Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie
|

"Mężczyźni nie płaczą". Depresja zabija ich po cichu

Anna Bielecka
Anna Bielecka
Mężczyźni prawie pięć razy częściej odbierają sobie życie niż kobiety
Mężczyźni prawie pięć razy częściej odbierają sobie życie niż kobiety
Źródło: Shutterstock
Zamiast płaczu - złość. Zamiast rozmowy o emocjach - milczenie. Wielu ukrywa lęk pod maską działania, a gdy przestają "działać", choroba jest już zaawansowana. U mężczyzn depresja jest późno zauważana. Pacjent słyszy: odpoczniesz i jakoś to będzie. Pojawiają się ryzykowne zachowania i próba zagłuszenia emocji - wskazuje psychiatra. O problemie mówią autorzy dwóch najnowszych książek na ten temat, którzy chorobę znają z autopsji. Artykuł dostępny w subskrypcji

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś/chciałabyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Moment, w którym w jego rodzinie pojawiła się depresja, Marcin Dybuk wspomina jedno z najtrudniejszych doświadczeń swojego życia.

- Dziadek, z którym mieszkałem, popełnił samobójstwo. Wtedy, prawie 30 lat temu, był to temat całkowicie tabu. Kiedy zorientowaliśmy się, że z dziadkiem dzieje się coś złego, zaprosiliśmy psychiatrę do domu. Lekarz zdiagnozował u niego depresję, przepisał leki i wyszedł. Niestety nie powiedział nam jednej bardzo ważnej rzeczy: że leki zaczną działać dopiero po dwóch tygodniach i że w tym czasie powinniśmy zwracać na dziadka szczególną uwagę. Któregoś dnia wyszedł wyrzucić śmieci i już nie wrócił. To było bardzo traumatyczne doświadczenie, które, mając dwadzieścia parę lat, odrzuciłem - opowiada Dybuk, autor wydanej niedawno książki "Chłopaki nie płaczą. Chłopaki z okien skaczą. Poradnik ratujący życie" .

Dramatyczne doświadczenie z młodości zapisało się w jego pamięci. Wtedy jeszcze nie wiedział, że po latach sam zmierzy się z podobnym kryzysem.

Jak rozpoznać depresję?
Jak rozpoznać depresję?
Źródło: TVN24

- Później sam doświadczyłem depresji i musiałem wycofać się z życia społecznego i zawodowego na kilka miesięcy. Kiedy wróciłem do życia, siedziałem ze znajomymi przy stole i ktoś mnie zapytał - "gdzie ty zniknąłeś?". Powiedziałem, że zachorowałem na depresję. Okazało się, że z czterech osób, które siedziały wtedy ze mną, dwie powiedziały, że też borykają się z kryzysem psychicznym, biorą leki. Tylko jedna osoba powiedziała, że nie ma z tym problemu. Żartowaliśmy wtedy, że pewnie nie została zdiagnozowana - wspomina Dybuk.

Argymir Iwicki, dziennikarz i pisarz, autor książki "Aż zaciśnie się pętla. Opowieści o męskiej depresji", która ma premierę 25 lutego, źródeł trudnych emocji również szuka w przeszłości. Jak mówi, rodzinne historie i przekazywane z pokolenia na pokolenie traumy mają ogromny wpływ na to, jak dziś dorastają i funkcjonują mężczyźni.

- W mojej rodzinie trzech kuzynów popełniło samobójstwo. W każdym z tych przypadków pojawiał się alkohol. Dwóch popełniło samobójstwo w klasyczny sposób, przez powieszenie. Trzeci z nich robił to, można powiedzieć, "na raty" - przez lata niszczył sobie wątrobę. Alkohol był dla nich "uspokajaczem", sposobem na odcięcie się od emocji. Pytanie tylko, jakie to były emocje. Myślę, że przede wszystkim takie, z którymi nie potrafili sobie poradzić, aż w końcu doprowadziły ich do odebrania sobie życia - opowiada Iwicki.

Anna Bielecka
Anna Bielecka
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Derby dla Arsenalu. Tottenham rozbity u siebie
EUROSPORT
Ceremonia zamknięcia igrzysk
Żegnamy igrzyska. Ceremonia zamknięcia w wyjątkowym miejscu
RELACJA
Polski tancerkami na karnawale w Rio de Janeiro. Magdalini Kozłowska i jej córka Monika
Mama i córka z Polki solistkami na karnawale w Rio
Świat
deszcz, ulewa, noc
Deszczowa noc, w dzień mocniej powieje
METEO
Donald Trump
Trump wysyła okręt szpitalny. Grenlandia i Dania reagują
Świat
imageTitle
Biały Dom reaguje na złoto. Osobliwe zdjęcie
EUROSPORT
Wykolejona lokomotywa pod Opolem
Wykolejenie lokomotywy w województwie opolskim. Są utrudnienia
Opole
Jan Pszczoła
Włodzimierz Czarzasty zabrał głos po śmierci Jana Pszczoły
Polska
Robert Lewandowski
Barcelona znowu na czele tabeli, trener zaufał "Lewemu"
EUROSPORT
Sowy
Sześciu niezwykłych gości na ogrodzeniu. "Pierwszy raz widzę coś takiego"
METEO
Międzynarodowy zespół naukowców wykonał najgłębszy na świecie odwiert w rejonie Antarktydy
Rekordowy odwiert na Antarktydzie. "Niczym wehikuł czasu"
METEO
Mar-a-Lago
Mężczyzna zastrzelony na terenie posiadłości Trumpa
Świat
Najwyższy przywódca duchowy i polityczny Iranu ajatollah Ali Chamenei
Tak Ali Chamenei oddaje władzę
Świat
Kacper Tomasiak
Tomasiak potwierdził formę. Złoto w kolejnych zawodach
EUROSPORT
imageTitle
Ostateczna klasyfikacja medalowa. Które miejsce zajęła Polska?
EUROSPORT
Przemysław ze swoim psem
Po nowy dowód przywędrował z Francji na Podkarpacie
Martyna Sokołowska
imageTitle
Finał marzeń dla USA. Mają złoto po 46 latach
Najnowsze
Załamany Atle Lie McGrath
Jeden się załamał, drugi poszedł do lasu. A jak to udźwignął Tomasiak?
Rafał Kazimierczak
Kanada - USA
Kanada - USA [ZAPIS RELACJI]
EUROSPORT
Straż Graniczna
Pijany awanturował się na lotnisku
WARSZAWA
imageTitle
Rosjanka zabrała Niemce narty. Została zdyskwalifikowana
EUROSPORT
Port lotniczy Martynika, 21-22.02
"W prawym silniku doszło do pompażu". Samolot zawrócił, relacja Polaka
Świat
Sanae Takaichi
"Japonia zakazuje islamu"? Co pokazuje klip krążący w sieci
Jakub Zulczyk, Zuzanna Karczewska
Zatrzymanie, kajdanki (ilustracyjne)
Niósł futrynę przez miasto, policjanci nabrali podejrzeń
WARSZAWA
pap_20260114_1V6
Exodus z Wall Street nabiera tempa. Są nowe kierunki
BIZNES
Lotnisko Moskwa-Domodiedowo (zdjęcie ilustracyjne)
Moskiewskie lotniska sparaliżowane
Świat
W Hiszpanii nastała wiosenna aura
Ponad 20 stopni na termometrach. Wszystko za sprawą antycyklonu
METEO
imageTitle
Szwedki powróciły na szczyt podium. Czwarty tytuł w curlingu
EUROSPORT
Nie żyje żołnierz
Ciało żołnierza w pobliżu cmentarza. Ustalają, co się stało
Szczecin
imageTitle
Eileen Gu doczekała się złota we Włoszech
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica