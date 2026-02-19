Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Luka w zdrowiu rośnie do 30 miliardów, a w rozmowach pat. "To temat na reformę państwa"

|
Katarzyna Kęcka na posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia
Wiceprezes NFZ Jakub Szulc o luce w finansowaniu ochrony zdrowia
Nie 23, a ponad 30 miliardów złotych może wynieść w tym roku luka finansowa systemu ochrony zdrowia. Tymczasem kolejne posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia trwało aż pięć godzin i nie przyniosło przełomu w rozmowach o przyszłości wynagrodzeń medyków. A czas się kurczy - waloryzacje czekają nas już w lipcu i będą kosztowały ponad 70 miliardów złotych. Dyrektorzy szpitali mówią, że nie stać ich na nie.
Kluczowe fakty:
  • Koszty lipcowych podwyżek dla medyków sięgną ponad 70 mld zł, na co szpitali nie stać.
  • Rozmowy o zmianach w ustawie podwyżkowej utknęły w martwym punkcie. Eksperci mówią o tym, że nawet jeśli projekt powstanie, to nowe przepisy mogą nie wejść w życie przed lipcem.
  • NFZ nie rozliczył jeszcze ubiegłorocznych świadczeń za ubiegły rok. Ekonomiści alarmują o bezprecedensowej skali nierównowagi finansowej i potrzebie systemowej reformy.
  • Więcej informacji o systemie ochrony zdrowia znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w tvn24.pl

Wiceministra zdrowia Katarzyna Kęcka na briefingu prasowym po posiedzeniu Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia poinformowała, że strona związkowa złożyła wniosek o przerwę. Zespół nie zdążył omówić propozycji resortu zdrowia, aby podwyżki płac minimalnych wchodziły w życie nie w lipcu, ale w styczniu, począwszy od 2027 r. oraz powiązania wzrostu płac ze wskaźnikiem o mniejszej dynamice niż obecny.

"Nie wyrobimy się przed lipcem"

Katarzyna Kęcka przekazała, że punkt dotyczący podwyżek został przez stronę związkową "skutecznie przeniesiony" na 16 marca, kiedy to zaplanowano kontynuację posiedzenia zespołu. Kęcka zaznaczyła, że MZ uda się wprowadzić proponowane zmiany "nawet w trybie szybszym", aby weszły w życie przed 1 lipca.

Przewodnicząca Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy (OZZL) Grażyna Cebula-Kubat podkreśliła wczoraj, że strona związkowa nie przedłuża rozmów na temat zmian mechanizmu waloryzacji płac minimalnych. Podkreśliła, że związkowcy muszą mieć czas, aby zapoznać się z dokumentami przestawionymi przez resort zdrowia.

Na początku lutego informowaliśmy w tvn24.pl o tym, że jeśli nic się nie zmieni w tzw. ustawie podwyżkowej, to minimalne płace medyków wzrosną w lipcu o 8,82 procent. Spodziewany przez ekonomistów skumulowany skutek finansowy podwyżek w tym roku to około 71 miliardów złotych, czyli o 13 miliardów więcej niż w roku ubiegłym.

Lekarze leczą, pacjenci czekają, NFZ nie płaci. "Gra bez wygranych"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Lekarze leczą, pacjenci czekają, NFZ nie płaci. "Gra bez wygranych"

Piotr Wójcik

- Posiedzenie nie przyniosło rozstrzygnięcia. Mało tego, nie doszliśmy nawet do punktu dotyczącego ustawy podwyżkowej. Ogłoszono przerwę do połowy marca. W mojej opinii nie możemy czekać tak długo do opublikowania projektu nowelizacji, bo nie wyrobimy się przed lipcem. To nie jest oczywiście coś, co sprawi, że wszystkie problemy wygasną, ale to jedna z wielu decyzji, które po prostu trzeba podjąć - komentuje w rozmowie z nami Wojciech Wiśniewski, prezes Federacji Przedsiębiorców Polskich, reprezentującej w zespole trójstronnym stronę pracodawców.

Z kolei Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych (OZPSP) podkreśla, że szpitale nie mają pieniędzy na coroczne podwyżki płac minimalnych, gdyż ich finansowanie w wycenie świadczeń jest niewystarczające. O tym, że obecnej dynamiki wzrostu płac nie da się dłużej utrzymać mówi w rozmowie z tvn24.pl również prof. Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali.

- Jako pracodawcy nie jesteśmy w stanie utrzymać takiej dynamiki wzrostu. To jest ponad 8 procent. Dokonaliśmy inwestycji w kadrę i przynosi to owoce, bo ta kadra nie wyjeżdża za pracą tylko zostaje pracuje u nas. Komfort pracy i motywacja się poprawiły, ale ta dynamika jest już naprawdę nie do utrzymania - komentuje Fedorowski.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że problem z przeprowadzeniem lipcowych podwyżek był już w ubiegłym roku. Na waloryzacje wynagrodzeń szpitalom zabrakło wówczas 18 miliardów złotych i pieniądze te trzeba było przesuwać.

