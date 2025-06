Nowe terapie objęte refundacją. Pacjenci długo czekali na te decyzje

Wiceminister zdrowia Marek Kos o projekcie lipcowej listy leków refundowanych

Kluczowe fakty: Wiceminister zdrowia Marek Kos zaprezentował projekt lipcowej listy leków refundowanych. Znajdą się na niej nowe terapie onkologiczne i nieonkologiczne.

Wśród leków, które otrzymają refundację, będzie ten stosowany w ataksji Friedreicha. Na liście bezpłatnych leków dla dzieci będzie też jedna z insulin.

Refundacją zostanie objęty też preparat z grupy flozyn, stosowany jednocześnie we wskazaniach diabetologicznych, kardiologicznych i nefrologoicznych.

W lipcowym obwieszczeniu refundacją objętych zostanie 18 nowych terapii onkologicznych, (7 stosowanych w chorobach rzadkich), a także 23 nowe terapie nieonkologiczne (5 w chorobach rzadkich). Na liście refundacyjnej znajdzie się 7 nowych terapii z listy leków o ugruntowanej skuteczności stosowanych w onkologii.

Ważna zmiana dla chorych na raka piersi

Jedną z terapii, które zostaną objęte od lipca refundacją, jest trastuzumab derukstekan dla pacjentek z rakiem piersi o niskiej ekspresji receptora HER2 (HER2-low). Zastosowanie tego leczenia może wydłużyć życie pacjentek i oddalić w czasie konieczność podania paliatywnej chemioterapii.

- To ważna pozycja, bardzo mocno oczekiwana przez środowisko, przez kobiety z rakiem piersi. Chodzi o leczenie chorych z nieoperacyjnym lub przerzutowym rakiem piersi, z niską ekspresją HER2, po niepowodzeniu wcześniejszego leczenia przeciwnowotworowego. Dyskutujemy od tym od wielu miesięcy. Jest to bardzo ważna informacja dla pacjentek, bardzo pożądana przez nie wszystkie - powiedział wiceminister zdrowia Marek Kos.

- To najważniejsza dziś wiadomość. O fenotypie HER2-low mówi się od 2022 roku. Kobiety przez cały ten czas czekały na refundację leku, stosowanego w tym wskazaniu. Grupa potencjalnych pacjentek to niemal 70 proc. wszystkich chorych z rakiem piersi. Jeśli dochodzi u nich do choroby nawrotowej lub zaawansowanej miejscowo, to ich rokowanie jest niekorzystne i stają się pacjentkami przewlekłymi. Nowoczesna medycyna i właśnie ten lek pozwalają znacznie poprawić ich jakość życia i wydłużyć je o kilkanaście miesięcy, podczas gdy na klasycznej chemioterapii było to zaledwie kilka miesięcy. Inna jest też toksyczność tego leku - nie oddziałuje na cały organizm, tylko na chore komórki. Jesteśmy wdzięczni za tę decyzję - podkreślała w rozmowie z tvn24.pl Magdalena Kardynał, prezeska Fundacji OmeaLife.

Na lipcowej liście leków refundowanych znajdą się też terapie przeznaczone między innymi do leczenia przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuca z mutacją w genie EGFR, przewlekłej białaczki szpikowej, białaczki limfoblastycznej czy raka wątrobowokomórkowego.

Pierwszy taki lek

We wskazaniach nieonkologicznych na liście znalazła się między innymi terapia stosowana w leczeniu ataksji Friedreicha. To postępująca, rzadka choroba genetyczna. Prowadzi do postępującej niepełnosprawności ruchowej. Pacjenci mają trudności z wykonaniem podstawowych czynności, takich jak chociażby podniesienie szklanki czy poruszanie się. W większości przypadków dochodzi też do uszkodzenia serca i przedwczesnego zgonu.

Do niedawna właściwie jedynymi formami pomocy dla pacjentów były rehabilitacja i kontrolowanie objawów kardiologicznych. W 2024 roku w Europie zarejestrowany został lek, który w istotny sposób spowalnia postęp choroby. Polscy pacjenci czekali na jego refundację.

- To bardzo ważne wskazanie, bo jest to pierwszy lek zarejestrowany w tej jednostce chorobowej. Był bardzo oczekiwany przez pacjentów i leczących ich neurologów - powiedział Marek Kos.

Teresa Nieczaj, mama Kacpra i Karola, bliźniaków zmagających się z ataksją Friedreicha, o korzystnej zmianie na liście leków refundowanych dowiedziała się od nas.

- To piękny dzień i najwspanialsza wiadomość, jaką mogłam otrzymać. Pacjentów jest niewielu, a lek kosztowny. Obawialiśmy się, że nie uda się doprowadzić do refundacji. Serce się raduje. Synowie korzystają z tego leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych i widać efekty tej terapii. Cieszy mnie to, że wszyscy będą już mieli do niego dostęp - skomentowała w rozmowie z tvn24.pl.

Pomoc dla pacjentów z migreną i atopowym zapaleniem skóry

Decyzje refundacyjne we wskazaniach nieonkologicznych dotyczą też między innymi choroby Allagille’a, ciężkiej postaci atopowego zapalenia skóry, łysienia plackowatego, rzutowo-remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego czy leczenia profilaktycznego przewlekłej migreny.

Na liście bezpłatnych leków dla dzieci i młodzieży znajdzie się preparat z grupy insulin. Refundacją objęty zostanie także lek z grupy flozyn, stosowany jednocześnie w trzech wskazaniach: cukrzycy typu II, przewlekłej niewydolności serca i przewlekłej chorobie nerek.