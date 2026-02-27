Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Niedostrzegane, źle leczone, a groźne. "Bardzo wiele osób może o nim nie wiedzieć"

cisnienie nadcisnienie lekarz gabinet shutterstock_2693506261
Dzieci mogą cierpieć na nadciśnienie tak samo jak dorośli. Lekarze apelują, by nie lekceważyć badań
Źródło: Marek Nowicki/Fakty TVN
Nie boli, nie daje sygnałów ostrzegawczych, a mimo to każdego dnia odbiera ludziom przyszłość -plany, sprawność, niezależność. Nadciśnienie tętnicze (NT) może prowadzić do uszkodzenia nie tylko serca, ale też mózgu, nerek oraz wzroku - przypominają kardiolodzy i podkreślają, że w Polsce jest leczone nieskutecznie, bo jedynie 23-33 proc. pacjentów osiąga cele terapeutyczne. Jak można to zmienić?

- Bardzo wiele osób, które cierpią na nadciśnienie tętnicze, po prostu o tym nie wiedzą - mówi w reportażu "Pod ciśnieniem" TVN24+ dr hab. Dominik Olejniczak z Zakładu Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

OGLĄDAJ: Tykająca bomba. Chorować może co drugi dorosły Polak
pc

Tykająca bomba. Chorować może co drugi dorosły Polak

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

"Nadciśnienie tętnicze jest dziś jednym z największych wyzwań zdrowotnych współczesnej Polski - nie tylko dlatego, że dotyczy milionów osób, ale dlatego, że przez długi czas pozostaje niewidoczne. Pacjent często czuje się dobrze, funkcjonuje normalnie, realizuje swoje życie - aż nagle pojawia się udar, zawał, niewydolność serca. Wtedy wszystko, co było oczywiste, przestaje takie być - podkreśla prof. dr hab. n. med. Anna Tomaszuk-Kazberuk z Kliniki Kardiologii, Lipidologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, ekspertka kampanii Servier dla Serca. 

- Szacuje się, że nawet do trzech milionów osób może nie wiedzieć o tym, że cierpi na NT. Mówimy o Polsce - zwraca uwagę dr hab. Dominik Olejniczak.

Nie mierzysz, to często nie wiesz

Jedną z takich nieświadomych osób była 49-letnia Katarzyna z Warszawy, długo przekonana o tym, że parametry ma w normie. Przy sporadycznych pomiarach - podczas wizyty lekarskiej, wizyty u mamy, która ma aparat i regularnie mierzy ciśnienie - zwykle wychodziły "modelowe" wyniki rzędu 110 mm Hg skurczowego i 68 mm Hg rozkurczowego. Czuła się dobrze, dopisywała jej energia, nie bola głowa, nie miała duszności.

Badania, leki, a może sama dieta? Eksperci wskazują jak walczyć z cichym zabójcą
Dowiedz się więcej:

Badania, leki, a może sama dieta? Eksperci wskazują jak walczyć z cichym zabójcą

Kiedy sama otrzymała aparat do mierzenia ciśnienia w prezencie, zaczęła je sprawdzać regularnie. Dzień po dniu "górne" wartości nie schodziły poniżej 140, "dolne" - oscylowały powyżej 90 mm Hg. Nie zwlekając, udała się do lekarza pierwszego kontaktu, który po zapoznaniu się z pomiarami i wynikami morfologii z lipidogramem zalecił terapię skojarzoną opartą na dwóch lekach.

Katarzyna zdecydowała się jeszcze na prywatną konsultację kardiologiczną. Tu specjalistka już zlecił rozszerzone badania labolatoryjne (morfologię z rozmazem, badanie poziomu elektrolitów, CPK - oznaczenie stężenia kizany kreatynowej, ALAT - enzymu wątrobowego) oraz Holter ciśnieniowy i echo serca. Po ich analizie zmodyfikowała zalecenia, zmieniając dawki leków i dodając trzeci.

Efekty przyszły szybko. Dziś w dzienniczku pomiarów Katarzyna zapisuje wartości rzędu 108 mm Hg i 73 mm Hg.

"W leczeniu nie donosimy sukcesów"

Okazuje się, że preparaty złożone stosowane są jedynie u u 33 proc. pacjentów. Aż u 54 proc. leczonych na nadciśnienie lekarze zlecają monoterapię - wynika z danych przedstawionych przez dr. hab. Jacka Wolfa z Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego podczas niedawnej konferencji z okazji XXII Edycji Ogólnopolskiej Kampanii Servier dla serca.

Tymczasem wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT) oraz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) rekomendują stosowanie terapii skojarzonej (dwóch leków) już od momentu rozpoznania, jasno określając cele terapeutyczne u pacjentów z NT – poniżej 130/80 mmHg (milimetrów słupka rtęci), tj. od 120 do 129 mmHg i od 70 do 79 mmHg. Takie cele udaje się osiągnąć jedynie u 23-33 proc. pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nagły skok ciśnienia w gabinecie? To "nadciśnienie białego fartucha"

Nagły skok ciśnienia w gabinecie? To "nadciśnienie białego fartucha"

Anna Bielecka
Co powoduje zawały serca u kobiet? Ważne odkrycie naukowców

Co powoduje zawały serca u kobiet? Ważne odkrycie naukowców

Anna Bielecka

Potwierdzają to również eksperci występujący w reportażu "Pod ciśnieniem" TVN24+. - My mamy bardzo złe efekty jeśli chodzi o kontrolę ciśnienia tętniczego. Tylko jedna czwarta mniej więcej naszych chorych na nadciśnienie tętnicze osiąga zalecane wartości ciśnienia tętniczego. (...) Ci nieleczeni, ci trzej pacjenci na czterech - oni rozwiną w przyszłości powikłania - mówi prof. Jacek Lewandowski z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Andiologii WUM.

Dlaczego tak jest? - Niestety w leczeniu nadciśnienia nie odnosimy sukcesów, nie tylko w naszym kraju. Wynika to z faktu, że nadciśnienie jest chorobą, która nie boli i długo nie daje objawów. Nic nie skłania nas do tego, żeby użyć ciśnieniomierza i sprawdzać ciśnienie - oceniła podczas wspomnianej konferencji prof. Tomaszuk-Kazberuk. Specjaliści także na słabą współpracę na linii lekarz - pacjent, zbyt długie zwlekanie przez lekarzy ze zmianą terapii nadciśnienia tętniczego na skuteczniejszą - ze wspomnianej monoterapii na terapię wieloskładnikową, a także niską tzw. adherencję, czyli za słabe przestrzeganie lub nieprzestrzeganie przez pacjentów zaleceń lekarskich dotyczących farmakoterapii, diety, aktywności fizycznej, niepalenia, ograniczenie alkoholu, zmniejszenia spożycia soli itp. - A im pacjent młodszy, tym mniej się stosuje do zaleceń odnośnie leczenia nadciśnienia tętniczego - podkreślała prof. Tomaszuk-Kazberuk.

Jak śpią pacjenci z nadciśnieniem? Polscy naukowcy wykazali ważną zależność
Dowiedz się więcej:

Jak śpią pacjenci z nadciśnieniem? Polscy naukowcy wykazali ważną zależność

Czy grozi nadciśnienie?

Nadciśnienie tętnicze (w skrócie NT) to trwałe podwyższenie siły, z jaką krew naciska na ściany tętnic. Rozpoznaje się je wówczas, gdy podczas kilku pomiarów wykonanych w różnych dniach co najmniej jedna z wartości ciśnienia tętniczego wynosi powyżej normy 140/90 mmHg (milimetra słupa rtęci), czyli albo ciśnienie skurczowe wynosi 140 mmHg lub więcej, albo rozkurczowe wynosi 90 mmHg lub więcej, albo obie wartości są podwyższone. To sprawia, że serce pracuje ciężej, a naczynia krwionośne są ciągle obciążone.

Jak ostrzegają eksperci na stronie NFZ te objawy powinny niepokoić, bo mogą świadczyć o zaawansowanym stadium nadciśnienia lub jego powikłaniach:

  • silny, nagły ból głowy połączony z zaburzeniami widzenia (mroczki, podwójne widzenie)
  • omdlenia
  • duszność
  • ból w klatce piersiowej

Statystyki wskazują, że nawet jeden na pięć zgonów ma związek z nadciśnieniem. Prof. Tomaszuk-Kazberuk ostrzega, że NT uszkadza ściany tętnic, co sprzyja rozwojowi miażdżycy i dodatkowo podnosi ciśnienie krwi. W konsekwencji wzrasta istotnie ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych, takich jak zawał serca, niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca czy udar mózgu. Choroby układu krążenia są wciąż pierwszą przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Nadciśnienie niszczy również nerki i narząd wzroku, zaburza funkcjonowanie kończyn. Z danych wynika, że aż 48 proc. wizyt ambulatoryjnych przeznaczonych jest na leczenie pacjentów z nadciśnieniem i jego powikłaniami.