Do rozliczenia jeszcze 8 miliardów za ubiegły rok

Dużo miejsca podczas środowego posiedzenia poświęcone zostało kwestii nierozliczonych przez NFZ świadczeń za 2025 r., które według Funduszu wynoszą ponad 8 mld zł.

Prezes Polskiej Federacji Szpitali Jarosław Fedorowski poinformował, że według NFZ wartość niezapłaconych w 2025 r. świadczeń nielimitowanych to 2,1 mld zł, programów lekowych - 1,2 mld zł, a pozostałych - 4,9 mld zł.

O tym, że są problemy z rozliczaniem programów lekowych pisaliśmy w tvn24.pl już w ubiegłym tygodniu, po tym jak Federacja Przedsiębiorców Polskich przedstawiła opracowanie na ten temat. Z opublikowanych przez FPP danych wynikało, że NFZ rozliczył 14 z 16 miliardów złotych, a kwota nierozliczonych świadczeń jest rekordowa. Zaległości mają w niektórych przypadkach sięgać nawet drugiego kwartału 2024 roku.

- Może to prowadzić do tego, że te placówki, które są w gorszej sytuacji finansowej, a takich w Polsce przecież nie brakuje, będą się zastanawiać, czy dalej prowadzić tę działalność - komentował dla tvn24.pl Wojciech Wiśniewski z Federacji Przedsiębiorców Polskich.

115 miliardów złotych mniej w PKB przez przedwczesne zgony. A można było ich uniknąć
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

115 miliardów złotych mniej w PKB przez przedwczesne zgony. A można było ich uniknąć

Piotr Wójcik

Po tym, jak skontaktowaliśmy się z lekarzami realizującymi programy lekowe okazało się, że problem rzeczywiście jest odczuwalny przez szpitale, a przekłada się to również na sytuację pacjentów.

- Świadczeniodawcy nadal czekają na zwrot pieniędzy, które wydali na te leki, nie mówiąc już o tak zwanej obsłudze programów lekowych, czyli o pracy personelu i o badaniach diagnostycznych. Aktualnie rozliczany jest dopiero trzeci kwartał 2025 roku, a przecież jesteśmy już na półmetku pierwszego kwartału nowego roku - komentowała prof. Alina Kułakowska, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

- Problemy finansowe najbardziej odczuwają osoby włączane dopiero do terapii. Jeśli pieniędzy brakuje, to uznajemy, że pierwszeństwo mają osoby, które już są w terapii - mówił dr Piotr Sobolewski, starszy asystent w Klinice Dermatologii PIM MSWiA w Warszawie.

Dyrektor biura komunikacji i promocji NFZ Paweł Florek podkreślał natomiast, że ostateczne rozliczenie poprzedniego roku, zgodnie z prawem, ma miejsce w II połowie lutego kolejnego roku. Zaznaczył, że dlatego właśnie teraz oddziały wojewódzkie NFZ podsumowują pod kątem finansowym 2025 r. - Trwa bilansowanie umów i rozliczenie świadczeń jeszcze z budżetu na 2025 r. Dotyczy to także nadwykonań, w tym tych w programach lekowych - dodał. Florek zaznaczał, że Fundusz na bieżąco płaci za leki w programach lekowych do wysokości podpisanych umów, a ostateczna skala nadwykonań, które nie zostały rozliczone z budżetu na 2025 r., będzie znana po zamknięciu rachunków za ubiegły rok, czyli w II połowie lutego 2026 r. - Dotyczy to również nadwykonań w programach lekowych - dodaje.

Luka rośnie, a jedna czwarta dotacji już wydana

Według źródła PAP w komisji trójstronnej, NFZ miał poinformować, że rozwiązał rezerwę migracyjną w wysokości 1,1 mld zł i skierował ją na sfinansowanie zobowiązań z ubiegłych lat. Do Funduszu miało już w 2026 r. trafić dodatkowo 6 mld zł dotacji z budżetu, a pozostała część do NFZ trafi w formie rat w wysokości 2 mld zł miesięcznie. A co na to ekonomiści?

- Dowiedzieliśmy się, że faktyczna luka finansowa systemu ochrony zdrowia na ten rok wynosi nie 23, a ponad 30 miliardów złotych, ponieważ 8,2 mld zł to są koszty zobowiązań za 2025 rok, które prawdopodobnie będą pokrywane z tegorocznego planu finansowego. To więcej, niż rocznie wydajemy na całą refundację, to kwota pięcioletnich wydatków na ratownictwo medyczne. To potężne pieniądze, a jednocześnie ministerstwo finansów nie przedstawiło planu, jak zamierza tej sytuacji przeciwdziałać - alarmuje w rozmowie z nami Wojciech Wiśniewski z FPP.

