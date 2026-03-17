Co trzecie dziecko z nadwagą? Wyniki badań o zdrowiu najmłodszych Polaków

Rusza pilotażowy program leczenia otyłości dzieci i młodzieży

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: W ramach badań prowadzono obserwację długoterminową około 600 dzieci. Okazało się, że na otyłość szczególnie narażeni są chłopcy.

Połowa badanych dzieci miała podwyższony poziom cholesterolu.

Rzeczywista aktywność fizyczna dzieci jest niższa niż deklarowana przez rodziców, a zalecenia WHO spełnia tylko około 45 procent ośmiolatków.

Czas snu dzieci jest często krótszy i przerywany, mimo że większość rodziców uważa inaczej.

Prawie 40 proc. dzieci w trzeciej klasie szkoły podstawowej ma nadwagę lub otyłość. Potwierdzają to wyniki wieloletnich badań populacyjnych przedstawione podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych przez kierowniczkę Zakładu Zdrowia Dzieci i Młodzieży. Dr Anna Dzielska wskazała, że analiza obejmuje zarówno najmłodsze dzieci w wieku wczesnoszkolnym, jak i młodzież.

Problem narasta z wiekiem

Jak wynika z badania COSI (Childhood Obesity Surveillance Initiative), porwadzonego we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia, problem problem nadmiernej masy ciała wśród dzieci w Polsce jest znaczący. - W trzeciej klasie szkoły podstawowej nadwagę lub otyłość ma prawie 40 proc. dzieci, dokładnie 36,5 proc. W pierwszej klasie dotyczy to 27,5 proc., co pokazuje, że częstość występowania występowania rośnie wraz z wiekiem - mówiła dr Dzielska.

Według ekspertki problem częściej dotyczy chłopców. U około 20 proc. z nich wskaźniki masy ciała wskazują już na otyłość, a nie jedynie nadwagę. W ramach badań prowadzono obserwację długoterminową około 600 dzieci, u których, za zgodą rodziców, wykonano badania genetyczne, by ocenić znaczenie czynników dziedzicznych w rozwoju otyłości. Wśród dzieci z nadwagą i otyłością niecałe 7 proc. miało potencjalnie patogenne warianty genetyczne związane z tym problemem, a prawie 20 proc. warianty o niepewnym znaczeniu - wyjaśniła badaczka.

Analiza objęła także poziom cholesterolu u dzieci. Podwyższony cholesterol całkowity stwierdzono u około połowy uczestników badania. Jedynie w około 3 proc. przypadków stwierdzono genetyczne podłoże hipercholesterolemii

O tym, że co trzecie dziecko w Polsce ma nadmierną masę ciała, a problem otyłości narasta z roku na rok, pisaliśmy już w tvn24.pl. - Polska znajduje się w europejskiej czołówce pod względem tempa pogłębiania się problemu nadwagi i otyłości wśród dzieci. W badanej populacji dzieci w wieku siedmiu-dziewięciu lat problem dotyczy już odsetka około 33 procent - wskazywał na początku marca lekarz Jędrzej Nowaczyk z Kliniki Diabetologii Dziecięcej i Pediatrii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM).

Dlaczego tak się dzieje? - Przyczyn jest wiele, ale główna to tak zwane środowisko obesogenne, w jakim żyjemy. Jesteśmy otoczeni wysokoprzetworzoną, kuszącą żywnością. Wpływ mają też reklamy - komentowała w rozmowie z tvn24.pl lekarz Anna Sankowska-Dobrowolska.

Zbyt mało ruchu i snu

Anna Sankowska-Dobrowolska wskazała również na brak ruchu jako kolejny czynnik przyczyniający się do otyłości dzieci. - Kiedyś dzieci spędzały większość czasu w aktywności fizycznej. Dziś zamiast tego mają telefony, gry i urządzenia, które ograniczają ruch. A dorośli, często prowadzący siedzący tryb pracy, również stanowią dla nich wzór. To wszystko razem tworzy środowisko sprzyjające przybieraniu na wadze - mówiła lekarka.

W badaniach ankietowych około 80 proc. rodziców deklarowało, że ich dzieci spełniają rekomendacje WHO (dotyczące minimum 60 minut umiarkowanego lub intensywnego ruchu dziennie). Jednak dane z akcelerometrów pokazały, że rzeczywista aktywność jest niższa - tylko około 45 proc. ośmiolatków spełnia te zalecenia. Aktywność częściej osiąg zalecany poziom w dni szkolne niż w weekendy, co dr Dzielska wiąże z obowiązkowymi zajęciami WF.

Problem dotyczy również snu. Choć około 80 proc. rodziców uważa, że dzieci śpią co najmniej dziewięć godzin na dobę, pomiary pokazują, że rzeczywisty czas snu jest krótszy i często przerywany. Średni czas snu zbliża się do dziewięciu godzin, jednak około półtorej godziny stanowią okresy czuwania.

Problemy z postrzeganiem ciała

Nie tylko realna masa ciała, ale i sposób, w jaki młodzież postrzega swoje ciało, budzi niepokój ekspertów. Coraz więcej nastolatków ma zaniżoną samoocenę i przekonanie, że waży za dużo - nawet jeśli wyniki badań wskazują co innego.

Według wyników badań Polska należy do krajów o najwyższym odsetku młodzieży przekonanej, że ma nadwagę, spośród około 50 państw biorących udział w badaniu. To również powód do niepokoju, bo zaburzenia obrazu ciała motywują do restrykcyjnych diet i głodówek – kluczowych symptomów anoreksji. Jak donosiliśmy kilka miesięcy temu liczba osób zmagających się z tą chorobą stale rośnie. Według danych NFZ w 2010 roku takich osób było 921, w 2024 niemal trzy razy więcej - 2682. Zdecydowanie częściej chorują dziewczynki.

- To bardzo, bardzo ciężka i bardzo trudna choroba. Osoba chora ma tak duże zaburzenia postrzegania swojego własnego ciała i siebie, że widzi rzeczywistość inną, niż ona jest. I to stanowi największy problem. Bo gdy pacjent/pacjentka nie widzi, że jest chory/a, że ma problem, to jak ma się zgłosić po pomoc? - mówiła w rozmowie z tvn24.pl psychiatrka Maja Herman. Według psycholożki Joanny Chmury anoreksja jest czasem wołaniem o pomoc. - Paradoksalnie, zmniejszam się, ale chcę, żeby ktoś zauważył, że jest mnie mniej. To próba sięgania po czyjąś rękę: zauważ mnie - tłumaczyła psycholożka w reportażu "Uwagi".

Pozytywne trendy: mniej słodzonych napojów

Choć wiele wskaźników dotyczących zdrowia dzieci i młodzieży budzi niepokój, badacze podkreślają, że pojawiają się też pierwsze oznaki poprawy. Coraz więcej uczniów podejmuje świadome decyzje dotyczące codziennej diety i stylu życia.

Zauważalne są pozytywne zmiany, m.in. spadek spożycia słodzonych napojów wśród młodzieży. Eksperci wiążą to z regulacjami podatkowymi i kampaniami edukacyjnymi prowadzonymi w ostatnich latach.

Opracowała Anna Bielecka/ap