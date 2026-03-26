W tym roku luka finansowa w kasie Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) szacowana była nawet na 23 miliardy złotych. Jakub Szulc powiedział w programie, że teraz, po zbilansowaniu roku i zasileniu kasy NFZ przez Ministerstwo Zdrowia kwotą czterech miliardów złotych na zapłatę za nadwykonania świadczeń nielimitowanych, kwota ta zmniejszyła się do 17-18 miliardów złotych. Resort zdrowia musi więc szukać oszczędności. W związku z tym planuje cięcia w rozliczaniu płatności za nadwykonania między innymi w tomografii komputerowej, rezonansie magnetycznym, kolonoskopii i gastroskopii.

Wiceprezes NFZ Jakub Szulc w programie "Tak jest" w TVN24 zwrócił uwagę, że liczba zgłoszeń do badań przesiewowych "w kierunku raka jelita grubego wynosi 15 procent". - Na tym powinniśmy się skoncentrować i położyć wysiłek, żebyśmy chcieli się badać, bo rzeczywiście profilaktyka jest zdecydowanie lepsza niż późniejsze leczenie - stwierdził.

Poinformował, że podjęto szereg działań, również takich, które "zapewnią odpowiednią jakość i dostępność do diagnostyki obrazowej". Wyjaśnił, że obecnie trwa procedura powoływania specjalnego zespołu, który się tym zajmie.

Malinowski: to się odbędzie kosztem pacjentów

Prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych (OZPSP) Waldemar Malinowski przypomniał, że dziewięć lat temu Związek złożył projekt ustawy o medycynie pracy, w ramach którego każda kobieta powinna mieć wykonaną cytologię i mammografię, a mężczyźni przynajmniej badanie PSA.

- Ministerstwo Finansów mówi: "to nie nasz problem, proszę sobie jakoś dać radę", ale to się odbędzie kosztem pacjentów - stwierdził.

W związku z tą sprawą członkowie związków szpitali powiatowych i samorządowych protestowali na początku marca przed siedzibą Ministerstwa Zdrowia. Waldemar Malinowski potwierdził, że "będzie eskalacja" protestów.

- W styczniu Narodowy Fundusz Zdrowia zmienił wyceny w diagnostyce obrazowej, czyli je obniżył. W tych wycenach w lipcu Agencja Oceny Technologii Medycznych również zawarła podwyżki dla personelu tych pracowni - zwrócił uwagę. - W marcu NFZ wpadł na pomysł, że cofniemy się od stycznia i zrobimy taki manewr wobec wszystkich badań, jeżeli chodzi o ambulatoryjną opiekę specjalistyczną - dodał.

Prezes OZPSP zwrócił się do wiceprezesa NFZ: "Proszę się nie bać i powiedzieć: 'wprowadzamy limity'". - Jeżeli społeczeństwo to zrozumie, to OK. Pan premier Tusk w programie "#BezKitu" mówi, że nie jest samobójcą politycznym. W tym roku mamy ustawę podwyżkową, a nie zawarto żadnego porozumienia - wskazał.

Jakub Szulc zapytany, czy może obiecać, że pacjenci nie ucierpią na najnowszej propozycji oszczędnościowej, odpowiedział: nie jestem w stanie zagwarantować, że wolumen świadczeń w ogóle nie spadnie.

- Natomiast jeśli chodzi o pacjentów onkologicznych, z podejrzeniami onkologicznymi, z wielochorobowością, absolutnie (takich sytuacji nie będzie) i monitorujemy to cały czas - zapewnił.

- Proszę też zrozumieć sytuację, w której jesteśmy. Przyrastają nam środki w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia najbardziej dynamicznie. Dotacja z budżetu państwa w 2023 roku wynosiła 200 milionów złotych, czyli tyle, co nic. W 2024 roku już 18 miliardów złotych, a w zeszłym roku zamknęła się kwotą 33 miliardów złotych - podkreślił. - W zasadzie wszystkie te środki konsumuje nam ustawa, o której mówił prezes Malinowski - dodał.

Redagował Piotr Wójcik