Prezydent podpisał, ale oczekuje zmian. Chodzi o budżet i finansowanie ochrony zdrowia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Prezydent podpisał, ale oczekuje zmian. Chodzi o budżet i finansowanie ochrony zdrowia

Piotr Wójcik

- Pierwszą decyzją jest przyspieszenie przekazywania dotacji budżetowych do NFZ, do którego do wczoraj trafiło już 6 miliardów złotych, czyli jedna czwarta całej dotacji na ten rok została wykorzystana w 1,5 miesiąca. Minister finansów nie zatwierdził tegorocznego planu finansowego NFZ, mało tego, on nie zatwierdził ubiegłorocznego planu, a według mej najlepszej wiedzy ubiegły rok się już skończył. Mamy do czynienia z bezprecedensową sytuacją, a jednoczenie nie ma wdrażania jakiegoś radykalnego programu oszczędności. Ta sytuacja to absolutny pat - podkreśla Wiśniewski.

"Musimy zacząć mówić o duszeniu inflacji w medycynie"

O skali niedofinansowania ochrony zdrowia pisaliśmy już wielokrotnie, a zdaniem ekonomistów najlepiej obrazuje ją to, jak z roku na rok rośnie kwota pieniędzy, jaką trzeba do kasy płatnika publicznego dosypywać ze źródeł innych niż składka zdrowotna.

- Przez bardzo długi czas wystarczała dotacja, która wynosiła między dwoma a pięcioma miliardami złotych rocznie. Ta sytuacja zmieniła się od roku 2024, kiedy wyczerpała się możliwość korzystania ze środków Funduszu Zapasowego NFZ. Jeszcze w roku 2024 roku było to kilkanaście miliardów. W tym roku [2025 - red.] to jest jakieś 34-35 miliardów, ale w kolejnym [2026 - red.] to będzie już 55 miliardów. Jesteśmy na trajektorii prowadzącej nas do osiągnięcia skali nierównowagi finansowej na poziomie 90 miliardów złotych w 2028 roku - prognozował Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich w listopadzie, podczas posiedzenia jednej z sejmowych komisji.

- Fundusz dysponuje środkami, które pochodzą przede wszystkim ze składki zdrowotnej, a coraz częściej musi posiłkować się środkami z budżetu państwa. Cały czas płacimy jednak terminowo za wszystkie świadczenia objęte wartością umowy - podkreślił cytowany w notatce prasowej opublikowanej po środowym posiedzeniu przez MZ Filip Nowak, prezes NFZ.

Wiceprezes NFZ Jakub Szulc przypominał wczoraj natomiast, że na przestrzeni ostatnich 15 lat finansowanie publicznego systemu ochrony zdrowia wzrosło z około 4,3 proc. produktu krajowego brutto do ponad 6 proc. PKB. Przedstawiciel Ministerstwa Finansów podkreślił, że ambitny wzrost nakładów na służbę zdrowia jest realizowany, jednak problemem z którym się mierzymy, jest jeszcze szybszy wzrost kosztów.

Prawie 13 tysięcy złotych brutto dla lekarza. Znamy stawki minimalnych wynagrodzeń medyków
Dowiedz się więcej:

Prawie 13 tysięcy złotych brutto dla lekarza. Znamy stawki minimalnych wynagrodzeń medyków

- Musimy zacząć mówić o duszeniu inflacji w medycynie. W publicznej ochronie zdrowia była ona w ostatnich latach prawie dwuipółkrotnie większa niż w gospodarce. Częścią tego są oczywiście wspomniane wynagrodzenia, ale nie tylko. To temat na reformę państwa, a nie doraźne dyskusje - komentuje Wojciech Wiśniewski z FPP.

Po szczytach medycznych, które odbyły się pod koniec ubiegłego roku wiemy już, że rząd nie planuje zwiększać składek zdrowotnych, które, mimo rosnącej luki finansowej, wciąż są głównym źródłem napływu pieniędzy do kasy płatnika publicznego. Na negocjacyjnym stole pojawiła się natomiast propozycja przeglądu katalogu grup zwolnionych z opłacania składek.

- To ponad 10-milionowa populacja. Propozycja, która padła ze strony Solidarności była taka, że jeśli państwo zdecydowało się te grupy zwolnić ze składek, to państwo powinno wpłacić ich równowartość do kasy NFZ. Teraz jest tak, że ten ciężar jest przerzucony na osoby płacące składki - pracowników etatowych i przedsiębiorców. To ciekawy postulat, mający oczywiście budżetowe reperkusje, ale i bardzo racjonalne wytłumaczenie - komentuje Jarosław Fedorowski.

