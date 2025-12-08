Marek Migalski: czuję się na sześć-siedem Źródło: Fakty po Faktach TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W listopadzie były europoseł, nauczyciel akademicki i politolog Marek Migalski napisał w mediach społecznościowych, że ma raka jelita grubego. W "Faktach po Faktach" TVN24 opowiedział o swoim stanie zdrowia.

- Sześć-siedem, tak bym powiedział, więc czuję się dobrze. Jestem po operacji wycięcia mniej więcej 25 centymetrów jelita grubego w okolicach esicy (ostatni odcinek tego narządu - red.), no i za jakieś mniej więcej dwa tygodnie czy jeszcze przed świętami rozpoczynam chemioterapię - opowiadał Migalski.

Rozmówca Katarzyny Kolendy-Zaleskiej najpewniej posłużył się określeniem "sześć-siedem" ze względu na jego popularność w internecie. Jest ono Słowem Roku według popularnego słownika internetowego Dictionary.com. Nie ma ono ściśle określonego znaczenia. W niektórych przypadkach po polsku mogłoby oznaczać "może tak, może nie" lub "tak sobie".

Jak dodał, to być może ostatnia okazja w najbliższym czasie, kiedy widzowie TVN24 będą mogli zobaczyć z włosami na głowie. - Wiadomo, że chemia niszczy cały organizm - tłumaczył. - Będę teraz wyglądał trochę gorzej przez następne pół roku - powiedział.

Marek Migalski zaapelował też do widzów o to, żeby regularnie badali się. W jego przypadku rak został wykryty podczas badania kontrolnego, ale wykonanego o - jak oszacował - "dwa-trzy" lata za późno, żeby leczenie było znacznie prostsze niż obecnie. - Nie zwlekajcie z tym dlatego, że to naprawdę jest kwestia walki z czasem. Kolonoskopia nie boli - podkreślił.

OGLĄDAJ: Gawkowski: strategia USA jest niebezpieczna dla Europy