Zdrowie

"Jesteśmy pod tym względem w ogonie Europy". Przez to tracimy pieniądze

Młody mężczyzna odwiedza lekarza w klinice. Koncepcja świadomości raka
Dlaczego warto się badać? Rusza "pierwszy tak duży program profilaktyki w Polsce"
Źródło: Adrianna Otręba/Fakty TVN
Trzy miliony osób przystąpiło już do programu "Moje Zdrowie". - Jak na Polskę, to dużo - zauważają lekarze. Przyznają jednak, że zgłaszalność na badania pozostaje daleka od oczekiwań. - Musimy sprawić, żeby Polacy chcieli korzystać z profilaktyki - mówiła ostatnio ministra zdrowia. To ważne także z ekonomicznego punktu widzenia, tłumaczą eksperci.
Kluczowe fakty:
  • Ponad 3 mln osób wypełniło już ankietę, która jest pierwszą częścią programu "Moje Zdrowie", czyli cyklicznego bilansu dla osób po 20. roku życia. Jak na Polskę, to bardzo dużo - twierdzą eksperci.
  • W kwestii profilaktyki nasz kraj wciąż ma jednak wiele do nadrobienia. "Pod tym względem jesteśmy w ogonie Europy" - powiedziała w piątek ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Widzi potencjał w zaangażowaniu influencerów w promocję zdrowia.
  • O tym, że warto inwestować w profilaktykę, mówią również ekonomiści. Dlaczego wykonywanie badań profilaktycznych opłaca się nie tylko pacjentom, ale też systemowi ochrony zdrowia?
O badaniach profilaktycznych jest głośno od kilku tygodni - głównie z powodu zapowiadanych cięć w rozliczaniu nadwykonań przez NFZ. Ministra zdrowia uspokaja, że finansowanie działań profilaktycznych jest zabezpieczone. Rok 2026 został oficjalnie ogłoszony "Rokiem Profilaktyki Zdrowotnej", co oznacza, że programy dedykowane zapobieganiu i wykrywaniu chorób są przedmiotem szczególnej troski. Wciąż jednak zgłaszalność na badania tego typu pozostaje daleka od oczekiwanej, szczególnie w przypadku mężczyzn.

"Nie możemy się poddawać"

- Musimy sprawić, żeby Polacy chcieli korzystać z profilaktyki, bo pod tym względem jesteśmy w ogonie Europy - powiedziała w piątek ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. W jej ocenie powodzenie działań profilaktycznych zależy przede wszystkim od zaangażowania społeczeństwa oraz skutecznej komunikacji, w tym walki z dezinformacją. W tym kontekście wskazała również na rolę influencerów, którzy - odpowiednio dobrani - mogą wspierać promocję zdrowych postaw, zwłaszcza wśród młodszych osób.

Ministra odniosła się także do pojawiających się w przestrzeni publicznej informacji o ograniczaniu profilaktyki. - To nieprawda. Badania profilaktyczne w kierunku raka jelita nadal są finansowane w stu procentach - oznajmiła.

Wskazała również na znaczenie współpracy międzyresortowej i wykorzystywania instytucji publicznych, spółek Skarbu Państwa jako dodatkowych kanałów komunikacji. Jak mówiła, działania realizowane m.in. w transporcie mogą zwiększyć zasięg przekazu dotyczącego profilaktyki i wspierać systemowe działania państwa w tym obszarze. - Nie możemy się poddawać. Musimy konsekwentnie iść do przodu - podsumowała.

"Pacjent robił badania i przepadał"

Kluczowym elementem działań profilaktycznych realizowanych przez NFZ jest program "Moje Zdrowie", cykliczny bilans dla osób, które ukończyły 20 lat. - Ponad 3 mln osób wypełniło już ankietę - jak na Polskę, to jest bardzo dużo. Tym bardziej, że dopiero w maju minie rok od wdrożenia tego programu. Bardzo mnie cieszy, że zgłosiło się dużo młodych osób, w przedziale 30-40 lat. Na początku, najwięcej zgłoszeń było właśnie od nich. Zaś smuci mnie to, że tradycyjnie mężczyźni zgłaszają się rzadziej do programów profilaktycznych - zaznaczył lek. Tomasz Zieliński, prezes Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych, a także wiceprezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie.

Wypełniony kwestionariusz jest podstawą do wygenerowania zlecenia na badania, takie jak m.in. morfologia, stężenie glukozy, poziom kreatyniny, lipidogram, badanie ogólne moczu. W zależności od wieku i wyników ankiety możliwe jest zlecenie rozszerzonych badań diagnostycznych. Mogą to być np. próby wątrobowe, PSA całkowity (wskaźnik przerostu prostaty) i anty-HCV (wirusowe zapalenie wątroby typu C).

- Dostępne jest nowe badanie, którego nie zlecaliśmy wcześniej - chodzi o lipoproteinę A, wykonywaną między 20. a 40. rokiem życia. Jest ona uzależniona genetycznie. Im wyższy poziom, tym większe ryzyko zawału czy udaru - przypomina wiceprezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie. Po wykonaniu badań odbywa się wizyta podsumowująca w gabinecie lekarza, pielęgniarki lub położnej, podczas której przygotowywany jest indywidualny plan zdrowotny dla pacjenta. - Tego brakowało w programie Profilaktyka 40 Plus. Pacjent robił badania i często przepadał, zostawiając je w szufladzie - zauważył lekarz.

"Działania są rozproszone"

O ile rosnąca zgłaszalność w programie "Moje Zdrowie" cieszy lekarzy, to zainteresowanie badaniami profilaktycznymi w polskim społeczeństwie zdaniem ekspertów pozostaje na niezadowalającym poziomie. Zbyt mało Polaków bierze udział w badaniach przesiewowych, zbyt mało dzieci zaszczepiono na HPV, wciąż są problemy z jakością diagnostyki i leczenia - wyliczają przedstawiciele organizacji pacjenckich.

- Wyszczepialność przeciwko HPV miała wynosić do końca 2024 roku 60 procent, wyniosła 11 procent (...). Działania profilaktyczne są rozproszone, brakuje ogólnopolskiej sieci poradni antynikotynowych i skutecznego monitoringu efektów podejmowanych działań - mówiła Joanna Frątczak-Kazana z Fundacji Onkologicznej Alivia podczas posiedzenia komisji zdrowia w lipcu 2025 roku.

Jak wskazywała, powołując się na raport MZ, liczba pacjentek, które zgłaszają się na badania mammograficzne i cytologię jest bardzo niska. - W obszarze profilaktyki wtórnej - do końca 2024 roku zgłaszalność na mammografię miała wynieść minimum 60 procent, wyniosła 33 procent. Zgłaszalność na cytologię zamiast 60 procent, wyniosła 11 procent. Wciąż też brakuje dostępu do informacji o skuteczności diagnostyki i leczenia w poszczególnych nowotworach i ośrodkach, choć miało to nastąpić do końca 2021 roku. Do końca 2024 roku wszyscy pacjenci mieli być objęci koordynowaną opieką onkologiczną, co także się nie udało - wyliczała Joanna Frątczak-Kazana. 

Profilaktyka to najtańsza metoda

O tym, że warto inwestować w profilaktykę, mówią również ekonomiści. Takie wnioski płyną m.in. z raportu Think Tanku SGH dla ochrony zdrowia "Nowa architektura finansowania ochrony zdrowia w Polsce".

Po pierwsze, jeżeli nie możemy zwiększyć przychodu do wydatkowania, to powinniśmy zmniejszyć koszty. Według ekspertów można to zrobić poprzez przesunięcie środków do profilaktyki jako najtańszej metody w medycynie. Po drugie, poprzez przesunięcie środków do dających się wycenić procedur jednodniowych. To może zmniejszyć koszty opieki zdrowotnej o mniej więcej 15 do 25 proc., rzecz niebanalna - mówi prof. dr hab. n. med. Andrzej Fal, prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego.

- Wiele mówi się o tym, że system ochrony zdrowia płaci za leczenie, za realizowane procedury, i na to zwracamy uwagę. Sądzimy, że powinien promować przede wszystkim efekty zdrowotne, ale także zdrową postawę i zachowania wśród świadczeniodawców, żeby działania profilaktycznie również były odzwierciedlone w mechanizmach finansowania - podkreśla dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek, prof. SGH, kierowniczka Think Tanku SGH dla ochrony zdrowia ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Wspomniany raport wykazał, że w 2024 roku Polacy odbyli 11,3 mln hospitalizacji, a średnio trwały 2,79 dnia. Daje to ponad 31,5 mln dni spędzonych przez polskich pacjentów w szpitalach. Udział wydatków na leczenie szpitalne wciąż dominuje w wydatkach NFZ - w 2024 roku stanowiły 49 proc. Dane z raportu pokazują, że polski system ochrony zdrowia charakteryzuje się wysoką liczbą hospitalizacji, których można było uniknąć. W ochronie zdrowia od lat wskazuje się na tzw. piramidę świadczeń. U jej podstaw powinny się znajdować: samoopieka, wyżej świadczenia domowe, opieka podstawowa, ambulatoryjna, szpitalna, a na samym szczycie - opieka wysokospecjalistyczna.

Zdaniem ekspertów przesunięcie strumienia finansowania w kierunku podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz koordynowanych ścieżek leczenia stanowi jedną z najważniejszych i najskuteczniejszych dróg do odwrócenia obecnej piramidy świadczeń, tym samym poprawy relacji wartości do kosztów. 

Redagowała Zuzanna Kuffel

Źródło: PAP, Newseria, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Agnieszka Pióro
Agnieszka Pióro
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
