Zdrowie

Pierwsza Dama zachęca Polki do profilaktyki. "Całym sercem wspieram"

Marta Nawrocka
Wybadać raka. Eksperci o potrzebie powtarzania badań
Pierwsza Dama Marta Nawrocka zachęca Polki do dbania o zdrowie, wspierając kampanię "Badamy nie tylko Mamy". "Nie czekajmy z badaniami. Dajmy sobie szansę" - apeluje na portalu społecznościowym.

"Całym sercem wspieram akcję 'Badamy nie tylko Mamy'. Przypomina ona, że profilaktyka raka piersi dotyczy nie tylko mam, ale także córek, sióstr, przyjaciółek i babć. Każda z nas zasługuje na uwagę, troskę i zdrowie. Nie czekajmy z badaniami. Dajmy sobie szansę. Pokażmy wielką siłę kobiecego wsparcia. Dbajmy o siebie. Z troską i miłością" - napisała Marta Nawrocka na profilu Kancelarii Prezydenta RP na portalu społecznościowym X.

- Drogie Panie, Kochane Kobiety. Dzień Matki to wyjątkowy moment, by okazać troskę i miłość ważnym kobietom w naszym życiu - mówi w filmie opublikowanym na portalu Pierwsza Dama.

Zdrowie jest najważniejsze

Marta Nawrocka wspiera w ten sposób inicjatywę Federacji Stowarzyszeń Amazonki. Celem akcji jest szerzenie wiedzy o profilaktyce i zachęcanie Polek do regularnych badań. W ramach kampanii wolontariuszki w ponad 90 miastach w całym kraju pokazują, jak prawidłowo wykonywać samobadanie piersi i jak często zgłaszać się na badania diagnostyczne - USG lub mammografię.

- Widać ogromne zapotrzebowanie na zdobywanie rzetelnej wiedzy na temat dbania o zdrowie wśród Polek, dlatego postanowiłyśmy kontynuować tę inicjatywę - mówi Krystyna Wechmann, prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonki.

Do akcji można dołączyć również online poprzez udostępnienie przygotowanej przez Federację infografiki w portalu społecznościowym, dodanie hasztagu #badamynietylkomamy i oznaczenie bliskiej kobiety, której zdrowie jest dla nas ważne.

Jak rozpoznać objawy?

Rak piersi zdiagnozowany na wczesnym etapie jest niemal w stu procentach wyleczalny, informują eksperci Federacji Stowarzyszeń Amazonki. Dlatego tak ważne jest regularne samobadanie piersi oraz wykonywanie badań obrazowych: USG i mammografii, zgodnie z aktualnymi zaleceniami.

Niepokój powinny wzbudzić wszelkie zmiany w wyglądzie lub strukturze piersi. Wśród objawów, z którymi należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza, specjaliści wymieniają m.in. wyczuwalne guzki, zmianę napięcia lub koloru skóry, zaczerwienienia, wgłębienia na powierzchni piersi, zniekształcenie lub wyciek z brodawki, a także ból w okolicy klatki piersiowej czy pachy. Regularna obserwacja własnego ciała pozwala szybciej wychwycić niepokojące symptomy, a dobrym momentem do tego jest właśnie samobadanie piersi.

Jakie objawy powinny wzbudzić czujność?

Kobiety po ukończeniu 20. roku życia powinny przeprowadzać je raz w miesiącu, najlepiej między 6. a 9. dniem cyklu. Po menopauzie termin nie ma już znaczenia, ważne, by badanie wykonywać systematycznie, co 30 dni. Piersi powinien badać również ginekolog podczas rutynowej wizyty kontrolnej - warto o tym przypomnieć w gabinecie.

"Kobiety często myślą, że rak piersi ich nie dotyczy"

Specjaliści zalecają, by USG piersi wykonywać co dwa lata w wieku 20-40 lat, a po czterdziestce – raz do roku. Kobiety między 45. a 74. rokiem życia powinny regularnie korzystać również z mammografii, najlepiej raz na dwa lata. Od listopada 2023 roku badania te są objęte bezpłatnym programem profilaktycznym finansowanym przez NFZ.

Jak wykonać samobadanie piersi?
Źródło zdjęcia: Federacja Stowarzyszeń "Amazonki"

- Kobiety często myślą, że rak piersi ich nie dotyczy. Nie wykonują badań i unikają wizyt u lekarza, ze strachu przed możliwą diagnozą. A przecież piersi są częścią naszego ciała i powinnyśmy dbać o ich zdrowie. Jeśli wciąż nie wiemy jak, to serdecznie zapraszam do dołączenia do akcji "Badamy nie tylko Mamy", stacjonarnie lub online i nadrobienia zaległości w profilaktyce - podkreśla Krystyna Wechmann, prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonki.

Nie tylko po menopauzie

Rak piersi pozostaje najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet w Polsce, a liczba zachorowań wciąż rośnie. W latach 2013-2022 notowano średnio 19,4 tys. nowych przypadków rocznie, z czego aż 99 procent u kobiet.

Choroba najczęściej dotyczy kobiet po menopauzie, ale coraz częściej diagnozowana jest również u młodszych pacjentek, przed 40. rokiem życia. Mediana wieku zachorowania wynosi 63 lata u kobiet i 68 lat u mężczyzn. Najwięcej nowych przypadków odnotowuje się w grupie wiekowej 50-69 lat, czyli u kobiet objętych programem przesiewowej mammografii. Jednocześnie niemal co piąta diagnoza (19 procent) dotyczy kobiet w wieku od 30 do 50 lat.

Najmłodsze pacjentki, poniżej 30. roku życia, stanowią około 0,1 procent wszystkich zdiagnozowanych. Choć to bardzo rzadkie przypadki, lekarze podkreślają, że rak piersi nie jest już wyłącznie chorobą starszego wieku. Także dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Europejskiego Systemu Informacji o Nowotworach (ECIS - European Cancer Information System), potwierdzają, że w ostatnich latach obserwuje się powolny wzrost liczby zachorowań u młodszych kobiet, choć wciąż dotyczy to niewielkiego odsetka pacjentek.

Anna Bielecka
Anna Bielecka
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
