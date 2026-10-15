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Media: Hilary Swank jest w ciąży. 52-letnia aktorka pokazała nietypowe nagranie

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Hilary Swank
Czym jest ciąża mnoga?
Źródło wideo: Shutterstock
Źródło zdj. gł.: LISA OConnor/AFF/Abaca/PAP
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Z filmu, jaki Hilary Swank zamieściła w mediach społecznościowych wynika, że spodziewa się trzeciego dziecka. Informację o ciąży aktorki potwierdzają też amerykańskie media. 52-letnia laureatka Oscara otwarcie wypowiada się na temat późnego macierzyństwa. Po raz pierwszy została mamą w wieku 48 lat.

"Wiele osób pytało, nad jakim projektem teraz pracuję. Ten ukaże się w grudniu" - napisała Hilary Swank w opisie wideo zamieszczonego w środę na Instagramie. Widać na nim tańczące w ciemności cztery postaci - jak można wnioskować Swank z rodziną - z przyczepionymi świecącymi elementami. Wyraźnie wyeksponowany jest zaokrąglony brzuch, a na nim - również zaznaczony świecącymi elementami - zarys dziecka. W tle słychać jeden z hitów lat 70., "You Ain’t Seen Nothing Yet" grupy Bachman-Turner Overdrive z wybrzmiewającym: "b-b-b-baby". "Hilary Swank spodziewa się trzeciego dziecka" - piszą amerykańskie media.

Aktorka w 2018 roku poślubiła przedsiębiorcę Philipa Schneidera. Pięć lat później para powitała na świecie bliźnięta, córkę i syna. "Nie było łatwo. Ale, o rany, było warto!" - pisała wówczas Swank pod zdjęciem z noworodkami.

Rok później, w rozmowie z serwisem Today przyznała, że wychowywanie bliźniąt oznacza "podwójną miłość, podwójną radość i podwójne zmęczenie". Nie ukrywała jednak, że macierzyństwo stało się dla niej jednym z najważniejszych doświadczeń w życiu. - Odkryłam swój najważniejszy życiowy cel, w sposób, o jakim nawet nie miałam pojęcia, że jest możliwy - mówiła.

Swank o zaletach późnego macierzyństwa

Aktorka nie unika przy tym tematu wieku. W rozmowie z magazynem "People" na początku tego roku tłumaczyła, że decyzja o późnym macierzyństwie była w jej przypadku związana przede wszystkim z karierą. Wcześniej to właśnie pracy poświęcała dużą część swojego życia.

Hilary Swank
Hilary Swank
Źródło zdjęcia: LISA OConnor/AFF/Abaca/PAP

- Wiem, że to kwestia indywidualna, ale w moim przypadku, gdybym została matką w wieku 20 czy 30 lat, byłabym prawdopodobnie zupełnie innym rodzicem niż teraz - przyznała. Jak tłumaczyła, na obecnym etapie życia może w większym stopniu skoncentrować się na wychowaniu dzieci. Gdyby zdecydowała się na nie wcześniej, czułaby się "rozdarta pomiędzy dwiema sferami życia".

Swank nie jest wyjątkiem. ABC News zwraca uwagę, że coraz więcej Amerykanek decyduje się na dzieci w późniejszym wieku. Według danych amerykańskich Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) w 2025 roku wzrosły wskaźniki urodzeń wśród kobiet w wieku od 30 do 44 lat.

Lekarka o ciąży po 35. roku życia

Późne macierzyństwo ma jednak również medyczną stronę. Dr Shilpi Mehta-Lee, specjalistka w dziedzinie ginekologii, wyjaśniła ABC News, że ciąża po 35. roku życia określana jest jako ciąża w zaawansowanym wieku matczynym. Granica 35 lat została wyznaczona przed dekadami, jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji o wykonaniu amniopunkcji, czyli badania prenatalnego umożliwiającego wykrycie określonych wad genetycznych.

Wraz z wiekiem rośnie ryzyko niektórych powikłań ciąży. Należą do nich m.in. cukrzyca ciążowa, stan przedrzucawkowy, poronienie oraz przedwczesny poród. - Jeśli kobieta ma ponad 35 lat, lekarz poświęca jej nieco więcej uwagi, aby upewnić się, że wszystko przebiega prawidłowo - tłumaczy Mehta-Lee.

Hilary Swank ma na koncie dwa Oscary. Pierwszego zdobyła w 1999 roku za rolę w filmie "Nie czas na łzy", a drugiego w 2004 za " Za wszelką cenę".

Redagował AM

Źródło: The Hollywood Reporter, ABC News, People, tvn24.pl
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Tagi:
CiążaHollywoodFilmKinoZdrowie
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