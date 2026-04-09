Zdrowie

Miliard na łączenie szpitali. Nawet 70 milionów na sfinansowanie inwestycji

Fakty: reforma szpitalnictwa jednak z poparciem Lewicy
Ponad miliard złotych z Funduszu Medycznego trafi na wsparcie procesów konsolidacyjnych w szpitalach. Dotacje mają sięgać do 70 milionów złotych i pozwalać na sfinansowanie do 100 procent kosztów. Pieniądze mają zachęcić do inwestycji prowadzących na przykład do łączenia szpitali. Dyrektorzy zadłużonych lecznic czekają jednak na jeszcze jeden zapowiadany instrument - pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego. Co z nimi?
Kluczowe fakty:
  • Rząd przeznacza 1,149 mld zł z Funduszu Medycznego na konsolidację szpitali. Dotacje mogą sięgać nawet 70 mln zł i pokrywać 100 procent kosztów inwestycji.
  • Program ma zachęcić placówki (zwłaszcza powiatowe) do łączenia się i wspólnego planowania świadczeń, a przy tym ograniczania konkurowania o personel i zasoby.
  • Tymczasem dyrektorzy szpitali nadal czekają na zapowiadany mechanizm oddłużeniowy z pożyczkami BGK. Ten, jak zapowiada wiceprezes NFZ, jest w opracowaniu.
  • Więcej informacji o systemie ochrony zdrowia znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w tvn24.pl.

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs na wybór wniosków w zakresie dofinansowania wsparcia procesów konsolidacyjnych podmiotów leczniczych. Na procesy konsolidacyjne ma być przeznaczone 1,149 mld zł. z Funduszu Medycznego. To pierwszy z zapowiadanych mechanizmów wsparcia, związanych z nowelizacją ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, powszechnie nazywanej reformą szpitalnictwa.

- Procesy konsolidacyjne, które mają zachęcić podmioty do wspólnego planowania świadczeń zdrowotnych w regionach, to kierunek zmian wyczekiwany przez pacjentów i samorządowców - powiedziała podczas czwartkowej konferencji prasowej ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.

"Wsparcie (...) zmniejszy presję na konkurowanie o te same zasoby"

Nabór wniosków konkursowych potrwa od początku lipca do końca października. Dofinansowanie ma dotyczyć inwestycji w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji czy doposażenia infrastruktury. O pieniądze będą się mogły starać podmioty po przeprowadzeniu konsolidacji lub jeszcze przed nią, ale w określonych warunkach.

- Będziemy dopuszczali w konkursie takie działania, w których podmioty zgłoszą nam, że są zainteresowane, że już się dogadują, że podpisały listy intencyjne. Uruchomienie środków będzie jednak możliwe już po wpisie do odpowiednich rejestrów - wyjaśniła szefowa resortu zdrowia.

Minimalna wartość wniosku to 2 miliony złotych. Dotacje mają sięgać 20 milionów złotych przy konsolidacji wewnątrzpodmiotowej i 70 milionów, jeśli taki proces przeprowadzać będzie kilka podmiotów.

- Chcielibyśmy wesprzeć w tym procesie szpitale powiatowe, które są na pierwszym poziomie zabezpieczenia, znajdują blisko siebie i stanowią dla siebie konkurencję, w szczególności w zakresie konkurowania o personel medyczny. Wsparcie w konsolidacji zmniejszy presję na konkurowanie o te same zasoby. Chcielibyśmy też wspierać konsolidacje, które będą się odbywać między większą liczbą podmiotów - tak, byśmy w danym regionie mieli spójny i jednolity usług rynek zdrowotnych, dostosowany do potrzeb zdrowotnych lokalnych społeczności - wyjaśniał Maciej Karaszewski, dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia.

"Nie będzie dowolności w takich pomysłach"

Reforma szpitalnictwa daje możliwość łączenia szpitali przez jednostki samorządu terytorialnego Zakłada też, że szpital w tzw. sieci będzie mógł, za zgodą prezesa NFZ, w ramach danego profilu zamienić tryb pełnej hospitalizacji na leczenie planowe lub jednodniowe albo na udzielanie świadczeń z zakresu stacjonarnej opieki długoterminowej. Nowelizacja daje też możliwość związkom jednostek samorządu terytorialnego (JST) tworzenia i prowadzenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SP ZOZ-y), a także podmiotów leczniczych działających w formie spółek kapitałowych i jednostek budżetowych.

- Rzeczy, które do niedawna nie były możliwe, są już możliwymi. To przede wszystkim możliwość prowadzenia szpitala przez związek JST, jak też możliwość porozumienia się między różnymi podmiotami prowadzącymi szpital w formie SP ZOZ, tak by wspólnie mogły skonsolidować szpital i w dalszym ciągu być jego właścicielami. Dotychczas było tak, że jeśli jakiekolwiek SP ZOZY się konsolidowały, to któryś z organów tworzących musiał zrezygnować z bycia właścicielem - mówił wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Jakub Szulc.

- W ślad za ustawą poszło szereg kolejnych rozwiązań. Szpital może na przykład zrezygnować z prowadzenia określonego profilu działalności, nie ryzykując wypadnięciem z sieci i zachować przy tym część środków - dodał Szulc.

Chodzi o rozwiązanie, które sprawia, że szpitale likwidujące nierentowny oddział będą otrzymywać przez dwa lata 50 proc. ryczałtu, który przysługiwałby im, gdyby taki oddział nadal funkcjonował.

- Nie będzie dowolności takich w pomysłach. Musi być to osadzone w mapie potrzeb zdrowotnych - zaznaczyła przy tym minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.

Co z pożyczkami z BGK?

W momencie, w którym reforma szpitalnictwa wchodziła w życie, szpitale, zwłaszcza powiatowe, działające w formule SP ZOZ, borykały się z ogromnym zadłużeniem. W opublikowanym w marcu przez Federację Przedsiębiorców Polskich Monitorze Finansowania Ochrony Zdrowia czytamy, że zobowiązania wymagalne SP ZOZ-ów rosły nieprzerwanie przez sześć kolejnych kwartałów, osiągając w trzecim kwartale 2025 roku poziom 4,2 mld zł (15,3 proc. wszystkich zobowiązań). To oznacza wzrost o blisko 74 proc. w ciągu pięciu kwartałów. Całkowite zadłużenie wyniosło 27,7 mld zł.

Dyrektorzy szpitali czekają na zapowiadany przez resort zdrowia mechanizm oddłużeniowy z postaci pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego, dzięki którym zobowiązania krótkoterminowe udałoby się zamienić na takie, których termin spłaty rozłożony jest na dłuższy okres. Takie rozwiązanie nie znalazło się w ustawie reformującej szpitalnictwo, ale resort zdrowia zapewniał, że i tak będzie wprowadzone. Rządzący byli podczas konferencji pytani przez dziennikarkę jednej z redakcji branżowych o to, czy i kiedy pojawi się taki mechanizm.

- Projekt ustawy na tę okoliczność jest gotowy. On jest po wstępnych konsultacjach, wyłącznie roboczych, z przedstawicielami Ministerstwa Finansów. Minister zdrowia podjęła decyzję, by skierować ten projekt do prac rządowych. Taki wniosek zostanie skierowany do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ciągu kilku dni - zadeklarował Jakub Szulc.

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica