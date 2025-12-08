Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Migalski: czuję się na sześć-siedem

Marek Migalski
Marek Migalski: czuję się na sześć-siedem
Źródło: Fakty po Faktach TVN24
Politolog Marek Migalski walczy z rakiem jelita grubego. W "Faktach po Faktach" TVN24 powiedział, że jest już po zabiegu chirurgicznym, ale czeka go jeszcze chemioterapia. - Sześć-siedem, tak bym powiedział - ocenił Migalski, zapytany o to, jak się teraz czuje.

W listopadzie były europoseł, nauczyciel akademicki i politolog Marek Migalski napisał w mediach społecznościowych, że ma raka jelita grubego. W "Faktach po Faktach" TVN24 opowiedział o swoim stanie zdrowia.

- Sześć-siedem, tak bym powiedział, więc czuję się dobrze. Jestem po operacji wycięcia mniej więcej 25 centymetrów jelita grubego w okolicach esicy (ostatni odcinek tego narządu - red.), no i za jakieś mniej więcej dwa tygodnie czy jeszcze przed świętami rozpoczynam chemioterapię - opowiadał Migalski.

Rozmówca Katarzyny Kolendy-Zaleskiej najpewniej posłużył się określeniem "sześć-siedem" ze względu na jego popularność w internecie. Jest ono Słowem Roku według popularnego słownika internetowego Dictionary.com. Nie ma ono ściśle określonego znaczenia. W niektórych przypadkach po polsku mogłoby oznaczać "może tak, może nie" lub "tak sobie".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Marek-Migalski
"Operacja się udała i prawie nic mnie nie boli"
Polska
Marek Migalski
Zbadał się "na wszelki wypadek", wykryto nowotwór
Polska
"Na profesora Marka Migalskiego nałożono karę dyscyplinarną"
Polska

Jak dodał, to być może ostatnia okazja w najbliższym czasie, kiedy widzowie TVN24 będą mogli zobaczyć z włosami na głowie. - Wiadomo, że chemia niszczy cały organizm - tłumaczył. - Będę teraz wyglądał trochę gorzej przez następne pół roku - powiedział.

Marek Migalski zaapelował też do widzów o to, żeby regularnie badali się. W jego przypadku rak został wykryty podczas badania kontrolnego, ale wykonanego o - jak oszacował - "dwa-trzy" lata za późno, żeby leczenie było znacznie prostsze niż obecnie. - Nie zwlekajcie z tym dlatego, że to naprawdę jest kwestia walki z czasem. Kolonoskopia nie boli - podkreślił.

OGLĄDAJ: Gawkowski: strategia USA jest niebezpieczna dla Europy
pc

Gawkowski: strategia USA jest niebezpieczna dla Europy

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fil/kg

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieNowotwory
Czytaj także:
imageTitle
Trener zabrał głos w sprawie Salaha. To jego koniec w Liverpoolu?
EUROSPORT
Alerty przed roztopami
Śnieg topi się tak mocno, że aż IMGW ostrzega
METEO
Autobusy Solaris
120 autobusów dla Warszawy. Będą miały nietypową funkcję
WARSZAWA
Wołodymyr Zełenski
Zełenski: zaprosiłem Nawrockiego do Ukrainy. Jest odpowiedź z kancelarii
Panorama współczesnego Pekinu
Pierwszy taki wynik w historii. "Właśnie nas zalewają towarami"
BIZNES
Utrudnienia na pierwszej linii metra (zdj. ilustracyjne)
Bagaż w pociągu, metro kursowało w dwóch pętlach
WARSZAWA
imageTitle
Lider, ale nie samodzielny. Korona grała do końca
EUROSPORT
Prognozowane porywy wiatru w Wielkiej Brytanii i Irlandii we wtorek 9 grudnia
Nadciąga Bram. Wiatr sięgnie 11 stopni w skali Beauforta
METEO
Prokurator Ewa Wrzosek przed sejmową komisją śledczą
Kara dla Wrzosek podtrzymana. "Pewnych granic nie wolno przekraczać"
imageTitle
Jest polską nadzieją na powrót do Formuły 1. Marzenia musi odłożyć
EUROSPORT
PZU
Fikcyjne etaty i miliony z publicznych pieniędzy. "Złota era dzieci PiS"
Małgorzata Mielcarek
Adam Bodnar
Bodnar w "Kropce nad i" o "byłym prokuratorze z projektora"
Paryż
Rosyjskie miliardy zamrożone we francuskich bankach. Presja na Paryż
BIZNES
imageTitle
Jej udział był sensacją. 67-letnia mistrzyni olimpijska zachwyciła
EUROSPORT
Adam Szejnfeld
Szejnfeld i wędzona makrela. Co senator miał na myśli?
Prezydent RP Karol Nawrocki
"Nadzwyczajna rzecz" w strategii USA. Prezydent "powinien wykonać telefon do Waszyngtonu"
Wypadek na drodze krajowej numer 60
Zderzenie z ciężarówką. Jedna osoba nie żyje
WARSZAWA
telewizor telewizja pilot shutterstock_1724369860
Rewolucja w sprawie abonamentu rtv. Jest projekt
BIZNES
imageTitle
Polki dopięły swego. Najlepszy wynik od dekady
EUROSPORT
Trzęsienie ziemi przesuwa przedmioty w domu w mieście Tomakomai w Japonii
Silne trzęsienie ziemi w Japonii. Ewakuacje i wstrzymane pociągi
METEO
imageTitle
Podczas zwykłych badań wykryli nowotwór. Mistrz Polski musi przejść chemioterapię
EUROSPORT
Rafał Kasprzyk
Jest kolejny kandydat na przewodniczącego Polski 2050
Chłopcy utknęli na balkonie
Chłopcy utknęli na balkonie. Groziło im wychłodzenie
WARSZAWA
imageTitle
Znany zawodnik groził Joannie Jędrzejczyk
EUROSPORT
10 osób zabitych na jarmarku bożonarodzeniowym we Francji? Jak było naprawdę
FAŁSZ10 osób zabitych na jarmarku bożonarodzeniowym we Francji? Jak było naprawdę
Zuzanna Karczewska
Elon Musk
Bruksela zabiera głos. "To nie ma sensu"
BIZNES
Deszcz, noc, deszczowa noc
Nocne opady ominą tylko część kraju
METEO
Wołodymyr Zełenski, Keir Starmer, Emmanuel Macron i Friedrich Merz
Rozmowy z sojusznikami po spotkaniu w Londynie. Wśród nich Polska
Świat
imageTitle
Polakom uciekają igrzyska. Wciąż czekają na sukces w Kanadzie
EUROSPORT
Samochód po pościgu uderzył w betonowe bariery
Ścigali go kilkadziesiąt kilometrów. Usłyszeli, że chciał się "pobawić"
Białystok

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica