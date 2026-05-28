Zdrowie

Rodzice muszą wybierać: pomoc dziecku albo praca. Resort rodziny szykuje zmiany w prawie

dziecko noworodek szpital shutterstock_2288052695
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada wydłużenie zasiłku opiekuńczego
Nowotwór i inne poważne choroby nie mogą być traktowane tak samo jak przeziębienie. Obecnie rodzicom przysługuje w roku 60 dni zasiłku opiekuńczego. W przypadku drobnych infekcji to wystarcza, ale rodzice ciężko chorych dzieci stają przed trudnym wyborem: opieka czy praca? Dlatego resort rodziny szykuje ustawę, która w poważnych przypadkach wydłuży okres wsparcia do 120 dni. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Wszystko zaczęło się dwa miesiące temu, gdy dwuletnia Marysia nagle przestała chodzić. Okazało się, że sprawa jest poważna - u dziewczynki zdiagnozowano białaczkę limfoblastyczną. Jej mama zamieszkała z córką w szpitalu. - Jeszcze karmię Marysię piersią, dlatego muszę z nią być przede wszystkim w nocy - powiedziała pani Katarzyna. - Nawet jeśli wyjdę na jakiś czas spotkać się ze starszą córką, to muszę do niej wrócić - dodała.

Pani Katarzyna doskonale wie, z ilu dni zasiłku opiekuńczego skorzystała od początku choroby córki - to 42 z 60 przysługujących dni. Przyznaje, że w momencie, kiedy skończą się te dni, stanie przed trudnym pytaniem: co dalej?

Rodzice muszą wybierać: praca albo opieka nad dzieckiem

Dwuletnia Julia właśnie została przyjęta do Szpitala Dziecięcego przy ulicy Żwirki i Wigury w Warszawie. Lekarze są w trakcie stawiania diagnozy, ale mama dziewczynki - cokolwiek by się działo - chce być przy niej.

- Dziecko nie może zostać bez opieki, bo to jest chyba najtrudniejszy okres, kiedy potrzebuje wsparcia. Zresztą dla rodzica też, bo to jest i dla mnie, i dla niej bardzo stresujące - przyznała pani Kamila.

Rodzice ciężko chorych dzieci mogą skorzystać tylko z 60 dni zasiłku opiekuńczego
Rodzice w chorobie muszą sobie jakoś radzić, ale jest to okupione ogromnym wysiłkiem. - To leczenie, które trwa miesiące, czasem lata, więc 60 dni to zaledwie początek tego leczenia, a dziecko potrzebuje opieki mamy i taty cały czas - przyznała Magdalena Tarasińska z Kliniki Onkologii Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

Strategie są różne: rodzice zmieniają się przy szpitalnym łóżku, czasem ktoś zrezygnuje z pracy, zdarza się też, że pracują lub próbują pracować zdalnie ze szpitala.

- Czyli między chemią, kroplówką, przetoczeniami, badaniami jest rodzic z komputerem, który przerywa spotkania albo właśnie musi w nich uczestniczyć obowiązkowo - powiedziała dr n. med. Magdalena Wołowiec z Dziecięcego Szpitala Klinicznego, Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM. - Wtedy pewne procedury musimy przesunąć, bo nie chcemy ograniczać rodzicowi możliwości zarobku - podkreśliła.

"To byłaby wielka rzecz". Ministra: jeszcze w maju skierujemy wniosek
Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy rodzic jest jedynym żywicielem rodziny. Tak dalej być nie może - mówią rodzice i lekarze. Do tych głosów właśnie dołączyło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w "Faktach po Faktach" w TVN24 przyznała, że obecnie rodziców dzieci przewlekle chorych traktuje się tak samo, jak rodziców dzieci zmagających się z katarem, grypą czy drobnymi infekcjami.

Plan jest taki, by rodzicom poważnie chorych dzieci wydłużyć zasiłek opiekuńczy. Rodzice dzieci poniżej 14 roku życia, które chorują na przykład na białaczkę, mogliby skorzystać nie z 60 a 120 dni, a rodzice dziecka od 14 do 18 roku życia nie z 14 a z 74 dni. Jest już gotowy projekt ustawy i jest też wniosek o wpis do wykazu prac legislacyjnych.

- Szacujemy, że koszty dla budżetu państwa nie powinny przekroczyć około 100 milionów złotych rocznie - przekazała Dziemianowicz-Bąk.

Na zmiany w prawie czekają między innymi rodzice 15-miesięcznego Oskara, pacjenta Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. U chłopca zdiagnozowano nowotwór pęcherza. Matka jest jedyną osobą, która może z nim być w szpitalu. W lutym skończyła urlop macierzyński i już zaczyna się martwić o przyszłość.

- Dobrze by było mieć wolną głowę chociaż od tego, żeby nie martwić się nie tylko diagnozą, ale też tym, że te dni wkrótce się kończą - przyznała pani Krystiana.

Oskar na szczęście bardzo dobrze znosi chemioterapię i, jak mówi jego mama, uśmiech nie schodzi mu z twarzy. - Chociaż to nas pociesza i dodaje siły, żeby walczyć - przyznała mama chłopca.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejAgnieszka Dziemianowicz-BąkSzpitalOchrona zdrowiaPolska i Świat
Anna Wilczyńska
Dziennikarka TVN24