Niższe ciśnienie to mniej udarów, zawałów i hospitalizacji

W odpowiedzi na te wyzwania PTNT zainicjowało ogólnopolski program "Misja 50/30. Ciśnienie pod kontrolą". Dr. hab. Jacek Wolf wskazał, że ma on pomóc zmniejszyć przepaść, jaka dzieli obecne możliwości terapii nadciśnienia tętniczego, a realne efekty leczenia go w populacji. Celem programu jest, aby do 2030 roku co najmniej 50 proc. pacjentów z NT w Polsce miało prawidłowo kontrolowaną chorobę. Pisaliśmy o tym w tvn24.pl

Połowa dorosłych Polaków ma ten problem z "cichym zabójcą"
Dowiedz się więcej:

Połowa dorosłych Polaków ma ten problem z "cichym zabójcą"

Ekspert ocenił, że jest to cel ambitny, ale realny. Jego realizacja przełoży się na zmniejszenie liczby udarów mózgu, zawałów serca, liczby przypadków przewlekłej choroby nerek, hospitalizacji z powodu chorób układu krążenia oraz na niższe koszty społeczne.

- Ten projekt nie jest niemożliwy do zrealizowania. Nasz projekt jest pewną modyfikacją skutecznych projektów przeprowadzonych w innych krajach, na przykład w Słowacji, gdzie obecnie dwa i pół razy więcej pacjentów z NT ma dobrą kontrolę choroby - podkreślił dr Wolf.

Zdaniem prof. Wolfa komunikaty edukacyjne na temat nadciśnienia powinny być profilowane pod katem grup wiekowych pacjentów. - Młody człowiek musi wiedzieć, że z nieleczonym nadciśnieniem tętniczym nie będzie miał takiej wydolności fizycznej, jak jego rówieśnicy. Może nie dotrze do niego wiadomość, że ma wyższe ryzyko udaru mózgu, ale na przykład że może mieć zaburzenia erekcji - tłumaczył.

Więcej niż 130/80 mmHg to już nadciśnienie? I czym grozi nieleczone? Ekspertka wyjaśnia
Dowiedz się więcej:

Więcej niż 130/80 mmHg to już nadciśnienie? I czym grozi nieleczone? Ekspertka wyjaśnia

Leki to nie wszystko

Wytyczne kardiologiczne (Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego/Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2024 i Europejskiego Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego 2023) i wyniki dużych przeglądach badań wskazują, że oprócz leków w leczeniu nadciśnienia, jak również jego zapobieganiu, liczy się również zmiana stylu życia. Co warto zrobić?

  • zgubić kilogramy. Utrata około 5–10 proc. masy ciała może zmniejszyć ciśnienie skurczowe nawet o kilkanaście mm Hg, zwłaszcza u pacjentów z otyłością;
  • przejść na dietę DASH (dużo warzyw, owoców, pełne ziarna, niskotłuszczowy nabiał, mało tłuszczów nasyconych i słodyczy). Przykładowy jadłospis znajdziesz na stronie NFZ;
  • ograniczyć sól do ok. 5 g NaCl/dobę (ok. 1 płaska łyżeczka łącznie z "solą ukrytą" w produktach). W praktyce to więcej świeżych, mało przetworzonych produktów; unikanie dosalania, wędlin, dań instant, słonych przekąsek
  • więcej się ruszać: zadbać o co najmniej 150 min wysiłku aerobowego umiarkowanego (szybki marsz, rower, pływanie) tygodniowo lub 75 min intensywnego, najlepiej 5 dni w tygodniu.
  • zrezygnować z alkoholu i palenia tytoniu, które powodują przejściowe skoki ciśnienia i silnie zwiększają ryzyko sercowo‑naczyniowe
  • wysypiać się i relaksować: przewlekły stres i brak snu podnoszą ciśnienie; techniki relaksacyjne, poprawa higieny snu i leczenie bezdechu sennego mogą pomagać w kontroli ciśnienia.

A jak prawidłowo mierzyć ciśnienie? Mówi o tym ekspertka w reportażu TVN24+. Ważne, by wybrać aparat z walidacją, z mankietem naramiennym o dopasowanym rozmiarze. Pomiary należy wykonywać o tej samej porze rano i wieczorem. Najpierw należy posiedzieć chwilę, nie robić tego "w pędzie" ani w pozycji ze skrzyżowanymi nogami. Rękę, na którą zakładany jest mankiet ciśnieniomierza, oprzeć przed sobą na stole mniej więcej na wysokości serca.

- Po pierwszym pomiarze dalej należy siedzieć minutkę-dwie, nie ruszać się, nie zdejmować mankietu, nie przekładać na drugą rękę, na tej samej kończynie trzeba zmierzyć drugi raz. Jeśli jest duża różnica między pierwszym a drugim pomiarem, to trzeba zmierzyć je jeszcze trzeci raz i wyciągnąć średnią z tych dwóch najbardziej do siebie podobnych. Nigdy nie bazujemy na pierwszym i jedynym pomiarze bo podświadomie możemy siebie stresować - tłumaczy prof. Edyta Zbroch z Kliniki Hipertensjologii, Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

Opracowała Agnieszka Pióro/pwojc

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieKardiologiaNadciśnienieLekarzeZdrowy styl życia
Czytaj także:
Wizualizacja lodowiska na Bemowie
Wybudują całoroczne lodowisko. Dorzuciło się ministerstwo
Piotr Bakalarski
Nieznana substancja rozpylona w markecie. Zatrzymano podejrzewanego
Ewakuacja sklepu. Ktoś rozpylił nieznaną substancję
Trójmiasto
shutterstock_300641384
Finansowy paraliż in vitro. "Nie chcemy stawiać pacjentów jako zakładników tych rozgrywek"
Zdrowie
Unikatowa armatka z bursztynu i złota wróciła do Gdańska
Unikatowa armatka z bursztynu i złota wróciła do Gdańska
Trójmiasto
Słonecznie, wiosenna aura
Przed nami prawdziwa eksplozja ciepła. Jak długo potrwa?
METEO
Przedmioty zabezpieczone przez policję
Groził jej nożem, zamknęła go w sklepie. Uciekł przez okno
WARSZAWA
Najnowocześniejszy robot medyczny rozpoczął pracę w Szczecinie
To najnowocześniejszy robot chirurgiczny. Lekarze już zaczęli operować
Szczecin
Za pieniądze ze zbiórki udało się kupić po preferencyjnych cenach 77 agregatów
Zebrali pieniądze dla Ukrainy, kupili agregaty i ciepłe koce
Poznań
Trzy osoby podejrzane są o kradzieże metodą na pracownika wodociągów
Wchodzili do mieszkań pod pretekstem kontroli jakości wody
WARSZAWA
imageTitle
Bolesne zderzenie z mamutem. Trzech Polaków odpadło w kwalifikacjach
EUROSPORT
Donald Trump
Demokraci przejmą Kongres w listopadzie? Nowy sondaż
Świat
shutterstock_2660243863
Zapłacą, ale tylko 30 procent. Szpitale: nie starczy na pokrycie kosztów
Piotr Wójcik
Akcja ratowania żubrzycy 
Żubrzyca utknęła na zamarzniętym jeziorze. Pomogli jej strażacy
Szczecin
Zaporoska Elektrownia Jądrowa (zdjęcie z kwietnia 2023 r.)
Zawieszenie broni przy elektrowni atomowej
Świat
KRS
"Plan B" na KRS. Sejm zdecydował 
Polska
Seul, Korea Południowa
Porozumienie w sprawie AI podpisane. Hyundai zainwestuje miliardy
BIZNES
Tornado przeszło przez Pinson
Kilkadziesiąt uszkodzonych domów i ogromny huk
METEO
Dziewczynka w tymczasowym schronieniu przy plaży w Strefie Gazy
Lekarze bez Granic zostają mimo zakazu. "Ograniczenia mają śmiertelne konsekwencje"
Świat
imageTitle
Łatwo nie będzie. Raków i Lech poznały rywali w Lidze Konferencji
EUROSPORT
Doprowadzenie prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka do Prokuratury Krajowej w Katowicach
Bez aresztu dla prezydenta Częstochowy. Znamy uzasadnienie
Katowice
imageTitle
Jeden gol, rekordów kilka. 39-letni Francuz dołączył do Lewandowskiego
EUROSPORT
Sejm zdecydował o SAFE
Sejm zdecydował w sprawie SAFE. Na sali nie było Kaczyńskiego
BIZNES
Policja zatrzymała 34-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Podwójne zabójstwo w Sadach. 29-latek usłyszał zarzuty
Opole
CZLOWIEK LUKASZENKI W WARSZAWIE SUPERWIZJER
"Nic się nie zmieniło". "Portfel Łukaszenki" wciąż może wjeżdżać do Polski
Robert Zieliński
To miejsce często odwiedzane przez spacerowiczów
Świąteczne piosenki słyszeli w lutym. Mieli już dość
Białystok
Herb Gdańska
Piątkowy quiz. Rozpoznasz miasto po herbie?
Quizy
Jack Dorsey
Drastyczne cięcia w Block. Współzałożyciel Twittera redukuje tysiące etatów
BIZNES
shutterstock_2699328505
Czterolatek czekał samotnie na operację. Jego lekarka została jego mamą
Świat
Kleszcz łąkowy (Dermacentor reticulatus) - zdj. ilustracyjne
Kleszcz działa jak pendrive. "Zapisuje" historię otoczenia
METEO
Jeffrey Epstein
Epstein wwoził kobiety przez bazy Królewskich Sił Powietrznych? Sprawdzają archiwa
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica