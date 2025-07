Mikroplastik w ludzkich komórkach rozrodczych. Czy jest się czym martwić?

Naukowcy zbadali wpływ mikroplastiku na plemniki Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Mikroplastik znaleziono już m.in. w ludzkiej krwi i mózgu. Teraz wiadomo też, że występuje on w komórkach rozrodczych. Nie jest to rzadkość - 3 lipca br. podczas 41. spotkania Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE) przedstawiono badania, w których mikroplastik znaleziono w ponad 50 procent analizowanych próbek nasienia i prawie 70 procent próbek płynu pęcherzykowego, który znajduje się wewnątrz pęcherzyka jajnikowego, osłaniającego i odżywiającego komórkę jajową. To ważne odkrycie, bo mikroplastik może negatywnie wpływać na zdrowie.