"Śmiech nie jest lekarstwem uniwersalnym". Ale może działać przeciwbólowo

Kluczowe fakty: O neuropsychologicznych aspektach śmiechu rozmawiamy z prof. dr. hab. Rafałem Rygułą z Pracowni Neurobiologii Emocji i Procesów Poznawczych PAN w Krakowie.

Profesor Ryguła opisuje to, jak inicjowany jest śmiech i co dzieje się w mózgu, gdy się śmiejemy. Wyjaśnia też, czym różni się uśmiech od śmiechu i wskazuje między innymi na uśmiech "prawdziwy".

Na czym polegają zaburzenia śmiechu? Kiedy nieśmianie powinno być sygnałem niepokojącym?

Cykl rozmów "Był sobie mózg" powstał na zakończenie Miesiąca Świadomości Zdrowia Psychicznego - obchodzonego co roku w listopadzie. Wspólnie z polskimi naukowczyniami i naukowcami zaglądamy w różne struktury mózgu, żeby lepiej zrozumieć nasze codzienne funkcjonowanie.

Płacz i śmiech to dwa podstawowe mechanizmy regulujące nastrój i emocje każdego z nas. W odróżnieniu do płaczu, śmiejemy się często, częściej w towarzystwie innych osób. Mało tego: o ile mamy wpływ na to, co jest śmieszne, a co nie, to śmiech jest reakcją spontaniczną naszego mózgu. To on decyduje, czy się zaśmiać, czy nie.

W ramach cyklu "Był sobie mózg" o neuropsychologicznych aspektach śmiechu rozmawiamy z profesorem doktorem habilitowanym Rafałem Rygułą z Pracowni Neurobiologii Emocji i Procesów Poznawczych Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Tomasz-Marcin Wrona: Jaka jest różnica między uśmiechem a śmiechem?

prof. dr hab. Rafał Ryguła: Może się wydawać, że uśmiech i śmiech to konstrukty czy zachowania pokrewne, bardzo podobne. Zgłębiając się w oba zagadnienia, okazuje się, że zupełnie tak nie jest. Uśmiech i śmiech różnią się na wielu płaszczyznach.