Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Michał Wiśniewski przeszedł wazektomię. Czy to zabieg odwracalny?

|
Michał Wiśniewski
Zuzanna Lewandowska: Fundacja TVN zamierza przeznaczyć od 80 do 100 milionów złotych na zdrowie psychiczne
Źródło: materiały Fundacji PKO Banku Polskiego
Lider zespołu Ich troje i ojciec sześciorga dzieci na prośbę żony przeszedł zabieg, który budzi kontrowersje. Chodzi o wazektomię, którą eksperci nazywają "trwałą antykoncepcją". Na czym polega i z jakim ryzykiem się wiąże?
Kluczowe fakty:
  • Michał Wiśniewski, pięciokrotnie żonaty piosenkarz, ojciec 6 dzieci, zdecydował się na zabieg wazektomii. Na czym ten zabieg polega?
  • Wazektomia jest jedną z dwóch metod antykoncepcyjnych dostępnych dla mężczyzn - panowie mają jeszcze do wyboru prezerwatywę.
  • Wyjaśniamy, czy wazektomia jest zabiegiem refundowanym i odwracalnym oraz dlaczego budzi kontrowersje.
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl i w "Wywiadzie Medycznym" Joanny Kryńskiej w TVN24+.

Michał Wiśniewski, znany z takich przebojów jak np. "Zawsze z Tobą chciałbym być..." czy "A wszystko to…(bo Ciebie kocham)!" ujawnił, że przeszedł zabieg wazektomii. "Myślę, że ja już swoje zrobiłem. Mam wspaniałe dzieci i o nie trzeba zadbać. To była propozycja żony, ale ja się na to zgodziłem bez wahania. Więc myślę, że wszystko zależy od partnera" - mówił Michał Wiśniewski w wywiadzie dla jednego z show-biznesowych portali.

Wazektomia jest jedną z dwóch metod antykoncepcyjnych dostępnych dla mężczyzn - panowie mają jeszcze do wyboru prezerwatywę, ale ta nie zapewnia 100 proc. skuteczności w zapobieganiu ciąży. W USA trwają prace nad pigułką antykoncepcyjną dla mężczyzn, o czym pisaliśmy w tvn24.pl, ale do finalizacji badań droga jeszcze daleka.

Czym jest wazektomia?

Wazektomia jest mikrochirurgicznym zabiegiem urologicznym, przeprowadzanym w znieczuleniu miejscowym. Polega na przecięciu i podwiązaniu nasieniowodu lub nasieniowodów w celu przerwania ich ciągłości. Zabieg trwa około 20-30 minut i Pacjent z reguły tego samego dnia może wrócić do domu. Wazektomia nie jest refundowana przez NFZ, a jej koszt waha się między 1500-4000 złotych.

- Wazektomia zawsze jest przecięciem i uniedrożnieniem, czyli skoagulowaniem, podwiązaniem lub zaklipsowaniem obu nasieniowodów - tłumaczył w rozmowie z tvn24.pl dr Piotr Dzigowski, urolog i androlog kliniczny.

Status tego zabiegu w Polsce budzi pewne kontrowersje. Według lekarzy wytyczne prawne są niejasne. - Jest taki przepis w polskim prawie karnym, który mówi, że "kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia..." podlega karze pozbawienia wolności od 3 do 20 lat. A wazektomia jest pozbawieniem możliwości płodzenia, czasem odwracalnym, ale nie zawsze - podkreśla dr Piotr Dzigowski. Jak dodaje, w interpretacji niektórych prawników wspomniany przepis dotyczy pozbawienia możliwości płodzenia wbrew woli pacjenta, co przy wazektomii nie ma miejsca.

Przed zabiegiem pacjenci są informowani o możliwych konsekwencjach i podpisują świadomą zgodę na to, że wazektomia może ich trwale pozbawić płodności.

Ilu panów decyduje się na taki zabieg? - Tygodniowo zgłasza się kilku mężczyzn - mówi dr Dzigowski. Z obserwacji urologa wynika, że wazektomią są zainteresowani głównie osoby w wieku 35-50 lat, z ustabilizowanym życiem rodzinnym, na przykład dwójką czy trójką dzieci. Najczęściej nie planują więcej potomstwa. Chcą poddać się zabiegowi np. dlatego, że ich żony przyjmują antykoncepcję hormonalną, którą źle tolerują lub nie mogą jej już dłużej przyjmować. To często wspólna decyzja małżonków. Michał Wiśniewski we wrześniu skończy 53 lata i jak sam wyznał "nie planuje przywracać płodności".

Czy to zabieg odwracalny?

Odwrócenie wazektomii polega na ponownym zszyciu nasieniowodów. Jak tłumaczy urolog, po zabiegu powstaje blizna, która łatwo może zaburzyć drożność zaszytego nasieniowodu. Dlatego odwracalność wazektomii jest teoretyczna i nie w pełni przewidywalna. Blizna bardzo często powoduje, że nasieniowód może nie być w pełni drożny albo jest całkowicie niedrożny. A dopiero to tak naprawdę decyduje o tym, czy wazektomia jest odwrócona.

Większe szanse na powodzenie odwrócenia wazektomii mają młodsi pacjenci - trzydziestolatkowie czy czterdziestolatkowie, którzy poddają się próbie przywrócenia płodności po roku od zabiegu.

- Jeżeli będziemy chcieli odwrócić wazektomię na przykład po 15 latach od wykonania zabiegu, tu szanse są mniejsze, bo przez te 15 lat jądra pracowały bez dostępu do możliwości opróżniania się. Sama spermatogeneza mogła się zredukować i w tym miąższu twórczych plemników są śladowe ilości. Nawet jeśli się odtworzy drożność nasieniowodu, to nasienie nie będzie miało prawidłowych wartości. Nie jest to prosta sprawa - wyjaśnia dr Dzigowski.

Jeśli odwrócenie wazektomii w ramach zabiegu mikroinwazyjnego nie będzie możliwe, można jeszcze wykonać biopsję jądra i pozyskane plemniki użyć do zapłodnienia metodą in vitro. 

Nie tylko wazektomia. Szansa na pigułkę dla mężczyzn?
Dowiedz się więcej:

Nie tylko wazektomia. Szansa na pigułkę dla mężczyzn?

Gdy do dr Dzigowskiego zgłasza się pacjent, który nie wyklucza planów prokreacyjnych w przyszłości, urolog pyta go o motywację do zabiegu. - Nie wykonuję zabiegu u takich mężczyzn, ponieważ za 10 lat mogą wrócić z informacją, że jednak chcieliby założyć rodzinę, a ich szanse będą wtedy niewielkie. Można oczywiście zabezpieczyć nasienie na przyszłość w banku nasienia, ale po kilku próbach in vitro może okazać się, że dziecka nie ma i nasienia już też nie. Te procedury w pewnym momencie się wyczerpują. Dlatego wazektomia jest metodą trwałej antykoncepcji – dodał dr Dzigowski.

Autorka/Autor: Anna Bielecka

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Bielecki/PAP

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieLekarze
Anna Bielecka
Anna Bielecka
Czytaj także:
Matka i córka zaginęły po wizycie u lekarza, Whisper Owen i Sandra McCarty
Niemowlę i kobieta znalezieni w aucie na dnie kanału
Świat
Zełenski i Trump w Białym Domu
"To może być główna oś sporu". Co wydarzy się w Białym Domu?
Świat
imageTitle
Kibice oszukani przez sprzedawcę fałszywych karnetów
Najnowsze
Radosław Sikorski
Sikorski "informuje" i "prosi". Przydacz odpowiada
Polska
Agnieszka Chylińska. Top of the Top Sopot Festival 2024
Jesteś fanem polskiej piosenki? Udowodnij! 10 poprawnych odpowiedzi to już sukces
Kultura i styl
shutterstock_2145447241
Inflacja bazowa w Polsce. Nowe dane
BIZNES
Potem wyprzedził pojazd i uderzył w niego
Wyprzedzał od prawej, wjechał w inne auto. Rezygnacja marszałka, jest już jego następca
Lubuskie
Tragiczny finał kąpieli w zbiorniku Morawa
Do wody wskoczyło dwóch. Wypłynął jeden, drugi nie żyje
Katowice
Zderzenie auta i cysterny na DK57
Czołowe zderzenie z cysterną. Cztery osoby nie żyją
WARSZAWA
Wypadek
Zginęli strażak i jego dwuletni synek. Sprawca wypadku "przyznał się częściowo"
Olsztyn
W sieci krąży wiele twierdzeń o popularnych zastrzykach na otyłość. Ile w nich prawdy, a ile mitów?
Szturm na apteki. Cena leku ma wzrosnąć o 100 procent
BIZNES
Zakończono policyjne poszukiwania
Po skoku do wody szukali go w jeziorze. "Usłyszał apel i sam się zgłosił"
Olsztyn
14-latek został zatrzymany przez policjanta i strażnika miejskiego
14-latek miał prawie dwa promile, "zamierzał wejść do wody"
Katowice
BALTYK SINICE
Sinice w jeziorach. W tych miejscach nie można się kąpać
Polska
Chłopiec zniknął pod wodą na niestrzeżonym kąpielisku
Chłopiec zniknął pod wodą. Na pomoc ruszyli świadkowie
Lublin
pap_20250723_0S3
Ciemne chmury nad budżetem. "Skąd taki skok?"
BIZNES
Stargard. Wyprzedzał i przekroczył prędkość
"Stworzył poważne zagrożenie na drodze". Musi słono zapłacić
Szczecin
Kabaret Hrabi - Dariusz Kamys i Joanna Kołaczkowska
"To już miesiąc, odkąd odeszłaś tam…". Dariusz Kamys pokazał portret Joanny Kołaczkowskiej
Kultura i styl
Mariusz Błaszczak
Dlaczego prezydenta nie ma w Waszyngtonie? Błaszczak: ja bym pytał, dlaczego nie ma Tuska
Polska
Zatrzymała go policja
Przyjechał autem, chciał "na już" butelkę wódki. Dalej nie pojechał
Lublin
Większość Europy, Azji i Ameryki Północnej znajduje się poza strefą bezpieczeństwa
Ponad połowa lądów Ziemi poza strefą bezpieczeństwa. Na czele Europa
METEO
Gołąb w Mumbaju
Zakazali karmienia gołębi. Starcia z policją w 12-milionowej metropolii
Świat
Samoróbka na drodze, 18-latek przed sądem
18-latek skonstruował prowizoryczny motorower, ma kłopoty
Lubuskie
Prezydent Karol Nawrocki
Szef kancelarii prezydenta mówił o "wyraźnym wskazaniu" Amerykanów. Dziś do USA nie poleci nikt
Polska
imageTitle
Kilka punktów. Paolini zdradziła swój plan na Świątek
EUROSPORT
Pijany kierowca jechał starym ursusem bez opon
Jechał ciągnikiem bez opon
Poznań
Tadeusz Duda
Zbrodnia w Starej Wsi. Znaleźli broń, z której padły strzały
Kraków
Nawrocki
Nawrocki nie leci. Senator o tłumaczeniach: wszyscy wiemy, że tak nie jest
Polska
15-stracił przytomność po wypadku na hulajnodze
15-latek bez kasku jechał hulajnogą. Upadł i trafił do szpitala
Lublin
Wciągnęli ją na łódź
Weszła do wody, by się ochłodzić. "Krztusiła się, traciła siły"
Lublin
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica