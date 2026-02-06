Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Mechanicznie wyprali krew ze "złego" cholesterolu. Spadek stężenia o 80 procent

shutterstock_2076514276
Udar nie boli, jest podstępny, każda minuta zmniejsza szanse na powrót do sprawności - mówi dr hab. Aleksandra Golenia neurolog, z kliniki neurologii UCK WUM
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku przeprowadził pierwsze w regionie zabiegi aferezy - procedury polegającej na mechanicznym usuwaniu z krwi "złego" cholesterolu. U pacjentów z genetyczną hipercholesterolemią stężenie tych frakcji może spaść dzięki temu nawet o 80 procent. Na czym polega zabieg?
Kluczowe fakty:
  • Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku uruchomił jedyną w województwie podlaskim pracownię aferezy.
  • Do tej pory pacjenci z północno-wschodniej Polski wymagający takiego zabiegu musieli leczyć się w odległych ośrodkach; nowa pracownia ma pomóc około 100 osobom rocznie.
  • Afereza pozwala jednorazowo obniżyć stężenie najbardziej miażdżycorodnych frakcji cholesterolu nawet o 50-80 procent. U jakich osób może być zastosowana?
  • Hipercholesterolemia rodzinna występuje u 1 na 200-250 osób, co w Polsce oznacza nawet 150-180 tys. chorych, w tym dzieci. Choroba długo nie daje objawów. Czym grozi?
  • Więcej tekstów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w tvn24.pl.

Klinika Kardiologii, Lipidologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (USK) w Białymstoku dokonała milowego kroku w opiece nad pacjentami z najcięższymi zaburzeniami lipidowymi. Uruchomienie pracowni aferezy sprawia, że placówka stała się jedynym ośrodkiem w województwie podlaskim oferującym tę specjalistyczną procedurę. Dotychczas pacjenci z północno-wschodniej Polski, wymagający tak zaawansowanego leczenia, musieli szukać pomocy w odległych ośrodkach w Gdańsku lub w Warszawie-Aninie, gdzie mieści się Narodowy Instytut Kardiologii.

Mechaniczne "pranie" krwi

Czym jest afereza? To metoda porównywana przez specjalistów do dializy, polegająca na mechanicznym usuwaniu z organizmu tzw. złego cholesterolu (LDL) oraz lipoproteiny (a). Lipoproteina (a) jest cząsteczką o działaniu promiażdżycowym i prozakrzepowym. Zabieg pozwala na natychmiastowe obniżenie stężenia tych substancji we krwi o 50-80 procent, jednak musi być powtarzany cyklicznie, zazwyczaj co dwa tygodnie. Lekarze z USK szacują, że dzięki nowej pracowni będą w stanie pomóc około stu osobom rocznie. To pacjenci, u których farmakoterapia nie przynosi oczekiwanych rezultatów, a ryzyko kolejnych incydentów sercowo-naczyniowych jest krytycznie wysokie.

Groźniejsza niż cholesterol. Warto zbadać ją raz w życiu
Dowiedz się więcej:

Groźniejsza niż cholesterol. Warto zbadać ją raz w życiu

Pierwszym pacjentem poddanym aferezie w Białymstoku jest 60-letni pan Grzegorz, u którego hipercholesterolemia rodzinna doprowadziła do trzech zawałów serca, z których pierwszy wystąpił w wieku 37 lat. Żadne dotychczasowe leczenie nie obniżyło mu skutecznie poziomu cholesterolu.

Dla takich osób afereza to nie tylko zabieg medyczny, to obietnica bezpieczeństwa. - Po latach leczenia kardiologicznego, praktycznie wszystkimi metodami i braku istotnych efektów, ten zabieg powoduje, że będę żył spokojnie. Będę żył lepiej, bo ten główny zabójca, główna przyczyna choroby, jest eliminowana z mojego organizmu - podkreśla pacjent, dodając, że sam zabieg jest całkowicie bezbolesny.

