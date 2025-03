"Monumentalna porażka społeczna". Autorzy raportu ostrzegają

W badaniu opublikowanym przez "The Lancet" naukowcy wskazali, że żaden kraj do tej pory skutecznie nie powstrzymał wzrastającej liczby osób z nadwagą i otyłością. Jak zauważono, między 1990 a 2021 rokiem liczba osób dotkniętych dotkniętych tym problemem w wieku 25 lat i starszych wzrosła na świecie z 731 milionów do 2,11 miliarda, natomiast liczba osób w wieku 5-25 lat - ze 198 milionów do 493 milionów.