- Wiemy, że mamy w KRUS mnóstwo pasażerów na gapę, tzw. warszawskich rolników, którzy są ubezpieczeni w KRUS, choć nie prowadzą działalności rolniczej. Dobrze byłoby tych pasażerów na gapę odsiać, ale nie jest to też taka skala interwencji, by "solo" doprowadziła do radykalnej poprawy - uważa natomiast Wojciech Wiśniewski.

Skontaktuj się z autorem: piotr1.wojcik@wbd.com

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Ministerstwo Zdrowia

Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieOchrona zdrowiaNarodowy Fundusz ZdrowiaResort zdrowiaLekarzePielęgniarkiWynagrodzenia
Piotr Wójcik
Piotr Wójcik
Dziennikarz działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Pierwsze posiedzenie Rady Pokoju
Pierwsze posiedzenie Rady Pokoju. Trump: nigdy nie było niczego nawet zbliżonego
Świat
Robert Janczewski na sali Sądu Okręgowego w Katowicach
Siedem lat spędził w areszcie, został uniewinniony. Poruszające słowa matki
Katowice
GettyImages-2207574917
"Nareszcie". Oświadczenie rodziny Virginii Giuffre po aresztowaniu byłego księcia
Świat
Zbigniew Ziobro - Marcin Romanowski
Więcej na promocję niż pomoc, "wyniki z góry ustalone". Raport o Funduszu Sprawiedliwości
Polska
imageTitle
Odjęcie punktów? Zero punktów? O co chodzi w awanturze o ukaranie Świątek
EUROSPORT
Władimir Siemirunnij na treningu 4 lutego
Polski medalista wraca na tor
RELACJA
Fabryka w Wałbrzychu (zdjęcie z grudnia 2021)
"Wybraliśmy Polskę". Drugi taki zakład w Europie
BIZNES
shutterstock_2691622691
Tabletka, nie zastrzyki. AI stworzyła lek odchudzający. Wyniki są imponujące
Co pokazuje mapa "etnicznych Europejczyków"?
Co pokazuje mapa "etnicznych Europejczyków"?
Zuzanna Karczewska
Przypinka z logiem Polski 2050 w klapie marynarki Szymona Hołowni
Co dalej po rozłamie? Pięć pytań o przyszłość Polski 2050
Polska
Rosja Kreml Plac Czerwony
Telegram: oskarżenia rosyjskiego rządu są sfabrykowane
BIZNES
Lód śryżowy
Lód śryżowy pojawił się w Karkonoszach. Co to za zjawisko
METEO
Trzy pisklęta flamingów przyszły na świat w Chorzowie
Trzy flamingi wykluły się w zoo
Katowice
Karambol w Bełchatowie. 9 osób poszkodowanych
Zderzenie pięciu pojazdów, w tym dwóch autobusów. Poszkodowanych dziewięć osób
Łódź
Martwy pyton znaleziony w Otwocku
Znaleźli martwego pytona
WARSZAWA
Gorączka złota w Gugulethu w RPA. 17 lutego 2026.
Po znalezisku w zagrodzie dla bydła okolicę opanowuje gorączka złota
Świat
Zbigniew Ziobro
Ruch w sprawie ENA dla Ziobry
Polska
imageTitle
Hiszpanie doczekali się złota po 54 latach. Wyprzedzili Polskę w tabeli
EUROSPORT
shutterstock_2604581091
Ryzyko groźnych usterek. Setki tysięcy aut objętych akcją serwisową
BIZNES
Do zdarzenia doszło w Bełchatowie
W plecaku zapalił się powerbank. Ewakuacja szkoły
Łódź
imageTitle
Uderzony dmuchawą przed skokiem. "A gdyby trafiło mnie w twarz..."
EUROSPORT
Policja szuka kobiety ze zdjęcia
Weszła za ladę i ukradła pieniądze z kasy. Nie wiedziała, że jest nagrywana
Olsztyn
Melania Trump Z CHOINKĄ
Amerykanie ocenili Melanię Trump. "Wybitna" czy "słaba"?
Świat
60-latek trafił już do zakładu karnego
Kulił się na tylnym siedzeniu za żoną. I tak go zauważyli
Białystok
Śnieg, Rosja
Śnieżyca może przynieść rekordowe opady
METEO
Senat
Program SAFE. Jest decyzja Senatu
BIZNES
Podwójne zabójstwo w Raciążu
Zadzwonił na policję, powiedział, że zabił dwie osoby. Makabryczne szczegóły zbrodni
Polska
imageTitle
Zatrważające przeoczenie. Sędziowie mogli wypaczyć wynik
EUROSPORT
Sarna na krze na Wiśle
Sarna dryfowała na krze. Służby ruszyły z pomocą
Trójmiasto
Sycylia po przejściu burzy Harry
Fale wyrzuciły na brzeg już 15 ciał. Media o możliwej przyczynie
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica