Logo strona główna
Zdrowie
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Jamal Musiala i napady nieświadomości. Co może je nasilać?

|
imageTitle
Wawrzynek: udar cieplny jest realnym stanem zagrożenia życia i zdrowia
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Getty Images
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Czym są napady nieświadomości wynikające z dysfunkcji neurologicznej, na które cierpi Jamal Musiala? Czy będzie mógł kontynuować karierę? Według ekspertów przy skutecznym leczeniu sportowcy z taką diagnozą mogą odzyskać pełną zdolność do gry. Jednak terapia często trwa wiele lat.

23-letni zawodnik Bayernu Monachium, który zasłabł w dwóch kolejnych meczach wyjaśnił, że doświadcza "krótkotrwałych napadów nieświadomości spowodowanych dysfunkcją neurologiczną, które można skutecznie leczyć". Czy może być to przeciwwskazanie do zawodowo uprawiania sportu? - zastanawiają się niemieckie media.

Większości pacjentów pomagają leki

Jak podaje niemiecki dziennik "Süddeutsche Zeitung", neurolog prof. Peter Berlit ocenił w rozmowie z Niemiecką Agencją Prasową, że skuteczne leczenie takiej dysfunkcji neurologicznej pozwala sportowcom wrócić do pełnej aktywności. - Ogólnie można powiedzieć, że około 80-90 procent wszystkich pacjentów można skutecznie leczyć farmakologicznie - powiedział ekspert.

Według prof. Berlita, który jest sekretarzem generalnym Niemieckiego Towarzystwa Neurologicznego (Deutsche Gesellschaft für Neurologie - DGN), dotyczy to również zawodowych piłkarzy. - Ponieważ w zdecydowanej większości przypadków można nad tym zapanować za pomocą leków, odnosi się to oczywiście także do sportowców: jeśli napady już nie występują, zawodnik jest w pełni zdolny do gry - dodał i zwrócił uwagę, że leczenie może być długotrwałe.

Jamal Musiala ma napady nieświadomości. Neurolożka wyjaśnia możliwe przyczyny
Dowiedz się więcej:

Jamal Musiala ma napady nieświadomości. Neurolożka wyjaśnia możliwe przyczyny

- Większość pacjentów musi jednak przyjmować leki przez wiele lat, a czasami nawet przez całe życie. Jeśli są one zażywane regularnie, a ich stężenie we krwi utrzymuje się na odpowiednim poziomie, pacjenci są zazwyczaj chronieni przed takimi napadami - wyjaśnił neurolog.

Co może wywołać napad?

Cytowany neurolog zaznaczył, że napady nie zawsze mają konkretną przyczynę. Istnieją jednak czynniki, które mogą sprzyjać ich wystąpieniu.

- Nie są do tego potrzebne żadne konkretne czynniki, ale pewne rzeczy mogą prowokować napady. Należy do nich na przykład hiperwentylacja, czyli bardzo intensywne wdychanie i wydychanie powietrza, do czego dochodzi podczas wysiłku fizycznego. Napady nieświadomości mogą także wywoływać migoczące światło i inne bodźce świetlne, a w szerszym znaczeniu również stres. Istnieją różne czynniki wyzwalające, ale ataki mogą występować także bez nich - podkreślił cytowany neurolog i wyjaśnił, że osoba doświadczająca napadu może nie zdawać sobie z niego sprawy w chwili jego występowania.

"Nie mówcie dziś do mnie, bo jestem po chemii". Konrad żyje z glejakiem IV stopnia
Dowiedz się więcej:

"Nie mówcie dziś do mnie, bo jestem po chemii". Konrad żyje z glejakiem IV stopnia

- Dopiero później orientuje się, że coś było nie tak. Podczas samego wyłączenia świadomości niczego jednak nie rejestruje - tłumaczył.

Leczenie a sport wyczynowy

Napady pojawiające się w dzieciństwie lub okresie dojrzewania mogą ustąpić w późniejszym wieku. W niektórych przypadkach możliwe jest wówczas odstawienie leków, ale nie zawsze. - Jeśli pojawiają się później, często konieczne jest dłuższe leczenie - powiedział prof. Berlit.

Neurolog zaznaczył, że leki należy dobierać indywidualnie, z uwzględnieniem ich tolerancji i możliwych działań niepożądanych. - Oczywiście w każdym przypadku trzeba indywidualnie sprawdzić tolerancję leku. Każdy preparat może powodować skutki uboczne, ale dostępne są różne, bardzo skuteczne środki. Właściwie dla każdego pacjenta można indywidualnie dobrać lek, który będzie dobrze tolerowany i pozwoli na uprawianie sportu wyczynowego - wskazał.

- Nie ma też ryzyka, że stosowane tabletki zostaną zaklasyfikowane jako doping - podkreślił.

Napady nieświadomości nie muszą oznaczać trwałej diagnozy

Prof. Berlit dodał, że napady nieświadomości zasadniczo nie powodują uszkodzeń mózgu, o czym mówiła też Joanna Piotrowska, neurolożka w niedawnej rozmowie z tvn24.pl.

"Napady nieświadomości mogą wiązać się z upadkami. Jeżeli jednak nie dochodzi do urazu głowy i nie występują drgawki, nie powodują one takiego uszkodzenia układu nerwowego jak napady drgawkowe. Napady drgawkowe pozostawiają mikrouszkodzenia w ośrodkowym układzie nerwowym."

Dlaczego rano boli głowa? Oto sześć możliwych przyczyn
Dowiedz się więcej:

Dlaczego rano boli głowa? Oto sześć możliwych przyczyn

Jak wyjaśniła neurolożka, takiej diagnozy nie stawia się na całe życie. - Obserwujemy pacjenta mniej więcej przez rok i wykonujemy dodatkowe badania. Czasami potrzebne jest wdrożenie leczenia zabezpieczającego przed kolejnymi napadami. Sprawdzamy wówczas, czy ono działa. Jeżeli epizody się nie powtarzają, leczenie można przerwać. Diagnoza nie zostaje z pacjentem na całe życie i nie jest on stygmatyzowany napadami nieświadomości - podsumowała lek. Joanna Piotrowska.

Źródło: tvn24.pl, Süddeutsche Zeitung
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz
pc
"Nie wierzyłem, że w Polsce można zrobić coś takiego"
Monika Olejnik
40 min
pc
Pisała do papieża. "Nie wiedziała, że skrywał jeden z największych sekretów świata"
Marcin Gutowski
16 min
pc
Ojciec Gużyński krytykuje budowę pomnika Maryi. "Prędzej wybiorę się na mecz"
Tak jest
Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieNeurologiaSportPiłka nożnapadaczka
Anna Bielecka
Anna Bielecka
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Burze i ulewy w Hiszpanii
Załamanie pogody pozwoliło im zasnąć
METEO
Do zdarzenia doszło w pobliżu Ronda de Gaulle'a (zdj. ilustracyjne)
Zatrzymał na ulicy rządowe auto
WARSZAWA
Maciej Berek
Trybunał nie może zostać "odbity". Apelują do Berka
Polska
Lotnisko Cape Newenham LRRS na Alasce
Katastrofa samolotu na Alasce. Wszyscy zginęli
Świat
nieruchomości, mieszkania, deweloper, deweloperzy, kredyt hipoteczny, budowa
Nowy sposób liczenia wysokości kredytu hipotecznego. Resort prosi o opinię
BIZNES
Więzienie
Podpalacz salonu gier stracony przez powieszenie
Świat
Przejazd rolkarzy z Nightskating Warsaw (zdj. archiwalne)
W sobotę dwa nocne przejazdy rolkarzy i wrotkarzy
WARSZAWA
Tragiczny wypadek w Katowicach
Autobus potrącił na pasach pieszego. Mężczyzna nie żyje
Katowice
imageTitle
Niewiarygodny refleks. Kolarz przeskoczył nad leżącym kolegą
EUROSPORT
Placyk pomiędzy dawnym pawilonem Cepelii przechodzi metamorfozę
Drzewa i krzewy zamiast hotelowego parkingu
WARSZAWA
Mikołaj T. usłyszał zarzuty
Pisał o zamachu na polityków KO i PiS. Był "niezadowolony z rządów duopolu"
Lublin
imageTitle
Bohater Francji ma dość. "Nie utożsamia się z nowoczesnym kolarstwem"
EUROSPORT
Trzęsienie ziemi w Peru
Trzęsienie ziemi w Peru. Ranni i uszkodzone budynki
METEO
Pit Podatek Podatki rozliczenia
Limit ryczałtu ostro w dół. "Zacznie się kombinowanie"
BIZNES
8 min
pc
Nie ma sezonu ogórkowego, są pączki. Co słychać w wakacyjnym Sejmie?
Sejm Wita
Grzegorz Braun
Braun usłyszał kolejne zarzuty
Polska
imageTitle
Świątek wreszcie odpocznie. Kiedy półfinał z Pegulą?
EUROSPORT
Budynek Sejmu
Będą kolejne wnioski o uchylenie immunitetu? "Około dziesięciu"
JEDEN NA JEDEN
W garażu drukowane były plakaty Marcina Romanowskiego
"Jeżeli posługuje się jakąkolwiek inną tożsamością, popełnia kolejne przestępstwo"
JEDEN NA JEDEN
Tragiczny wypadek pod Sochaczewem
Uderzył samochodem w przepust, nie przeżył
Mazowieckie
Zatrzymany 23-latek
Prokurator krajowy o szczegółach zatrzymania 23-latka
Polska
imageTitle
Rybakina zabrała głos w sprawie kontuzji. Zaczęło się od meczu z Fręch
EUROSPORT
Youtuber Stuu wyprowadzany z Sądu Rejonowego Warszawa Mokotów
"Dla influencerów to zimny prysznic. To, że masz zasięgi nie oznacza, że jesteś bezkarny"
Polska
Hodowla ślimaków
Francuski przysmak zagrożony przez upały. "Serce pęka, gdy się na to patrzy"
BIZNES
Wizualizacja nowego pawilonu SGH
Uczelnia wybuduje pawilon na Polu Mokotowskim
Piotr Bakalarski
51 min
pap_20260327_1G9
Trop prowadzi na Kreml. Putin "wie, gdzie nas uszczypnąć"
Czas przyszły
Meksyk. Uratowano dwóch rybaków dryfujących na lodówce
Rozbitkowie odnalezieni na Pacyfiku. Dryfowali przez pięć dni 
Świat
polska mazury burza chmury shutterstock_2627547655
Tu pojawią się intensywne opady deszczu
METEO
imageTitle
Trzynastka szczęśliwa dla Świątek? Półfinałową rywalkę zna doskonale
EUROSPORT
Lotto
Rośnie kumulacja w Lotto i Lotto Plus
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica