciągłego decydowania i pozwala zdrowym nawykom działać niemal automatycznie.

Pułapka różnorodności i mechanizm nawyków

W klasycznych programach odchudzania różnorodność uchodzi za atut - dieta ma być ciekawa, urozmaicona, "do utrzymania". Problem w tym, że z perspektywy nawyków działa to odwrotnie. Powtarzalność upraszcza zachowania: zmniejsza liczbę decyzji i ogranicza momenty, w których możemy się pomylić. Gdy każdego dnia wybieramy coś nowego, uruchamiamy proces ważenia - co smaczniejsze, co mniej kaloryczne - a to kosztuje uwagę i zwiększa ryzyko nadmiaru.

Nowe badania pokazują, że im większa różnorodność na talerzu, tym więcej jemy. Każdy nowy smak i tekstura "resetują" zainteresowanie jedzeniem, odsuwając moment sytości. To tzw. sytość sensoryczna - mechanizm, który słabnie, gdy jemy wciąż to samo. Wtedy przyjemność stopniowo maleje, a wraz z nią skłonność do dokładania kolejnych porcji. Paradoksalnie więc monotonia może działać na naszą korzyść, ograniczając apetyt i tzw. jedzenie dla przyjemności.

12 tygodni pod lupą naukowców

Badacze z Drexel University i Oregon Research Institute przeanalizowali dane 112 dorosłych osób z nadwagą lub otyłością, które brały udział w dwunastotygodniowym programie odchudzania. Uczestnicy rejestrowali każdy posiłek we wskazanej aplikacji i codziennie ważyli się przy użyciu bezprzewodowych wag. Analiza skupiła się na pierwszych tygodniach programu - to wtedy zaangażowanie i dokładność raportowania są najwyższe.

Kluczowe było uchwycenie stopnia "rutynizacji" diety. Naukowcy oceniali ją na dwa sposoby: poprzez stabilność kaloryczną (czyli na ile dzienne spożycie odbiegało od średniej) oraz powtarzalność posiłków. Sprawdzano m.in. udział unikalnych produktów w diecie i to, jak często te same potrawy pojawiały się co najmniej 10 razy. Aby nie zaburzać wyników, z analizy wyłączono napoje i dodatki, takie jak kawa czy ketchup, które mogłyby sztucznie zawyżać poziom powtarzalności.

Matematyka sukcesu: stabilność zamiast sinusoidy

Wyniki badania były jednoznaczne, choć zaskakujące. Osoby, które często powtarzały te same posiłki i przekąski, straciły średnio 5,9 proc. masy ciała w ciągu 12 tygodni, podczas gdy grupa stawiająca na większą różnorodność osiągnęła wynik na poziomie 4,3 proc. Co więcej, każde 10 proc. spadku proporcji unikalnych produktów w diecie przekładało się na dodatkowe 0,5 proc. utraconej wagi. Jeszcze bardziej spektakularne efekty odnotowano u osób, które miały w swoim jadłospisie produkty jedzone ponad 10 razy - każde 10 proc. wzrostu udziału takich produktów w diecie wiązało się ze wzrostem utraty wagi o 1,6 proc.

Równie istotna okazała się stabilność kaloryczna. Każdy wzrost średniego dziennego wahania spożycia o 100 kalorii wiązał się ze spadkiem skuteczności odchudzania o około 0,6 proc. Potwierdza to wcześniejsze obserwacje z National Weight Control Registry, gdzie osoby utrzymujące stałą liczbę kalorii w weekendy miały półtora raza większą szansę na trwałe zachowanie wagi.

Zaskakująca zagadka weekendów

Jedno z odkryć wprawiło naukowców w zdumienie. Wbrew pierwotnym hipotezom uczestnicy, którzy wprowadzali wyższą liczbę kalorii w weekendy niż w dni powszednie, również tracili więcej na wadze. Zdaniem dr Hagerman nie musi to jednak oznaczać, że większe porcje w soboty pomagają w chudnięciu. Najprawdopodobniej wynik ten odzwierciedla rzetelność i sumienność w śledzeniu diety.

Większość ludzi przestaje rejestrować posiłki w weekendy, zwłaszcza gdy jedzą więcej, natomiast osoby, które sumiennie przyznawały się do większej liczby kalorii w wolne dni, wykazywały się po prostu wyższą dyscypliną w prowadzeniu dziennika. Sumienność ta sama w sobie jest silnym czynnikiem sprzyjającym sukcesowi w odchudzaniu. Co ważne, odchylenia weekendowe w badanej grupie nie były drastyczne i wynosiły średnio około 50 kalorii więcej niż w tygodniu.

Zdrowie a waga - konieczny kompromis?

Czy zatem powinniśmy na zawsze zrezygnować z różnorodności? Naukowcy zachowują ostrożność, ponieważ wcześniejsze badania łączyły urozmaiconą dietę z lepszym ogólnym statusem odżywczym. Kluczowe jest jednak rozróżnienie: różnorodność w obrębie zdrowych grup produktów, takich jak różne rodzaje warzyw, jest korzystna, ale ogólna różnorodność w nowoczesnym środowisku pełnym przetworzonej żywności sprzyja tyciu.

- Gdybyśmy żyli w zdrowszym świecie, zachęcalibyśmy ludzi do jak największej różnorodności - przyznaje dr Hagerman. W obecnej rzeczywistości łatwiej jest jednak odnieść sukces, ograniczając wybór do kilku sprawdzonych, zdrowych zestawów, dla których mamy już obliczone kalorie. Taka strategia minimalizuje ryzyko impulsywnych, błędnych decyzji podejmowanych pod wpływem zmęczenia czy głodu.

Jak wprowadzić to w życie?

W praktyce wykorzystanie wyników tych badań nie wymaga rewolucji, a raczej uproszczenia codziennej rutyny. Zamiast każdego dnia poszukiwać nowych przepisów i smaków, warto stworzyć stałą rotację kilku sprawdzonych, zbilansowanych śniadań i obiadów, które będą powtarzane w cyklu tygodniowym. Takie podejście sprawia, że planowanie posiłków i ich zapisywanie w aplikacjach staje się znacznie prostsze i zajmuje mniej czasu, co ułatwia wytrwanie w postanowieniach. Należy dążyć do tego, aby różnice w spożyciu energii między poszczególnymi dniami były jak najmniejsze, unikając szkodliwych wahań typu "głodówka jednego dnia, uczta drugiego".

Jeśli dany zdrowy posiłek nam smakuje, nie powinniśmy bać się jedzenia go regularnie, nawet codziennie - powtarzalność ta z czasem zmniejszy nasze zainteresowanie innymi, potencjalnie tuczącymi przekąskami. Choć nauka nie twierdzi, że rutyna jest jedynym czynnikiem sukcesu, to jednak dane sugerują, że w procesie odchudzania uproszczenie menu i przewidywalność kalorii mogą być tym brakującym ogniwem, które pozwoli nam wreszcie wygrać z własnym apetytem. W realiach niezdrowego nadmiaru dla wielu osób to właśnie prostota i konsekwencja mogą okazać się bardziej pomocne niż nieustanna kulinarna zmienność.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Piatrouski/Shutterstock

Agata Daniluk
Agata Daniluk
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
