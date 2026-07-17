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Zdrowie

Ministra zdrowia spotkała się z partnerami społecznymi. Są obawy

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Jolanta Sobierańska-Grenda
Maria Ochman: pani minister przez półtorej godziny kluczyła, nie potrafiąc odpowiedzieć
Źródło zdj. gł.: PAP
Podczas czwartkowego posiedzenia Zespołu Trójstronnego do spraw Ochrony Zdrowia minister zdrowia przedstawiła partnerom społecznym plan zmian w systemie. Choć przedstawiciele pracodawców i związków zawodowych ocenili spotkanie jako potrzebne, nie kryją obaw. Wskazują przede wszystkim na brak rozwiązań dotyczących finansowania Narodowego Funduszu Zdrowia i niepewność związaną z planami wdrażania zmian z bardzo krótkim okresem przejściowym.

W ubiegłym tygodniu na spotkanie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia szefowa resortu zdrowia nie dotarła, teraz - po raz pierwszy, od kiedy kieruje Ministerstwem Zdrowia - poświęciła czas na rozmowę ze stroną społeczną. Podczas obrad przedstawiła pakiet zmian, które resort planuje wprowadzić w odpowiedzi na ujawnione w ostatnim czasie nieprawidłowości w systemie ochrony zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia zapowiada projekty ustaw i rozporządzeń

Jolanta Sobierańska-Grenda powiedziała, że resort przygotował dwa projekty ustaw i cztery projekty rozporządzeń. O założeniach do projektu ustawy dotyczącej jawności konkursów i umów zawieranych przez podmioty mające kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia pisaliśmy w tvn24.pl w czwartek.

Zgodnie z założeniami projektu, szpitale i przychodnie udzielające świadczeń w ramach NFZ będą miały obowiązek ujawniania informacji o konkursach, a także o ofertach, które wpłynęły - w tym o cenach lub kosztach w nich zawartych. Jawne mają być także nazwy podmiotów czy też osób zgłaszających się do konkursów. Informacje te mają być publikowane na stronach internetowych podmiotów medycznych NFZ oraz przekazywane przez centrum e-zdrowia.

Wczoraj ministra zdrowia poinformowała, że kolejny projekt ustawy resort zgłosił do wykazu prac rządowych. - To projekt, który zawiera bardzo dużo rozwiązań, o których była mowa w zeszłym tygodniu. Mam na myśli zarówno limit stawki godzinowej do 240 zł brutto dla lekarzy, jak również wprowadzenie obowiązku przepracowania przynajmniej pół etatu w jednym szpitalu i obligatoryjność uzyskiwania zgód na pracę w innych miejscach - powiedziała szefowa resortu zdrowia.

W założeniach do projektu ma się znaleźć także zaproponowana przez Rzecznika Praw Pacjenta możliwość zgłaszania i karania procederu omijania kolejek oraz zakaz zawierania umów przez szpitale i przychodnie ze spółkami lekarskimi.

Poza projektami ustaw resort przygotował też pakiet czterech projektów rozporządzeń. Dotyczą m.in. harmonogramu czasu pracy medyków i zbierania danych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. - Ma to pokazać nam, w jakich miejscach pracuje personel medyczny - zaznaczyła Sobierańska-Grenda.

Jeden z projektów ma też dotyczyć przyspieszenia pełnego wdrożenia centralnej e-rejestracji z czterech do dwóch lat. Do końca 2027 roku będzie można się zapisać do 39 specjalistów przez aplikację mojeIKP czy Internetowe Konto Pacjenta. Kolejna regulacja ma także obejmować uruchomienie nowego rozwiązania - e-kolejki.

Strona pracodawców pyta o pieniądze dla NFZ

O komentarz po posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia poprosiliśmy przedstawicieli strony związkowej i strony pracodawców. Wojciech Wiśniewski z Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, współprzewodniczący zespołu, powiedział w rozmowie z tvn24.pl, że spotkanie odbyło się w spokojnej atmosferze i było potrzebne, a przedstawione propozycje są zgodne z tymi zapowiadanymi w ubiegłym tygodniu. Martwią go jednak trzy kwestie.

- Rok temu przedstawiano nam wyłącznie propozycje zmian w tzw. ustawie podwyżkowej. Wspólnie ze stroną związkową ustalaliśmy wtedy, że albo rozwiązujemy dwa problemy, albo żadnego. Liczyliśmy, że wraz z regulacją wynagrodzeń kontraktowych [chodzi o wprowadzenie limitu stawki godzinowej - red.] ruszymy też ustawę podwyżkową. Nic takiego się nie wydarzyło. Pani minister powiedziała, że te prace się nie toczą - wskazuje Wojciech Wiśniewski.

Przypomnijmy, wspomniana ustawa reguluje coroczne waloryzacje minimalnych płac w ochronie zdrowia dla osób na etatach. W tym roku podwyżki wyniosły 8,82 proc., a skumulowany koszt realizacji ustawy sięgnie 71 mld zł, czyli jednej trzeciej budżetu NFZ. Resort zdrowia jeszcze kilka miesięcy temu planował przesunięcie podwyżek z lipca na styczeń, a drugim krokiem miało być zahamowanie dynamiki naliczania podwyżek. Prace nad nowelizacją utknęły w martwym punkcie.

Drugi sygnalizowany przez Wojciecha Wiśniewskiego problem to finansowanie ochrony zdrowia. Pytaliśmy o to, czy są jakieś nowe informacje, dotyczące dodatkowych źródeł przychodu dla Narodowego Funduszu Zdrowia, któremu do zbilansowania tegorocznego budżetu brakuje obecnie co najmniej 14 mld zł.

- Dowiedzieliśmy się, że pomimo tak dużej luki finansowej NFZ będzie zasilany wyłącznie w sytuacji, w której pojawią się oszczędności w budżecie państwa - mówi Wiśniewski.

- Trzecia rzecz dotyczy proponowanych ustaw i tego, że albo nie będzie wcale okresu przejściowego, albo będzie on bardzo krótki i od 1 stycznia te regulacje będą obowiązywać. Biorąc pod uwagę, że zmarnowaliśmy ostatni rok, bardzo trudno będzie modelować to, co się wydarzy. W szczególności chodzi mi o dostępność świadczeń w tych dziedzinach, w których do tej pory były kominy płacowe - mówi ekspert.

Chodzi na przykład o anestezjologów. Jak wskazuje Wojciech Wiśniewski, ich dyspozycyjność warunkuje możliwość leczenia zabiegowego pacjentów. - Przy braku ewidencji czasu pracy i możliwości przyporządkowania kontraktów do jednego lekarza możemy posługiwać się tylko dowodami anegdotycznymi. Wiemy jednak, że zarobki wśród tych specjalistów są zasadniczo bardzo wysokie i często pracują oni w kilku miejscach. Wydaje mi się, że realizacja planów resortu będzie oznaczała rozpoznanie bojem. Nie da się wprowadzić zmian bez przejściowego szoku, ale inaczej się to robi, kiedy potrafimy mniej więcej przewidzieć, co się wydarzy. W tym przypadku takich danych chyba nie ma - ocenia Wiśniewski.

Związkowcy nadal czekają na konkrety

Maria Ochman, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność" w rozmowie z nami również mówi, że spotkanie odbyło się w dobrej atmosferze. - I na tym mogłabym zakończyć. Dobrze, że pani minister wreszcie poświęciła nam swój cenny czas. Trudno jeszcze mówić o projektach dokumentów, bo ich po prostu nie ma. Będziemy się mogli jednak z nimi zapoznać jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem konsultacji - wskazuje.

Odstąpienie od zmian w ustawie podwyżkowej Maria Ochman ocenia pozytywnie. - Jeżeli chcemy iść w kierunku odchodzenia od umów cywilnoprawnych na rzecz umów o pracę, to argument zachęcający do przechodzenia na etat, czyli stałe, waloryzowane wynagrodzenie, jest potrzebny - mówi.

Przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność" powiedziała, że pytała szefową resortu o efekt finansowy proponowanych zmian. -  Pani minister powiedziała, że robi to dla przyzwoitości, a nie dla finansów. Zabrzmiało to dziwnie i pierwszy raz widzę ministra, który mówi, że jakieś zmiany wprowadza dla przyzwoitości. Rozumiem, że szukamy oszczędności, że chcemy usprawnić system zarządzania kadrami. Wiemy też, że nie będzie kredytów oddłużeniowych z Banku Gospodarstwa Krajowego dla szpitali, więc nastroje wśród dyrektorów szpitali były co najmniej minorowe. Sytuacja jest bardzo trudna i na jesieni możemy zderzyć się z górą lodową - wskazuje.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
ZdrowieOchrona zdrowiaResort zdrowiaNarodowy Fundusz ZdrowiaSzpitalLekarzePielęgniarkiNSZZ "Solidarność"
Piotr Wójcik
Piotr Wójcik
Dziennikarz działu Zdrowie tvn24.pl
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