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"Dlaczego nic nie powiedziało?". Największe polskie badanie pokazuje, czego dorośli nie widzą

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Rycielski: im młodsze dzieci, tym więcej przemocy bezpośredniej
Źródło wideo: Tak jest TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Prawie 90 procent uczniów doświadczyło w ostatnim roku przemocy rówieśniczej - wynika z najnowszego i największego w Polsce badania na ten temat. Najczęściej chodzi o wyśmiewanie wyglądu, wykluczenie z grupy i przemoc w internecie. Dlaczego tak wiele dzieci milczy?
Kluczowe fakty:
  • Najczęściej zgłaszane formy przemocy to wyśmiewanie wyglądu, wykluczenie z grupy oraz cyberprzemoc. Ilu badanych jej doświadczyło?
  • Przemoc wśród uczniów może nasilać lub ograniczać kilka czynników. Jakich?
  • Tylko jedna trzecia zgłoszeń spotyka się z realną pomocą. Ale uczniowie nie zgłaszają problemu także z innych powodów.
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w tvn24.pl.

Niemal dziewięcioro na dziesięcioro uczniów w wieku od 10 do 17 lat doświadczyło w ostatnim roku przynajmniej jednej z analizowanych form przemocy rówieśniczej. Trzy czwarte zetknęło się z cyberprzemocą, a niemal dwie trzecie z przemocą fizyczną. Tak wynika z raportu "RÓWIEŚNICY 2026" Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. To największe w Polsce badanie dotyczące przemocy rówieśniczej - wzięło w nim udział 141 911 uczniów i uczennic.

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Jak podkreślają autorzy badania, przemoc rówieśnicza to nie tylko bójki na szkolnym korytarzu. To także komentarz pod zdjęciem, wykluczenie z klasowej grupy czy złośliwy screen. - Przemoc rówieśnicza wpływa negatywnie na dobrostan dzieci i młodzieży, zdrowie psychiczne oraz relacje społeczne. Dlatego tak ważne jest, aby przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej stało się wspólnym priorytetem szkół, rodziców i państwa - mówi Marta Skierkowska, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Najczęściej boli wygląd. I to, że inni patrzą

Jak wynika z raportu, najczęściej wskazywaną formą przemocy było wyśmiewanie i krytykowanie wyglądu. Doświadczyło tego 58 proc. badanych uczniów. 56 proc. otrzymywało przykre wiadomości w internecie, 53 proc. zostało wykluczonych z grupy lub aktywności online, tyle samo zadeklarowało celowe uderzenie. Dalej są m.in. zmuszanie do zrobienia czegoś niechcianego, kradzieże, groźby w internecie i rozsyłanie złośliwych treści. Wspólny mianownik jest prosty: dziecko nie musi zostać pobite, żeby zostało skrzywdzone.

Najczęściej wskazywane formy przemocy wśród uczniów
Najczęściej wskazywane formy przemocy wśród uczniów
Źródło zdjęcia: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Jak podkreśla Marta Skierkowska, przemoc może być niewidoczna dla otoczenia. - Rówieśnicy potrafią skrzywdzić, pozornie nie wykonując żadnego działania. Taka przemoc może dziać się w sposób niezauważony, bez otwartej agresji, bez żadnej reakcji otoczenia - mówi prezeska FDDS. I dodaje, że może polegać na odsuwaniu od grupy, pomijaniu, wykluczaniu ze wspólnych przestrzeni. Dla dorosłych bywa trudna do uchwycenia - dla dziecka może być codziennym sygnałem: nie jesteś tu chciany.

Telefon nie daje ucieczki

Aż trzy czwarte (75 proc.) uczniów deklaruje doświadczenie cyberprzemocy. Co piąty badany doświadczył cyberbullyingu, czyli powtarzalnego dręczenia w internecie lub z użyciem telefonu. To często nie jest osobny problem, ale ten sam układ sił, ta sama grupa i ta sama hierarchia przeniesione do komunikatora. Potwierdzają to wcześniejsze dane NASK. Z raportu "Nastolatki 3.0" wynika, że co piąty nastolatek doświadczył przemocy w internecie. Najczęściej było to wyzywanie, ośmieszanie i poniżanie. Jednocześnie blisko co dziesiąty nastolatek jest aktywny w sieci ponad osiem godzin dziennie - więcej pisaliśmy o tym tutaj.

75 proc. uczniów doświadcza cyberprzemocy - wynika z raportu FDDS
75 proc. uczniów doświadcza cyberprzemocy - wynika z raportu FDDS
Źródło zdjęcia: Shutterstock

Autorzy raportu FDDS zaznaczają jednak, że internet nie jest główną przyczyną problemu, ale może go zaostrzać. Przenosi szkolne napięcia poza klasę, zwiększa publiczność i sprawia, że przemoc trudniej zatrzymać po lekcjach. Dawniej dziecko mogło wrócić ze szkoły i choć na chwilę wyjść z pola rażenia klasy. Dziś klasa często idzie za nim: w wiadomościach, komentarzach, screenach i usunięciach z grupy.

Dręczenie to nie zwykła kłótnia

Raport odróżnia przemoc rówieśniczą od bullyingu. Bullying to celowe, powtarzalne krzywdzenie, w którym jedna strona ma przewagę, a druga ma trudność, by się obronić. W kontakcie bezpośrednim doświadczyło go 31 proc. dzieci i nastolatków, cyberbullyingu - 20 proc.

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Zdaniem autorów badania ta różnica jest kluczowa. Nie każda sprzeczka jest przemocą i nie każdy konflikt jest dręczeniem. Ale gdy jedna osoba regularnie staje się celem, grupa wie, z kogo "można" żartować, a dziecko nie ma jak się obronić, to nie jest już zwykła kłótnia. Raport pokazuje też, że role bywają nieoczywiste. Część uczniów, którzy stosują przemoc, sama jej doświadcza.

Empatia i klimat szkoły nie są "dodatkiem"

Autorzy raportu wskazują, że z przemocą wyraźnie wiążą się dwa czynniki: poziom empatii i klimat szkoły. - Wyniki badań pokazały także, jakie czynniki wpływają na występowanie przemocy rówieśniczej, które z nich mogą ją nasilać lub ograniczać. W szczególności poziom empatii oraz klimat szkolny stanowią kluczowe elementy mające związek zarówno z doświadczaniem, jak i stosowaniem przemocy rówieśniczej przez uczniów - mówi Joanna Kopycka z Działu Badawczego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

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Widać to w danych. Wśród uczniów o bardzo niskim poziomie empatii 31 proc. przyznaje się do dręczenia rówieśników. W grupie z bardzo wysokim poziomem empatii odsetek spada do 17 proc. Podobna zależność dotyczy cyberbullyingu. Nie wystarczy więc apel ani plakat na korytarzu. Empatii trzeba uczyć w konkretnych sytuacjach: kiedy ktoś zostaje sam, grupa kogoś wyklucza, a żart przestaje być żartem.

Równie ważny jest klimat szkoły. Im gorzej uczniowie oceniają swoją szkołę, tym częściej deklarują doświadczenie bullyingu i cyberbullyingu. Bez zaufania do nauczycieli, poczucia przynależności i jasnych zasad reagowania dziecko może codziennie wchodzić w przestrzeń, w której musi uważać na słowa, wygląd, ciało, telefon i własną widoczność.

Dzieci milczą, bo "to nie było poważne"

Jedna trzecia badanych uczniów zgłosiła sytuację przemocy dotyczącą ich samych lub innych osób. 15 proc. przyznało, że wiedziało o przemocy, ale nikomu o niej nie powiedziało. Najczęściej dlatego, że uznało ją za "nic poważnego". Tak odpowiedziało 44 proc. uczniów, którzy nie zgłosili przemocy. Co czwartemu nie przyszło to do głowy, co piąty się bał, a 11 proc. nie wiedziało, komu powiedzieć.

Dlaczego młodzież nie zgłasza przemocy
Dlaczego młodzież nie zgłasza przemocy
Źródło zdjęcia: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Autorzy badania zauważają, że dzieci nie zawsze milczą, bo nie cierpią. Czasem milczą, bo uczą się, że wyśmiewanie wyglądu "się zdarza", wyrzucenie z grupy to "nie przemoc", a groźby w internecie są tylko "głupim pisaniem". Samo zgłoszenie też nie zawsze oznacza pomoc. Tylko jedna trzecia uczniów, którzy powiedzieli o przemocy, spotkała się z wysłuchaniem i próbą wsparcia.

Marta Skierkowska podkreśla, że kluczowa jest profilaktyka, szybka interwencja i jasne procedury reagowania. - Warto pamiętać, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci zawsze jest po stronie nas - odpowiedzialnych dorosłych - mówi prezeska FDDS. Dziecko ma prawo powiedzieć o krzywdzie. Ale to dorosły musi wiedzieć, co zrobić dalej. Jeśli zgłoszenie zostaje zignorowane albo kończy się tylko obietnicą pomocy, grupa dostaje sygnał: można. A dziecko drugi: następnym razem lepiej milczeć.

Najgroźniejsze jest przyzwyczajenie

Najbardziej niepokojące jest to, jak łatwo przemoc staje się przezroczysta: dla dzieci, świadków, czasem także dla dorosłych. - Dane z raportu potwierdzają obserwacje z codziennej pracy z dziećmi, nauczycielami i rodzicami. Pokazują również, jak duża jest potrzeba systemowych działań wzmacniających kompetencje społeczne i przeciwdziałających przemocy rówieśniczej - podkreśla Natalia Skoczylas, koordynatorka programu RÓWIEŚNICY w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

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Polska

Autorzy raportu przywołują metaanalizy, według których programy realizowane w szkołach mogą zmniejszać skalę sprawstwa cyberprzemocy o około 10-15 proc. Dlatego szkoła nie może czekać, aż sytuacja stanie się dramatyczna - musi reagować wcześniej: na wykluczanie, poniżanie, groźby, klasowe "żarty" i internetowe nagonki. Bo dla dziecka najważniejsze pytanie nie brzmi: czy dorośli wiedzą, że przemoc istnieje, ale - "czy kiedy powiem, ktoś naprawdę coś zrobi?".

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
PsychologiaMłodzieżPrzemocUczniowieZdrowie psychiczneZdrowie
Agata Daniluk
Agata Daniluk
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
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