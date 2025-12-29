Nadzieja dla przyszłych rodziców. Test, który wykryje zagrożenie martwym urodzeniem jeszcze w ciąży

Resort zdrowia zmienia standardy opieki okołoporodowej Źródło: TVN24

Urodzenie martwego dziecka to jedno z najtrudniejszych doświadczeń, jakie mogą spotkać osoby starające się o potomstwo. Co roku na świecie dochodzi do około dwóch milionów takich przypadków. Dla rodzin to dramat, który często wymaga wsparcia psychologicznego. Mimo rozwoju medycyny nie wszystkie tragedie da się wyjaśnić - nawet szczegółowa autopsja nie zawsze wskazuje przyczynę. W klasycznej diagnostyce patologicznej ocenia się zmiany widoczne pod mikroskopem, jednak proces starzenia się tkanek zachodzi przede wszystkim na poziomie komórkowym. Jest niewidoczny w badaniu histopatologicznym, a to właśnie w tym obszarze mogą kryć się odpowiedzi.

Wczesne starzenie się łożyska - nowy trop naukowców

Do tematu zbliżyli się naukowcy z Flinders University w Australii, którzy zauważyli, że koliste cząsteczki RNA - zwykle gromadzące się dopiero w starzejących się tkankach - w przypadku martwych urodzeń pojawiają się w łożysku znacznie wcześniej, niż powinny. O wynikach badań informuje "American Journal of Obstetrics and Gynecology".

Łożysko to narząd, który utrzymuje rozwijające się dziecko przy życiu: dostarcza tlen, składniki odżywcze, usuwa toksyny, produkuje hormony i zapewnia odporność. Jeśli zaczyna starzeć się zbyt wcześnie, może przestać spełniać te funkcje. Naukowcy wykazali, że koliste RNA łączą się z DNA i wywołują pęknięcia, inicjując przedwczesne starzenie się komórek.

- Nasze odkrycia pokazują, że łożysko w przypadkach martwych urodzeń wygląda biologicznie znacznie starzej, niż powinno, biorąc pod uwagę wiek ciążowy - mówi główna autorka badania, dr Anya Arthurs z Flinders Health and Medical Research Institute. - Zaobserwowaliśmy nie tylko wyraźne oznaki przedwczesnego starzenia się łożyska, w tym uszkodzone DNA i zniszczone struktury komórkowe, ale także wysoki poziom kolistego RNA. Kiedy zredukowaliśmy ilość jednej z tych cząsteczek w komórkach łożyska, uszkodzenia uległy spowolnieniu, a starzenie się zostało opóźnione, co pokazuje, że te cząsteczki nie są jedynie biernymi obserwatorami, ale aktywnymi motorami tego procesu - tłumaczy dr Arthurs.

Co istotne, część kolistych RNA można wykryć we krwi matki już w 15.-16. tygodniu ciąży. - Wyobraźmy sobie proste badanie krwi, które pozwala zidentyfikować ciąże zagrożone martwym urodzeniem na długo przed pojawieniem się objawów - mówi dr Arthurs. - To mogłoby zmienić życie wielu rodzin - podkreśla naukowczyni.

Testy przesiewowe jako rutynowa profilaktyka prenatalna

Zespół badawczy z Australii wskazuje również na komponent genetyczny. Ustalono, że pewne warianty DNA, związane m.in. z rozwojem płodu i funkcjonowaniem łożyska, mogą współwystępować z nadmiernym odkładaniem się kolistych RNA. Prof. Claire Roberts, kierująca działem zdrowia kobiet i dzieci na Flinders University, podkreśla, że geny dziedziczone w rodzinach mogą łączyć się z przedwczesnym starzeniem się łożyska, podnosząc ryzyko martwego urodzenia.

- Jeśli połączymy markery molekularne z wiedzą genetyczną, możemy stworzyć dokładniejsze narzędzia identyfikacji ciąż zagrożonych i wdrażać interwencje odpowiednio wcześnie - mówi prof. Roberts.

Badacze widzą tu szansę nie tylko na zmniejszenie liczby martwych urodzeń, ale też na lepsze zrozumienie starzenia się tkanek w ogóle. Koliste RNA bada się również pod kątem chorób neurodegeneracyjnych, m.in. alzheimera.

Zespół prowadzi już kolejne testy na większych populacjach i pracuje nad opracowaniem praktycznego testu przesiewowego. Gdyby się powiódł, regularne badanie krwi mogłoby stać się elementem rutynowej opieki prenatalnej.

Martwe urodzenia w Polsce

Wskaźnik martwych urodzeń w Polsce wynosi obecnie nieco ponad trzy na tysiąc porodów - to mniej niż średnia europejska. Podobny poziom notują Belgia, Francja i Węgry, natomiast jeszcze lepiej wypadają kraje skandynawskie i nasi sąsiedzi - Szwecja, Norwegia, Finlandia, Niemcy i Czechy - gdzie odsetek jest jeszcze niższy.

Według danych Najwyższej Izby Kontroli, w 2019 r. w Polsce urodziło się 1561 martwych dzieci, czyli o 11,2 proc. mniej niż dwa lata wcześniej. W 35 przebadanych szpitalach odnotowano w latach 2017–2019 380 martwych porodów oraz ponad 15,4 tys. poronień. Choć trend spadkowy daje ostrożną nadzieję, liczby pokazują, jak wielu kobiet dotyka utrata ciąży.

Przyczyny martwych urodzeń są różnorodne - od powikłań łożyskowych i wad rozwojowych płodu, przez infekcje, nadciśnienie i cukrzycę, aż po czynniki środowiskowe czy styl życia. Niekiedy, mimo przeprowadzenia badań, nie udaje się ustalić jednoznacznego powodu śmierci dziecka. To właśnie przestrzeń, w której badania nad starzeniem się łożyska i rolą kolistych RNA mogą przynieść przełom diagnostyczny.

Ustalenia NIK zwracają jednak uwagę nie tylko na aspekt medyczny, ale także na jakość opieki i wsparcia po stracie. W części placówek kobiety po poronieniu lub martwym urodzeniu trafiały na sale z pacjentkami rodzącymi zdrowe dzieci, nie zawsze miały zapewniony kontakt z psychologiem, zdarzały się braki w dokumentacji oraz niejasności dotyczące pochówku. W skrajnych przypadkach szczątki traktowano jak odpady medyczne, co NIK określiła jako naruszenie przepisów i praw pacjentek.

Nowe standardy opieki nad kobietami po stracie

23 października 2025 roku minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda podpisała nowe rozporządzenie zmieniające standard opieki okołoporodowej, obejmujące m.in. sytuacje poronienia i martwego urodzenia. Przepisy zakładają, że każda pacjentka po stracie - niezależnie od tygodnia ciąży - ma otrzymać opiekę porównywalną z tą po porodzie, w tym pełną informację o przysługujących jej prawach, możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego oraz warunki zapewniające intymność, takie jak osobna sala i możliwość pożegnania z dzieckiem. Rozporządzenie porządkuje również procedury związane z pochówkiem oraz kontaktem z personelem. Zmiany te mają ograniczyć różnice między szpitalami i realnie podnieść jakość opieki nad kobietami w kryzysie.

Choć liczby lokują Polskę w europejskim kontekście korzystnie, doświadczenia pacjentek pokazują, że równie ważna jak diagnostyka jest empatia systemu. Nowe przepisy nie zamkną tematu, ale mogą stać się ważnym krokiem do tego, by kobieta po stracie nie zostawała sama - ani medycznie, ani emocjonalnie. Z kolei badania australijskich naukowców dają sporą nadzieję na diagnostykę, która ostrzeże zawczasu i pozwoli zapobiec części strat.