Warto podkreślić, że hipercholesterolemia rodzinna (FH) wynika z predyspozycji genetycznych, a nie z błędów dietetycznych czy braku aktywności fizycznej. Prof. Anna Tomaszuk-Kazberuk, kierownik Kliniki Kardiologii, Lipidologii i Chorób Wewnętrznych z oddziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego, wyjaśnia, że to genetyczna skłonność do odkładania się cholesterolu LDL, niezależna od stylu życia. Obecnie białostocka klinika obejmuje opieką około 70 osób w ramach programu lekowego NFZ, który zapewnia bezpłatny dostęp do nowoczesnych leków.

Genetyczna pułapka

Hipercholesterolemia rodzinna to jedna z najczęstszych chorób genetycznych, a jednocześnie jedna z najbardziej bagatelizowanych i niedodiagnozowanych. Według statystyk dotyka ona 1 na 200-250 osób w populacji. W Polsce problem może więc dotyczyć od 150 do 180 tysięcy osób. Choroba ta jest szczególnie podstępna, ponieważ rozwija się w ukryciu od momentu narodzin. Przez dekady może nie dawać żadnych objawów klinicznych, podczas gdy w naczyniach krwionośnych po cichu postępuje agresywna miażdżyca. U osób dotkniętych FH poziom cholesterolu LDL często przekracza normy 3-4-krotnie już we wczesnym dzieciństwie.

Bezpłatne badania dla tysięcy osób. Najpierw przyjdzie list
Dowiedz się więcej:

Bezpłatne badania dla tysięcy osób. Najpierw przyjdzie list

Sytuacja diagnostyczna w Polsce jest alarmująca. Średnio choroba rozpoznawana jest dopiero w wieku 41 lat, najczęściej wtedy, gdy u pacjenta dojdzie już do poważnego incydentu sercowo-naczyniowego, takiego jak zawał serca czy udar mózgu. Często takie zdarzenie wymaga inwazyjnych zabiegów, np. założenia stentów, a co tragiczniejsze - połowa nieleczonych chorych nie dożywa 60. roku życia. Obecnie rozpoznawalność FH u dorosłych w naszym kraju wynosi zaledwie 5 procent, a u dzieci tylko 3 procent.

Jak uratować całą rodzinę?

Kluczem do zmiany tych statystyk jest wczesna diagnostyka, która od niedawna stała się w Polsce łatwiejsza. Od maja ub.r. do pakietu badań wykonywanych podczas bilansu sześciolatka włączono lipidogram. Jest to badanie przesiewowe, które pozwala wykryć problem, zanim zdąży on wyrządzić nieodwracalne szkody w organizmie dziecka.

Ten problem może dotyczyć nawet małych dzieci. Teraz łatwiej go wykryć
Dowiedz się więcej:

Ten problem może dotyczyć nawet małych dzieci. Teraz łatwiej go wykryć

Prof. Małgorzata Myśliwiec, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii GUMed, podkreślała w rozmowie z tvn24.pl znaczenie tego rozwiązania: - Zbadanie dziecka jest konieczne w celu zapobiegania przedwczesnym incydentom sercowo-naczyniowym i w celu zwiększenia długości życia. Co istotne, leczenie farmakologiczne u dzieci z FH można bezpiecznie wdrażać już od 5. roku życia.

Wczesna diagnoza u dziecka ma jeszcze jeden, niezwykle ważny aspekt: może uratować życie jego rodzicom. Ponieważ FH jest chorobą dziedziczną, wykrycie jej u najmłodszego członka rodziny jest sygnałem dla rodziców, aby również poddali się badaniom w ramach programów profilaktycznych, takich jak "Moje Zdrowie".

Choroba rozwija się u dzieci. Gdy daje o sobie znać, często jest już za późno
Dowiedz się więcej:

Choroba rozwija się u dzieci. Gdy daje o sobie znać, często jest już za późno

Dzieci z FH często wydają się okazami zdrowia - są szczupłe i aktywne fizycznie. Dlatego tak ważny jest wywiad rodzinny, ujawniający przypadki przedwczesnych zgonów na serce u dziadków czy rodziców. Pierwsze efekty nowych przepisów są już widoczne - tylko w ciągu dwóch pierwszych miesięcy zdiagnozowano FH u 40 dzieci.

Cholesterol: precyzyjne sterowanie

Choć obniżanie podwyższonego poziomu cholesterolu pozostaje jednym z kluczowych celów medycyny, specjaliści podkreślają, że sama ta substancja nie jest "zła" z natury. Cholesterol pełni fundamentalne funkcje biologiczne - jest niezbędnym składnikiem błon komórkowych i substratem do syntezy wielu hormonów, m.in. testosteronu czy estronu. Jednym słowem - bez cholesterolu prawidłowe funkcjonowanie organizmu nie byłoby możliwe.

Trudność polega na tym, że cholesterol - ze względu na swoje mikroskopijne rozmiary i sposób transportu w organizmie - przez lata pozostawał wyjątkowo trudny do bezpośredniego badania. Naukowcy od dawna poszukiwali narzędzi pozwalających śledzić jego zachowanie w komórkach i tkankach. Jeden z przełomów nastąpił w zeszłym roku na University of Pennsylvania, gdzie opracowano tzw. fotocholesterol - zmodyfikowaną cząsteczkę reagującą na światło - pisaliśmy o tym w tvn24.pl.

Nowe światło rzucone na cholesterol. Sterowanie zamiast obniżania
Dowiedz się więcej:

Nowe światło rzucone na cholesterol. Sterowanie zamiast obniżania

Przypomnijmy - fotocholesterol zmienia swój kształt pod wpływem światła, co pozwala kontrolować jego aktywność w sposób niezwykle precyzyjny. Otwiera to możliwość projektowania leków, które pozostają nieaktywne w całym organizmie, a są uruchamiane dopiero w wybranym miejscu i czasie. Jak tłumaczył prof. Dirk Trauner, współautor badań, takie podejście daje szansę na ograniczenie działań niepożądanych i zwiększenie skuteczności terapii - także w głęboko położonych tkankach.

Badacze zauważyli również, że fotocholesterol może podążać różnymi szlakami transportu w organizmie, co w przyszłości może pomóc lepiej zrozumieć i regulować zaburzenia gospodarki lipidowej. Choć terapie aktywowane światłem pozostają na etapie badań, jasno widać, że cholesterol przestaje być postrzegany wyłącznie jako czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, a zaczyna być traktowany także jako potencjalne narzędzie terapeutyczne.

Ponad pół miliona pacjentów chce z tego skorzystać. Sprawdź, czy też możesz
Dowiedz się więcej:

Ponad pół miliona pacjentów chce z tego skorzystać. Sprawdź, czy też możesz

Na dziś jednak podstawą pozostaje czujność i wczesna diagnostyka. Niska świadomość konsekwencji podwyższonego LDL sprawia, że wielu pacjentów bagatelizuje wyniki badań lub sięga po niesprawdzone metody leczenia. Przykład Białegostoku i rozwój badań przesiewowych pokazują, że skuteczne narzędzia już istnieją - kluczowe jest ich właściwe wykorzystanie.

Opracowała Agata Daniluk/ap

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
CholesteroludarKardiologiaBiałystokZdrowiePolska
Czytaj także:
Policja zatrzymała kierowcę, który popełnił serię poważnych wykroczeń
"Szaleńcza jazda" za 65 punktów karnych na nagraniu
Wrocław
Metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś
Kardynał Ryś prześwietli finanse krakowskiej kurii
Kraków
Żandarmeria Wojskowa
Dron spadł na teren jednostki wojskowej. Komunikat żandarmerii
Łódź
Karol Nawrocki
"Gruszki na wierzbie" czy wina "zamrażarki"? Niespełnione obietnice prezydenta
Łabędź przymarzł do lodu na Wiśle
Łabędź przymarzł do lodu na Wiśle
WARSZAWA
"Taka zapłata" dla francuskiego nauczyciela? Co tu nie pasuje
"Pan Morel zaczyna płakać", czyli "zapłata" dla francuskiego nauczyciela?
Gabriela Sieczkowska
Mężczyźnie grozi nawet 15 lat pozbawienia wolności
Udawał lekarza, okradał pacjentów i personel szpitala
Poznań
W mieszkaniu znaleziono dwa noże
Był zamaskowany, trzymał nóż. Wyrwał kasetkę z pieniędzmi i uciekł
Białystok
shutterstock_2613100179
"Cisza alkoholowa" w dniu głosowania. Przełomowe referendum
BIZNES
Psy odebrane ze schroniska w Sobolewie
26 martwych psów i "liczne zaniedbania" w Sobolewie. Prokuratura prześwietla schronisko
WARSZAWA
shutterstock_1611834385
Główny Inspektor Sanitarny uspokaja: "Szczepienie dziecka z SCID-em to nie wyrok śmierci"
Anna Bielecka
Zimna druga dekada lutego
Rosjanie pokazują mrożące prognozy. A co na to inne ośrodki?
Arleta Unton-Pyziołek
Śliskie chodniki i duża liczba urazów i wypadków
Śliskie chodniki, setki pacjentów ze złamaniami. "Dostaliśmy nieźle w kość"
Szczecin
shutterstock_314177504
Uber zapłaci miliony. To kara za gwałt na pasażerce
BIZNES
Viktor Orban na spotkaniu z Donaldem Trumpem
"Wiadomość z Ameryki" dla Orbana. Trump poparł go w wyborach
Świat
imageTitle
Nie w naszym rytmie. Polska inauguracja igrzysk do zapomnienia
EUROSPORT
Ch-47M2 Kindżał podwieszony pod myśliwcem MiG-31
Rosjanie zbombardowali miasto w centralnej Ukrainie. Użyli Kindżałów
Świat
Ściął znak drogowy
Pościg ulicami miasta. Ściął znak drogowy, uciekał też pieszo. Jest nagranie
Białystok
Wypadek w miejscowości Kruszewiec-Kolonia
Wypadek czterech samochodów, są ranni
Łódź
Zwierzęta w złym stanie odebrane z wrocławskiego mieszkania
46 zaniedbanych kotów w jednym mieszkaniu
Wrocław
Superwizjer - mazurski Dubaj Daniela Obajtka
Koniec kontroli w sprawie "Mazurskiego Dubaju". Są nieprawidłowości
pap_20260122_1W9
"Jasne, że też się boję"
Justyna Suchecka
Lotnicy policji i wojska dostarczyli serce do pilnej transplantacji
Serce do pilnej transplantacji leciało przez całą Polskę
Wrocław
Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie
Duża awaria ciepłownicza. Szpital bez ogrzewania
Szczecin
imageTitle
"Byli kiedyś państwo w sztafecie olimpijskiej? To jest okazja"
EUROSPORT
blok mieszkania budynek Kielce podatek od nieruchomości
Polacy zainteresowani kupnem mieszkań. Jest ku temu powód
BIZNES
imageTitle
Nagranie, które podzieliło Kanadę. Gwiazda muzyki pod ostrzałem
EUROSPORT
Nielegalna produkcja narkotyków w wynajętych mieszkaniach
Ciastka i batony z narkotykami. Zatrzymano 10 osób
Wrocław
Dawid "Cygan" Kostecki zmarł w 2019 roku
Śmierć Dawida Kosteckiego "Cygana". Giertych chce wznowienia śledztwa
Rzeszów
imageTitle
Powiększanie penisów, skoki i sensacyjne doniesienia. WADA zabrała głos
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica